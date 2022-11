Hôm nay, Thứ Ba 8/11/2022, là ngày Bầu cử giữa kỳ 2022. Nếu bạn chưa bầu phiếu sớm, hãy nhớ đi bầu. Quyền lợi cộng đồng gốc Việt nằm trong lá phiếu của bạn.

.

- Powerball 2,04 tỷ đô: số 10, 33, 41, 47, 56 + 10.

- Hôm nay, Thứ Ba, bầu cử giữa kỳ 2022: Hơn 44,2 triệu người đã bỏ phiếu sớm, Dân Chủ đông nhất

- Trump: thứ Ba 15/11 sẽ "thông báo rất lớn"

- Zelensky: điều kiện hòa đàm là Nga phải bồi thường thiệt hại cho Ukraine, phải trừng phạt tội phạm chiến tranh, và Ukraine phải toàn vên lãnh thổ. Ukraine: Putin nói hòa đàm ám chỉ là Ukraine phai đầu hàng. Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ: Mỹ ủng hộ Ukraine, và hòa đàm là chuyện Ukraine sẽ chủ động. Zelensky có thể sẽ tham dự thượng đỉnh G20 qua mạng. Ukraine gia hạn lệnh thiết quân luật và tuyển binh.

- An ninh Nga: bắt 1 ổ kháng chiến gồm 9 cư dân Ukraine ở Kherson. Ukraine: quân Nga ở Kherson mặc thường phục, sống giữa cư dân, chuẩn bị tác chiến đường phố, trận tái chiếm Kherson sẽ gay go nhất.

- Tổng giám mục Ukraine nói với Đức giáo hoàng: Putin không muốn hòa đàm, chỉ muốn hủy diệt Ukraine

- Các nhóm Nga lưu vong chống Putin họp ở Ba Lan, bàn kế đảo chánh, ám sát Putin.

- Putin: có 80.000 lính Nga tại Ukraine, trong đó 50.000 lính tác chiến trực tiếp. Đại gia Nga Yevgeny Prigozhin (bạn thân Putin) thú nhận ông liên tục quậy bầu cử Mỹ nhiều năm.

- Zelensky: Donetsk đang là "tâm bão" cuộc chiến, hàng trăm lính Nga tử trận mỗi ngày. Sau khi quân Ukraine tái chiếm Kherson, hòa đàm mới có thể có. Ukraine: Putin chưa sẵn sàng đối thoại với Ukraine, vì chưa chịu rút quân. Một chiến đấu cơ Su-25 của Nga bị Ukraine bắn rơi trên vùng Kherson.

- New Zealand: kẻ giết 51 tín đồ Hồi giáo kháng cáo bản án chung thân.

- Tập: quân đội TQ cần chuẩn bị tác chiến.

- Ấn Độ và Nga tăng cường hợp tác.

- Pháp: 1 hồng y nhận đã lạm dụng trẻ em.

- Trình Dự Luật Social Security Expansion Act để người lãnh tiền An sinh xã hội có thêm 2.400 đô/năm

- Luật sư của Trump hù dọa Ron DeSantis: phải ngồi yên ở Florida, đừng ứng cử Tổng Thống 2024.

- Biden "không có ý định" gặp Putin ở G20

- Arizona: Cộng Hòa đòi đếm phiếu tay, bị Thẩm phán bác bỏ, bảo để cho máy đếm.

- Wisconsin: Cộng Hòa làm khó phiếu quân nhân bầu qua thư, Thẩm phán bảo đừng tước quyền cử tri.

- Arkansas: đại gia nhậu say, vào nhầm nhà 1 phụ nữ, lăn ra ngủ say như chết, bị bắt, ra tòa

- Quận Cam: bắt 1 tên dâm tặc đã hiếp 3 phụ nữ

- Xuất khẩu gỗ ghép thanh hoàn toàn đóng băng, doanh nghiệp lao đao.

- HỎI 1: Cao niên Mỹ sa sút trí tuệ (dementia) giảm 1/3 trong thời gian 2016 tới 2000? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bệnh tim là sát thủ hàng đầu ở Mỹ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-8/11/2022) --- Sau khi giải quyết trở ngại kỹ thuật trì hoãn việc quay số vào đêm Thứ Hai, cuối cùng vào sáng Thứ Ba đã có con số thắng giải độc đắc Powerball trị giá 2,04 tỷ đô la, tăng từ 1,9 tỷ đô la. Các con số trúng thưởng độc đắc Powerball cho kỳ quay số đêm Thứ Hai (công bố vào sáng thứ Ba) là: 10, 33, 41, 47, 56 và số Powerball là 10.

.

Giải độc đắc Powerball này có kỷ lục lịch sử: giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay đối với Powerball, lớn nhất trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ và là giải thưởng xổ số thứ hai vượt qua 1 tỷ đô la trong năm nay. Người thắng lô độc đắc Powerball có quyền chọn: nhận tiền niên kim với 30 khoản thanh toán trải ra trong 29 năm, hoặc lãnh tiền mặt một lần trọn gói.

.

---- Hôm nay, Thứ Ba, là ngày bầu cử giữa kỳ 2022. Hơn 44,2 triệu người đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa kỳ khi các cử tri chuẩn bị đến các phòng phiếu để có cơ hội cuối cùng bỏ phiếu vào Ngày bầu cử. Theo United States Election Project tại Đại học Florida, hai tiểu bang Texas và California dẫn đầu quốc gia với hơn 5 triệu người bỏ phiếu sớm ở mỗi tiểu bang, tiếp theo là Florida với 4,7 triệu.

.

Cử tri Dân Chủ bỏ phiếu sớm nhất (42,8%) ở các tiểu bang cho phép bỏ phiếu sớm như vậy trong khi cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu sớm 34%. Cộng Hòa theo truyền thống bỏ số phiếu bầu đông nhất trong Ngày bầu cử. Trong khi đó 23,2% số người bỏ phiếu sớm đến từ các cử tri không theo đảng nào.

.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay cho biết ông sẽ đưa ra một "thông báo rất lớn" vào thứ Ba 15/11/2022 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida. Trump tuyên bố trong đêm Thứ Hai, khi vận động cho đảng Cộng hòa ở Ohio: "Chúng tôi không muốn làm gì có thể giảm tầm quan trọng của ngày mai." Hiển nhiên Trump ám chỉ tuần sau sẽ tuyên bố tranh cử tổng thống 2024.

.

---- Người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng đã giết 51 người Hồi giáo tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand vào năm 2019 đã kháng cáo bản án chung thân. Brenton Tarrant, 32 tuổi, đã bị kết án chung thân không ân xá sau khi y thú tội đã giết 51 người, và 40 tội mưu sát và một tội danh khủng bố liên quan đến vụ tấn công chết người nhất trong lịch sử New Zealand.

.

Hôm thứ Ba, Tòa kháng án của New Zealand xác nhận Tarrant đã nộp đơn kháng cáo hồi tuần trước. Ngày điều trần vẫn chưa được ấn định. Trong hồ sơ trước đó của tòa, Tarrant đã phàn nàn về "sự đối xử vô nhân đạo" trong khi bị biệt giam sau vụ thảm sát.

.

Temel Atacocugu, người sống sót sau cuộc tấn công dù bị bắn trúng 9 phát đạn, nói với báo Stuff rằng Tarrant chỉ gửi đơn kháng án để gây chú ý. Atacocugu nói: “Tôi muốn nói với y rằng: “Hãy trưởng thành, trở thành một đàn ông và chết lặng lẽ trong tù, bởi vì đó là điều y xứng đáng."

.

---- Jean-Pierre Ricard, 78 tuổi, đã trở thành vị hồng y Công giáo đầu tiên công khai nhìn nhận đã lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Vị hồng y người Pháp hôm thứ Hai cho biết ông đã "cư xử theo cách đáng trách với một cô gái trẻ 14 tuổi" với tư cách là một linh mục trong tổng giáo phận Marseille vào những năm 1980s và "hành vi của tôi chắc chắn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và lâu dài cho người này," từ người mà ông ta đã cầu xin sự tha thứ. Hồng y cũng cho biết ông đang cầu xin sự tha thứ từ "tất cả những người tôi đã làm tổn thương."

.

Hồng y Ricard cũng là cựu tổng giám mục của Bordeaux, hiện đang phục vụ tại giáo phận Dignes-les-Bains, nói thêm rằng ông sẽ "nghỉ phép và dành thời gian để cầu nguyện" và đặt mình "theo sự xử lý của công lý." Hồng y Ricard "giữ vị trí trong Dicastery for the Doctrine of the Faith (Bộ Giáo lý Đức tin), cơ quan chịu trách nhiệm kỷ luật các linh mục trên khắp thế giới vì tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. "

.

Đức Tổng Giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp mà Hồng y Ricard từng dẫn đầu, đã đọc bản tuyên bố của Ricard tại một cuộc họp báo, cho biết Ricard là một trong 11 giám mục Pháp đang hoạt động hoặc đã nghỉ hưu đang bị điều tra liên quan đến lạm dụng. Tuyên bố của Ricard cho biết ngài quyết định "không giữ im lặng nữa."

.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba cho biết quân lực TQ cần tăng cường huấn luyện và chuẩn bị. Nói trong chuyến thăm Bộ Tham mưu của Quân ủy Trung ương, cơ quan đầu não của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA), Tập nhấn mạnh thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong 100 năm.

.

Tập nói, các sự kiện toàn cầu gần đây đã dẫn đến tình hình an ninh Trung Quốc gia tăng bất ổn và không chắc chắn, đó là lý do tại sao PLA phải hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ của mình trong thời kỳ mới và thực hiện đổi mới chỉ huy và hoạt động, theo truyền thông nhà nước TQ ghi lại.

.

---- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar hôm thứ Ba nói rằng Ấn Độ với tư cách là nước tiêu thụ dầu và khí đốt lớn thứ ba toàn cầu, cần tìm kiếm những gì ông mô tả là nguồn tài nguyên giá cả phải chăng, đó là lý do tại sao Ấn cần và mong muốn duy trì quan hệ với Nga.

.

Ông nói với báo chí sau khi gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại Moscow: "Chúng tôi đã thảo luận về sự tương hợp lợi ích tự nhiên giữa Ấn Độ và Nga. Chúng tôi thực sự đang giúp ổn định nền kinh tế toàn cầu. Trong thời điểm bất ổn này, đó là điều rất tốt mà chúng tôi đang làm."

.

Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov nói "triển vọng hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực năng lượng", bao gồm việc xây dựng một nhà máy nguyên tử mới ở Ấn Độ "theo thiết kế của Nga" sẽ cung cấp cho Ấn "năng lượng sạch và an toàn trong tương lai."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba đã yêu cầu quốc hội (cơ quan Verkhovna Rada) gia hạn lệnh thiết quân luật và tuyển binh. Dân biểu Yaroslav Zhelezniak nói rằng cả hai biện pháp sẽ được gia hạn cho đến ngày 19/2/2023, theo Ukrainska Pravda. Lệnh thiết quân luật ở Ukraine sẽ hết hiệu lực vào ngày 21/11.

.

---- Serhiy Nikiforov, Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, nói với báo Suspilne News rằng Zelensky rất có thể sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia (dự kiến ngày 15 và 16/11) qua một nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, ông không nói thêm bất kỳ chi tiết nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin, người cũng được mời, vẫn chưa đưa ra câu trả lời về việc Putin có dự định tham gia hay không.

.

---- Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, hôm thứ Ba nói rằng các điều khoản Nga đưa ra để bắt đầu hòa đàm giữa 2 nước là không chấp nhận được. Podolyak viết trên Twitter: "Tối hậu thư của Nga nổi tiếng: 'Chúng tôi đến bằng xe tăng. Hãy thừa nhận chiến bại và mất đất.' Những điều kiện này là không thể chấp nhận được. Vậy thì còn gì để nói nữa? Có phải quý vị đang giấu chữ 'đầu hàng' trong chữ 'dàn xếp' phải không?" Nga đã yêu cầu cộng đồng quốc tế công nhận kết quả trưng cầu dân ý tại các khu vực của Ukraine mà Nga đã chiếm và đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba đã kêu gọi Nga bồi thường thiệt hại cho Ukraine như một phần của các điều kiện hòa đàm. Zelensky đưa ra bình luận tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ thông qua liên kết video, nói rằng khoản bồi thường phù hợp với Hiến chương LHQ về các cuộc xung đột trong quá khứ.

.

Ông kêu gọi "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine trong chừng mực kiểm soát các biên giới được quốc tế công nhận và đòi trừng phạt các tội phạm chiến tranh. Trước đó, Zelensky cho biết ông sẽ chỉ quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình với Nga nếu quân Nga rời khỏi Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập vào năm 2014 và khu vực Donbas, nơi Nga đã tích cực hỗ trợ 2 tỉnh Donetsk và Luhansk ly khai năm 2014 và mới sáp nhập vào Nga năm 2022.

.

---- Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ, Linda Thomas-Greenfield, đã nói rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine là “không thể lay chuyển” và sẽ tiếp tục cho đến khi Ukraine “chiến thắng trong cuộc chiến này”. Thomas-Greenfield nói với CNN trong một chuyến đi không báo trước đến thủ đô Kyiv: “Chúng tôi đã đồng thuận từ ngày đầu tiên và chúng tôi không thấy bất kỳ vết nứt nào trong sự đồng thuận đó. Châu Âu đồng thuận. NATO đồng thuận. Chúng tôi đã có sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Hoa Kỳ để hỗ trợ cho Ukraine."

.

Khi được hỏi về các báo cáo rằng các quan chức Mỹ đã hối thúc Ukraine ra hiệu rằng họ vẫn mở cửa cho các cuộc hòa đàm với Nga, trong bối cảnh lo ngại rằng sự ủng hộ của công chúng đối với nỗ lực chiến tranh có thể suy yếu, Thomas-Greenfield nói: “Chúng tôi đã rõ ràng. Không có cuộc đàm phán nào mà Ukraine không ở ghế chủ động. Không có cuộc đàm phán nào về Ukraine nếu không có Ukraine.”

.

---- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã phá vỡ một "nhóm phá hoại và trinh sát" Ukraine ở khu vực miền nam Kherson (nơi Nga đang chiếm đóng), và bắt giữ 9 công dân Ukraine. FSB cho biết "các nhiệm vụ của nhóm bao gồm thực hiện các hành động khủng bố chống lại các thành viên cấp cao của chính quyền quân sự và dân sự vùng Kherson."

.

---- Theo tin Ukraine, quân Nga đã tăng cường giám sát dân thường tại các khu vực bị chiếm đóng thuộc vùng Kherson, liênt ục bố ráp, bắt giam nhiều người dân địa phương để diệt trừ sự phản kháng. Tại thành phố Kherson, quân Nga hiện phần lớn mặc trang phục dân sự và sống trong các khu dân cư khi họ “củng cố các vị trí bên trong để sẽ tiến hành các trận chiến trên đường phố”, theo lời quân đội Ukraine và một cư dân của thành phố mà CNN đã trao đổi thông điệp.

.

Các đơn vị Ukraine đã giành lại một vùng lãnh thổ lớn ở Kherson mà Nga đã chiếm giữ ngay sau khi cuộc xâm lược bắt đầu vào cuối tháng Hai. Kyiv đã giành được một loạt chiến thắng đáng ngạc nhiên vào đầu tháng 10 trong khu vực, nhưng tiến độ đã chậm lại khi quân Ukraine tiến gần hơn đến thủ phủ Kherson của khu vực. Có vẻ như trận chiến tái chiếm Kherson sẽ là trận đẫm máu nhất trước giờ, vì hai bên đều chuẩn bị đưa cả ngàn xe tăng vào trận này. Và các chuyên gia quân sự nói rằng trận Kherson, cũng là cửa ngõ để tới bán đảo Crimea, sẽ quyết định cho thương lượng hòa đàm giữa Ukraine và Nga.

.

.

---- Đức Giáo Hoàng Francis đã tiếp tục kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đàm phán để chấm dứt chiến tranh, nhưng người đứng đầu Giáo hội Công giáo Ukraine nói với ông rằng Nga chỉ muốn hủy diệt Ukraine. Tổng giám mục Ukraina Sviatoslav Shevchuk của Kyiv-Halych đã gặp Đức Giáo Hoàng Francis ngày 7/11/2022 tại Vatican, lần đầu tiên hai người gặp mặt trực tiếp kể từ khi Nga bắt đầu chiến tranh vào cuối tháng 2, mặc dù họ đã nói chuyện qua điện thoại nhiều lần.

.

Tổng giám mục nói với Đức giáo hoàng, theo văn phòng của ông: "Cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc chiến thuộc địa, và những đề xuất hòa bình đến từ Nga là những đề xuất xoa dịu để chiếm thuộc địa. Những đề xuất này liên quan đến việc phủ nhận sự tồn tại của người dân Ukraine, lịch sử, văn hóa của họ và thậm chí cả nhà thờ. Đó là sự phủ nhận quyền tồn tại của nhà nước Ukraine, được cộng đồng quốc tế công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ."

.

Xuất khẩu gỗ ghép thanh hoàn toàn đóng băng, doanh nghiệp lao đao

----ghi nhận rằng thông điệp mà Hoa Kỳ gửi cho Ukraine thông qua Brussels là nếu và khi nào giành lại được Kherson, thì các cuộc đàm phán có thể được bắt đầu. Một khi Kherson được giải phóng, Ukraine có thể tham gia các cuộc đàm phán từ một thế mạnh, theo tờ báo viết.Quân Ukraine có thể tái chiếm Kherson trước cuối tháng 11/2022, theo lời Giám đốc Sở tình báo trung ương Kyrylo Budanov của Ukraine cho biết vào ngày 31 tháng 10/2022. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov nói rằng thời tiết mưa đã làm chậm lại bước tiến của quân Ukraine tại Kherson Oblast. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine đã kiểm soát tất cả các cây cầu, vì vậy quân Nga sẽ không có cơ hội thoát khỏi Kherson.Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói rằng Putin không đề nghị các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, mà thay vào đó Putin “đòi Ukraine đầu hàng theo các điều khoản của Nga”.----chống Putin và các cựu dân cử Nga chống Putin đã tập trung tại Ba Lan để bàn về việc loại bỏ Putin khỏi quyền lực sẽ như thế nào sau gần 9 tháng kể từ cuộc chiến ở Ukraine. Theo thông tấn Euractiv, một số kịch bản mà hội nghị chống Putin đã thảo luận bao gồm việc người Nga dàn dựng một cuộc nội chiến, cầm vũ khí và giết chết Putin.Nhà hoạt động đối lập Viacheslav Maltsev cho biết, một cuộc chiến đấu du kích có thể là cách duy nhất để hạ gục Putin. Maltsev nói: “Mục tiêu chính là loại bỏ Putin." Theo Gazeta Wyborcza, “Cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố đòi hỏi những phương pháp của những kẻ khủng bố”.Ilya Ponomarev, cựu thành viên Duma (Hạ viện Nga) và là nhà lập pháp Nga duy nhất bỏ phiếu chống việc sáp nhập Crimea vào năm 2014, đã sắp xếp cuộc họp và cho biết ông đang tổ chức một phong trào phản kháng ngầm trong những tháng gần đây. Theo Euractiv, các đồng minh của thủ lĩnh phe đối lập Alexey Navalny đã không tham gia vào cuộc tụ tập.----ôm thứ Hai thông báo rằng có khoảng 80.000 binh sĩ được huy động tại các khu vực diễn ra chiến dịch đặc biệt (tức là, trong cuộc chiến tại Ukraine), trong đó có khoảng 50.000 lính đang tham dự tác chiến trực tiếp.Putin nói trong một cuộc họp với thống đốc vùng Tver Igor Rudenya trong một chuyến đi đến khu vực này: "Hiện chúng ta có khoảng 50.000 (nam giới) trong các đơn vị chiến đấu. Số còn lại vẫn chưa tham gia chiến đấu. Nhưng có tới 80.000 lính trong khu vực. Số còn lại đều ở các nơi chạm súng."----Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, hôm thứ Hai cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa sẵn sàng đối thoại với Ukraine, đồng thời nói thêm rằng chính quyền Ukraine vẫn mở cửa đàm phán với Moscow khi quân Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine: "Chúng tôi mang tính xây dựng trong đánh giá của mình: chúng tôi sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo tiếp theo của Liên bang Nga."Trước đó, Podoyak đã đưa ra một tuyên bố tương tự sau khi 4 vùng lãnh thổ của Ukraine được sáp nhập vào Nga, lưu ý rằng "chẳng ích gì khi đàm phán với những kẻ 'khiêu vũ trên xương'". Trước đó, cố vấn của Zelensky đã cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine nhiều khả năng sẽ không kết thúc trong năm nay.----Zelensky hôm thứ Hai nói rằng khu vực Donetsk là "tâm bão" của cuộc chiến, nơi hàng trăm lính Nga tử trận mỗi ngày: "Nhìn chung, các lực lượng Ukraine đang ở trong tình trạng phòng thủ tích cực - ở một số khu vực ở phía đông và phía nam, chúng ta đang dần trấn áp kẻ thù." Zelensky cũng nói trong bài phát biểu buổi tối rằng "vụ khủng bố bằng máy bay không người lái" gần đây của Moscow chỉ dẫn đến "những gói viện trợ mới cho Ukraine." Trước đó, tình báo Anh tiết lộ rằng Nga đã cách chức Tư lệnh một trong 5 quân khu hồi đầu tuần vì không bảo vệ được phần phía bắc khu vực Donetsk.----của Nga đã bị Ukraine bắn rơi hôm thứ Hai, tờ Kyiv Independent đưa tin, dẫn nguồn từ Không quân Ukraine. Theo thông báo, chiếc phi cơ đã bị bắn rơi trên vùng Kherson bởi một đơn vị Không quân Ukraine. Cả Ukraine và Nga đều đang sử dụng Su-25 cho các cuộc tấn công không đối đất trong cuộc chiến đang diễn ra.---với Điện Kremlin Yevgeny Prigozhin hôm thứ Hai cho biết ông đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và sẽ tiếp tục làm như vậy - đây là lần đầu tiên ông xác nhận những cáo buộc mà ông đã bác bỏ trong nhiều năm, theo AP.Prigozhin cho biết trong nhận xét đăng trên mạng xã hội: “Chúng tôi đã can thiệp, đang can thiệp, và sẽ tiếp tục can thiệp. Một cách cẩn thận, chính xác, kiểu phẫu thuật và theo cách riêng của chúng tôi.”Vào năm 2018, Prigozhin cùng hàng chục công dân Nga khác và ba công ty của Nga đã bị truy tố điều hành một chiến dịch truyền thông xã hội bí mật nhằm gây bất hòa và chia rẽ dư luận Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Họ bị truy tố như một phần trong cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp bầu cử của Nga.Bộ Tư pháp [của Trump] vào năm 2020 đã bác bỏ các cáo buộc đối với hai trong số các công ty bị truy tố, Concord Management and Consulting LLC và Concord Catering, nói rằng họ đã kết luận rằng một phiên tòa chống lại một bị cáo là công ty không có mặt ở Hoa Kỳ và không có triển vọng trừng phạt có ý nghĩa ngay cả khi bị kết án có thể sẽ phơi bày các công cụ và kỹ thuật thực thi pháp luật nhạy cảm.Vào tháng 7/2022, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng lên tới 10 triệu đô la cho thông tin về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, bao gồm cả Prigozhin và Cơ quan Nghiên cứu Internet, nhóm tin tặc ở St.Petersburg mà các công ty của ông bị cáo buộc tài trợ. Prigozhin đã phủ nhận việc can thiệp bầu cử cho đến nay. Yevgeny Prigozhin, 61 tuổi, là người có quan hệ thân với Tổng thống Nga Vladimir Putin, được bí danh là "Bếp trưởng của Putin."----có thể nhận được thêm 2.400 đô/năm tiền trợ cấp nếu một dự luật mới được đưa ra Quốc hội gần đây giành được sự chấp thuận - điều mà những người cao niên chắc chắn sẽ hoan nghênh khi lạm phát gia tăng xóa sổ sự gia tăng chi phí sinh hoạt hàng năm của họ.Luật Social Security Expansion Act (Đạo luật Mở rộng An sinh Xã hội) đưa ra vào ngày 9 tháng 6/2022 bởi Dân Biểu Hoa Kỳ Peter DeFazio (Dân Chủ-Ore.) và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders (I-Vt.), theo CBS News đưa tin. Theo các điều khoản của dự luật, bất kỳ ai hiện là người đang lãnh tiền An sinh Xã hội hoặc sẽ bước sang tuổi 62 vào năm 2023 sẽ nhận được thêm 200 đô la trong mỗi chi phiếu hàng tháng.----Alina Habba, đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc cho Thống đốc Florida Ron DeSantis vào đêm thứ Hai tại cuộc biểu tình của Trump ở Dayton, Ohio, nói rằng DeSantis đừng có ra tranh với Trump. Habba nói trên kênh YouTube Right Side Broadcasting Network: “DeSantis là DeSantis vì Trump. DeSantis cần ở lại Florida.” Nghe như thế, luật sư đồng nghiệp của Trump và cộng tác viên RSBN Christina Bobb đã trả lời: "100% phải như thế."Habba tiếp tục cảnh báo DeSantis cho rõ hơn: “[DeSantis] hãy cứ ở yên vị trí của bạn. Bạn đang làm một công việc tuyệt vời ở Florida. Đừng cầm súng nhảy ra. [DeSantis] vẫn chưa sẵn sàng."Người phát ngôn của chiến dịch DeSantis đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của The Daily Beast vào tối thứ Hai. Cảnh báo của Habba đưa ra, sau khi Trump chế nhạo DeSantis tại một cuộc biểu tình tối thứ Bảy — gọi anh ta là “Ron DeSanctimonious.”----arine Jean-Pierre hôm thứ Hai nhắc lại rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "không có ý định" gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Thư ký báo chí nhấn mạnh rằng Ukraine nên tham gia hội nghị thượng đỉnh nếu Nga tham dự sự kiện diễn ra ở Indonesia vào tuần sau, đồng thời cho biết thêm rằng điều này phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo G20 để quyết định xem hai nước có nên tham gia hay không. Jean-Pierre nhấn mạnh trong họp báo thường kỳ: “Hoa Kỳ sẽ dự hội nghị và không có gì hối tiếc trong việc bảo vệ Ukraine và chỉ mặt kể tội Nga đã gây ra cuộc chiến tàn khốc."----bị Thẩm phán bác bỏ, bảo để cho máy đếm. Phán quyết của một thẩm phán Tòa án đã bác bỏ kế hoạch của một quận nông thôn Arizona đòi đếm toàn bộ số phiếu bầu bằng tay (thay vì đếm máy). Các quan chức Cộng Hòa nghi rằng máy kiểm phiếu không đáng tin cậy.Thẩm phán Casey McGinley nói Hội đồng Giám sát Quận Pima đã vượt quá thẩm quyền pháp lý của mình khi ra lệnh cho nhân viên ghi phiếu của quận đếm tất cả các lá phiếu được bầu bằng tay, thay vì chỉ đếm tay một mẫu nhỏ các lá phiếu sớm như luật tiểu bang yêu cầu.Một nhóm những người về hưu đã kiện để thách thức việc đếm số tay ước tính khoảng 30.000 lá phiếu sớm, nhưng phán quyết này dường như ngăn chặn số lượng đếm tay đầy đủ của tất cả các lá phiếu được bầu vào giữa nhiệm kỳ.----quân nhân bầu qua thư, Thẩm phán bảo đừng tước quyền cử tri. Tại Wisconsin, một thẩm phán hôm thứ Hai đã từ chối một đề nghị yêu cầu các lá phiếu của quân nhân vắng mặt phải được kéo sang một bên và tách riêng cho đến khi có thể xác minh rằng chúng được bỏ hợp pháp.Thẩm phán Michael Maxwell của Tòa Waukesha County Circuit nói rằng đó sẽ là một "biện pháp khắc phục quyết liệt" có thể tước quyền cử tri. Chủ tịch của đảng Cộng hòa trong ủy ban bầu cử của Quốc hội Wisconsin, cùng những người khác, đã kiện hôm thứ Sáu để xin lệnh tòa tách riêng các lá phiếu quân nhân bầu qua thư.Thẩm phán cũng từ chối yêu cầu từ Dân Biểu tiểu bang Janel Brandtjen, một đảng viên Cộng hòa ủng hộ thuyết âm mưu về cuộc bầu cử năm 2020, ra lệnh ủy ban bầu cử rút lại hướng dẫn cho các thư ký về việc bỏ phiếu vắng mặt của các thành viên quân đội. Theo Ủy ban Bầu cử Wisconsin, trung bình, các lá phiếu quân nhân chiếm khoảng 0,07% trong tổng số các lá phiếu dành cho người vắng mặt được yêu cầu.----ủa một trong những công ty thực phẩm lớn nhất nước Mỹ đã bị bắt vào rạng sáng Chủ nhật sau khi bị cáo buộc say rượu và ngủ quên trong nhà một phụ nữ lạ. Một báo cáo bắt giữ nói rằng một phụ nữ ở Fayetteville, Arkansas, về nhà vào khoảng 2 giờ sáng Chủ nhật và thấy John R. Tyson, 32 tuổi, đang ngủ trên giường của cô, theo đài KNWA đưa tin.Cô liền bấm điện thoại xin cấp cứu, nói rằng cô có thể đã để cửa trước không khóa. Theo báo cáo về vụ bắt giữ, cảnh sát tới thấy Tyson đang nằm ngủ với đầy đủ quần áo của anh phía trước giường. Cảnh sát cho biết họ phải khó khăn để đánh thức anh Tyson. Họ nói rằng anh Tyson "lười biếng và thiếu phối hợp" và đầy mùi rượu.Cảnh sát đã xác định danh tính đại gia Tyson từ bằng lái xe của anh. Tyson "bị bắt vì tội danh đột nhập nhà người khác và say xỉn nơi công cộng." Tyson đã bị đưa vào nhà tù Quận Washington và được thả vào tối Chủ nhật, để sẽ ra tòa vào ngày 1 tháng 12/2022.----ột người đàn ông ở Lake Forest đã bị truy tố vì liên quan đến một loạt vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục những phụ nữ mà y gặp trên một trang web hẹn hò: Deep Ketan Vora, 30 tuổi, đã bị cảnh sát Tustin bắt giữ tại phi trường LAX vào Chủ nhật khi y trở về từ Ấn Độ.Y phải đối mặt với nhiều tội danh hiếp dâm, bắt cóc, và nhiều tội tấn công tình dục liên hệ. Vora bị truy tố vì tấn công 3 phụ nữ mà y gặp trên một trang web hẹn hò trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, theo Văn phòng Biện lý Quận Cam cho biết. Vora dùng tên là "Jay" trên một ứng dụng hẹn hò.Cảnh sát yêu cầu bất kỳ ai có thêm thông tin về Vora, hoặc những người có thể đã từng là nạn nhân của y, hãy liên hệ với Cảnh sát Tustin, Thám tử Charles Carter theo số 714- 573-3249 hoặc ccarter@tustinca.org.----. Theo Báo Lao Động. Từ mặt hàng xuất khẩu gỗ "đỉnh cao", nhưng gỗ ghép thanh đang hoàn toàn bị đóng băng đầu ra, các doanh nghiệp đang như ngồi trên đống lửa. Không chỉ ở các tỉnh phía Bắc, mà các “thủ phủ” chế biến, xuất khẩu gỗ của Việt Nam tại Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ngãi, TPHCM... cũng trong tình trạng tương tự. Hiện nay, xuất khẩu gỗ ghép thanh ở nhiều địa phương trên cả nước đang hoàn toàn tê liệt bởi ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao chưa từng có ở Mỹ, Châu Âu khiến người dân các nước thắt chặt chi tiêu, trong đó, những mặt hàng đồ gỗ, đồ nội thất bị cắt giảm đầu tiên. Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), hiện cả nước có 146 doanh nghiệp sản xuất ván ghép thanh, với công suất khoảng 570.000 m3/năm...---- HỎI 1: Cao niên Mỹ sa sút trí tuệ (dementia) giảm 1/3 trong thời gian 2016 tới 2000?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu của RAND Corp. cho biết tỷ lệ sa sút trí tuệ ở Hoa Kỳ đang giảm ở những người trên 65 tuổi, giảm đáng kể từ năm 2000 đến 2016. Theo các nhà nghiên cứu, trên toàn quốc, tỷ lệ sa sút trí tuệ được điều chỉnh theo độ tuổi đã giảm xuống còn 8,5% ở người trên 65 tuổi vào năm 2016, giảm gần một phần ba so với 12,2% ở người trên 65 tuổi vào năm 2000.Chi tiết:---- HỎI 2: Bệnh tim là sát thủ hàng đầu ở Mỹ?ĐÁP 2: Đúng thế. Bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho nam giới và phụ nữ ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, cứ 34 giây ở nước này lại có một người chết vì bệnh tim. Bệnh tim là nguyên nhân gây ra 1/5 ca tử vong trong năm 2020. Bệnh tim có xu hướng xảy ra cùng với các bệnh khác. Bệnh tim... thường xảy ra chung với huyết áp cao, bệnh tiểu đường, bệnh mỡ máu cao, bệnh không hoạt động, bệnh căng thẳng... Một trong những nhóm lớn nhất bị ảnh hưởng bởi bệnh tim là 65 tuổi trở lên.Chi tiết: