Phú Yên: Hơn 50 Công Nhân Đình Công Để Đòi Tiền Lương

SAIGON -- Đình công tại Phú Yên...Báo Lao Động kể rằng hơn 50 công nhân ngừng việc đòi tiền công.Bản tin ghi rằng liên quan đến vụ hơn 50 công nhân “vây” nhà điều hành dự án Apec Manlaha Wyndham Phú Yên (phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), hôm Thứ Hai 25.3, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên sẽ làm việc với các bên liên quan và tiến hành lập đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật về lao động và an toàn vệ sinh lao động của toàn dự án này.Trước đó, ngày 23.3, hơn 50 công nhân của Cty TNHH MTV An Đạt Phú (gọi tắt là Cty An Đạt Phú, trụ sở tại TP.Hà Nội) đang thi công công trình cho dự án đã đến nhà điều hành dự án để đòi tiền công. Hơn 50 người làm công theo hình thức thuê khoán cho Cty An Đạt Phú đã đòi tiền công hơn 1 tháng nay. Họ cho biết, tiền công đối với thợ chính là 330.000-350.000 đồng/ngày (chưa kể tăng ca); đối với thợ phụ là 260.000 đồng/ngày (chưa kể tăng ca). Trước khi làm việc, Cty không ký hợp đồng lao động mà công nhân chỉ nộp ảnh 3x4 để làm thẻ ra vào.Về thời gian trả lương, Cty An Đạt Phú hứa là vào ngày 15 hằng tháng sau khi chốt sổ công. Chị Bùi Thị Huyền (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, Phú Yên) bất mãn nói: “Tôi làm cho Cty từ ngày 28.2 đến nay nhưng Cty chưa trả tiền công. Phải đi làm thợ hồ để lấy tiền trang trải chi phí ăn uống, học hành cho con nhưng bây giờ chưa có tiền công là rất khó khăn. Mong muốn các cơ quan chức năng can thiệp để công nhân có tiền trang trải cuộc sống. Cả hai vợ chồng đều làm ở đây. Tổng số tiền công phải hơn 10 triệu đồng. Một số trường hợp khác, Cty đã cho nghỉ việc giữa chừng nhưng cũng chưa trả tiền công cho người lao động”.