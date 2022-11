Mỹ viện trợ và huấn luyện cho quân đội Ukraine & Tòa Bạch Ốc xác nhận Mỹ-Nga đối thoại

Chiến sự Ukraine

Bài viết trước về hoạt động của tình báo Anh đối với cuộc chiến tại Ukraine, bài viết này về việc Mỹ viện trợ và tình báo Mỹ huấn luyện cho quân đội Ukraine. Nhưng trước hết xin lược qua tài liệu của quốc hội Hoa Kỳ từ năm 2014 tính đến ngày 21.10.2022, về các khoản viện trợ, và các chương trình huấn luyện dành cho quân đội Ukraine. Ngoài ra, Giám Đốc báo chí Tòa Bạch Ốc trả lời câu hỏi về cuộc họp riêng giữa hai ông Biden-Tập, và việc hai cố vấn của TT Biden và TT Putin bí mật gặp nhau...

✱ Viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine

Theo tài liệu của quốc hội (Congressional RS Reports ngày 21.10.2022) từ 2014 đến nay, Hoa Kỳ là nhà cung cấp hàng đầu hỗ trợ cho Ukraine, đặc biệt là kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, 2022. Từ năm 2014, khi Nga lần đầu tiên xâm lược Ukraine, đến ngày 14 tháng 10 năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 20,3 tỷ đô la viện trợ "để giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm biên giới của mình, và cải thiện khả năng tương tác với NATO ”. Trong số này, Chính quyền Biden đã cam kết khoảng 17,6 tỷ đô la về hỗ trợ an ninh kể từ khi bắt đầu chiến tranh năm 2022.

Khoản hỗ trợ an ninh cho tài khóa FY2022 và FY2023 được quốc hội thông qua gần 28 tỷ đô la (P.L. 117-103, Bộ phận N; P.L. 117-128; và P.L. 117-180, Div. B). Các khoản chi năm tài chính 2022 và năm tài chính 2023 bao gồm tổng cộng 14,05 tỷ đô la để bổ sung vào kho thiết bị quốc phòng (DOD) đã được gửi đến Ukraine qua quyết định của tổng thống; 9,3 tỷ đô la cho BQP về Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (Ukraine Security Assistance Initiative / USAI; P.L. 114-92, §1250); và 4,65 tỷ USD Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF; 22 U.S.C. §2763) cho Ukraine và “các quốc gia bị ảnh hưởng bởi tình hình ở Ukraine. ” Bổ sung các khoản chi bao gồm các quỹ dành cho Hoa Kỳ Châu Âu về các hoạt động chỉ huy và hỗ trợ liên quan cho Hoa Kỳ quân đội

• Tổng quan về các chương trình huấn luyện và các khoản viện trợ của Mỹ kể từ năm 2014

Hoa Kỳ đã sử dụng nhiều hình thức viện trợ các chương trình và cơ quan chức năng để giúp nâng cao khả năng phòng thủ cho Lực lượng vũ trang Ukraine (Ukrainian Armed Forces /UAF) thông qua các việc đào tạo, trang bị và tư vấn. Trước chiến tranh 2022, hai tài khoản chính là FMF của Bộ Ngoại giao (22 U.S.C. §2763) và USAI của Bộ Quốc Phòng (P.L. 114-92, §1250)

Các khoản thuộc Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) bao gồm đào tạo, sử dụng thiết bị và nỗ lực cố vấn để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine . Các khoản trích lập trong năm tài chính 2022 cũng hướng đến quỹ USAI đó để cung cấp hỗ trợ hậu cần, thiết bị và dịch vụ; tiền lương và phụ cấp; Duy trì; vũ khí sự thay thế; và hỗ trợ tình báo. Trước năm tài chính 2022, một phần của quỹ USAI hàng năm phụ thuộc vào DOD và Nhà nước chứng nhận sự tiến bộ của Ukraine trong các cải cách quốc phòng quan trọng. Hoa Kỳ cũng đã cung cấp các thiết bị quốc phòng cho Ukraine thông qua Cơ quan Drawdown Authority / PDA), dựa vào điều khoản qui định, Tổng thống có thể cho phép chuyển giao ngay lập tức các mặt hàng và dịch vụ mà quốc hội chưa phê duyệt để đối phó với “tình huống khẩn cấp không lường trước được” (22 U.S.C. §2318 (a) (1) ). Kể từ tháng 8 năm 2021, Chính quyền Biden đã cho phép 23 lần xuất tiền có giá trị hơn 10.6 tỷ đô la.

Ukraine cũng đã nhận được sự hỗ trợ theo quy định của Bộ Quốc Phòng cơ quan hợp tác an ninh, đặc biệt là Đối tác xây dựng Năng lực (10 U.S.C. §333) và Xây dựng Tổ chức Quốc phòng (10 U.S.C. §332), và Giáo dục và Đào tạo Quân sự Quốc tế (IMET). Qua chương trình này, đã cung cấp cho quân nhân chuyên nghiệp các khóa huấn luyện tại các cơ sở quốc phòng Hoa Kỳ cho các sĩ quan quân đội Ukraine . Về mặt bảo vệ an ninh các khu vực khác do Bộ Ngoại giao và Bộ QP tài trợ , nhằm huấn luyện việc tiêu hủy vũ khí thông thường, an ninh biên giới, đào tạo thực thi pháp luật và chống lại các vũ khí có khả năng hủy diệt hàng loạt.

Thông qua Nhóm Đào tạo Đa Quốc gia - Ukraine (Joint Multinational Training Group-Ukraine), được thành lập vào năm 2015, Quân đội Hoa Kỳ và Vệ binh Quốc gia, cùng với các huấn luyện viên quân sự từ các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, trước chiến tranh đã cung cấp đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ lý thuyết cho Lực lượng vũ trang Ukraine (UAF). Nhiệm vụ đào tạo này đã bị đình chỉ khi Nga mở cuộc xâm lược Ukraine. Vào tháng 4 năm 2022, Bộ Quốc Phòng tuyên bố sẽ tiếp tục đào tạo nhân viên Ukraine, bên ngoài Ukraine, nhất là về việc vận hành các hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ và đồng minh. Đặc biệt, Lực lượng Đặc biệt của Hoa Kỳ (U.S. Special Operations Forces) mở các khóa đào tạo và huấn luyện cho lực lượng đặc biệt Ukraine.

• Cung cấp thiết bị Quốc phòng

Sau khi Nga xâm lược Ukraine lần đầu tiên vào năm 2014, Chính quyền Obama cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự phi sát thương, chẳng hạn như áo giáp, mũ bảo hiểm, xe cộ, thiết bị nhìn về đêm và thiết bị tầm nhiệt, thiết bị kỹ thuật hạng nặng, radio tiên tiến, tàu tuần tra, khẩu phần ăn, lều, radar định vị súng cối của địch, đồng phục, bộ dụng cụ y tế và các vật dụng khác. Trong 2017, Chính quyền Trump thông báo U.S. sẵn sàng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Kể từ năm 2018, Ukraine đã sử dụng khoản Tài trợ quân sự nước ngoài (Foreign Military Financing/FMF), cũng như một số thuộc quỹ quốc gia, để mua thiết bị quốc phòng của Hoa Kỳ, bao gồm tên lửa chống xe thiết giáp Javelin và thuyền tuần tra Mark VI được mua thông qua chương trình Bán thiết bị quân sự ra nước ngoài (Foreign Military Sales / FMS). Ukraine cũng sử dụng kết hợp FMF và quỹ quốc gia để tân trang lại các tàu tuần tra thuộc tuần duyên Hoa Kỳ sử dụng trước đây, thông qua Chương trình Phòng vệ thặng (Excess Defense Articles / EDA; 22 U.S.C. §2321j). Ngoài ra, các loại súng cầm tay, đạn dược, bom mìn và các loại laser khác, thiết bị hình ảnh hoặc hướng dẫn, Ukraine mua trực tiếp từ nhà cung cấp Hoa Kỳ thông qua chương trình Bán hàng Thương mại Trực tiếp (Direct Commercial Sales).

Theo Bộ QP các khoản USAI trước năm 2022 cung cấp súng bắn tỉa, súng phóng lựu phóng tên lửa, radar phản pháo, tàu tuần tra Mark VI, điện tử phát hiện chiến tranh và thông tin liên lạc an toàn, khả năng phân tích và hình ảnh vệ tinh , máy bay không người lái phản lại hệ thống (UAS), hệ thống giám sát hàng không, tầm nhìn ban đêm thiết bị và hỗ trợ dụng cụ điều trị quân y và chiến thuật phòng vệ khi khi sơ tán.

Vào năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp các thiết bị quốc phòng cho Ukraine, với số lượng lớn hơn các thiết bị đã cung cấp trước đó, bao gồm những thiết bị sau đây:

✦ 20 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) và đạn dược; ✦ 2 Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS); ✦ 1.400+ hệ thống phòng không Stinger; ✦ 8.500+ hệ thống chống Javelin và 32.000+hệ thống chống thiết giáp;✦ 700+ Phoenix Ghost Tactical UAS, 700+ Switchblade UAS chiến thuật và các UAS khác; ✦ 142 pháo 155mm và 36 pháo 105mm với hơn 1 triệu viên đạn pháo; ✦20 hệ thống cối 120mm và 115.000 viên đạn cối; ✦ 1.500 ống phóng tên lửa hướng dẫn bằng dây (TOW) , tên lửa chống bức xạ tốc độ cao (HARM), và hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser; ✦ 20 máy bay trực thăng Mi-17; ✦ Hàng trăm xe Humvee bọc thép và 440 mìn chống xe; ✦ 200 xe bọc thép M113; ✦ Hơn 10.000 súng phóng lựu và vũ khí nhỏ; và ✦ thiết bị thông tin liên lạc.

• Đạo luật gần đây

Trước và ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine, Quốc hội cho phép hoặc đề xuất tăng mức tài trợ về khoản hỗ trợ an ninh hiện có. Đối với năm tài chính 2022, Quốc hội đã tăng giới hạn tài trợ khoản PDA (22 U.S.C. §2318 (a) (1)) từ 100 triệu đô la lên đến 200 triệu đô la thông qua P.L. 117-70; lên đến 300 triệu đô la thông qua P.L. 117-86; lên đến 3 tỷ đô la thông qua P.L. 117-103; và lên đến $ 11 tỷ qua P.L. 117-128. Đối với năm tài chính 2023, Quốc hội thông qua giới hạn tài trợ PDA (chi khẩn cấp) là 3,7 tỷ đô la thông qua P.L. 117-180.

• Viện trợ trong tương lai

Chính sách của Hoa Kỳ ngày càng công nhận khả năng của quân đội Ukraine về việc sử dụng và vận hành vũ khí tiên tiến, bao gồm hệ thống có khả năng hỗ trợ trong các hoạt động tấn công để giải phóng lãnh thổ Ukraina. Phần lớn sự trợ giúp của Hoa Kỳ tập trung vào việc cung cấp các hệ thống mà ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của Ukraine không thể sản xuất, cũng như những thứ có thể được cung cấp ngay lập tức trên chiến trường để gia tăng khả năng phục hồi của quân đội Ukraine và khả năng duy trì hoạt động chiến đấu. Ngoài tên lửa tiên tiến và các hệ thống tên lửa, chúng bao gồm các thiết bị di động được bảo vệ (chẳng hạn như xe bọc thép), pháo và đạn dược, thông tin liên lạc và hỗ trợ tình báo.

Các quan chức Ukraine đã tìm cách mua các các hệ thống, bao gồm máy bay chiến đấu, chống hạm và các hệ thống khác liên quan đến khả năng phòng không và chống tên lửa. Việc cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine còn chú trọng đến khả năng cải thiện từ trung đến dài hạn cho quân đội Ukraine , bao gồm việc chuyển đổi theo tiêu chuẩn của vũ khí NATO và cải thiện khả năng phục vụ của quân đội Ukraine và sửa chữa các thiết bị quốc phòng được cung cấp.

Mối quan tâm vẫn còn về cuộc chiến leo thang, , trong tháng Sáu 2022, Chính quyền Biden lần đầu tiên công bố cung cấp cho Ukraine các hệ thống HIMARS tiên tiến hơn nhưng không có tên lửa tầm xa . Theo báo cáo phía Chính quyền đã nhận được sự đảm bảo rằng quân đội Ukraine sẽ không sử dụng những vũ khí này để tấn công vào lãnh thổ Nga. [1]

✱ Quân đội Ukraine được CIA huấn luyện từ năm 2015

Theo 5 cựu quan chức tình báo và an ninh quốc gia chia sẻ thông tin, CIA giám sát một chương trình bí mật huấn luyện chuyên sâu ở Mỹ cho các lực lượng hoạt động đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine và các nhân viên tình báo khác. Chương trình huấn luyện bắt đầu vào năm 2015, tại một cơ sở không được tiết lộ ở miền Nam Hoa Kỳ, một số quan chức đó chia sẻ.

Các lực lượng do CIA huấn luyện có thể sớm đóng một vai trò quan trọng ở biên giới phía Đông của Ukraine, nơi quân đội Nga đã tập trung đông đảo trong điều mà nhiều người lo sợ là chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Mỹ và Nga đã bắt đầu các cuộc đàm phán về an ninh vào đầu tuần này tại Geneva nhưng cho đến nay (Jan.2022) vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.

Trong khi chương trình huấn luyện bí mật, được điều hành bởi các lực lượng bán quân sự làm việc cho Chi nhánh Trên bộ của CIA – nay chính thức được gọi là Bộ phận Mặt đất (CIA Ground Branch) – được chính quyền Obama thành lập sau khi Nga xâm lược và sáp nhập Crimea vào năm 2014, và được mở rộng dưới thời chính quyền Trump, chính quyền Biden đã mở rộng thêm đã tăng cường Bộ phận này, một cựu quan chức tình báo cao cấp có liên hệ với các đồng nghiệp trong chính phủ cho biết.

Đến năm 2015, như một phần của nỗ lực chống Nga mở rộng này, các binh sĩ thuộc Chi nhánh Mặt đất của CIA cũng bắt đầu đi đến mặt trận ở miền Đông Ukraine để hướng dẫn cho những người đồng cấp của họ ở đó, theo một nửa tá cựu quan chức chia sẻ thông tin. Theo các cựu quan chức, chương trình kéo dài nhiều tuần của CIA có trụ sở tại Hoa Kỳ bao gồm đào tạo về súng cầm tay, kỹ thuật ngụy trang, điều hướng trên bộ, các chiến thuật như “ngụy trang và di chuyển”, về tình báo và các lĩnh vực khác.

Làm thế nào để mô tả về chương trình này là một vấn đề tranh cãi. Hoa Kỳ qua ba đời tổng thống đã tranh luận về việc có nên cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine hay không và ở mức độ nào, với các cuộc thảo luận thường tập trung vào việc liệu sự trợ giúp đó mang tính chất tấn công hay phòng thủ.

Chương trình liên quan đến việc "đào tạo rất cụ thể “ cho người Ukraine nhằm nâng cao các kỹ thuật với mục đích "chống lại người Nga", cựu quan chức tình báo cấp cao cho biết. Trong nhiều thập kỷ trở lại đây, CIA đã cung cấp các khóa đào tạo hạn chế cho các đơn vị tình báo Ukraine để họ đủ sức xây dựng một Kyiv độc lập ngăn chặn sự lật đổ của Nga, và sự hợp tác “được đẩy mạnh” sau cuộc xâm lược Crimea, một cựu giám đốc CIA cho biết. Theo tin của Yahoo News ngày 13.1.2022.[2]

✱ Mỹ huấn luyện quân đội Ukraine ở Đức

Theo cơ quan truyền thông DW, Germany - Lực lượng Mỹ huấn luyện binh sĩ Ukraine trang bị quân sự tại Đức. Theo phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài John Kirby, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida được giao nhiệm vụ thực hiện phần lớn cuộc huấn luyện. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hôm thứ Sáu (28.4.2022) rằng họ đang huấn luyện quân đội Ukraine tại Đức và giúp họ học sử dụng các hệ thống vũ khí tiên tiến. Chúng ta biết gì về chương trình huấn luyện này? Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết trong một cuộc họp báo: “Hôm nay tôi có thể thông báo rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu huấn luyện các lực lượng vũ trang Ukraine về các hệ thống tiên tiến tại các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở Đức”. Kirby cho biết chương trình đào tạo có sự phối hợp của chính phủ Đức. "Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ liên tục của Đức", Kirby nói thêm. Khoảng 50 người Ukraine đã được huấn luyện cách sử dụng lựu pháo, một loại vũ khí tầm xa. Các học viên cũng được học cách sử dụng hệ thống radar và xe bọc thép.

• Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida và các thực tập sinh Ukraine

Kirby cho biết Vệ binh Quốc gia Florida được giao nhiệm vụ " rộng lớn" về các khóa huấn luyện. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Florida đã huấn luyện các lực lượng Ukraine trước khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng Hai. “Cuộc tiếp cận gần đây của các thành viên Vệ binh Quốc gia Florida này với các đồng nghiệp Ukraine, là một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc vì mối quan hệ bền chặt đã hình thành khi họ sống và làm việc cùng nhau trước khi tạm thời chia tay vào tháng Hai,” Kirby nói. "[Các huấn luyện viên Ukraine] về cơ bản sẽ là những người huấn luyện bản thân họ, sau đó họ trở lại Ukraine và huấn luyện đồng đội của họ," ông ta nói sau đó trong cuộc họp báo. Người phát ngôn Ngũ Giác Đài cho biết việc huấn luyện các lực lượng Ukraine cũng đang diễn ra ở các khu vực khác tại châu Âu, nhưng không tiết lộ địa điểm.

Vào cuối tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quân đội Mỹ đang huấn luyện lực lượng Ukraine ở Ba Lan, nhưng tin tức này sau đó đã bị giới chức quân sự phủ nhận. Nga đã cảnh báo các nước phương Tây không nên trang bị vũ khí cho các lực lượng Ukraine. Trước đó, Nga đã tấn công một trung tâm huấn luyện của NATO gần biên giới Ba Lan vào tháng 3, coi như thông điệp nhằm hướng về phương Tây. [3]





✱ Giám đốc CIA: ông Putin sẽ ‘thất bại’ tại Ukraine



VOA News ngày 8.9.2022 - Người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ cho biết có vẻ như cuộc xâm lược Ukraine trở thành một trong những sai lầm đáng kể và lâu dài nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương William Burns phát biểu tại một hội nghị an ninh mạng ở Washington hôm thứ Năm: “Thật khó để kiểm điểm thành quả của cuộc chiến – về thành quả của Putin - không tìm thấy bất cứ thứ gì khác ngoài sự thất bại,” Burns nói: “Nga sẽ phải trả một cái giá rất đắt. " Không chỉ lộ rõ sự yếu kém của quân đội Nga, mà còn gây thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế Nga, và cho các thế hệ người Nga do hậu quả của việc xâm lăng này."

Đây không phải là lần đánh giá đầu tiên bởi quan chức tình báo hàng ðầu của Mỹ đánh giá một cách thẳng thừng, cảnh báo về cuộc chiến giữa Nga với Ukraine đang phản tác dụng đối với Moscow. Vào tháng 6, Giám đốc (Cộng đồng) Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines nói rằng các lực lượng trên bộ của Nga "đã tổn thất trên nhiều khía cạnh đến mức phải mất nhiều năm mới có thể trở lại như cũ ."

Nhưng thay vào đó, Putin dường như đã cứng rắn với lập trường của mình đối với Ukraine. "Không phải chúng tôi là người khởi đầu hành động quân sự, chúng tôi đang cố gắng chấm dứt nó", Putin phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở thành phố cảng Vladivostok hôm thứ Tư (8.9.2022), nhắc lại quan điểm lâu nay của mình rằng ông buộc phải cử lực lượng vào Ukraine để bảo vệ các khu vực ly khai do Moscow hậu thuẫn, họ đã chiến đấu với các lực lượng Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014." Về lâu dài, sự việc này sẽ giúp củng cố đất nước của chúng tôi cả trong nước và quốc tế," ông nói thêm.

Ông Burns, giám đốc CIA, hôm thứ Năm cho biết ông hy vọng cuộc chiến ở Ukraine sẽ chứng minh Putin đã sai. Burns nói: “Tôi nghĩ, Putin cả tin rằng ông ta sẽ cứng rắn hơn người Ukraine, hơn người châu Âu và người Mỹ. " Theo Quan điểm của Putin luôn cho rằng chúng ta mắc chứng rối loạn, thiếu tập trung và chúng ta sẽ bị phân tâm. "Putin đã sai về sự cả tin này vì ông ta đã sai lầm nghiêm trọng trong các giả định hồi tháng Hai về ý chí kháng cự của người Ukraine và ý chí của phương Tây, của Hoa Kỳ và tất cả các đối tác của chúng ta hỗ trợ cho người Ukraine", ông nói. [4]

✱ Tình báo quân đội Mỹ nói Putin không thể đạt được mục tiêu tại Ukraine

Còn theo hãng tin Al Jazeera (17.9.2022) - Sự thất bại của các lực lượng Nga trước sự đối kháng mãnh liệt của Ukraine cho thấy lực lượng của Moscow không có khả năng đạt được mục tiêu xâm lược của Tổng thống Vladimir Putin đã đề ra lúc khởi đầu, giám đốc tình báo của Ngũ Giác Đài cho biết. “Chúng ta đang đi đến một thời điểm mà tôi nghĩ rằng Putin sẽ phải điều chỉnh lại mục tiêu của mình về hoạt động này”, Trung tướng Scott Berrier, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (Defense Intelligence Agency/ DIA), nói trong một cuộc họp hôm thứ Sáu (16.9.2022).

“Hiện tại, khá rõ ràng là ông ta… sẽ không thể làm được những gì như dự định thực hiện lúc ban đầu.” Các lực lượng Nga đã phải chịu những thất bại to lớn kể từ khi Ukraine khởi động cuộc phản công vào tuần trước, khiến quân đội của Moscow phải lùi lại khỏi những vùng rộng lớn ở phía Đông Bắc Ukraine. Berrier nói: “Người Nga đã lên kế hoạch cho một cuộc chiếm đóng, không nhất thiết là một cuộc xâm lược, và điều đó đã khiến họ bị khựng lại,” Berrier nói, hiện nay Putin đã phải miễn cưỡng huy động toàn bộ lực lượng Nga để có thêm nhân lực tham gia cuộc chiến.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các quan chức chính quyền khác đã thận trọng không gọi cuộc rút lui mới nhất của Nga là một chiến thắng hoặc bước ngoặt của cuộc chiến ở Ukraine , và các nhà phân tích cũng thận trọng cho rằng chưa thể đánh giá điều gì sẽ xảy ra về cuộc xung đột. Berrier nói về Putin: “Ông ấy đang tiến gần đến một điểm quyết định.“ Chúng tôi không biết quyết định đó sẽ như thế nào. Nhưng điều đó liệu sẽ thúc đẩy cuộc xung đột này kéo dài được bao lâu”.

• Putin chấp nhận rủi ro

Berrier đã nói chuyện tại một hội nghị với các quan chức cao cấp khác tại Hội nghị thượng đỉnh về tình báo và an ninh quốc gia của cộng đồng tình báo tại National Harbour ở Maryland, ngay bên ngoài Washington. Phó Giám đốc CIA David Cohen nói rằng không nên đánh giá thấp việc “chấp nhận rủi ro” của Putin. “Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đánh giá thấp việc Putin tuân thủ kế hoạch ban đầu của ông ấy, đó là kiểm soát Ukraine. ” Ngoài ra, tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Uzbekistan hôm thứ Sáu (16.9.2022), Putin hứa sẽ thúc đẩy cuộc tấn công của mình vào Ukraine và cảnh báo rằng Moscow có thể tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nước này nếu lực lượng Ukraine nhắm vào các cơ sở ở Nga. Putin nói rằng việc "giải phóng" toàn bộ khu vực Donbas ở phía Đông Ukraine là mục tiêu quân sự chính của Nga và ông không cần phải sửa đổi điều này.

"Chúng tôi không vội vàng", nhà lãnh đạo Nga nói. Các quan chức quân đội Mỹ hôm thứ Sáu cho biết hai hệ thống tên lửa đất đối không và radar phản pháo (NASAMS) mới sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Giám Đốc báo chí Ngũ Giác Đài Chuẩn tướng Pat Ryder cho biết “ hai hệ thống NASAMS dự kiến sẽ được chuyển giao trong vòng hai tháng tới hoặc lâu hơn”.

Tòa Bạch Ốc cho biết đây là lần thứ 21 Bộ Quốc Phòng lấy vũ khí và các thiết bị ra khỏi kho dự trữ để giao cho Ukraine. Phát biểu hôm thứ Ba (13.9.2022), ông Ryder nói rằng vũ khí và nguồn cung cấp của phương Tây đã đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công của cuộc phản công tại Ukraine hiện nay.

Theo ông Ryder, các quan chức Mỹ và những người đồng cấp của họ từ gần 50 quốc gia đã cam kết giữ chuỗi cung ứng vũ khí cho Ukraine luôn hoạt động, đồng thời tăng cường viện trợ quốc phòng Ukraine trung và dài hạn. Một quan chức quốc phòng cao cấp nói với các phóng viên rằng NASAMS nhằm giúp Ukraine chuyển đổi khỏi việc sử dụng các hệ thống phòng không từ thời Liên Xô mà nó còn phải được sửa chữa bằng các phụ tùng thay thế khó mua. [5]

Vào thời gian đầu khi Nga mở cuộc xâm lăng, theo quan chức Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói với kênh truyền hình Russia-1 hôm Chủ nhật (3.4.2022) rằng không nghi ngờ gì về việc Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được tiến hành ở Ukraine; “Tôi tin tưởng rằng các mục tiêu của hoạt động quân sự của chúng ta sẽ hoàn toàn đạt được.” (Theo thông tấn xã TASS của Nga, ngày 3.4.2022). Nhưng theo nhận định của viên chức thuộc cơ quan CIA phía trên "Hiện tại, khá rõ ràng là ông ta (Putin)… sẽ không thể làm được những gì như dự định làm lúc khởi đầu.”

Trích dẫn lời nói của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm (13.10.2022) rằng các mục tiêu về "hoạt động quân sự đặc biệt" của Moscow ở Ukraine là không thay đổi, nhưng chúng có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán. "Phương hướng không thay đổi, hoạt động quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục, nó tiếp tục để chúng tôi đạt được mục tiêu của mình", Peskov nói. "Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần nhắc lại rằng chúng tôi vẫn mở cửa cho các cuộc đàm phán để đạt được các mục tiêu của mình.” ( Theo Reuters 13.10.2022)

✱ Bổ túc thông tin: Về cuộc họp Biden-Tập, và về việc cố vấn của hai TT Biden & TT Putin bí mật gặp nhau

Về đề xuất của ông Tập Cận Bình "Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ nhằm hòa hợp với nhau...," « Việt Báo ngày 5.11.2022 » và việc " Moscow đang tìm cách đối thoại toàn diện với Mỹ... ,« Việt Báo ngày 7.11.2022 ». Liên quan đến vấn đề này , mới đây báo chí loan tải tin tức về việc Mỹ - Nga đối thoại bí mật, theo tờ WSJ ngày 7.11.2022, phổ biến bản tin tiêu đề: Senior White House Official Involved in Undisclosed Talks With Top Putin Aides - Và hôm sau, ngày 8.11.2022, hãng tin TASS của Nga cũng phụ họa ...Moscow, US talk behind closed doors and India seen as potential peacemaker.

• Về cuộc họp giữa hai ông Biden-Tập

Vào ngày 8.11.2022, hai vấn đề trên đã được các phóng viên nêu ra trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc (TBÔ), được Giám đốc Báo chí TBÔ trả lời:

TBÔ: Như bạn đã biết, cả hai bên, phía chúng tôi và phía Chủ tịch Tập – các nhân viên – đã được yêu cầu tìm cách có thể tiến tới với một cuộc họp. Tôi không có gì để chia sẻ vào lúc này.

• Về việc hai cố vấn của TT Biden và TT Putin bí mật gặp nhau ...

TBÔ: Vâng, tôi đã xem bài báo đó. Vì vậy, bạn biết đấy, và xem này, mọi người khẳng định rất nhiều điều về các cuộc trò chuyện mà chúng tôi mà Hoa Kỳ có hoặc không có. Tôi không có tin tức về bất kỳ cuộc trò chuyện cụ thể nào để đọc cho các bạn nghe. Nhưng tôi muốn nói một vài điều.

Bạn biết đấy, chúng tôi có quyền nói chuyện trực tiếp ở cấp cao về các vấn đề mà Hoa Kỳ quan tâm. Điều đó đã xảy ra trong vài tháng qua. Các cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ tập trung vào việc làm giảm thiểu rủi ro trong mối quan hệ Mỹ-Nga.

Chúng tôi tiếp tục tuân thủ nguyên tắc cơ bản của mình là “không bàn về Ukraine nếu không có Ukraine”. Bạn đã nghe Tổng thống nói về điều này. Ông ta đã viết về điều này trong một bài báo. Nhưng chúng tôi phải cẩn thận bảo vệ về thời gian và nội dung của cuộc trò chuyện để chúng tôi tiếp tục khả năng tiếp cận với Nga và để đường dây liên lạc này không bị gián đoạn . Và đó là cách chúng tôi đã tiến hành trong vài tháng. [6]

• Về hội nghị G20 tại Nam Dương

Vào ngày 9.11.2022, trả lời câu hỏi của giới truyền thông trong cuộc họp báo về các đề tài thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình, TT Biden nói: “Vì vậy và học thuyết Đài Loan đã không thay đổi chút nào ngay từ đầu, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thảo luận về Trung Quốc - xin lỗi, về Đài Loan. Và tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thảo luận về một số vấn đề khác, bao gồm sự công bằng trong thương mại và - các mối quan hệ liên quan đến ông ta với các quốc gia khác trong khu vực”. Theo The White House: Remarks by President Biden in Press Conference. (November 9, 2022)

Vào ngày 10.11.2022, theo hãng tin TASS của Nga loan tin TT Putin không tham dự hội nghị G20 tại Nam Dương: " Đã có thông báo chính thức rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 và sẽ được đại diện bởi một quan chức cao,cấp"

Vào ngày 11.11.2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh thông báo: Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 và Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden: President Xi Jinping will hold bilateral meetings with US President Joe Biden, (Theo fmprc.gov.cn ngày 11.11.2022)

Với dòng chữ ghi trên: "chúng tôi vẫn mở cửa cho các cuộc đàm phán để đạt được các mục tiêu của mình" - Phải chăng ông Putin sau giai đoạn dùng biện pháp quân sự để hy vọng chiếm trọn Ukraine khó thành hiện thực, nên nay phải "mở cửa cho các cuộc đàm phán" ?

– Đào Văn

