LHQ: 8.4 Triệu Dân Yemen Sắp Chết Đói

SAN’A - Viên chức LHQ hô hào các phe đối đầu tại Yemen cho phép cứu trợ nhân đạo tiếp cận hàng triệu dân – điều hợp viên Jamie Mc Golgrich nói: mạng sống của 8.4 triệu người Yemen bị đe dọa bởi nguy cơ đói, bệnh.Yemen đang bị liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu phong toả toàn diện từ khi loạn quân Houthi phóng phi đạn qua biên giới, nhắm hướng thủ đô Riyadh trong Tháng 10 – do áp lực của quốc tế, Saudi bắt đầu cho phép đưa hàng cứu trợ tới Yemen từ cuối Tháng 11. Nhưng, tình thế vẫn là nghiêm trọng -Yemen là nước nghèo nhất trong vùng chứng kiến nội chiến hơn 7 năm qua.Bà McGolgrich nói: sự thiếu thốn luơng thực, thuốc men và nhiên liệu làm tăng số người cần đuợc cứu giúp.Thực tế trở nên khó khăn với đợt bạo động tiếp theo vụ phục kích giết cựu TT Saleh hôm 4-12.Saudi can thiệp từ Tháng 3-2015 để đẩy lui lực luợng Houthi đuợc Iran hậu thuẫn chống chính quyền của TT Mansour Hadi.