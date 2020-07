Đức Quốc, Bệnh Nhân Corona Đầu Tiên của Đức Không Còn Kháng Thể Bảo Vệ Nữa

Lời phi lộ: Ai theo dõi đều biết các diễn biến của đại dịch corona do Wuhan Virus gây ra trên toàn cầu. Tin ngắn quan trọng mới nhất là WHO cảnh báo về một cuộc khủng hoảng chết đói do corona, Cố vấn an ninh của Trump đã bị nhiễm virus, Google thông báo rằng sẽ để nhân viên của họ làm việc tại nhà cho đến tháng 7 năm 2021 … Ở Âu Châu kinh tế suy giảm, làn sóng thứ hai của Corona bùng phát trở lại ở Áo, Tây Ban Nha, Iran, Nhật, Úc … Tài chánh hoàng gia Thuỵ Điển cũng suy sụp nặng nề. Riêng Tây Ban Nha là ví dụ thì cuộc khủng hoảng Corona đang có tác động lớn đến thị trường lao động ở Tây Ban Nha, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề. Số lượng nhân viên đã giảm từ gần 19,7 triệu trong quý đầu tiên xuống còn 18,6 triệu trong quý hai, như Viện Thống kê Quốc gia INE cho biết.





Riêng ở Đức là nước có trường hợp đầu tiên nhiễm Wuhan virus do một nữ nhân viên mang đến từ Wuhan/China, một dữ kiện cụ thể rõ ràng không chối cãi được (Der erstinfizierte Webasto-Mitarbeiter hatte sich bei einer aus Wuhan stammenden Kollegin angesteckt, die geschäftlich in Deutschland war / The first infected Webasto employee was infected by a colleague from Wuhan who was in Germany on business (sic).

May mắn điều là Đức chuyên trị bệnh phổi, ý tế tốt nên điều trị được tất cả các bệnh nhân bị nhiễm Vũ Hán vi khuẩn. Người ta nói nó không lây từ người sang người nhưng thực tế khác hẫn, sau đó thì bệnh lây lan trên toàn 16 tiểu bang của Đức. Thống kê của Đức về Corona hiện nay có ghi ở dưới và nhờ y tế Đức tốt, bác sĩ giỏi và y tá tận tâm bên cạnh kỹ thuật cao nhiều máy thở nên chữa trị được hầu hết các bệnh nhân và số tử vong tương đối ít so với các quốc gia khác. Một điểm khác là nhờ giới hữu trách phản ứng khá kịp thời đưa ra những biện pháp thích nghi như vệ sinh tay, giữa khoảng cách ít nhất 1,5m, đeo khẩu trang, giới hạn đi ra khỏi nhà… nên ngăn chận được sự lây lan nhanh chóng.

Ở các nước dân chủ, dân chúng tự do quen rồi nên khó chịu vì bị gò bó và do đó… (chửi), chỉ trích. Xin lỗi phải nói ra điều nhỏ, đơn giản là nếu ai biết khó khăn khi "tề gia" nói chung khó giải quyết được thì sẽ hiểu cái khó khăn của những người trách nhiệm lớn gấp bội đối với dân chúng của một tiểu bang và có thể nói khó khăn gấp hàng ngàn, triệu lần đối với dân của cả một nước vì ý kiến, ý muốn của họ khác nhau. Không ai có thể làm vừa lòng tất cả nên chuyện bị chống là thường, có chăng ít hay nhiều mà thôi. Đức chẳng hạn, đâu phải gây ra dịch vì Virus đến từ Wuhan/China, nhưng kinh tế Đức suy sụp nặng nề, thị trường lao động lao đao, hàng triệu người phải làm việc ngắn hạn, hàng trăm ngàn công nhân bị sa thải, các hãng nhỏ bị phá sản. May là Đức giàu nên vẫn còn cầm cự được… Tổng quát như vậy để tránh tranh cãi vô ích.

Điều đáng tiếc xảy ra là người ta vội quên đi sự tuân thủ các biện pháp chính quyền đặt ra với mục đích rõ ràng để làm chậm đi sự lây lan của Corona. Cá nhân người viết tuy khó chịu nhưng chấp nhận và tránh đi lại ngọai trừ khi cần thiết, đi chợ hay ra bưu điện giữ khoảng cách đã ân định (có vẽ lằn ranh màu dưới sàn cho dễ thấy). Đi siêu thị đôi khi sắp hàng chờ dài hơn 10m và chỉ được vào chợ khi một khách hàng đẩy xe đi ra và phải mang khẩu trang. Chuyện bình thường như vậy ai cũng có thể làm được, vì mình và vì tha nhân.

Rất tiếc … mọi việc tuy đơn giản nhưng không đơn giản, "cấm cửa hạn chế visa để bảo vệ người dân thì bảo "kỳ thị". Không cho đi lại thì bảo vi phạm quyền tự do cá nhân, bị nhiễm thì trách "người lãnh đạo, trách nhiệm bất tài" còn mình thì hoàn toàn vô tội.?. Thôi thì im lặng chỉ biết làm những gì mình có thể vì quyền lợi chung, vì sức khoẻ của "đại chúng" để khỏi mắc phải cái con "Wuhan virus mới nhỏ, vô hình và rất độc hại kia" là may mắn lắm rồi. Thú thật, người viết 7 tháng nay không đi hội họp cũng chẳng sao cả, tuy buồn và để cho đỡ buồn thì tìm vui với hobbys, rồi cũng "qua cầu" được vậy, cho đến nay.

Đức quốc đang lo sợ làn sóng thứ hai của dịch corona bùng phát. Các nhà lãnh đạo đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt hơn, mức phạt tiền nếu vi phạm cao gấp mấy lần để "áp lực" với những ai bất tuân luật pháp. Chuyện thường tình vì Đức là một quốc gia "Dân Chủ Pháp Trị". Kẻ ngoan cố thì trị bằng án tù tùy nặng nhẹ hay đơn giản, hữu hiệu không kém là "phạt tiền", càng cao càng tốt để răn đe kẻ khó trị .!

Một nguyên nhân khác làm cho corona lan nhanh là "không bỏ được những buổi ăn chơi, hội họp hay tiệc tùng quá giới hạn số người tham dự không buồn để ý đến quy định chính phủ ban hành mà ngay cả Chủ tịch RKI Wieler hiện phải nói là "tàn nhẫn và cẩu thả" (sic).

Tôi trích dẫn thêm tin ngắn từ Bỉ để dẫn chứng, NẾU corona không bùng phát (trở lại) thì Bỉ sẽ chẳng cần phải áp đặp luật lệ nghiêm khắc đối với dân mà chính bà Thủ tường Bỉ phải nói là khó, vì "Các biện pháp đã chạm đến tự do của mọi người ."

Bây giớ mời đọc bản tin phía dước đễ rõ hơn về dịch Corona, đặc biệt ở Đức từ đầu cho đến nay (LNC).





Một nhân viên của hãng Webasto, là bệnh nhân người Đức đầu tiên của Đức, ba tháng sau khi bị nhiễm bệnh không có kháng thể trong người để bảo vệ anh ta khỏi bị lây nhiễm trở lại.

"Tôi đã không có kháng thể trung hòa nữa kể từ tháng Tư," người đàn ông giấu tên nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố bởi Webasto hôm thứ Hai (27. July 2020). Anh ta không có hậu quả của căn bệnh từ căn bệnh phổi mới Covid-19, anh ta "vô cùng may mắn".





Nửa năm trước, tất cả người Đức đã nhìn vào Stockdorf gần Munich: ở đó, trong trụ sở chính của nhà cung cấp cho xe hơi Webasto, đã có những trường hợp corona đầu tiên được biết đến ở Đức. Một nữ nhân viên Trung Cộng (China) đã mang theo virus trong chuyến đi công tác. Xếp công ty, Holger Engelmann nhận được tin tức về thử nghiệm "dương tính" (positiv) của cô nhân viên tại nhà vào sáng thứ Hai, như ông ta nói với Cơ quan báo chí Đức.



"Rồi vào tối thứ Hai, chúng tôi đã có một nhân viên người Đức đầu tiên thử nghiệm dương tính và vào thứ ba còn có thêm ba người nữa. Điều đó đi qua rất nhanh chóng rằng chúng tôi đang ở giữa đại dịch corona." Nhưng Engelmann hiện đang rút ra một kết luận tốt từ sự quản lý khủng hoảng (Crisis management).





* Đóng cửa trong hai tuần





Hai ngày sau khi trường hợp nhiễm trùng đầu tiên được biết đến vào ngày 27 tháng 01 năm 2020, Webasto đã đóng cửa trụ sở chính trong hai tuần. Cùng với các cơ quan chính phủ, ổ dịch lúc đó đã được "bắt giữ" thành công. "Các nhà chức trách đã có thể thực hiện một loại trường hợp thử nghiệm đối với chúng tôi đã diễn ra tốt đẹp", Engelmann nhìn lại. "Có lẽ điều đó đã cho chúng tamột sự dẫn đầu nhỏ ở Đức trước khi làn sóng thực sự bắt đầu."





Theo Engelmann, Webasto đã đối phó tốt với vụ dịch tại trụ sở ở Stockdorf. Nó không có ảnh hưởng lớn đến kinh tế. Và cũng có thể là một thiệt hại có uy tín, đã đi qua công ty. "Chúng tôi lo ngại rằng chúng tôi sẽ bị xem là người đưa Corona đến Đức," ông nhớ lại. Nhưng nó đã thành công khi được coi là một công ty có trách nhiệm đối phó với thách thức.





Trong số những thứ khác, Webasto sản xuất hệ thống mái xe và sưởi cho ngành công nghiệp xe hơi (ô tô). Công ty cũng dựa vào pin và hệ thống sạc cho độ âm điện (Electromobility). Nhà cung cấp có khoảng 13.000 nhân viên trên toàn thế giới.





Chủ tịch RKI: "Đang ở giữa đại dịch đang phát triển nhanh"





Chủ tịch RKI Lothar H. Wieler lần đầu tiên tóm tắt tình hình corona trên thế giới: Có 16,2 triệu trường hợp nhiễm corona (ghi chú thêm: Wuhan Virus) trên toàn thế giới, 650.000 người đã chết vì corona. Có sự tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ ở Bắc và Nam Mỹ. Ở châu Âu, Đông Âu và Balkan bị ảnh hưởng đặc biệt, nhưng số lượng đang tăng trở lại ở Tây Âu. "Các quốc gia đã có đại dịch dường như được kiểm soát đang báo cáo số lượng gia tăng trở lại", Wieler nói. Ông đề cập đến Úc, Nhật Bản và Tây Ban Nha là ví dụ. Điều này là do các biện pháp bảo vệ cá nhân không còn được tuân theo. "Chúng ta đang ở giữa một đại dịch đang phát triển nhanh chóng," Wieler nói.





+++ 10.15 a.m.: RKI lo ngại xu hướng đảo ngược ở Đức +++





Tiến sĩ Ulrike Rexroth đưa một đồ hoạ (Grafik) cho thấy số lượng các trường hợp gia tăng ở hầu hết các tiểu bang của Đức. Cũng có sự gia tăng ở nhiều thành phố và làng xã. Các bệnh nhiễm trùng diễn ra ở khắp mọi nơi: tại các lễ kỷ niệm gia đình, đám cưới, các cuộc hội họp với bạn bè và tại các cơ sở chăm sóc và y tế. "Chúng tôi lo ngại rằng các số liệu hiện tại cho thấy một sự thay đổi," Rexroth nói.





+++ Ghi nhận có 633 trường hợp nhiễm mới với virus corona ở Đức +++



Theo Viện Robert Koch (RKI), cơ quan y tế ở Đức đã báo cáo 633 ca nhiễm corona mới trong vòng một ngày. Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Corona, ít nhất 206.242 người ở Đức đã bị nhiễm virus Sars-CoV-2, theo báo cáo của RKI vào buổi sáng (tình trạng dữ liệu vào ngày 28 tháng 7, nửa đêm).

Theo RKI, 9122 người nhiễm virus đã chết ở Đức cho đến nay - bốn trường hợp tử vong mới đã xảy ra kể từ ngày hôm trước. Theo ước tính của RKI tính đến sáng thứ Ba, 190.800 người đã sống sót sau khi bị nhiễm bệnh.

Theo ước tính của RKI, số lần truyền nhiễm, hoặc viết tắt là giá trị R, tính đến ngày 27 tháng 7, 00h00, là 1,28 ở Đức (ngày trước: 1,22). Điều này có nghĩa là trung bình một người nhiễm bệnh lây hơn một người khác. Giá trị R cho thấy quá trình lây nhiễm trước đó khoảng một tuần rưỡi.





++ 11h48: Các tiểu bang khác hạn chế khách du lịch đến từ vùng Bayern (Bavaria) ++



Khách du lịch đến từ vùng Dingolfing-Landau của Bavaria chỉ được phép hạn chế đối với một phần lớn của bờ biển Đức và đến Vùng đất Rheinland-Pfalz. Sau Schleswig-Holstein, những hạn chế cũng được áp dụng cho những người từ vùng Bayern ở Mecklenburg-Vorpommern và Rheinland-Pfalz. Kể từ hôm nay, khách du lịch đến Mecklenburg-Vorpommern cần có xét nghiệm corona âm tính. Điều này không được quá 48 giờ, như một phát ngôn viên của văn phòng nhà nước có trách nhiệm cho biết.





+++ 10.28 PM: Wieler: Partys tàn nhẫn và cẩu thả "+++





Chủ tịch RKI Wieler hiện cũng đang tham dự các bữa tiệc / bữa liên hoan (Partys) được tổ chức bất chấp đại dịch corona. Ông gọi buổi lễ kỷ niệm (ăn mừng) với hàng ngàn khách là "tàn nhẫn và cẩu thả". Hầu hết trong số họ là những người trẻ tuổi, nhưng họ vẫn có thể lây bệnh cho cha mẹ và ông bà của họ. "Và chúng tôi không biết liệu trong số tham dự viên cũng có những người làm việc trong ngành điều dưỡng hay trong bệnh viện," Wieler nói.





** Ngày 28 tháng 7 năm 2020, 2h34 chiều , coronavirus ở Đức



Bộ Ngoại giao Liên bang không khuyến nghị đi du lịch đến các khu vực Tây Ban Nha nghỉ hè

• Viện Robert Koch rất quan tâm đến việc số lượng nhiễm trùng ngày càng tăng.

• Bộ trưởng Bộ Y tế Đức, Spahn đã thông báo rằng một thử nghiệm bắt buộc đối với khách du lịch từ các khu vực có nguy cơ cao sẽ được áp dụng - các sân bay đầu tiên muốn cung cấp các xét nghiệm tự nguyện trong tuần này.

• Hiệp hội giáo viên nghi ngờ rằng các trường có thể trở lại với các lớp học bình thường.





+++ Virus Corona ở Đức - "Sự phát triển này thực sự rất đáng lo ngại" +++

Ông Xếp của RKI Lothar Wieler đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng trong quan điểm về sự phát triển hiện tại về số lượng các trường hợp corona. "Những phát triển mới nhất ở Đức là mối quan tâm lớn đối với tôi và mọi người khác tại Viện Robert Koch." Số lượng nhiễm trùng mới và tử vong đã giảm đáng kể trong thời gian qua. "Nhưng trong vài ngày nay, chúng tôi đã thấy số trường hợp tăng trở lại đáng kể."

Xu hướng lây nhiễm đang gia tăng trở lại trên khắp nước Đức. Đã có ít nhất 3.611 ca nhiễm mới ở Đức trong vòng bảy ngày qua. "Sự phát triển này thực sự rất đáng lo ngại." Theo RKI, không chỉ một vài tiểu bang bị ảnh hưởng bởi các vụ dịch riêng lẻ.

"Tất cả những điều này chỉ xảy ra bởi vì con người chúng ta không còn tuân thủ các quy tắc này nữa", Wieler cảnh báo rõ ràng rằng các biện pháp phòng ngừa khi đối mặt với đại dịch phải được rèn luyện. Cụ thể, ông đã kêu gọi huỷ bỏ các tiệc tùng, những lễ kỷ niệm và các cuộc tụ họp tương tự. Điều đó thật tàn nhẫn.





* Sau khi dịch Corona mới bùng phát ở Bavaria: Soeder đe doạ giới nghiêm - "Corona sẽ trở lại với tất cả sức mạnh của nó"





Cập nhật, 10:26 chiều: Sự bùng phát của virus corona (Wuhan virus) tại một trang trại rau ở Mamming hiện có ảnh hưởng đến dân số của toàn khu vực. Vùng Dingolfing-Landau hiện đã được chính phủ xếp vào khu vực rủi ro ở Schleswig-Holstein. Những người đi nghỉ hè đến từ khu vực này phải tuân thủ cách ly 14 ngày và báo cáo cho sở y tế nếu họ muốn đi du lịch đến tiểu bang này. Chỉ những người có xét nghiệm corona âm tính không quá 48 giờ mới được miễn yêu cầu. Điều này đặc biệt cay đắng đối với các gia đình, vì kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu ở tiểu bang Bayern (Bavaria).

Cập nhật, 10,45 sáng:. Dưới đây là một bản tóm tắt với các tuyên bố quan trọng nhất sau cuộc họp báo: Thống đốc tiểu bang Bayern, Markus Soeder (CSU) đã tuyên bố mức phạt cao hơn cho các công ty và nhắc nhở tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc để chống lại đại dịch. Soeder, tuy nhiên, nhắc lại yêu cầu của mình với chính phủ liên bang về các xét nghiệm bắt buộc đối với những người nghỉ phép trở về từ các khu vực có nguy cơ cao.

Chính quyền tiểu bang đã rút ra một số hậu quả từ vụ việc hiện tại tại một trang trại rau ở Mamming ở vùng Hạ-Bavaria. Trong trường hợp vi phạm các yêu cầu gìn giữ vệ sinh, sẽ bị phạt 25.000 euro trong tương lai thay vì 5000 euro cho đến nay, Soeder tuyên bố. Hơn nữa, trong mùa thu hoạch, các tổ chức nông nghiệp phải được kiểm tra trong khoảng thời gian ngắn hơn trước, điều này có thể xảy ra cả ngày lẫn đêm mà không cần thông báo trước. Các xét nghiệm Corona cũng được lên kế hoạch cho tất cả các công nhân thời vụ ở Bayern (Bavaria).





+++ Kretschmann đe dọa các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với các vi phạm corona +++





Trước sự gia tăng số ca nhiễm bệnh một lần nữa, Thống đốc tiểu bang Baden-Wuerttemberg, Winfried Kretschmann (Greens) đã đe dọa công dân bằng những hình phạt cứng rắn hơn vì vi phạm các quy tắc. Nếu số lượng nhiễm trùng tiếp tục tăng, chính quyền sẽ phải thắt chặt các biện pháp trừng phạt, ông nói tại Stuttgart. "Virus không hiểu sự đùa bởn." Kretschmann kêu gọi dân chúng tuân thủ các quy tắc. Người ta phải dự tính rằng sẽ có nhiều chuỗi lây nhiễm trở lại và virus cũng sẽ được nhập khẩu nhiều hơn bở những người du lịch quay trở về. Tuy nhiên, yếu tố quyết định là liệu có đường cong nhiễm trùng theo cấp số nhân hay không.





*** Vì Corona các biện pháp quyết liệt ở Bỉ



• Bỉ đang phản ứng với các con số lây nhiễm mới nhất với những hạn chế nghiêm trọng.





Bỉ đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn mới quyết liệt vào thứ Hai do sự gia tăng đáng lo ngại trong nhiễm trùng corona. Một lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại tỉnh Antwerp. Người dân được khuyến khích ở nhà càng nhiều càng tốt và không nên tiếp khách. Các quán bar và nhà hàng phải đóng cửa lúc 23 giờ, từ 23h30 đến 6h00 sáng, có giờ giới nghiêm vào ban đêm, chỉ có thể bị gián đoạn cho những hành trình hoàn toàn cần thiết. Nếu có thể, nhân viên nên làm việc trong văn phòng tại nhà. Ngoài ra, một yêu cầu đeo mặt nạ áp dụng trong không gian công cộng cho tất cả mọi người trên mười hai tuổi và ở những nơi không thể duy trì khoảng cách 1,5 mét. Liên hệ thể thao một lần nữa bị cấm.



47% ca nhiễm mới được ghi nhận tại Bỉ vào tuần trước ở tỉnh Antwerp. Ở đó có 108 bệnh nhiễm trùng trên 100.000 dân được tính mỗi tuần. Ở các vùng khác của tỉnh, các quy định corona nghiêm ngặt hơn hiện đang có hiệu lực. "Chúng tôi rất lo ngại", Nữ Thủ tướng Sophie Wilmès nói. Các biện pháp đã chạm đến tự do của mọi người. "Đây là tin tức khó." Tuy nhiên nên tránh một sự tắt máy chung (Shutdown). Người Bỉ được yêu cầu giới hạn liên lạc cá nhân của họ với năm người trong bốn tuần tới. Các sự kiện riêng tư như đám cưới hoặc sinh nhật không được vượt quá tối đa mười người tham gia.





© Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, chuyển ngữ và tóm lược tối ngày 28.07.2020)





