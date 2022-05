Trung Cộng dùng “Mỹ nhân kế” để moi tin tối mật của Hoa Kỳ

Tìm hiểu











Mỹ nhân kế là một trong 36 kế, tam thập lục kế, là một mục trong Binh pháp Tôn Tử, thời Xuân Thu, 512 TCN. Mỹ nhân kế là mưu kế dùng phụ nữ đẹp, hấp dẫn, tác động vào đối tượng để đạt được mục đích như ý muốn. Đối tượng thường là nam giới háo sắc, đa dâm, đa tình.





Mỹ nhân kế đã được sử dụng từ hàng ngàn năm về trước, nhưng đến nay vẫn còn có hiệu quả. Trong chuyện Tàu đã có những người đẹp thực hiện mỹ nhân kế như Tây Thi, Điêu Thuyền, Đắc Kỷ, v.v…





Nói về mỹ nhân kế Điêu Thuyền. Trong truyện Tàu Tam Quốc Diễn Nghĩa, quan Tư đồ Vương Doãn dùng sắc đẹp tuyệt trần, chim sa cá lặn của con nuôi là Điêu Thuyền, một mặt quyến rũ, thề thốt, kết duyên trăm năm với tướng quân vô địch là Lữ Bố. Một mặt khác, hứa gả Điêu Thuyền cho Thái sư Đổng Trác làm thê thiếp. Lữ Bố và Đổng Trác mâu thuẫn nhau, tranh giành người đẹp. Lữ Bố ra tay giết cha nuôi là Đổng Trác. Lữ Bố sau bị Tào Tháo giết. Vương Doãn dùng mỹ nhân kế để thực hiện kế ly gián, gọi là liên hoàn kế.





Dùng kiều nữ Tây Thi trong mỹ nhân kế. Cũng trong tiểu thuyết Tàu Đông Chu Liệt Quốc, vua nước Ngô là Phù Sai đánh bại nước Việt, và bắt vua Việt tên Câu Tiễn về làm con tin. Hai quan viên là Văn Chủng và Phạm Lãi, dùng mỹ nhân kế để đánh phá việc triều chính của nước Ngô. Phạm Lãi dâng người yêu của mình là Tây Thi cho vua Ngô. Tây Thi ở thôn Trữ La, là một trong những người đẹp nhất Trung Hoa, cũng là người yêu của Phạm Lãi. Vua Phù Sai đam mê tửu sắc. Để hết thì giờ vào việc hưởng lạc mà bỏ bê việc triều chính. Đồng thời, vua nước Việt là Câu Tiễn dùng khổ nhục kế, nếm phân của Phù Sai để xem bịnh. Thái độ nếm phân chứng tỏ với vua Ngô là Câu Tiễn không còn sĩ khí hào hùng nữa, mà chỉ là một kẻ hèn mọn, nên Phù Sai thả Câu Tiễn về nước. Trong khi vua Ngô đắm mình trong những cuộc hưởng lạc, thì vua quan nước Việt rèn luyện binh mã, và đánh bại nước Ngô.





Trung Cộng dùng mỹ nhân kế để đánh cắp tài liệu tối mật của Hoa Kỳ





Thu thập bí mật kinh tế và quốc phòng dưới nhiều hình thức, từ tin tặc đột nhập bằng đường Internet đến gián điệp, trong đó có những nữ điệp viên, và đặc biệt nhất là điệp viên hai mang, dùng mỹ nhân kế để đánh cắp tài liệu.





Đó là Mỹ nhân kế trong Vụ án Benjamin P. Bishop với người đẹp được cho bí danh là “Người số 1”. Mỹ nhân kế Katrina Leung với hai nhân viên cừ khôi của FBI là James J. Smith và William Cleveland Jr. Người phụ nữ đẹp Katrina Leung là gián điệp nhị trùng, vừa là gián điệp của Trung Cộng, vừa là gián điệp của Hoa Kỳ. Katrina Leung, được cho là một Mata Hari Trung Quốc thời hiện đại. Mata Hari là một vũ nữ xinh đẹp, làm gián điệp đôi cho Pháp và Đức trong thế chiến I. Bị Pháp xử tử ngày 15-10-1917.

Nước Mỹ chấn động vì hàng loạt gián điệp Trung Cộng bị phát giác.





VỤ ÁN BENJAMIN P. BISHOP





Benjamin Pierce Bishop và bạn gái.





Tiết lộ bí mật quân sự của Bộ Tư Lịnh Thái Bình Dương



Ngày càng có nhiều vụ gián điệp Trung Cộng bị phát giác, có liên hệ đến nhiều lãnh vực, làm cho chính quyền Mỹ đau đầu không ít. Hai năm phiêu lưu tình ái ngọt ngào, làm cho gia đình tan nát, và cuối cùng phải nhận án 87 tháng tù. Đó là trường hợp của Benjamin Pierce Bishop.





Bishop, 60 tuổi, trung tá trong lực lượng trừ bị của quân đội Mỹ, là nhân viên dân chính thuộc nhà thầu quốc phòng Referentia Systems Incorporated, có hợp đồng làm việc cho Bộ Tư Lịnh Thái Bình Dương (USPACOM=United States Pacific Command) từ tháng 5 năm 2010, đến ngày bị bắt 15-3-2013 tại văn phòng thuộc trại HM Smith, Hawaii. Ra tòa ngày 19-5-2013.



Bishop bị cáo buộc tiết lộ bí mật quốc phòng cho một phụ nữ 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang ở Mỹ, theo học chương trình cao học với Visa nhập cảnh của du sinh J-1, dành cho người làm việc và học hành trong chương trình trao đổi giữa hai nước.



Đó là cô gái mà Bishop đã gặp tại một hội nghị về “Các vấn đề phòng thủ quân sự trên thế giới”, được tổ chức tại Hawaii năm 2011. Họ bắt đầu quan hệ tình cảm với nhau từ đó. Năm 2012, Bishop đã li dị vợ, bà vợ hiện đang sống với con gái ở bang Utah.



Báo cáo của cơ quan điều tra FBI



Theo tài liệu tại tòa, Thiếu tướng Anthony Crutchfield, Tham mưu trưởng Bộ Tư Lịnh Thái Bình Dương, xác nhận Bishop làm việc tại bộ phận an ninh mạng (Cyber-security), cho nên biết được quá nhiều thông tin mật về quân sự của Bộ Tư Lịnh. Trường hợp của Bishop cũng tương tự như của Edward Snowden trước kia, cũng làm nhân viên hợp đồng về an ninh và cũng ở Hawaii.



Hồ sơ FBI cho biết, từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 12 năm 2012, qua những email, Bishop đã cung cấp cho người tình quốc tịch Trung Quốc, những thông tin mật liên quan đến kế hoạch phòng thủ, vũ khí hạt nhân, năng lực phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo (Ballistic missile) tầm ngắn và tầm trung, hệ thống radar cảnh báo sớm, tại vành đai Thái Bình Dương của Bộ Tư Lịnh nầy.



Có lần người phụ nữ nầy hỏi ông ta: “Người Mỹ biết bao nhiêu về hoạt động bí mật của Hải quân Trung Quốc?” Tuy vấn đề không thuộc phần hành của ông, nhưng ông ta ra sức tìm tài liệu mà cô gái yêu cầu. Hồ sơ tòa án cũng cho biết, hồi tháng 11 năm 2013, nhân viên điều tra liên bang khám xét nhà ông ta ở Kapolei, Hawaii, đã phát hiện 12 tài liệu có đóng dấu mật, mà ông ta không có quyền lưu giữ tại nhà.





Bishop cũng đã không khai báo với giới chức có thẩm quyền, về việc liên hệ với người ngoại quốc, mà chức vụ của ông buộc phải làm, vì ông có quyền tiếp cận với hồ sơ mật. Ông ta bị cáo buộc hai tội: Tiết lộ bí mật quân sự và lưu giữ bất hợp pháp những tài liệu mật về quân sự tại nhà.



FBI đã theo dõi email của Bishop suốt thời gian gần hai năm, đương nhiên là đã biết rõ lý lịch của người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc nầy, nhưng không tiết lộ tên thật, mà cho bí số là “Người số 1”.





FBI ở Hawaii không chú trọng nhiều đến việc ngăn chặn khủng bố, hoặc buôn bán ma túy, mà nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ kho tài liệu bí mật quân sự to lớn của Bộ Tư Lịnh Thái Bình Dương ở tại đảo nầy, nơi mà mối đe dọa trực tiếp từ Trung Cộng. Nếu chiến tranh nổ ra, thì Hawaii là tiền đồn của Mỹ đối với Trung Cộng.





Nhà cầm quyền cho biết, những tài liệu bí mật đó gây thiệt hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.



Ngày 16-3-2013, một ngày sau khi Benjamin Bishop bị bắt, Bo Jiang bị bắt tại sân bay Dulles, khi chuẩn bị lên đường về nước. Anh nầy bị bắt vì mang thiết bị lưu trữ dữ liệu, bao gồm một ổ cứng (Hard drive), máy tính chứa thông tin nhạy cảm, và bí mật của NASA, mà không khai báo. Bo Jiang bị nghi ngờ có liên hệ với “Người số 1”.





Bo Jiang Dân biểu Frank Wolf





Dân biểu Frank Wolf, Chủ tịch Ủy ban đặc trách chi tiêu của Hạ Viện Hoa Kỳ, cho hay: “Người Trung Quốc có hẳn một chương trình dọ thám toàn diện từ trước đến nay, những gì họ làm, hoàn toàn là mối đe dọa trực tiếp đối với Hoa Kỳ. Trước đây Bo Jiang đã có ý đồ chuyển về Trung Quốc những tài liệu vốn không được tiết lộ của NASA”



VỤ ÁN “MATA HARI THỜI HIỆN ĐẠI”



Vụ án gián điệp hai mang Katrina Leung được cho là “Mata Hari thời hiện đại”.





Sự tích Mata Hari























Mata Hari là nghệ danh của vũ nữ Hòa Lan tên Margaretha Geertruida (1876-1917), làm gián điệp nhị trùng cho Pháp và Đức trong Thế Chiến I. Cô là một vũ nữ tuyệt sắc giai nhân, trình diễn những màn vũ phương Đông, kết hợp với thoát y vũ, nên rất được nhiều người ngưỡng mộ, trong đó có một Thống soái người Pháp, cô đơn vì bà vợ đã qua đời. Cô biết tiếng Anh, Pháp, Đức và Hòa Lan.



Mata Hari là một gái điếm hạng sang. “Khách hàng” của cô là những nhân vật thuộc giới thượng lưu, có địa vị quan trọng trong những thành phần quốc gia. Vì thế, tình báo Pháp nhận cô làm gián điệp, nhưng cô không có thành tích nào đáng kể cả. Gián điệp Đức dùng thủ đoạn và tiền bạc mua chuộc. Đức giao nhiệm vụ cho cô, là tìm cách đánh cắp 19 loại bản vẽ, và hồ sơ về các loại xe thiết giáp của Anh, đang lưu giữ tại phủ thống soái Pháp. Thống soái người Pháp rất ngưỡng mộ cô. Sau nhiều lần ra ra, vào vào, sau cùng cô ở lại một thời gian dài trong dinh Thống soái. Để tìm căn phòng bí mật lưu giữ tài liệu quan trọng, cô tỏ ra vai trò phụ nữ đảm đang, bằng cách dọn dẹp căn phòng. Một hôm, tình cờ chạm vào bức tranh trên tường, một con mắt trong tranh bật sáng lên. Bấm vào đó, một căn phòng sau bức tường mở ra. Phải có số mật mã mới mở được cửa phòng. Cô nhìn chung quanh thì thấy cái đồng hồ treo tường rất lớn, đã ngừng chạy. Kim đồng hồ chỉ 9 giờ 35 phút, 15 giây. Một ý tưởng lóe lên. Kim đồng hồ có thể ám chỉ mật mã là 9.35.15. Cô thực hiện số nầy, nhưng không có tác dụng. Suy nghĩ tiếp. 9 giờ có thể là 21 giờ. Vậy thử con số 21.35.15 thì cánh cửa mở ra. Thế là cô thành công trong một điệp vụ quan trọng mà Đức giao cho.





Năm 1917, Thế chiến Thứ Nhất trên đà chấm dứt. Tình báo Pháp có một danh sách 6 gián điệp, trong đó có tên cô. Được mật báo, cô trốn sang Madrid, Tây Ban Nha. Một thời gian sau, cô trở lại Paris. Hai tuần sau đó thì bị bắt. Mata Hari bị Pháp xử bắn ngày 15-10-1917. Cái chết của người đẹp làm gián điệp hai mang tạo ra nhiều huyền thoại.



Giới truyền thông thường gán cho những nữ điệp viên tài sắc vẹn toàn, làm gián điệp đôi là những Mata Hari. Vì thế, những nữ điệp viên Trung Cộng như Katrina Leung, Yaming Nina Qi Hanso, Yu Xin Kiang, Hanjuan Jin đã bị Mỹ bắt bỏ tù thì được gọi là những “Mata Hari thời hiện đại”.



Vụ án Katrina Leung





Katrina Leung James J. Smith





Ngày 9-4-2003 một vụ án gián điệp làm chấn động giới tình báo Mỹ, và cả thế giới, khi người nữ gián điệp hai mang nầy dùng mỹ nhân kế, làm tình nhân của hai nhân viên đặc biệt của FBI. Một là cấp chỉ huy của cô, và một là nhân viên điều tra về hoạt động của cô. Cuộc điều tra sơ khởi đưa ra ánh sáng nhiều tình tiết khiến cho các nhà bình luận cho đó là một “Mata Hari Trung Quốc thời hiện đại”



Vài nét về Katrina Leung



















Katrina Leung sinh ngày 1-5-1954 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Người dì ruột đón cả gia đình sang Hongkong, rồi di cư sang Mỹ năm 1970. Tốt nghiệp trung học tại trường Washington, Irvin, New York, hồi tháng 6 năm 1972. Năm 1976, lấy hai văn bằng về kiến trúc và kỹ thuật của Đại học Cornell University. Sau đó, lấy bằng MBA của Đại học Chicago. Năm 1980 chuyển về cư ngụ tại California. Làm việc cho công ty Sida International, phụ trách thương mại với Trung Quốc. Kế đó, Katrina và chồng người Trung Quốc tên Kam, mở một công ty điện tử. Cô tham gia ban giám đốc của Hội đồng Các vấn đề Thế giới ở Los Angeles, với cựu Ngoại trưởng Warren Christopher. Tham gia ban giám đốc điều hành Disney. Cô thông thạo tiếng Trung Quốc và có nhiều quan hệ với Bắc Kinh.





Năm 1980, Leung dọn về cư ngụ trong một chung cư có rất nhiều người Mỹ gốc Trung Quốc, mà trong đó có nhiều người bị FBI theo dõi, vì nghi ngờ làm gián điệp cho Bắc Kinh. Leung hoạt động rất tích cực trong cộng đồng người Mỹ gốc Trung Quốc ở Nam Cali. Giao thiệp rộng rãi, kết thân với những nhân vật tiếng tăm trong cộng đồng.





Năm 1982, với uy tín của một nhà hoạt động sáng giá, Leung đã từng gây quỹ cho đảng Cộng Hòa. Nhân viên phản gián đặc biệt của FBI là James J. Smith móc nối với Katrina Leung để thu thập tin tức trong cộng đồng người Hoa thân Cộng trong khu vực của cô. Thông tin cô cung cấp rất có giá trị nên được James J. Smith đề nghị, và cô được tuyển dụng làm điệp viên của FBI, với mật danh là “Parlor Maid”. James J. Smith là một nhân viên có tài, nổi tiếng của FBI, với 30 năm kinh nghiệm. Smith là sếp của cô.





Ngày 16-3-1984, nhờ sự giúp đỡ của Smith, Katrina Leung được nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Tận dụng sắc đẹp và cái vỏ bọc là nhân viên FBI, Katrina Leung thu thập tin tức mật về quốc phòng, an ninh và kinh tế Mỹ để chuyển về Trung Cộng.





Gián điệp hai mang









FBI lên kế hoạch cài cắm Katrina vào làm gián điệp của Trung Quốc. Kế hoạch thành công, tháng 6 năm 1984, Bộ An ninh Trung Quốc (MSS=Ministry of State Security) thu nhận Leung làm nhân viên mật của họ, hoạt động ở Hoa Kỳ. Thế là Katrina trở thành gián điệp đôi của Mỹ và Trung Cộng. Tài liệu về Trung Cộng do Katrina cung cấp cho Mỹ rất có giá trị, những người đào tỵ xác nhận là đúng. Từ đó, những báo cáo của Katrina đều được CIA tích cực khai thác.



Để kiểm tra về sự trung thành đối với Mỹ, Katrina phải qua hai trắc nghiệm bằng máy phát hiện nói dối (Lie detector hay Polygraph) và cô đã vượt qua cả hai, một vào tháng 9 năm 1984, và một vào tháng 10 năm 1986.



Với cái vỏ là nhân viên FBI và gián điệp hai mang, cô giao thiệp rộng rãi, tổ chức những buổi tiệc linh đình để khoản đải những những viên chức ngoại giao của Trung Quốc sang viếng Hoa Kỳ. Văn phòng FBI ở Los Angeles đã cung cấp số tiền 1.7 triệu USD cho cô để trang trải những chi phí sinh hoạt, đi đi, về về, giữa Washington và Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh, cô có dịp được chủ tịch Trung Cộng là Giang Trạch Dân tiếp đón. Ảnh hưởng của cô đối với FBI cũng gia tăng. Cô được cử sang Trung Quốc ngay sau vụ thảm sát Thiên An Môn, để đánh giá tình hình chính trị của Bắc Kinh sau vụ việc đó.





Quan hệ tình dục suốt 20 năm

James J. Smith James J. Smith và Katrina Leung.





James Smith và Katrina Leung có cuộc quan hệ tình dục suốt 20 năm. Trong thời gian nầy, Leung đã moi được nhiều tài liệu bí mật về quân sự, vũ khí hạt nhân và chính trị của Hoa Kỳ. Tháng 4 năm 1991, FBI thu được một cuồn băng trong đó có tiếng nói phụ nữ bí danh là “Luo” với một gián điệp Trung Cộng bí danh là “Mao”. Phụ nữ tên “Luo” bị nghi là Katrina Leung. FBI nghi ngờ và ra lịnh cho Smith điều tra về Katrina. Đồng thời, một nhân viên phản gián của FBI tên là William Cleveland Jr. cũng được chỉ thị mở cuộc điều tra về Leung.



Hai gã si tình





Katrina làm gián điệp đôi được 9 năm. Bị phát hiện là không còn trung thành với Mỹ nên bị điều tra. Gián điệp hai mang là con dao hai lưỡi. Cuộc điều tra của William Cleveland Jr. luôn luôn bị cản trở và bao che của James Smith. Tuy nhiên, Cleveland vẫn tiếp tục điều tra để lật tẩy sự phản bội của cô, nhưng với mục đích riêng tư, là anh ta cũng yêu người đẹp nầy. Anh báo cáo: “Cô ấy là một điệp viên chuyên nghiệp. Tôi đang theo dõi toàn bộ về cô ấy”. Cleveland không tố cáo cô, vì anh ta cũng yêu cô. Hai nhân viên điều tra liên bang (FBI) biết rằng cô đã phản bội nước Mỹ nhưng họ không trừ khử cô, vì cả hai đều si tình và yêu cô ấy.



Kết quả vụ án gián điệp hai mang



Ngày 8-5-2003, cựu nhân viên FBI James J. Smith bị truy tố 6 tội: cẩu thả nghiêm trọng, gian lận, che giấu mối quan hệ bất chính. Smith được tại ngoại hầu tra với 250,000USD tiền tại ngoại hầu tra (bail). Katrina Leung được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 2 triệu USD. Bị giám sát bằng cách đeo chiếc vòng điện tử, phát tín hiệu để kiểm soát vị trí khi di chuyển.



Ngày 6-1-2005 quan tòa Florence Marie Cooper tuyên bố hủy bỏ vụ án đối với bị cáo Katrina Leung, lý do là phía công tố đã vi phạm thủ tục tố tụng, là không cho nhân chứng cần thiết mà bị cáo yêu cầu. Phía công tố kháng án. Ngày 16-2-2005 tòa phúc thẩm tuyên phạt Katrina Leung 3 năm quản chế, về tội sao chép bất hợp pháp tài liệu mật. Thi hành 100 giờ lao động công ích, và đóng tiền phạt 10,000USD về tội trốn thuế vì đã nhận tiền lương 1.7 triệu USD. Vì không có đủ bằng chứng Katrina chuyển tài liệu ra nước ngoài nên miễn tố về tội danh làm gián điệp cho Trung Cộng. Án lịnh nầy gây bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Một tội gián điệp nghiêm trọng đến thế mà vô tội thì gây ra không ít giả thuyết.



Giả thuyết thứ nhất: Katrina là gián điệp đôi do Mỹ cài cắm, vậy thì ngành tình báo Hoa Kỳ không dại gì cung cấp tài liệu thật, để cô chuyển về Bắc Kinh. Katrina sao chép những tài liệu trong cặp da của Smith là tài liệu giả, hoặc không có giá trị đáng kể. Đó là giả thuyết của người ngoại cuộc.



Giả thuyết thứ hai: Có thể tình báo Mỹ nghi ngờ và biết Katrina làm gián điệp trong một thời gian ngắn, sau khi cô đến Hoa Kỳ, nên dàn dựng ra màn gián điệp nhị trùng để thấu cấy Trung Cộng.



Nhưng bí mật trong ngành tình báo thì khó đoán được. Bí mật vẫn là bí mật, nếu không bị bật mí.



Tác giả David Wise viết trong cuốn The Tiger Trap cho rằng, vụ án là một điều đáng hổ thẹn của cơ quan điều tra liên bang, bởi vì hai chiến sĩ gạo cội của ngành, được xếp vào hạng Special Agent, mà bị mỹ nhân kế và tình dục đốn ngã một cách vô cùng thê thảm. Vụ việc được tác giả cho rằng đó là một sự phản bội đối với nước Mỹ. Hình bìa cuốn sách cho thấy con rồng Trung Cộng hạ gục con ó Hoa Kỳ.





"Bẫy hổ" - quyển sách tiết lộ các hoạt động tình báo

của Trung Quốc tại Mỹ



TRUNG QUỐC DÙNG MỸ NHÂN KẾ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁN ĐIỆP CHÍNH TRỊ





Dân biểu Eric Michael Swalwell và Fang Fang.





Ngày 8-12-2020, trang báo điện tử Axios đã đăng tải một cuộc điều tra độc quyền, do công trình điều tra của hai nhà báo Bethani Allen-Ebrahimian và Zach Dorfman. Cuộc điều tra cho biết, một nữ điệp viên Trung Quốc tên Fang Fang, tên tiếng Anh là Christine Fang, tiếng Việt gọi là Phương Phương. Nữ điệp viên nầy đã tìm cách tiếp cận giới lãnh đạo vùng San Jose, San Francisco và Oakland, từ năm 2011 đến 2015. Fang Fang đã kết thân với dân biểu bang California là Eric Michael Swalwell. Trang Axios dẫn một nguồn tin tình báo, cho biết Fang Fang đã quan hệ tình dục với ít nhất là hai thị trưởng vùng Trung Tây, trong đó có thị trưởng ở Ohio. Vụ quan hệ tình dục nầy đã bị FBI giám sát và ghi nhận.





Tại một cuộc hội thảo ở Washington năm 2011, ông thị trưởng nầy đã giới thiệu Fang Fang là “bạn gái” của ông. Có rất nhiều hình ảnh cho thấy Fang Fang đã chụp chung với các quan chức Mỹ. Mục đích mà Fang Fang nhắm vào là các chính trị gia đảng Dân Chủ bang California, từ 2011 đến 2015. Fang Fang xinh đẹp, có tài giao thiệp rộng rãi với những thành phần trong các hội đoàn người Mỹ gốc Hoa ở Vùng Vịnh. Hoạt động trong giới sinh viên gốc Hoa, Làm chủ tịch Hội Người Mỹ gốc Hoa ở San Francisco. Fang Fang đã đứng ra gây quỹ cho Eric Michael Swalwell và Tulsi Gabbard thuộc bang Hawaii, trong cuộc tranh cử, với tư cách ứng viên tổng thống năm 2020 của đảng Dân Chủ ở địa phương.





Vụ Fang Fang cho thấy Trung Quốc nhắm vào các chính trị gia trẻ, có tài và có tham vọng chiếm giữ những địa vị có tầm mức quốc gia. Gián điệp chính trị xem như một cuộc đầu tư lâu dài, mà Trung Quốc cần để lập chính sách đối ngoại trong tương lai. Trang báo điện tử Axios cho biết Fang Fang đột ngột rời Hoa Kỳ giữa năm 2015. Một đi, không trở lại.





NỮ ĐIỆP VIÊN TQ TRONG LÃNH SỰ QUÁN





FBI tiết lộ chi tiết về việc bắt giữ nữ điệp viên Trung Quốc ẩn náu trong Lãnh sự quán San Francisco.





Đường Quyên





Vào tháng 10 năm 2019, Đường Quyên đã đến Mỹ bằng Visa J-1, để đến thăm các học giả Hoa Kỳ, dưới danh nghĩa nghiên cứu viên ở Đại học California tại Davis. Nhưng lại che giấu là quân nhân tại ngũ của Quân đội Trung Cộng. FBI phát hiện đương sự trực thuộc Đại học Quân sự số 4 của Trung Cộng. Ngày 20-6-2020, FBI trực tiếp phỏng vấn, nhưng Đường Quyên không nhận là quân nhân. FBI đã tịch thu passport và visa.





Sau cuộc phỏng vấn, đương sự đã trốn vào Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco, với hy vọng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, đối với nhân viên ngoại giao. Phía Mỹ đòi Lãnh sự quán phải giao nộp đương sự cho Hoa Kỳ. Một tháng sau, ngày 24-7-2020, Đường Quyên được đưa ra khỏi lãnh sự quán “để đi khám bịnh hen suyễn”, và FBI đã bắt giữ, đưa đương sự đến nhà tù ở Sacramento, San Francisco. Vì không có đủ bằng chứng về hành vi gián điệp, nên phía công tố kết án về tội gian lận visa. Nếu bị kết án về tội nầy, thì mức tù tối đa là 10 năm và bị phạt 250,000USD.





Cũng tương tự như trường hợp của Đường Quyên, FBI đã bắt giữ 3 người Trung Quốc đến Mỹ để thực hiện nghiên cứu viên. Đài CNN (Cable News Network) và đài CBS (Columbia Broadcasting System) cho biết, Bắc Kinh đã ra lịnh phải giao Đường Quyên cho Mỹ, để tránh trường hợp lãnh sự quán bị đóng cửa, như lãnh sự quán Houston Texas, bị đóng cửa ngày 22-7-2020.





Gián điệp Trung Quốc tràn lan ở Mỹ. Ngày 17-4-2009, FBI đã bắt giữ cô Hanjuan Jin, kỹ sư điện toán, người quốc tịch Mỹ gốc Trung Quốc, về tội lưu trữ hàng ngàn dữ liệu liên quan đến tin học của một công ty software tại Chicago. Trước đó, ngày 8-3-2009, một nữ điệp viên mang tên Yaming Nina Qi Hanson cũng bị FBI bắt giữ tại bang Maryland, về tội sở hữu bất hợp pháp các tài liệu về việc thiết kế điện tử hệ thống điều khiển tự động của máy bay trực thăng. Bị can ở thành phố Columbia, South Carolina.





KẾT LUẬN





Theo một nghiên cứu của tạp chí Global Security, trụ sở ở Anh, thì hiện có khoảng 10,000 điệp viên Trung Quốc, đội lốt sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên viên công nghệ, đang hoạt động ở các quốc gia Tây phương, đông nhất là ở Hoa Kỳ. Trong đó, 2/3 là nữ giới, một số nằm trong mỹ nhân kế.





Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân kế đã có hàng ngàn năm trước, nhưng đến nay vẫn còn hiệu quả.

Những anh hùng kiệt xuất của cơ quan điều tra liên bang Hòa Kỳ như: Benjamin P. Bishop, James J. Smith, Cleveland, hạ nghị sĩ Eric Michael Swalwell đều bị sập mỹ nhân kế của Trung Cộng, khiến cho thân bại danh liệt, tan nát gia đình, tù tội.





Mỹ nhân kế độc thiệt.





– Trúc Giang MN

(Minnesota, 24-5-2022)