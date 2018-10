Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại Đại Hội Khoáng Đại Năm 2018

Hình ảnh trong Đại Hội.

Từ trái, Hoàng Trọng Đức, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát; Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện; Phạm Đức Vượng, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành.Westminster, Nam California (Bình Sa) - - Đại Hội Khoáng Đại Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại đã được tổ chức trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2018 tại Thành phố Westminster, Nam California, với Lễ khai mạc vào sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 9, 2018 tại Seafood Palace Restaurant.Tham dự đại hội có các Hội Đoàn Quân Binh chủng QLVNCH, Cảnh Sát Quốc Gia, Xây Dựng Nông Thôn, các Trung Tâm Điều Hợp địa phương và Hậu Duệ Chiến Sĩ VNCH về từ các Miền tại Hoa Kỳ, Canada, Hawaii.Các niên trưởng tham dự có: Đại Tá Lê Bá Khiếu, Đại Tá CSQG Trần Minh Công, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, TS Hà Văn Hải, Trung Tá CSQG Trần Quan An, và Trung Tá KQ. Nguyễn Văn Ức, quan khách có ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, một số các cơ quan truyền thông...Trước giờ khai mạc Đại Hội, một phái đoàn đại diện đã đến Đền Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa để niệm hương. Sau đó trở về địa điểm đại hội để cử hành nghi thức khai mạc đại hội.Trưởng ban tổ chức đại hội là chiến hữu KQ. Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California.Điều hợp chương trình là chiến hữu KQ. Phạm Đình Khuông. Thư ký đoàn gồm có các chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Lê Tinh Anh, Nguyễn Anh Phong và Đinh Đức Bản.Sau phần nghi thức chào cờ Việt – Mỹ là phút mặc niệm.Chiến hữu Lê Văn Sáu, Trưởng Ban Tổ Chức đã đọc diễn văn chào mừng và tuyên bố khai mạc đại hội.Tiếp theo là lời phát biểu của ba vị Chủ Tịch. Trước tiên là diễn văn của niên trưởng Nguyễn Xuân Vinh (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện). Tiếp theo lời phát biểu của chiến hữu Tiến Sĩ Hà Văn Hải (đại diện Hội Đồng Tư Vấn). Mở đầu TS. Hà Văn Hải cho biết: vì lý do sức khỏe, chiến hữu Trần Văn Chơn và chiến hữu Nguyễn Khắc Bình không thể tham dự đại hội. Tuy nhiên, hai vị đã gởi lời thăm hỏi chân tình đến gia đình, và qúy chiến hữu hiện diện trong buổi họp trọng đại hôm nay. Chiến hữu Hà Văn Hải tiếp: “Chúng ta tề tựu ở đây vì Tổ Quốc-Danh Dự và Trách Nhiệm của con dân nước Việt, luôn giữ trọn lời thề của một chiến sĩ trong đội ngũ Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc đất nước đang đối diện với thảm họa là tên Nước Việt Nam có thể sẽ không còn trong bản đồ thế giới. Hay, sẽ trở thành một quận lỵ của Tàu, hoặc rơi vào hoàn cảnh giống như Tây Tạng một chư hầu của Trung Cộng.Hơn bao giờ hết, người Việt trong cũng như ngoài nước, đồng lòng hy sinh vùng lên giải thể đảng Cộng Sản Việt Nam để giành lại quyền sống và bảo vệ bờ cõi…”Tiếp theo lời phát biểu của niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành), của niên trưởng Trần Quan An (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát).Tất cả những lời phát biểu đã nói lên tầm quan trọng của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, kêu gọi tinh thần đoàn kết, bỏ qua những dị biệt hay những việc làm chưa đúng của các bạn trẻ, đừng làm những người có thiện chí bị xúc phạm khiến họ bị tổn thương và không còn tinh thần hợp tác. Các vị nầy đều chúc Đại Hội thành công.Đặc biệt trong lời phát biểu của niên trưởng Trần Quan An. Ông đã nhắc lại: “... Sau lễ Khai mạc Đại Hội Toàn Quân ngày 26 tháng 9, 2003 tại Anaheim Convention Center trước sự hiện diện của gần 3,000 đồng hương và chiến sĩ VNCH, ngày hôm sau 27 tháng 9, 2003, 16 vị tướng lãnh và đại diện 114 hội đoàn các binh chủng QL/VNCH, CSQG, Lực Lượng Bán Quân Sự và Thế Hệ Hậu Duệ đã họp và quyết định thành lập TTCS –VNCH Hải Ngoại để có một tiếng nói chung, một đường lối chung đối với quê hương dân tộc. Thì giờ không cho phép chúng tôi trình bày về tôn chỉ, mục tiêu và lập trường của TTCSVNCH Hải ngoại. Chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh danh xưng là Tập Thể Chiến Sĩ chứ không phải cựu chiến sĩ, vì gồm các cựu quân nhân và thế hệ hậu duệ đang đấu tranh cho quê hương dân tộc.Ngay sau khi được thành lập, TTCS đã phải đương đầu với biết bao sự đánh phá từ khắp nơi, dưới mọi hình thức của Cộng Sản và kẻ thù. Chúng tìm mọi cách gây chia rẽ trong hàng ngũ các quân, binh chủng QL/VNCH, CSQG, thực hiện mọi thủ đoạn nhằm phá vỡ tình đoàn kết quân, dân để vô hiệu hóa một lực lượng chính trị có khả năng tác động vào tinh thần đấu tranh chống Cộng của người dân trong và ngoài nước. Ngoài việc đối phó với Cộng sản, TTCS còn phải đương đầu với kẻ thù muôn thuở. Kẻ thù nói đây là lòng ích kỷ, tinh thần cục bộ, tự tôn và những ân oán cá nhân đối với thành phần lãnh đạo Tập Thể Chiến Sĩ và không muốn để TTCS tồn tại. Suốt 15 năm qua, TTCS/VNCH Hải Ngoại phải lâm vào một cuộc chiến tự vệ để sinh tồn nhưng vẫn không xao lãng nhiệm vụ bảo vệ lá quốc kỳ VNCH ở hải ngoại và hỗ trợ cho cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ của đồng bào quốc nội…Trong Đại Hội hôm nay nhiều niên trưởng, vì tuổi đời chồng chất đã không thể đến dự vì lý do sức khỏe, trong khi đó, có những chiến hữu sau hơn 10 năm vắng mặt đã vượt ngàn dặm về tham dự. Chúng tôi tin tưởng rằng mọi người về đây đều mang tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm, cùng ngồi lại với nhau, chọn bầu những vị Chủ Tịch Hội Đồng xứng đáng để chấn hưng Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại. 43 năm sau ngày Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam, không chỉ người dân ở hải ngoại mà ngay cả trong nước vẫn còn nhớ đến, còn ngưỡng mộ QL/VNCH. Dưới sự kềm kẹp của Cộng sản mà dân chúng vẫn tổ chức lễ Tưởng Niệm những anh hùng Hải Quân VNCH đã tử chiến với Trung Cộng để bảo vệ Hoàng Sa; có những thanh niên chấp nhận bị bắt bớ đánh đập vì mặc quân phục của QL/VNCH. Vậy thì trên đất nước tự do này, tại sao chúng ta không bảo vệ được công trình có một không hai của Đại Hội Toàn Quân 2003 là Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại?Sau cùng, chúng tôi nhiệt liệt khen ngợi Ban Tổ Chức mặc dù thiếu thốn nhân sự và tài chánh đã dốc toàn lực tổ chức thành công Đại Hội hôm nay...”Trong lời phát biểu, Thị Trưởng Tạ Đức đã nói: “Ông rất hãnh diện được làm con rể của một sĩ quan QL/VNCH, và qua bản Điều Lệ Nội Quy của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH mà ông được đọc, ông rất thán phục sự hy sinh, tinh thần chiến đấu anh dũng của QL/VNCH, CSQG. Ông cũng cầu chúc Đại Hội thành công.”Sau nghi thức khai mạc, đại hội sẽ trở lại tiếp tục với chương trình qua phần trình bày hoạt động của các Trung Tâm Điều Hợp và Đặc Khu trong 3 năm qua, tiến hành bầu ba cơ chế lãnh đạo của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH nhiệm kỳ 2018 -2021.Chủ Nhật 30.9.2018, Đại Hội đã đến đặt vòng hoa Tưởng Niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thăm viếng khu Tượng Đài và buổi chiều tiến hành cuộc bầu cử 3 cơ chế lãnh đạo.Lúc 5 giờ chiều một buổi họp báo để công bố kết qủa đại hội, theo bản thông cáo báo chí cho biết:...Đại Hội đã bầu lên các vị Chủ Tịch các Hội Đồng của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại nhiệm kỳ 2018 - 2021, như sau:Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện: Chiến hữu Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Chiến hữu Phạm ĐứcVượng, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát: Chiến hữu Hoàng Trọng Đức.Đại Hội đã nhận định tình hình trong nước và ở hải ngoại và xác định quan điểm, lập trường của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại như sau:1 - Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại không hợp tác với nhà cầm quyền trong nước hiện nay để sửa sai, cải biến chế độ Cộng Sản thành chế độ Tự do, Dân chủ. Bản chất của chế độ Cộng Sản là độc tài toàn trị, cai trị bằng bạo lực và lừa bịp, khống chế tự do tư tưởng người dân thì không thể nào sửa đổi thành một chế độ nhân bản, có đầy đủ quyền làm người cho toàn dân.2 - Trước sự bành trướng, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Cộng, Cộng Sản Việt Nam nếu không phải là tay sai của Trung Cộng thì cũng rõ ràng là bọn bán nước cầu vinh, không thể lãnh đạo toàn dân để chống ngoại xâm.Sau ngày ký kết Hiệp Ước Thành Đô năm 1990, bọn Cộng Sản tay sai dần dần biến nước Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Cộng dưới mọi hình thức và mọi điều kiện. Gần đây nhất, trong tháng 6- 2018, chúng dự định ký Luật đặc Khu nhường quyền xử dụng cho Trung Cộng 3 đặc khu kinh tế và ký luật An Ninh Mạng để bóp nghẹt tiếng nói của người dân. Do đó, toàn dân quốc nội cũng như tất cả các cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại đã đồng loạt biểu tình ở khắp nơi để phản đối hành động bán nước này. Tập Thể Chiến Sĩ, từ trung ương đến các địa phương, đã tổ chức cũng như tham dự hầu hết các cuộc xuống đường liên tục để hỗ trợ quốc nội hầu cứu nguy Tổ Quốc. Chỉ có một chế độ tự do không Cộng Sản mới có thể bảo tồn Tổ Quốc, giữ vững chủ quyền và độc lập cho dân tộc.3 - Tháng Tư Đen và Ngày Quốc Hận.Quân Dân Cán Chính VNCH không thể nào quên được những đau thương tang tóc mà Cộng Sản Việt Nam đã gây nên trong cuộc chiến xâm lược miền Nam Việt Nam. Sau ngày chính thể VNCH bị bức tử vì thân phận một nước nhược tiểu trong ván cờ quốc tế, vết thương chiến tranh không được hàn gắn, hận thù không được hóa giải vì chánh sách tàn bạo, thâm độc của Cộng Sản nhằm trả thù, tiêu diệt mọi thành phần có liên quan với VNCH.Vì vậy, đối với Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, tháng Tư hàng năm vẫn phải gọi là “Tháng Tư Đen” và ngày 30 tháng 4 mãi mãi là Ngày Quốc Hận trong lịch sử dân tộc.Trước tình hình hiện nay, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại chủ trương hợp tác trên tinh thần bình đẳng với các tổ chức chính trị có cùng mục tiêu hầu hỗ trợ đồng bào quốc nội giải thể chế độ Cộng Sản để kiến tạo một chế độ có đầy đủ quyền Tự Do pháp định cho toàn dân.Kết thúc đại hội với buổi dạ tiệc văn nghệ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Seafood Palace Restaurant 6731 Westminster Blvd Suite # 122 CA 92683.