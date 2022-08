Vu Lan -- Phóng sự







Lễ Vu Lan báo hiếu, làm con phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ của mình. Mỗi lần nhận được tin tức của các chùa, chúng tôi thông tin liên tục trên TV, radio. Tuần trước, chúng tôi nhận được thông báo của các chùa về việc tổ chức lễ Vu Lan, như chùa Hương Sen, 19865 Seaton, thành phố Perris, Riverside County, trụ trì là ni sư Tiến Sĩ Giới Hương; chùa Hương Tích ở 4821 W 5th street, thành phố Santa Ana, vị trụ trì là Tiến Sĩ ni sư Minh Từ, tốt nghiệp Tiến Sĩ University of the West. Chúng tôi hân hạnh gặp ni sư trong buổi cơm trưa với viện trưởng, giáo sư Tiến Sĩ Allen Huang của University of the West.

Mùa lễ Vu Lan năm nay các chùa tổ chức vào chủ nhật ngày 14/8/2022: chùa Hương Tích ở Santa Ana, chùa Đạo Tràng Nhân Quả ở 10801 Trask, thành phố Garden Grove, chùa Khánh Hỷ ở 10502 Orangewood, thành phố Garden Grove, trụ trì là thầy Pháp Tánh, chùa Huệ Quang ở 4918 Westminster, thành phố Santa Ana, vị trụ trì là Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, ngài hiền lành nên đệ tử ở xa, ở gần đều đến thăm ngài.





Chùa Hương Sen, 19865 Seaton, thành phố Perris, Riverside County.

Vào mùa lễ Vu Lan, chùa nào cũng trang hoàng rất đẹp, hoa lá rực rỡ, thức ăn đã chuẩn bị từ vài tuần trước. Đệ tử khắp nơi về chùa, đồng hương du lịch đến viếng chùa từ các quốc gia khác, hoặc từ nhiều nơi trên nước Mỹ về thăm California. Nhiều đồng hương có bạn là người ngoại quốc đưa bạn của mình theo viếng chùa.

Mấy hôm nay trời nóng dữ dội, chùa nào có cây cổ thụ hay có bóng mát của cây là nơi mà Phật tử về chùa sau khi lễ ở chánh điện thường đứng dưới các bóng cây. Trời nóng chùa nào có bóng cây là nơi trú ẩn của đệ tử trong lúc hành lễ, không có chánh điện nào đủ chỗ cho Phật tử tham dự.

Chùa Bát Nhã ở 4717 W First street, Santa Ana.

Chùa Bát Nhã ở 4717 W First street, Santa Ana, là ngôi chùa lớn, Phật tử đến chùa rất đông. Chùa Khánh Hỷ nhỏ nhưng nơi nào cũng có cây cỏ xanh mướt, cây trước chùa, cây quanh chùa, nơi nào cũng có cây cỏ, hoa lá. Chùa Hương Sen, Riverside ở xa thành phố, đất rộng mênh mông, nắng cháy tình nồng, bất cứ đồng hương nào tới cũng được mời dùng cơm chay dù trời mưa hay nắng, các sư cô ân cần niềm nở với đồng hương. Sách về Phật giáo rất nhiều, ai muốn thỉnh thì cứ tự nhiên, sách báo biếu không bán. Ni sư Giới Hương viết nhiều sách, in sách tặng cho đồng hương, năm nay có giải thưởng cho đồng hương viết về đời sống Phật tử bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Là Phật tử, lễ Vu Lan nào cũng tìm về chùa cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ của mình. Nếu ông bà, cha mẹ còn sinh tiền thì cầu cho ông bà, cha mẹ sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc sống với con cháu của mình, nếu ông bà, cha mẹ quá vãng thì cầu cho ông bà cha mẹ được siêu thăng nơi miền cực lạc.

Tôi đã nhìn thấy người già, người trẻ kính cẩn cúi đầu cầu nguyện trước Phật Bà lộ thiên chùa Hương Tích, Tổ Đình Minh Đăng Quang (3010 W Harvard Street, Santa Ana, chùa Bát Nhã, chùa Bảo Quang (713 N Newhope Street, Santa Ana), chùa Huệ Quang (4918 Westminster, Santa Ana), chùa Quan Thế Âm (10510 Chapman, Garden Grove), chùa Khánh Hỷ, v.v.

Chùa Huệ Quang ở 4918 Westminster, thành phố Santa Ana.

Chùa nhỏ, chùa lớn nào chúng tôi đều muốn đến thăm. Thiền viện Sùng Nghiêm ở đường Magnolia, kinh sách rất nhiều, Phật tử tha hồ thỉnh kinh sách. Chùa Dược Sư ở cùng con đường, cùng thành phố, cũng là chùa nữ, đệ tử rất đông, chùa lớn. Chùa Viên Minh cũng ở đường Magnolia. Con đường này có duyên với Phật nên có nhiều chùa, một vài đoạn đường là có chùa, Phật tử đến tấp nập. Một gia đình Phật tử có thể đến nhiều chùa cùng một ngày nhất là vào dịp lễ Vu Lan. Chùa A Di Đà, chùa Thiên Quang, Minh Đăng Quang tịnh xá, chùa Điều Ngự ở thành phố Westminster cũng có nhiều Phật tử đến chùa, không phải đợi đến lễ Vu Lan. Chùa nào mà Phật tử có ông bà, cha mẹ thờ ở đó thì con cháu đến thường xuyên đốt nhang cho ông bà, cha mẹ của mình.

Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con

Con mất mẹ như nhà xiêu không nóc

Gió mưa biết nương tựa nơi đâu...

Hiếu thảo với ông bà cha mẹ là điều phải làm. Muốn con cháu hiếu thảo thì mình phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, làm gương cho con cháu. Trời Phật ở trên cao nhưng ai làm việc gì Trời Phật đều biết. Quả báo nhãn tiền ngay đời này đâu đợi đến đời sau?

Sức người có hạn mà phúc đức thì trùng trùng điệp điệp, có người giàu từ đời này sang đời khác, chẳng qua nhờ phúc đức của ông bà, cha mẹ tạo ra cho con cháu hưởng.



-- Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 8/8/2022)