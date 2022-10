Tham Vọng Thao Túng Công Nghệ Của Trung Quốc Bị Thôi Thúc Bởi Nỗi Sợ Hãi

https://www.reuters.com/world/china/fear-driving-chinas-tech-manipulation-poses-threat-all-uk-spy-chief-2022-10-10/

Tham Vọng Thao Túng Công Nghệ Của Trung Quốc Bị Thôi Thúc Bởi Nỗi Sợ



Theo Jeremy Fleming, giám đốc cơ quan tình báo an ninh mạng GCHQ, giới lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách sử dụng các công nghệ như tiền tệ kỹ thuật số và mạng định vị vệ tinh Beidou của họ để siết chặt kiểm soát công dân trong nước, đồng thời lan rộng tầm ảnh hưởng của TQ ra nước ngoài. (Nguồn: pixabay.com)

LONDON – Người đứng đầu cơ quan tình báo an ninh mạng của Anh cho biết, Trung Quốc đang tận dụng sức mạnh tài chánh và khoa học để thao túng các công nghệ, gây ra rủi ro cho an ninh toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng các hành động của Bắc Kinh có thể là “mối đe dọa to lớn đối với tất cả chúng ta,” theo Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 10 tháng 10 năm 2022.





Trong một bài phát biểu, Jeremy Fleming, giám đốc cơ quan tình báo an ninh mạng GCHQ, nói rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đang tìm cách sử dụng các công nghệ như tiền tệ kỹ thuật số và mạng định vị vệ tinh Beidou của họ để siết chặt kiểm soát công dân trong nước, đồng thời ‘bành trướng’ tầm ảnh hưởng của TQ ra nước ngoài.





“Họ tìm cách đảm bảo lợi thế của mình thông qua quy mô và kiểm soát,” Fleming nói trong bài giảng về an ninh hàng năm tại viện nghiên cứu của Royal United Services Institute, “Điều này có nghĩa là Trung Quốc muốn nắm chắc cơ hội để kiểm soát công dân mình hơn là tìm cách hỗ trợ và giải phóng cho tiềm năng của người dân. Họ coi các quốc gia khác hoặc là kẻ thù tiềm năng, hoặc là khách hàng tiềm năng, để từ đó đe dọa, mua chuộc hoặc ép buộc.”

Các nhận xét trên là cảnh báo công khai mới nhất của Fleming về hành vi và tham vọng của Bắc Kinh. Năm ngoái, ông cho biết phương Tây đã phải đối mặt với một cuộc chiến để đảm bảo Trung Quốc không thống trị các công nghệ mới nổi quan trọng như trí tuệ nhân tạo, sinh học tổng hợp và di truyền học.





Theo Fleming, giới lãnh đạo Trung Quốc bị thôi thúc bởi nỗi sợ hãi về công dân của họ, về quyền tự do ngôn luận, thương mại tự do và các tiêu chuẩn công nghệ và liên minh cởi mở, “một hệ thống hoàn toàn dựa trên trật tự dân chủ, cởi mở và các quy tắc, luật lệ quốc tế.”





Ông nói: “Nỗi sợ hãi kết hợp với sức mạnh đã khiến Trung Quốc có những hành động có thể gây ra mối đe dọa to lớn đối với tất cả chúng ta.”





Trước đây, Trung Quốc đã gọi những cáo buộc tương tự từ các chính phủ phương Tây là những lời bôi nhọ vô căn cứ và mang động cơ chính trị.





Fleming cũng nêu bật các công nghệ mà ông nói rằng Trung Quốc đang tìm cách đạt được bước tiến lớn, chẳng hạn như phát triển một loại tiền kỹ thuật số tập trung để cho phép họ theo dõi các giao dịch của người dùng, cũng như có thể né được ‘vết xe đổ’ các loại trừng phạt mà Nga phải đối mặt vì cuộc xâm lược Ukraine.





Ông cũng chỉ vào Beidou, câu trả lời của Trung Quốc cho hệ thống định vị GPS của Hoa Kỳ. Ông nói: “Nhiều người tin rằng Trung Quốc đang xây dựng hệ thống có khả năng chống vệ tinh mạnh mẽ, để không cho phép các quốc gia khác tiếp cận không gian vũ trụ trong trường hợp xảy ra xung đột. Và có những lo ngại rằng công nghệ này có thể được sử dụng để theo dõi những ai mà họ muốn.”