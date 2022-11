“Tàu Ngầm Vàng Nổi Lên: Những Luồng Mỹ Thuật Của Nghệ Sĩ Người Mỹ Gốc Á”

Các Chủ Đề, Họa Sĩ, và Chương Trình Đặc Biệt Của Cuộc Triển Lãm

SANTA ANA - Ngày 29 tháng 11, 2022 - Hội Văn Học Nghệ thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh giới thiệu cuộc triển lãm mang chủ đề “Yellow Submarine Rising: Currents in Asian American Art” (“Tàu Ngầm Vàng Nổi Lên: Những Luồng Mỹ Thuật Của Nghệ Sĩ Người Mỹ Gốc Á”). Cuộc triển lãm sẽ khai mạc vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối, tại Orange County Center for Contemporary Art (OCCCA) và sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 12, năm 2022. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.

Các nghệ sĩ tham dự cuộc triển lãm gồm có Alina Kawaii, Alison Ho, Antonius-Tin Bui, Binh Danh, Bonnie Huang, Jave Yoshimoto, Victo Ngai. Alison Ho, Alina Kawaii, Victo Ngai và Bonnie Huang sẽ tham dự buổi khai mạc của cuộc triển lãm để tiếp xúc với báo chí và người thưởng ngoạn.

Cuộc triển lãm Yellow Submarine Rising được thực hiện để vừa suy ngẫm, vừa tìm hiểu, vừa phản ứng lại sự gia tăng các tội ác vì thù ghét người gốc Á Châu. Theo Báo cáo về tội ác vì thù ghét (hate crimes) vào năm 2021 của Ủy Ban Quan Hệ Con Người (Human Relations Commission) ở quận Cam, tội phạm thù ghét người gốc Châu Á đã gia tăng 43% và những sự kiện liên quan đến sự thù ghét người gốc Á tăng 164% từ năm 2020 đến năm 2021. Cô Thúy N. D. Trần, giám tuyển của cuộc triển lãm, đã chọn lựa tác phẩm cho cuộc triển lãm và sắp xếp theo bốn chủ đề: Cultural Legacies (Di Sản Văn Hoá), Belonging_Home (Thuộc Về_Nhà), Elevating Empowerment (Nâng Cao Quyền Tự Quyết), và Transferences and Futures (Chuyển Đổi và Tương Lai).

Để tìm hiểu thêm về cuộc triển lãm, xin vào thăm trang nhà https://vaala.org/art-exhibitions/yellow-submarine-rising/

Một số tác phẩm sẽ đươc trưng bày:

One: Limbo, mực trên giấy của Jave Yoshimoto | 2011 (hình do Jave Yoshimoto cung cấp)

Not Sorry for the Trouble (No, where are YOU from?),

giấy cắt bằng tay và bằng kỹ thuật laser của

Antonius-Tin Bui | 2019 (hình do

Antonius-Tin Bui và Monique Meloche Gallery, Chicago cung cấp)

Portrait 5k từ loạt tranh Project Honor , mực trên giấy của Victo Ngai | 2011

(hình do Victo Ngai cung cấp)

Những chương trình đặc biệt của cuộc triển lãm gồm có:

- Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022, từ 5pm-10pm: Tiệc Khai Mạc, diễn ra cùng lúc với “Art Walk" tại thành phố Santa Ana; chương trình gồm có lời mở đầu của giám tuyển Thúy N. D. Trần và các họa sĩ Alison Ho, Alina Kawaii, Victo Ngai, Bonnie Huang và tiết mục diễn đọc thơ và vũ của một số các nghệ sĩ gốc Á từ 7pm-8:30pm. Nhạc với DJ và tiệc trà. RSVP.

- Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022, từ 1pm-3pm: Mạn đàm với các tác giả sách thiếu nhi: Muon Thi Van, Van Hoang và Rene Colato Laine; sinh hoạt nghệ thuật thủ công dành cho các em và gia đình. RSVP, Chương trình được bảo trợ bởi LibroMobile và Saigon Art Academy.

- Thứ Bảy, 17 tháng 12, từ 2pm-3pm: Mạn đàm với nhiếp ảnh gia Binh Danh về hành trình nghệ thuật và giới thiệu sách mới, Binh Danh: The Enigma of Belonging (Radius Books, 2022). RSVP.

YELLOW SUBMARINE RISING: Currents within Asian American Art

Từ ngày 3 đến 17 tháng 12, năm 2022

Orange County Center for Contemporary Art (OCCCA)

117 N Sycamore St, Santa Ana, CA 92701

Tiệc Khai Mạc: Thứ Bảy, ngày 3 tháng 12, năm 2002, từ 5pm-10pm

Giờ mở cửa phòng triển lãm: Từ thứ Sáu đến Chủ Nhật,, 12pm-5pm

Để biết thêm chi tiết, xin vào thăm trang nhà: https://vaala.org/art-exhibitions/yellow-submarine-rising/

Xin lưu ý về cách thức ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19: Ban tổ chức không bắt buộc khách tham dự phải đeo khẩu trang nhưng đặc biệt khuyến khích khách nên đeo khẩu trang tại phòng triển lãm. Cuộc triển lãm được thực hiện với sự hợp tác của tổ chức Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance (OCAPICA) và được tài trợ một phần bởi Bộ Dịch Vụ Xã hội California Stop The Hate - Transformative.

Về VAALA

Thành lập vào năm 1991 bởi một số nhà báo, nghệ sĩ và thân hữu, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi. Bắt đầu chính thức sinh hoạt từ năm 1992, mục tiêu của hội là kết nối và phong phú hóa các cộng đồng qua nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Tron suốt 30 năm qua, VAALA đã tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa nghệ thuật như triển lãm, ra mắt sách, trình diễn nhạc, kịch, Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) và chương trình mỹ thuật Gallery Beyond Walls hàng năm. Để biết thêm về VAALA: Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube.

Liên lạc:

Christine Tran

VAALA Managing Director

christinetran@vaala.org

(714) 805-7363