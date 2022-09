Nữ thi sĩ Maya Angelou

Nhà thơ, nhà văn, nhà sử học, giảng sư, nhà báo, nhà làm phim, ca sĩ, diễn viên, và là nhà hoạt động nhân quyền MAYA ANGELOU.

Maya Angelou tên thật là Marguerite Ann Johnson, sinh ngày 4/4/1928 tại St. Louis, Missouri. Bà mất ngày 28/5/2014 tại Winston-Salem, North C arolina. Bà là nhà thơ, nhà văn, nhà sử học, giảng sư, nhà báo, nhà làm phim, ca sĩ, diễn viên, và là nhà hoạt động nhân quyền. Bà được mệnh danh là Nữ Thi Hào Da Đen của nước Mỹ, và được học giả Joanne M. Braxton gọi là người phụ nữ da đen viết tự truyện xuất sắc nhất của nước Mỹ.

Bà nổi tiếng với bộ tự truyện 6 cuốn. Quyển thứ nhất nổi tiếng nhất trên thế giới viết về 17 năm đầu đời của bà, I Know Why The Caged Bird Sings (1969), bà nói: “Đầu tiên người đời phải học cách chăm sóc chính mình để rồi có thể chăm sóc người khác. Đó là lý do làm cho “chim trong lồng hót”. Với tự truyện này bà được xem là một trong những phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên dám công khai bạch hóa đời riêng của mình. Maya Angelou được chọn làm “Người Phụ Nữ của Năm 76” (Woman of the Year) về Truyền Thông của tạp chí Ladies’ Home Journal. Giải Thưởng Matrix của Hội Women in Communications, Inc. vào năm 1983, Giải Thưởng Văn Chương North Carolina vào năm 1987, Giải Thưởng Candace 1990 của Cơ Quan Liên Minh Quốc Gia Phụ Nữ Da Đen (The National Coalition of Black Women).

Hai bài thơ của bà, bài On The Pulse of Morning được chính bà đọc trong lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức của Tổng Thống Bill Clinton năm 1993. Bài thơ Still I Rise được ông Nelson Mandela đọc tại lễ nhậm chức Tổng Thống Nam Phi của ông năm 1994. Chủ đề nổi bật trong các tác phẩm của bà nói về sự gian khổ bất công, tệ nạn phân biệt chủng tộc, đồng thời toát lên niềm hy vọng, tính quả cảm, kiên trì, tự tin, nhờ đó mà người ta vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, chiến thắng cái ác, nhìn nhau bằng tình thương và tha thứ. Tất nhiên Maya Angelou cũng có những bài thơ viết về tình yêu, những mối tình nở ra rực rỡ nhưng bị vùi dập trong mưa bão cuộc đời.

Thơ dịch từ MAYA ANGELOU

NHỮNG GIỌT LỆ

Những giọt lệ

như những mảnh thủy tinh vỡ

của một tâm hồn rách rưới. khổ đau

hay tiếng khóc than

của khúc hát thiên nga

giã từ giấc mộng hư...

(Nguyễn Xuân Thiệp dịch)

THÁNG MƯỜI MUỘN

Từ từ

một cách cẩn thận

những chiếc lá mùa thu

rắc xuống

những âm thanh bé nhỏ của nỗi chết

Và bầu trời thì

no nê

với những hoàng hôn tím đỏ

những bình minh ửng hồng

bầu trời ấy

bị khuấy đục không ngừng

trong màu xám của những mạng nhện

rồi đổi sang màu đen

yên nghỉ

Chỉ những người yêu nhau

nhìn thấy mùa thu

một dấu hiệu tận cùng

như một báo hiệu sỗ sàng

cho những ai không hay biết

rằng đã tới lúc chấm dứt

cho một khởi đầu khác.

(Nguyễn Xuân Thiệp dịch)

CUỘC ĐỜI TÔI BỖNG HÓA XANH XAO

Mùa hè của tôi đã đi qua

Những ngày vàng nắng đã tắt

Những bình minh màu hồng

khi thức giấc bên anh

giờ đây đã chuyển qua màu xám

Và cuộc đời tôi bỗng hóa xanh xao

Những thảm cỏ xanh ngày xưa

giờ đầy sương giá

con chim màu đỏ đã bay. về phương nam

còn lại một mình

cuộc đời tôi bỗng hóa xanh xao

ai đó nói rằng

mùa đông rồi cũng sẽ qua

mùa xuân báo hiệu

rồi hạ hồng sẽ tới thôi

nhưng cho tới khi nào

thấy anh nằm trên cỏ mượt

cuộc đời tôi vẫn xanh xao

(Nguyễn Xuân Thiệp dịch)

VÀ TÔI VẪN ĐỨNG LÊN

Các người có thể viết đời tôi trong truyện sử bằng những lời cay đắng và những dối trá điêu ngoa,

Các người có thể giẫm tôi xuống đất đen, nhưng tôi vẫn sẽ đứng lên từ bụi đất...

Như mặt trăng mặt trời và thủy triều miên viễn,

Như hy vọng vút cao, tôi đứng lên...

Các người có thể giết tôi bằng sự thù ghét,

Nhưng tôi – như khí trời – vẫn sẽ đứng lên

Từ những túp lều của sự tủi hổ trong lịch sử – tôi đứng lên

Từ một quá khứ bắt rễ trong khổ đau – tôi đứng lên

Tôi là một mặt biển đen, dậy sóng và trải rộng mênh mông, tôi là thủy triều trào dâng

Mang cho đời những tặng phẩm do tổ tiên chúng tôi trao lại, tôi chính là giấc mơ

là hy vọng của những người nô lệ...

(Nguyễn Xuân Thiệp dịch một đoạn của bài ‘And Still I Rise’)

Nguồn: Phovanblog

TÔI HIỂU VÌ SAO CHIM TRONG LỒNG HÓT

Con chim tự do soãi trên lưng gió

Thả trôi mình lướt xuống cuối dòng

Nó nhúng cánh vào nắng hồng rực rỡ

Và nhận trời cao là thuộc riêng mình

Nhưng có con chim cuồng cẳng trong lồng

Không hình dung được mình ngoài then song

Cánh bị cắt ngắn, đôi chân bị cột

Còn sót tiếng ca trong cổ họng buồn

Tiếng ca chim lồng dội âm sợ hãi

Của điều không hiểu nhưng vẫn ước ao

Đồi ở xa xăm vọng nghe tiếng hát

Tiếng của chim lồng khao khát tự do

Con chim tự do nghĩ làn gió khác

Chú sâu béo tròn trên cỏ bình minh

Mùa gió đổi chiều hàng cây than thở

Gọi bầu trời cao là của riêng mình.

Đứng trên nấm mồ của những giấc mơ

Chiếc bóng chim lồng hét cơn mộng dữ

Cánh bị cắt ngắn, đôi chân bị cột

Còn sót tiếng ca trong cổ họng buồn

Tiếng ca chim lồng dội âm sợ hãi

Của điều không hiểu, nỗi lặng yên chờ

Đồi ở xa xăm vọng nghe tiếng hát

Tiếng của chim lồng khao khát tự do

(Trần Mộng Tú dịch)

HỌ TRỞ VỀ NHÀ

Họ trở về nhà, kể cho vợ nghe

rằng chưa bao giờ trong đời sống,

họ gặp một phụ nữ như tôi,

Nhưng… họ đều trở về nhà.

Họ nói nhà tôi sạch sẽ vô cùng,

mỗi lời tôi nói đều mang ý nghĩa,

và tôi có sắc khí huyền bí,

Nhưng… Họ đều trở về nhà.

Tất cả đàn ông đều khen ngợi tôi

thích tôi cười, bờ mông, sự dí dỏm

họ ở lại một, hai, ba ngày.

Nhưng mà…

(Ngu Yên dịch)

*Nguồn: Văn Việt

NGƯỜI PHỤ NỮ PHI THƯỜNG

Những người phụ nữ đẹp thường hay tự hỏi

đâu là bí mật của tôi

tôi không dễ thương hay có ba vòng đo của người mẫu

nên khi tôi bắt đầu nói với họ

họ cứ nghĩ rằng tôi nói dối

tôi nói

đó chỉ là những điều trong tầm tay của tôi

vòng hông của tôi, bước chân đong đưa của tôi

cái bĩu môi của tôi

tôi là một người phụ nữ

phi thường

người phụ nữ phi thường đó

là tôi

tôi bước vào một căn phòng

tỉnh bơ như không

và đến gần một chàng

những anh chàng hoặc vẫn đứng

hoặc khuỵu

Rồi họ cứ vây quanh tôi

như đàn ong thấy mật

tôi nói

ánh mắt tôi nồng nàn như lửa

và hàm răng tôi cười như tỏa nắng

sự đong đưa của vòng eo

niềm vui trong mỗi bước chân tôi

làm họ nghiêng ngả

tôi là một người phụ nữ

phi thường

người phụ nữ phi thường đó

là tôi



những người đàn ông ấy đã tự hỏi mình

họ tìm thấy gì ở tôi.

họ cố gắng rất nhiều nhưng không sao biết được

những bí ẩn của tôi

dù tôi cũng cố gắng chỉ cho họ

họ vẫn không thể thấy

tôi nói

nó ở trong cái ưỡn lưng tinh nghịch của tôi

mặt trời trong nụ cười tôi

sự bềnh bồng của hai bầu ngực

vẻ dịu dàng trong phong thái

của tôi

tôi là một người phụ nữ

phi thường

người phụ nữ phi thường đó

là tôi

bây giờ bạn hiểu

chỉ cần đầu của tôi tại sao không phải cúi

tôi không đong đưa hay nhún nhảy

hay cố nói thật lớn

khi bạn nhìn thấy tôi đi qua

nó làm bạn tự hào

tôi nói

mỗi một cái bén gót của tôi

hay lọn tóc loăn xoăn buông thả của tôi

lòng bàn tay ấm mồ hôi của tôi

nhu cầu tự chăm sóc của tôi

bởi vì tôi là một người phụ nữ

phi thường

người phụ nữ phi thường đó

là tôi

(Lê Vĩnh Tài dịch)