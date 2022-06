“Chiến lược bù đắp thứ ba” của Mỹ hạ gục chiến lược “Sát Thủ Giản” của Trung quốc

Tìm hiểu





Chuỗi Ngọc Trai và Con Đường Tơ Lụa





Để thực hiện ý đồ bành trướng bá quyền Hán tộc dưới chiêu bài Giấc mơ Trung Hoa, Tập Cận Bình đã xây dựng hai vành đai về kinh tế và quân sự. Kinh tế là “Con đường tơ lụa thế kỷ 21”. Quân sự là “Chuỗi ngọc trai”. Hai vành đai nầy đi từ Châu Á qua Châu Phi và về Châu Âu.





Hoa Kỳ chống lại bằng việc xoay trục về Châu Á-Thái Bình Dương. Về quân sự là vành đai Thái Bình Dương từ những căn cứ của đồng minh là Nhật Bản, Hàn Quốc, Okinawa, Australia và Singapore, Ấn Độ. Indonesia có thể là đồng minh tương lai.





Vành đai kinh tế là Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).





Để thoát ra khỏi thiên la địa võng quân sự của Mỹ, Trung Quốc xây căn cứ tại Hải Nam để tàu ngầm hạt nhân được an toàn ra biển lớn kình chống với Mỹ. Con đường được bảo vệ bằng chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập được đặt tên là Sát Thủ Giản, bao gồm A2/AD, vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) và “Vạn Lý Trường Thành” dưới nước.





“Chiến lược bù đắp thứ ba” của Mỹ dư sức hạ gục chiến lược Sát Thủ Giản của Trung Quốc, với những vũ khí hiện đại nhất bao gồm hạm đội tàu ngầm không người lái, tàu ngầm tấn công lớp Virginia, tuần duyên hạm tối tân LCS và siêu khu trục hạm tàng hình Zumwalt DDG-1000.





“Chiến lược bù đắp thứ ba” của Mỹ và “Chiến lược Sát Thủ Giản” của Trung Quốc





Chiến lược bù đắp thứ ba (The Third Offset Strategy) là chiến lược của Bộ Quốc Phòng Mỹ, nhằm mục đích duy trì lợi thế tối ưu về quân sự, bằng các loại vũ khí mới được tạo ra bởi công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại nhất, bao gồm những vũ khí tự hành, không người lái, như các loại robot và tàu chiến không người lái. Đặc điểm của loại vũ khí mới nầy là thu nhỏ kích cỡ nhưng chứa nhiều dữ liệu hơn. Giá tiền rẻ hơn, cho phép sản xuất số lượng lớn hơn. Hai loại vũ khí mới nhất của chiến thuật nầy, là tàu ngầm không người lái, và tàu nổi không người lái chống tàu ngầm.





Song song với loạt vũ khí hiện đại nhất, các chuyên gia còn dồn nỗ lực nâng cấp lên tầm cao những kỹ thuật đã có, như cải tiến và nâng cấp hỏa tiễn hành trình (cruise missile) tấn công mặt đất Tomahawk, và Harpoon, tấn công trên biển.





Tên lửa hành trình Tomahawk và Harpoon.





Mục đích của “Chiến lược bù đắp thứ ba” là để khống chế và phá vỡ chiến lược Sát Thủ Giản của Trung Quốc. Phó Đô đốc Joseph P. Aucoin, Tư Lệnh Hạm đội 7, cho biết: “Thái Bình Dương thật sự rất cần tàu chiến đấu ven biển, đó là loại tàu lý tưởng nhất”. Chiến lược bù đắp thứ nhất ra đời năm 1950 để đối phó với Liên Xô. Thứ hai ra đời 1980 cạnh tranh với Liên Xô. Và chiến lược bù đắp thứ ba ra đời năm 2014 nhằm phá vỡ chiến lược Sát Thủ Giản của Trung Quốc.





Ngày 7/11/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel, đưa ra “kế hoạch đổi mới quốc phòng” bằng cách “đầu tư công nghệ vào hệ thống vũ khí hiện đại nhất”, ông Hagel gọi đó là “Chiến lược bù đắp thứ ba” của Mỹ, để chống chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.





Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work cho biết, chiến lược bù đắp thứ ba vẫn còn nhiều bí mật về lợi thế chiến tranh cần được giữ kín. “Nếu xung đột bùng nổ, Mỹ sẽ kết thúc một cách nhanh chóng bằng các năng lực quân sự còn giữ bí mật, bao gồm các tên lửa hành trình Tomahawk và Harpoon cải tiến.





-oOo-





Hỏa tiễn DF-21 là trụ cột của chiến lược Sát Thủ Giản của TQ.





Chiến lược Sát Thủ Giản có thể diễn giải một cách đơn giản là, thay vì tăng cường chạy đua vũ trang với Mỹ, để chế tạo vũ khí vượt trội hơn, mà Trung Quốc chưa theo kịp, thì Bắc Kinh tìm cách giảm thiểu hiệu quả của vũ khí Mỹ. Đó là lập vùng chống tiếp cận/chống xâm nhập, sử dụng tầm sát hại của hỏa tiễn DF-21, được xem là “sát thủ tàu sân bay”, cùng với hệ thống radar và các thiết bị báo động sớm, lập ra một khu vực để ngăn chặn, khiến cho tàu địch không dám xâm phạm vào tầm sát hại của các loại vũ khí phòng thủ nầy. Hỏa tiễn Đông Phong 21 (DF-21) được xem là “sát thủ tàu sân bay” có tầm hoạt động từ 1,500km đến 2,000km, vì thế nên tàu sân bay Mỹ không dám đến vùng biển có tầm sát hại nầy. Như vậy tàu sân bay không có thể đến can thiệp quân sự bảo vệ Đài Loan như trước kia.



Vũ khí của chiến lược Sát Thủ Giản bao gồm vùng chống tiếp cận, vùng nhận dạng phòng không (ADIZ), “Vạn Lý Trường Thành dưới nước”.





-oOo-





Để chống lại chiến lược Sát Thủ Giản, Hoa Kỳ có những thứ vũ khí khắc tinh của vùng chống tiếp cận (A2/AD), là tàu ngầm lớp Virginia, tàu tuần duyên LCS và siêu khu trục hạm tàng hình Zumwalt DDG-1000, bằng cách bịt miệng, vô hiệu hoá hỏa tiễn DF-21.





Chiến lược bù đắp thứ ba sẽ bảo đảm cả hai mặt.





Một mặt phát triển công nghệ mới, chẳng hạn như robot, các hệ thống tự hành, thu nhỏ kích thước mà chứa dữ liệu lớn, và được sản xuất bằng kỹ thuật tiên tiến, gồm tên lửa siêu thanh, các vũ khí năng lượng định hướng, súng điện tử và các thủy lôi hải quân.





Một mặt nâng cấp những công nghệ đã có, như nâng cấp, cải tiến hỏa tiễn Tomahawk và Harpoon.





-oOo-





Hoa Kỳ triển khai hạm đội tàu ngầm không người lái ở Biển Đông













Đặc điểm của loại vũ khí mới nầy là thu nhỏ kích cỡ nhưng chứa nhiều dữ liệu hơn. Giá tiền rẻ hơn, cho phép sản xuất số lượng lớn hơn.





Theo trang Sputnik thì từ năm 2015, Mỹ đã thách thức việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc bằng một loạt tuần tra bằng chiến hạm và cả phi cơ, nhưng thách thức mới nhất là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố kế hoạch điều động một hạm đội tàu ngầm không người lái đến hoạt động ở Biển Đông.





Bộ Trưởng Quốc phòng Ashton Carter cho biết, Ngũ Giác Đài đang hoàn tất các tàu ngầm không người lái với nhiều kích cỡ và trọng tải khác nhau. Điểm đặc biệt nhất là loại tàu lặn nầy có khả năng hoạt động ở vùng nước cạn, chiếm một khu vực rộng lớn ở biển phía nam Trung Hoa, mà tàu ngầm bình thường không thực hiện được. Tàu ngầm nầy được xem như vũ khí tối thượng của Mỹ ở vùng nước cạn của Biển Đông.





Tờ The Financial Times dẫn lời của chuyên gia Shawn Brimley, thuộc Trung tâm An ninh Mỹ, giải thích: “Nếu loại tàu nầy đi vào khu vực tranh chấp ở Biển Đông thì Trung Quốc sẽ không biết chắc chắn về năng lực của Mỹ hiện có trong tay. Điều nầy có tác động răn đe đối với những hành vi khiêu khích của Trung Quốc”.





Một đặc điểm nữa là do kích cỡ nhỏ, dài từ 3 m đến 15m, chi phí chế tạo rẻ hơn, nên có thể sản xuất một số lượng lớn hơn. Vì kích cỡ nhỏ nên khó bị phát hiện khi lẻn sâu vào vùng nước của kẻ địch để do thám và tấn công.





Tàu ngầm nầy được trang bị hệ thống Sonar và các hệ thống do thám khác. Sonar (Sound Navigation And Ranging) là một kỹ thuật sử dụng sự lan truyền âm thanh để tìm đường di chuyển, liên lạc, hoặc phát hiện các đối tượng khác ở trên mặt nước, trong lòng nước, hoặc dưới đáy biển. Phóng ra âm thanh và thu nhận lại phản ứng để phát hiện hình thể của đối tượng là gì.





Tàu ngầm không người lái do cơ quan DARPA của Mỹ chế tạo.





Tàu ngầm không người lái / Unmanned Undersea Vehicle (UUV) là vũ khí tối thượng hiện nay, vì chỉ có nó mới có khả năng hoạt động trong vùng nước cạn (nông) rộng lớn ở Biển Đông. Nhiệm vụ chính của UUV là săn tàu ngầm, ngoài ra còn có khả năng rà phá mìn, thu thập thông tin tình báo, trinh sát và giám sát.





Tàu ngầm tấn công lớp Virginia.





Tàu ngầm tấn công lớp Virginia nổi bật nhất là khả năng hoạt động cả ở vùng nước sâu, và vùng nước cạn. Chạy bằng năng lượng hạt nhân, cực kỳ êm, có khả năng phóng hoả tiễn hành trình tấn công mặt đất là Tomahawk, và hoả tiễn hành trình Harpoon tấn công biển, nhắm vào tàu nổi, tàu ngầm. Tên lửa Đông Phong DF-21 là miếng mồi ngon của tàu ngầm tấn công Virginia nầy.





Tử huyệt của tên lửa DF-21 là phóng thẳng đứng nên được bố trí giữa trời, gồm 3 chiếc xe hợp tác thực hiện, và cần thời gian hai tiếng đồng hồ để nạp nhiên liệu, nên bị vệ tinh phát hiện và bị tiêu diệt. Virginia giá 2.4 tỷ USD/chiếc.





Tàu chiến đấu gần bờ LCS.





Tuần duyên hạm tối tân LCS (Littoral Combat Ship) là tàu chiến đấu gần bờ, tàng hình, tốc độ 56km/giờ. Không sử dụng chân vịt (propeller) và bánh lái, mà dùng ống hơi nước điều khiển, nên có thể áp sát bờ biển và cũng có thể chạy trên sông.



Hai tàu LCS được sử dụng là USS Independence LCS-2 và USS Freedom LCS-1. Khả năng tàng hình tối ưu, hỏa lực cực mạnh, đuôi tàu có sàn đáp và chứa 2 trực thăng diệt tàu ngầm SH-60 Seahawk, và 4 xe bọc thép hoặc xe Humvee. LCS xem như tàu đổ bộ mini. Bốn chiếc loại tàu nầy được triển khai ở eo biển Malacca, Singapore, để kiểm soát tuyến đường hàng hải huyết mạch từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Tàu LCS cũng là vũ khí rất lợi hại của Mỹ để trị chiến lược Sát Thủ Giản của Trung Quốc.





Siêu khu trục hạm tàng hình Zumwalt DDG-1000.





Năm 2014, Hoa Kỳ đã đưa tàu khu trục nầy vào Bộ Tư lịnh Thái Bình Dương. Những vũ khí hạng nhất nầy đủ sức khắc chế chiến lược Sát Thủ Giản của Trung quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta khẳng định: “Các loại vũ khí nầy sẽ cho phép Hoa Kỳ được tự do hoạt động trong những khu vực bị ngăn chặn”. Tức là vùng “cấm tiếp cận” A2/AD của TQ. Như vậy, chiến hạm LCS và Zumwalt là khắc tinh của A2/AD.



Hồi tháng 4 năm 2012, truyền thông Mỹ gây chấn động thế giới khi loan tin HQ/HK sẽ triển khai tàu khu trục (Destroyer) tàng hình trên Thái Bình Dương trong năm 2014. Đô đốc Jonathan Greenert, Tham mưu trưởng HQ/HK tuyên bố: “Với khả năng tàng hình, hệ thống định vị bằng siêu âm, có khả năng phi thường về năng lực tấn công, không cần nhiều người điều khiển. Đây là tương lai của chúng ta, chiến hạm thế kỷ 21”.





Siêu chiến hạm nầy có khả năng đột nhập, áp sát vào bờ biển mà hầu như không bị phát hiện, chủ yếu là tấn công mặt đất. Vũ khí trang bị gồm có:





– Hệ thống định vị siêu âm;



– Bệ phóng hoả tiễn đa năng. Có thể phóng nhiều hỏa tiễn khác nhau mà không cần điều chỉnh chương trình về phần mềm (software). Phóng hỏa tiễn thông minh tấn công mặt đất Tomahawk.





– Súng phóng hỏa tiễn hiện đại 155mm AGS (Advanced Gun System) là một cuộc cách mạng trong ngành pháo binh, 4 khẩu súng nầy có hoả lực tương đương với một tiểu đoàn pháo binh.





Súng phóng hỏa tiễn AGS. Hỏa tiễn tiên tiến AGS





Mỗi viên đạn 155mm là một hỏa tiễn được dẫn đường bằng hệ thống tấn công mặt đất tầm xa LRLAP (Long Range Land Attack Projectile), bắn xa 154km, độ chính xác sai biệt trong một chu vi 50m.

Súng AGS vận hành tự động. Thùng đạn chứa 750 hỏa tiễn, mỗi trái nặng 11kg. Hệ thống nạp đạn tự động, bắn ra 10 phát trong một phút. Chiếc Zumwalt được trang bị 2 khẩu AGS, phóng thẳng đứng. Nòng súng có thể quay vòng tròn 360 độ và được hạ xuống dưới boong tàu sau khi sử dụng.



Giá mỗi chiếc là 3.8 tỷ USD.





Bùng nổ cuộc chiến Mỹ-Trung dưới đáy biển





Những năm gần đây cộng đồng quốc tế tập trung vào câu hỏi “Vì sao Trung Quốc lại nỗ lực xây dựng các đảo nhân tạo rất nhanh chóng ở Biển Đông”.





Chỉ trong hai năm mà Trung Quốc đã bồi đắp 13km vuông ở Trường Sa để củng cố chủ quyền và tạo ra sự hiện diện thường xuyên ở Biển Đông. Khu vực phía nam Biển Đông rất cạn, chưa tới 100m nên Trung quốc phải bám vào vùng biển hình lưỡi bò sâu 4,000m để ra Thái Bình Dương.





Bắc Kinh cũng lên kế hoạch xây “Vạn Lý Trường Thành” dưới biển. Hình ảnh vệ tinh cho thấy trên các đảo nhân tạo, Trung quốc đã lắp đặt những bộ cảm biến hiện đại bao gồm radar và hệ thống liên lạc vệ tinh trên mặt nước và kể cả dưới đáy biển.





Căn cứ tàu ngầm ở đảo Hải Nam. Hạm đội tàu ngầm Trung quốc.





Vì sao Trung Quốc chọn đảo Hải Nam làm căn cứ tàu ngầm hạt nhân? Khi chọn Du Lâm của thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, làm căn cứ tàu ngầm, thì Trung Quốc đã chọn con đường tàu ngầm ra Thái Bình Dương để đương đầu với Hải quân Hoa Kỳ. Du Lâm là căn cứ mà địa bàn hoạt động của tàu ngầm hạt nhân là Thái Bình Dương. Có hai con đường ra biển lớn, đó là con đường qua biển Hoa Đông và con đường qua Biển Đông. Trung Quốc không chọn biển Hoa Đông vì phải đương đầu với hai lực lượng hùng mạnh là Hải Quân Nhật Bản, Hàn Quốc, và lực lượng của Mỹ ở Okinawa, đảo Guam và cả Hawaii nữa. Con đường qua Biển Đông thuận lợi hơn vì đi qua nước chư hầu truyền thống là Việt Nam và nước nghèo và yếu là Philippines.





Sau khi cưỡng chiếm 6 hòn đảo rạn san hô trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chỉ trong hai năm Trung Cộng đã thần tốc xây các đảo nhân tạo, quân sự hóa để thành lập “Vạn Lý Trường Thành dưới biển”, bảo vệ lộ trình của tàu ngầm ra biển lớn và chống tàu Mỹ trong khu vực.





“Vạn Lý Trường Thành dưới biển” của Trung quốc là hệ thống chống tàu ngầm, bao gồm một mạng lưới tàu ngầm và các hệ thống cảm biến dưới nước, có khả năng xác định vị trí tàu của đối phương. Mạng lưới vô cùng lợi hại nầy làm suy giảm đáng kể lợi thế vượt trội đã có của Hải quân Hoa Kỳ. Trung quốc tăng cường sức mạnh hải quân của họ ở Biển Đông bằng cách xây dựng cơ sở quân sự hiện đại nhất ở Đá Chữ Thập, Trường Sa.





Hải quân Mỹ trước đây đánh giá tàu ngầm Trung quốc còn lạc hậu do tiếng ồn dễ bị phát hiện. Nhưng mới đây, sự tiến bộ vượt bực của tàu ngầm Trung quốc khiến cho Mỹ phải phát sốc.

Hồi tháng 10/2016, tàu sân bay Ronald Reagan phát hiện một tàu ngầm Trung quốc đã đến sát tàu sân bay nầy. Hồi năm 2006, một chiếc tàu ngầm Trung quốc lớp Tống (Song Class), Type 039 Diesel-Electric Submarines, bỗng nhiên nổi lên mặt nước cách tàu sân bay Kitty Hawk chỉ có 5 dặm (9km).





-oOo-





Tàu nổi không người lái của Mỹ săn tàu ngầm Trung Quốc





Sea Hunter.





Cơ quan Nghiên cứu Dự án Quốc phòng Tiên tiến Mỹ / Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) đã giới thiệu một vũ khí mới để thực hiện chiến thuật săn tàu ngầm trong lòng đại dương, chống thủy lôi, đó là chiếc tàu nổi không người lái mang tên Sea Hunter (Thợ Săn Biển).





Ngày 7-4-2016, các quan chức quốc phòng làm lễ đặt tên và hạ thủy con tàu dài 40m tại cảng Portland, bang Oregon. Sea Hunter là kết quả của một chương trình nghiên cứu liên tục và lâu dài về tàu nổi không người lái, chống tàu ngầm ACTUV. (ACTUV là chữ viết tắt của ASW Continuous Trail Unmanned Vessel, ASW là chữ viết tắt của Anti-Submarine Warfare).





Sea Hunter chạy bằng hai máy dầu cặn diesel. Sức nặng 140 tấn bao gồm 40 tấn dầu diesel dành cho hành trình 19,000km trên biển. Tốc độ 50km/giờ (27 knots). Con tàu hiện đang kiểm nghiệm thực tế ngoài khơi vùng biển San Diego, California.





Điểm đặc biệt của tàu nầy là hoạt động hoàn toàn độc lập, không có người lái trên tàu. Tự di chuyển hàng ngàn km trên đại dương, thực hiện các nhiệm vụ dài hơi từ hai đến ba tháng mà không có sự tham dự nào của con người trên tàu cả.





Giới chức Quốc phòng tiết lộ con tàu có khả năng tránh va chạm với tàu khác do một hệ thống radar mang tên “Hệ thống nhận dạng tự động / Automatic Identification System (AIS). Va chạm với tàu khác là vi phạm luật an toàn giao thông trên biển.





Cũng giống như những phương tiện không người lái khác, Sea Hunter cũng phải có những sĩ quan hải quân điều khiển từ xa. Vì không chở người, nên không gian bên trong tương đối hẹp, chỉ vừa cho những nhân viên bảo trì làm việc. Bên trong con tàu cũng không có những trang thiết bị phục vụ tiện nghi và đời sống của thủy thủ như những con tàu khác. “Trí thông minh” của con tàu hoạt động liên tục trên nhiều nhiệm vụ phức tạp khác nhau. Đặc biệt là tự động giải mã những thông điệp đã được mã hóa của đối phương.





Bên cạnh sứ mạng săn tàu ngầm, chiếc Sea Hunter còn thực hiện nhiều sứ mạng khác nhau như trinh sát, quét thủy lôi, và cung cấp quân nhu cho các lực lượng trên biển. Sea Hunter còn phối hợp hoạt động với các tàu tuần tra ven biển / Littoral Combat Ship (LCS) như USS Freedom (LCS-1) và USS Independence (LCS-2).





Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Robert Work cho biết: “Hiện tại, Sea Hunter chưa được trang bị vũ khí, nhưng những thiết kế tiếp theo thì chắc chắn những quyết định có liên quan đến tánh mạng con người cũng vẫn do những sĩ quan quân đội tạo ra.”





Con tàu giá khoảng 20 triệu USD, chi phí duy trì hoạt động từ 15,000 đến 20,000 USD mỗi ngày. Trong khi chi phí của những tàu khu trục là 700,000USD/ngày.





Mỹ vẫn còn là cường quốc số một về tàu ngầm





Hồi tháng 2/2016, Đô đốc Harry Binkley Harris, Jr., Tư lịnh Bộ Tư lịnh Thái Bình Dương / United States Pacific Command (USPACOM) trong một phiên điều trần, nói rằng: “Tôi không có những tàu ngầm mà tôi cần để chống lại âm mưu quân sự hóa Biển Đông của Trung quốc”.





Hồi tháng 4/2016, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tuyên bố, Mỹ sẽ chi ra 8 tỷ USD cho ngân sách năm 2017 để bảo đảm lực lượng tàu ngầm của Mỹ vẫn giữ vai trò hiện đại nhất, nguy hiểm nhất thế giới.





Trong báo cáo của Bộ Quốc phòng trình lên Quốc hội, thì Trung quốc hiện có 70 tàu ngầm, trong đó 16 chiếc tàu ngầm hạt nhân, 15 chiếc tàng hình. Trong khi đó, Hoa Kỳ có 75 chiếc tàu ngầm hạt nhân, 15 chiếc mang thiết bị lớp Virginia, hiện đại nhất thế giới.





Tuy nhiên, Mỹ chỉ triển khai 4 tàu ngầm thuộc lớp Los Angeles ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Phó Giáo sư Toshi Yoshihara, thuộc Đại học Hải quân Mỹ, nói rằng ông tin tưởng rằng trong thời gian tới Mỹ sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tàu ngầm ở vị thế cường quốc số một trên thế giới.





Mỹ phát triển tàu ngầm thành tàu sân bay dưới lòng biển





Khi công nghệ dò tìm và chống tàu ngầm ngày càng phát triển, nguy cơ tàu ngầm bị tiêu diệt rất lớn, do vậy Hải quân Mỹ đang lên kế hoạch phát triển tàu ngầm thành một dạng “tàu sân bay dưới lòng biển” để giành ưu thế về quân sự so với các nước.





Ngày 21-2-2015, tạp chí The Motley Fool tiết lộ, từ năm 2014 cơ quan DARPA đã đầu tư một thứ vũ khí mới, kết hợp hai ưu điểm của tàu ngầm và của tàu sân bay. Loại vũ khí nầy im lặng và nguy hiểm chết người, khi ẩn nấp dưới đại dương như một tàu ngầm. Nhưng giống như tàu sân bay là nó tung ra những đòn tấn công khốc liệt trên bờ, trên biển và cả trên không nữa.





Tóm lại, đó là một tàu sân bay dưới lòng biển.





Mỹ sẽ đáp trả thẳng tay nếu Trung Quốc tiếp tục khiêu khích ở Biển Đông





Hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, tại Đối tác Kinh tế và Chiến lược ngày 5-6-2016 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng John Kerry lúc đó đã tuyên bố: “Nếu Trung Quốc đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, thì Mỹ buộc phải hành động thẳng tay”.





Ông cho biết, Washington cũng đang theo dõi xem liệu Trung Quốc có thêm hành động khiêu khích nào nữa hay không, như tuyên bố lập vùng ADIZ hoặc xây đảo nhân tạo ở bãi đá Scarborough chiếm của Philippines ngày 8-3-2012.





Nếu chiến tranh nổ ra ở Biển Đông thì ai sẽ thắng?





Tờ Australia Financial Times Review vừa nêu lên câu hỏi: “Nếu chiến tranh nổ ra ở Biển Đông thì chiến thắng thuộc về ai?” Theo tờ báo thì 10 năm trước đây, câu trả lời dứt khoát là Mỹ thắng. Tuy nhiên hiện nay phần thắng cũng nghiêng về phía Mỹ nhưng phải trả cái giá rất đắt do tổn thất nặng nề. Giáo sư Trương Kiểm, thuộc Đại học New South Wales ở thủ đô Canberra, cho rằng Trung quốc đang ưu tiên phát triển năng lực sát thương cao độ của các loại vũ khí để buộc Mỹ phải từ bỏ ý định can thiệp. Tuy nhiên việc đánh giá về năng lực thật sự của Trung Quốc rất khó, bởi vì các vũ khí mà họ hiện có, chưa được thử nghiệm qua thực tế chiến trường. Và quân đội Trung quốc cũng chưa từng đánh trận nào đáng kể từ những năm cuối thập niên 70.





Kết luận





Mặt trận Biển Đông ngày càng khó khăn cho Hoa Kỳ khi mà Philippines và Malaysia có khuynh hướng ngả về phía Trung quốc. Việt Nam thì không đáng kể. Sau khi Trung Quốc và Maylaysia nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua đối thoại và đàm phán song phương, Việt Nam đã lên tiếng phản đối.





Mặc dù phát ngôn viên Lê Hải Bình tuyên bố: “Lập trường nhất quán của Việt Nam là các vấn đề tranh chấp ở biển Đông liên quan đến song phương, thì giải quyết qua kênh song phương, còn các vấn đề liên quan đến đa phương, có nhiều bên thì phải giải quyết thông qua nhiều bên”. Nói là nói vậy thôi, nhưng các tỉnh Lạng Sơn, Hải Phòng và Lào Cai có kế hoạch nối đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Không cần nghe anh Hải Bình nói, mà nhìn kỹ vào những gì mà họ đã và đang làm. "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". Việt-Trung sông liền sông, núi liền núi. Đường cao tốc nối Hà Nội với Bắc Kinh, tuy hai mà một.





-- Trúc Giang MN