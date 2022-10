Hội Ung Thư Việt Mỹ kính mời quý đồng hương cùng tham gia các sinh hoạt sắp tới

1. Thuyết trình về Ung Thư Vú cùng Bác sĩ Bích Liên Nguyễn vào Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022, 4:00 PM – 6:00 PM. Quý vị vui lòng ghi danh qua trang mạng https://tinyurl.com/breast1028.







2. Buổi chích ngừa COVID-19 (10 AM - 4 PM) và trợ giúp ghi danh cho chương trình CalFresh (10 AM - 5 PM) tại nhà thờ St. Norbert Catholic Church, 300 E. Taft Ave., Orange, CA 92865, vào Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2022.









3. Buổi trợ giúp thực phẩm cho quý đồng hương tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ vào Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022, 10:30 AM – 12:00 PM. Địa chỉ là 117150 Newhope St., Ste. 203, Fountain Valley, CA 92708. Để ghi danh, quý vị vui lòng vào trang mạng https://tinyurl.com/Nov0522.









Để tìm hiểu thêm về các sinh hoạt sắp tới của Hội Ung Thư Việt Mỹ hoặc được trợ giúp thêm, quý vị vui lòng liên lạc 714-751-5805, gửi email đến info@vacf.org, hoặc vào trang mạng www.vacf.org.