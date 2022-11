"Trumpty, Dumpty", Donald Trump đã hết thời

Điều có lẽ làm Donald Trump giận dữ hơn là truyền thông cánh hữu không còn tường trình nhiều về các cuộc vận động bầu cử của Trump nữa.



Kết quả thắng thua trong cuộc bầu cử giữa kỳ thế nào vẫn chưa được phân định rạch ròi, nhưng có một "ứng viên" bị xem đã hoàn toàn thất bại lần này. Đó là cựu Tổng thống Donald Trump.



Hai năm qua, kể từ ngày rời Bạch Ốc, bên cạnh việc tiếp tục tấn công vào các định chế dân chủ lâu đời của Hoa Kỳ qua việc tiếp tục rêu rao về sự gian lận bầu cử tại Mỹ, cản trở vào công việc điều hành quốc gia của chính phủ đương nhiệm, tiếp tục thực hiện những hành động bị xem là phạm pháp, Donald Trump còn dành nhiều thời gian để vận động cho hàng trăm ứng viên Cộng Hòa được chính Trump chọn lựa hay hậu thuẫn cho cuộc bầu cử vừa qua.



Trump làm điều này với một mục đích duy nhất là, chứng tỏ vai trò và quyền lực của mình, thao túng đảng Cộng Hòa như một thái thượng hoàng và tìm kiếm, chuẩn bị đồng minh một khi tái tranh cử. Nhưng như kết quả cuộc bầu cử đã cho thấy, nó hoàn toàn không như Trump ảo tưởng về ảnh hưởng của mình. Hay nặng hơn, như nhận xét từ ngay giới truyền thông cánh hữu là, Donald Trump đã thất bại khi chẳng giúp được gì cho đảng Cộng Hòa chiến thắng áp đảo như kỳ vọng.



Các ứng viên được Trump ủng hộ đã thắng hay thua như trong bất cứ các cuộc bầu cử thông thường nào khác. Tuy nhiên một số ứng viên do đích thân Trump chọn lựa và bơm tiền, dồn sức vận động tranh cử cho đến những ngày cuối cùng đã thất cử. Các nguồn tin cho biết đây là điều làm Trump thất vọng và giận dữ rất nhiều trong vài ngày qua.



Nhưng điều có lẽ làm Donald Trump giận dữ hơn là truyền thông cánh hữu đã không còn tường trình nhiều về các cuộc vận động bầu cử của Trump từ trước những ngày bầu cử và đổ lỗi cho Trump về sự thất bại của nhiều ứng viên đảng Cộng Hòa theo sau cuộc bầu cử.



Thay vào đó, là những ca ngợi cho sự chiến thắng áp đảo của Thống Đốc Florida là Ron DeSantis, người được xem là ngôi sao mới của đảng Cộng Hòa và là cái gai trong mắt của Donald Trump một khi DeSantis tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2024. Điều mà không có lý do gì ngăn cản DeSantis sẽ làm.



Trong bài xã luận đăng trên tờ New York Post ngay sau ngày bầu cử, tờ báo cánh hữu từng là đồng minh lâu năm của Donald Trump chạy tít "DeFUTURE, Ron DeSantis chứng tỏ ông là tương lai của đảng Cộng Hòa". Ngay dòng đầu tiên, xã luận viết rằng, "Một ngạn ngữ xưa bảo chó cứ sủa nhưng đoàn lữ hành cứ đi. Phiên bản mới là Trump đóng vai chó sủa ồn ào và DeSantis vẫn bước đến chiến thắng". (An old proverb says that the dogs bark, but the caravan goes on. In an updated version, Donald Trump plays the noisy dog as Ron DeSantis marches to victory).



Không có gì nặng nề hơn cách ví von này.



Chưa hết, trong ngày thứ Năm 10 tháng 11 hôm nay, tờ báo này ra tiếp tục ra bài xã luận khác với cách chơi chữ ngay tựa bài rằng, "Trumpty, Dumpty", diễn nôm theo cách nói Việt Nam là "Trump đã xong hàng". Bên trên tựa là dòng chữ, "Don (gã không thể xây tường) đã té nặng, tất cả những người Cộng Hòa có thể tập họp đảng về lại được chưa?" (Don (who couldn’t build a wall) had a great fall — can all the GOP’s men put the party back together again?).

Nhã Duy

Hay hiểu rõ hơn theo như bài viết là, Donald Trump đã hết thời và đã đến lúc đảng Cộng Hòa và truyền thông cánh hữu cần tập họp lại dưới trướng một ngôi sao mới và tương lai của đảng Cộng Hòa, theo như cách gọi của New York Post và các hệ thống truyền thông cánh hữu khác hiện nay. Nhân vật đó không ai khác hơn là Thống Đốc Ron DeSantis.Ron DeSantis đã chứng minh là vậy khi chiến thắng áp đảo đối thủ tại Florida lần này với tỉ lệ gần 20%, cao gấp bội các tỉ lệ Trump có được trong các cuộc bầu cử tổng thống tại tiểu bang này trước kia và thu hút được thêm một số cử tri gốc Mỹ La Tinh.Ron DeSantis, 44 tuổi, tốt nghiệp Sử học và Luật khoa tại Đại học Yale và Harvard, từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. DeSantis đắc cử và là dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ từ năm 2012 cho đến khi đắc cử thống đốc Florida vào năm 2018.Một hồ sơ nhân thân sáng giá thông lệ trên chính trường Hoa Kỳ về khả năng, học vấn lẫn sự phục vụ. Chưa bàn đến phẩm cách, điều không được xem là quan trọng với đảng Cộng Hòa.Tên tuổi của DeSantis được nhắc đến nhiều, kể cả vô số những luật lệ hay hành động tạo ra nhiều tranh cãi kể từ khi đắc cử thống đốc Florida cho đến nay.Bị xem là một chính khách Cộng Hòa cực đoan và độc đoán với những chính sách bảo thủ, Ron DeSantis là một Donald Trump thứ nhì nhưng nguy hiểm hơn gấp bội phần do khả năng và cái đầu của ông ta, cũng như không nhiều kịch tính như Donald Trump.Mặt khác, DeSantis cũng chưa tấn công và chỉ trích người đồng đảng hay giới lãnh đạo Cộng Hòa như Donald Trump đã và đang làm, DeSantis sẽ dễ dàng tạo ra những liên minh và hậu thuẫn hơn khi ra tranh cử. Chính vì vậy, không ngạc nhiên nếu Ron DeSantis trở thành quân cờ sáng giá của một đảng Cộng Hòa thực dụng và lắm mưu tính, nhất là theo sau kết quả cuộc bầu cử vừa qua.Tất nhiên Donald Trump không phải là con người thực tế để hiểu và chấp nhận việc này nên có nhiều khả năng ông vẫn sẽ tuyên bố ra tái tranh cử tổng thống như các nguồn tin đã đưa. Một phần vì muốn níu kéo quyền lực và điều quan trọng hơn nữa là để đối phó với vòng vây pháp luật về những hệ lụy mà ông ta đã gây ra cho nước Mỹ.Và đối thủ đầu tiên Donald Trump cần triệt hạ là Ron DeSantis. Trump và ban tranh cử đã thẳng thừng cảnh cáo DeSantis ngay sau ngày bầu cử rằng, hãy bằng lòng với chức vụ Thống Đốc Florida, chớ (dại) ra tranh cử bởi Trump biết rõ mọi "thâm cung bí sử" của DeSantis hơn ai hết. Quảng cáo cho một kịch bản gay cấn đã được báo trước và tung ra như vậy.Trumpty, Dumpty! Donald Trump đã hết thời, "xong hàng".Nhưng phía Dân Chủ có lẽ đang mong Trump sẽ tuyên bố tái tranh cử. Và như vậy, cử tri sẽ có dịp chứng kiến những hồi kịch đấu đá, tấn công nhớp nhúa giữa Trump cùng Ron DeSantis hay các ứng viên khác để có dịp định rõ lại con người Donald Trump và các chính khách đảng Cộng Hòa như thế nào.Điều này chỉ có lợi cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử 2024.