Các Loại Nấm Gây Nhiễm Trùng Phổi Có Thể Đang Lan Rộng Khắp Hoa Kỳ

HOA KỲ – Các loại nấm có hại sống trong đất hiện tại có thể đang lan rộng khắp Hoa Kỳ ở mức độ nhiều hơn những gì mà các khoa học gia và chuyên gia y tế dự đoán trước đây.

Nghiên cứu từ những năm 1950 và 1960 cho thấy các loại nấm gây bệnh chỉ sinh sống ở một số vùng nhất định tại Hoa Kỳ. Nhưng hiện nay, các khoa học gia tin rằng các loại nấm này đang lan rộng và gây nhiễm trùng phổi nghiêm trọng trên toàn quốc.





Nghiên cứu mới được công bố trong tháng 11 trên tạp chí Clinical Infectious Diseases chỉ ra rằng, các bác sĩ đang dựa vào các bản đồ đã lỗi thời về nấm gây bệnh và họ có thể bỏ sót các triệu chứng của nhiễm trùng phổi nghiêm trọng do nấm gây ra.

Các chuyên gia nghiên cứu đã xem xét ba loại nấm trong đất (soil fungi) chính có thể gây nhiễm trùng phổi ở Hoa Kỳ: Histoplasma, Coccidioides và Blastomyces. Người ta bị nhiễm trùng phổi do nấm là bởi vì họ hít phải bào tử nấm từ trong đất. Các bào tử phát tán trong không khí khi đất được cuốc lên để canh tác, đào bới để xây dựng, tạo cảnh quan, hoặc thậm chí chỉ là do đi lại trong môi trường nhiều nấm như trong các hang động.

Hầu hết người lớn và trẻ em khỏe mạnh có thể dễ dàng chống lại nguy cơ nhiễm nấm, nhưng trẻ sơ sinh, người lớn tuổi và những người có hệ thống miễn dịch bị suy yếu sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Họ có thể bị sốt, ho, mệt mỏi và các triệu chứng khác nếu hít phải những loại nấm có hại này. Nhiễm trùng phổi do nấm cũng có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với nhiễm trùng phổi do vi khuẩn hoặc vi rút như COVID-19, viêm phổi do vi khuẩn và bệnh lao.

George Thompson, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường California, Davis, người không tham gia nghiên cứu, cho biết: “Có thể có không ít bệnh nhân chưa bao giờ được chẩn đoán trực tiếp và phải chịu đựng bịnh tình nhiều hơn.”

Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC) đã cập nhật bản đồ các loại nấm gây bệnh lần cuối cùng vào năm 1969. Cho nên, các bác sĩ ở những vùng không có tiền sử về các mầm bệnh này có thể sẽ tập trung sự chú ý vào các nguyên nhân gây bệnh khác.

Về mặt lịch sử, nấm Histoplasma, còn được gọi là Histo, được tìm thấy chủ yếu ở Trung Tây và một phần phía Đông. Nấm Coccidioides ở Tây Nam và Nấm Blastomyces ở Trung Tây và phía Nam của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều báo cáo trường hợp và bằng chứng gợi ý rằng cả ba loại nấm này đã lan rộng ra khỏi phạm vi sinh sống truyền thống của chúng trong những thập niên gần đây, rất có thể là nhờ sự hỗ trợ của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Đồng tác giả nghiên cứu Andrej Spec, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Washington University School of Medicine cho biết: “Cứ vài tuần, tôi lại nhận được cuộc gọi từ một bác sĩ khác ở khu vực Boston về một ca bệnh mà họ không thể giải quyết được. Họ luôn bắt đầu bằng mấy câu như, ‘Khu vực chúng tôi không có histo, nhưng các triệu chứng thực sự giống như bị nhiễm histo.’ Tôi mới nói là, ‘Các ông gọi cho tôi toàn là hỏi kiểu này thôi. Chỗ ông thiệt sự có histo đó.”

Để giải quyết tốt hơn ba loại nấm này, các chuyên gia nghiên cứu đã tính toán số ca nhiễm trùng phổi do nấm trên khắp Hoa Kỳ từ năm 2007 đến 2016, dựa vào dữ liệu các yêu cầu thanh toán phí dịch vụ của Medicare từ tất cả 50 tiểu bang và Quận Columbia. Khi xét đến địa chỉ nhà của bệnh nhân để xác định các quận cư trú nấm, họ đã tính được số ca nhiễm lên tới 100,000 người/năm ở mỗi quận.

Nghiên cứu được thực hiện trong 9 năm, chỉ ra rằng trong số 3,143 quận ở Hoa Kỳ, 1,806 quận có số lượng đáng kể các ca nhiễm trùng phổi là do Histoplasma gây ra, 339 quận là do Coccidioides và 547 quận là do Blastomyces gây ra.

Nhưng theo Nicoletta Lanese của LiveScience, nghiên cứu mới cũng có một vài hạn chế. Các khoa học gia chỉ xem xét dữ liệu của những người được hưởng Medicare từ 65 tuổi trở lên, vì vậy có thể họ đã bỏ sót một số trường hợp khác. Và nghiên cứu cũng không tính đến các trường hợp bệnh nhân có thể đã bị nhiễm nấm ở đâu đó chứ không phải quận nơi họ cư trú.

Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy nhiễm trùng phổi do nấm phổ biến hơn nhiều so với những gì mọi người nhận thấy và chúng đang ngày càng lan rộng.

Spec nói trong một tuyên bố: “Điều quan trọng đối với cộng đồng y tế là phải nhận ra rằng những loại nấm này về cơ bản đang có ở khắp mọi nơi, và chúng ta cần nhìn nhận chúng một cách nghiêm túc và đưa chúng vào việc xem xét các chẩn đoán.”

