Thời Sự Trong Tuần

Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).

Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác). Điều này nghe mới lạ, nhưng thật ra đã được thực hiện ở nhiều quốc gia khác từ cả thập niên trước để công nhận sự hiện diện của giới đồng tính. Có ít nhất 16 quốc gia đã công nhận giới tính này trên thẻ thông hành của họ, như nước Đức (năm 2013), Canada (2017), kể cả các nước Á Châu như Ấn Độ, Nepal và Pakistan. Các nhà hoạt động nhân quyền dành cho cộng đồng đồng tính hoan nghênh quyết định này và cho rằng đây là một bước tiến thắng lợi.





Ngược lại, trong khi ngày càng nhiều nước tân tiến trên thế giới thay đổi luật lệ công nhận “quyền phá thai căn bản” để cung cấp dịch vụ phá thai an toàn và hợp pháp cho các bé gái và phụ nữ, nước Mỹ trong tuần qua đã đảo ngược và bước lùi lại gần 50 năm trước khi Tòa Tối Cao Hoa Kỳ đã thông qua quyền được hưởng các dịch vụ phá thai an toàn và hợp pháp vào năm 1973. Thống đốc Ron DeSantis của Florida hôm thứ Năm tuần qua đã ký ban hành luật cấm hầu hết các dịch vụ phá thai. Luật mới, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, được mô phỏng theo lệnh cấm phá thai tương tự ở Mississippi mà Tòa án Tối cao Hoa Kỳ dường như sẵn sàng duy trì. Các trường hợp ngoại lệ chỉ dành cho những trường hợp cần thiết phải phá thai để cứu tính mạng của người mẹ hoặc ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng hoặc nếu thai nhi có dị tật gây tử vong. Luật mới của Florida là đạo luật mới nhất trong chuỗi các đạo luật hạn chế về phá thai được đề xuất ở các tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo.





Với những tiến lùi và biến động, nước Mỹ vẫn là xứ sở “mơ ước” mà mỗi ngày hàng trăm, ngàn người vẫn tìm cách vượt biên giới vào Hoa Kỳ bất kể nguy hiểm tính mạng. Vào ngày 14 tháng 4 vừa qua, một phụ nữ người Mễ được tìm thấy chết trong tư thế treo ngược trên bức tường ở biên giới Mễ-Mỹ phía Đông Arizona. Nạn nhân 32 tuổi đang cố gắng leo tường vượt qua biên giới đêm 11 Tháng Tư gần Douglas, tiểu bang Arizona, nhưng hai chân của bà bị quấn vào dây của khí cụ leo tường. Cái chết của bà là cái chết thứ năm trong bảy tháng tại các hàng rào dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Vào tháng 12, một người đàn ông Mexico dường như bị mắc kẹt trên đỉnh Rào cản Biên giới Quốc tế gần Công viên Sunland, N.M. Sau đó, anh ta bị ngã và bị chấn thương nặng ở đầu do cú ngã và tử vong vài ngày sau đó. Vào tháng 3, một phụ nữ Guatemala, 32 tuổi, đang mang thai được tìm thấy trong tình trạng bất động ở chân hàng rào biên giới gần Tornillo, Tex. Cả người phụ nữ và đứa con của cô ấy đều đã chết. Đầu tháng này, một người di cư Mexico đã ngã và sau đó thiệt mạng khi cố gắng vượt qua hàng rào biên giới gần Clint, Texas. Vấn đề di dân và biên giới luôn là một tranh cãi nhức đầu cho các viên chức chính trị và đảng phái, nhưng dù ở bất kỳ quan điểm nào, một điều mà chúng ta, là con người, đều nên nhìn vào những tai nạn này không từ góc độ chính trị, mà từ thực tế nhân đạo rằng ai đó, một người mẹ, người cha, một đàn con, đã mất người thân trong một thảm kịch vô nghĩa, và từ đó hòng tìm ra những giải pháp phần nào “nhân đạo”.





Tin Thế Giới – Chiến Tranh Ukraine

Giai Đoạn Mới của Cuộc Chiến

Nga bắt đầu cuộc tấn công vào miền đông Ukraine với mục tiêu phá vỡ các phòng tuyến của Ukraine ở khu vực Donbas. Hình chụp lại từ bản tin video BCC.

Thứ Ba, ngày 19 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố giai đoạn mới của cuộc chiến ở Ukraine đã bắt đầu và đây sẽ là "thời điểm rất quan trọng của toàn bộ cuộc hành quân đặc biệt này."

..

Khi được hỏi liên tục liệu Nga có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không, Ngoại trưởng Lavrov cho biết những cáo buộc đó đến từ phía Ukraine và cụ thể là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và Nga từ trước đến nay luôn chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân.





Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba đã gửi dự luật cho Quốc Hội để gia hạn thiết quân luật cho đến ngày 25/4/2022 trong bối cảnh Nga đang tăng tốc tấn công Ukraine. Trang web của Quốc Hội (Verkhovna Rada) hiển thị dự luật nhưng không ghi chi tiết thêm. Ukraine áp đặt thiết quân luật vào ngày 24/2/2022 và gia hạn lần đầu tiên vào ngày 15/3/2022.



Thị trưởng Kharkiv Igor Terekhov xác định đã có những "cuộc bắn phá không ngừng vào các khu dân sự" trong thành phố kể từ Chủ nhật. Trước đó, Terekhov cho biết các cuộc pháo kích và pháo kích của Nga đã tập trung vào vùng ngoại ô Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine nằm ở phía đông của đất nước gần biên giới Nga.

.

Kharkiv đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích của Nga kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine được tiến hành gần hai tháng trước. "Trong vài ngày qua, [các cuộc pháo kích của Nga] đã ở trung tâm và nó đang nhắm vào những thường dân ôn hòa", Terekhov nói với CNN "Ngày mới" hôm thứ Ba.

.

"Kẻ thù đang nhắm vào dân thường, nhiều người bị thương và một số người không may đã chết. Trong một ngày rưỡi qua, chúng tôi đã có 15 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Con số 15 người bị giết chỉ là trong một cuộc tấn công."

.

Tại Mariupol, hình ảnh từ phi cơ không người lái cho thấy khói bốc lên từ xưởng thép Azovstal, thành trì cuối cùng của quân Ukraine tại Mariupol.

Các chỉ huy Nga công bố họ đang bắt đầu cuộc tấn công vào nhà máy thép này, nơi các binh sĩ Ukraine còn lại bảo vệ thành phố cảng bị bao vây cùng với 1,000 dân thường trở lên tham gia, các quan chức Ukraine cho biết. Người Nga đã tung ra một loạt pháo phản lực mới và đưa ra một loạt tối hậu thư mới nhất yêu cầu các máy bay chiến đấu trong nhà máy đầu hàng.

Nhưng nhà máy Azovstal là một pháo đài đáng gờm, một công trình công nghiệp khổng lồ với những bức tường và bê tông dày, cửa thép và hệ thống phòng thủ dưới lòng đất. Yan Gagin, người tự nhận mình là cố vấn Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một chính phủ tự tuyên bố được Điện Kremlin hậu thuẫn, ở miền đông Ukraine, cho biết trong một báo cáo phát sóng rằng nhà máy thép được thiết kế để chống chọi với một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Nhà máy Azovstal trải dài trên diện tích bốn dặm vuông, là một khu phức hợp gồm các tòa nhà, lò hun khói, lò cao và các đống thép cuộn và thép tấm, và có các cơ sở cảng riêng trên Biển Azov. Đây là một trong những nhà máy kim loại lớn nhất ở châu Âu, sản xuất khoảng 10 triệu tấn thép một năm trước khi Nga xâm lược, hầu hết được gửi bằng tàu cho các khách hàng châu Âu,



Metinvest, công ty sở hữu nhà máy cho biết, mạng lưới không gian ngầm, hiện đóng vai trò then chốt đối với sự sống còn của binh lính và dân thường, được xây dựng để vận chuyển thiết bị giữa các tòa nhà và tiếp cận mặt dưới của máy móc trên mặt đất để bảo trì vận hành nhà máy. Công ty cho biết không có kế hoạch sử dụng quân sự cho các khu vực dưới lòng đất trước chiến tranh.

Quân đội Nga đã ra lệnh cho các lực lượng Ukraine tiến vào bên trong và cho phép dân thường bị mắc kẹt di tản qua các hành lang nhân đạo. Nhưng người Ukraine nói rằng họ không tin tưởng người Nga sẽ tôn trọng lời hứa của họ về việc đi lại an toàn và có thể sẽ từ chối; họ nói rằng họ đang chuẩn bị cho trận chiến. Điều đó tạo tiền đề cho một cuộc đối đầu kịch liệt có thể sẽ kéo dài, đẫm máu mà con số thương vong có thể bao gồm vô số thường dân.

“Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu đến giọt máu cuối cùng”, Thiếu tá Sergiy Volyna, một sĩ quan Ukraine bên trong thành phố, viết trong một bài đăng trên Facebook. Thiếu tá Volnya kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu cung cấp cho lực lượng Ukraine nhiều vũ khí hạng nặng hơn. “Chúng ta phải biết rằng thế giới đã làm mọi thứ có thể cho việc này.”

Cơ quan tình báo của Ukraine đã viết trong một tuyên bố vào đầu tuần rằng người Nga đang chuẩn bị sử dụng những quả bom nặng 3 tấn vào nhà máy này với nỗ lực san bằng hoàn toàn nhà máy. Moscow “không nao lòng trước thực tế là dân thường đang trú ẩn trong nhà máy”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng họ đã lường trước “những bất ngờ nặng 3 tấn ”giáng xuống từ trên trời. ”

Ông Kagan nói: “Bạn sẽ ngạc nhiên về việc mọi người có thể sống sót sau những quả bom lớn như thế nào dội xuống cơ sở này,” ông Kagan nói và cho biết thêm rằng người Nga đã không thể hiện sự chính xác phi thường trong việc nhắm mục tiêu của họ.

Người Nga đang cố gắng thiết lập quyền kiểm soát đối với một dải lãnh thổ nối các khu vực do phe ly khai chiếm giữ ở Donbas, ở đông nam Ukraine, với Bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm giữ vào năm 2014. Các chốt giữ ở Mariupol là chướng ngại vật đáng kể cuối cùng còn lại trong khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân Nga đã bắt đầu trận chiến giành Donbas. “Quân Nga đã bắt đầu trận đánh Donbas mà họ đã chuẩn bị từ lâu và một lượng đáng kể lực lượng Nga đang tập trung vào cuộc tấn công đó,” Zelensky nói.

.

Tổng thống nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại sự xâm lược của Nga trong khu vực. “Bất kể họ đưa bao nhiêu lính Nga vào khu vực đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và phòng thủ và chúng tôi sẽ làm điều này hàng ngày. Chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì là của Ukraine, nhưng chúng tôi không cần bất cứ thứ gì không phải của chúng tôi”, Zelensky nói.

.

Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, hôm thứ Hai cho biết quân Nga đã tiến hành một nỗ lực để chọc thủng các tiền tuyến của Ukraine ở ba khu vực.

"Hôm nay, gần như dọc theo toàn bộ chiến tuyến của các vùng Luhansk, Donetsk, Kharkiv, quân chiếm đóng đã cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của chúng tôi", ông nói trên truyền hình. "May mắn thay, quân đội của chúng tôi đang giữ vững phòng tuyến, và chỉ ở hai thành phố mà họ [người Nga] đã vượt qua được: Kreminna và một thị trấn nhỏ khác. Nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn, chúng tôi không đầu hàng lãnh thổ của mình và bắt đầu bước vào một giai đoạn gay cấn mới."





Phản Ứng và Hỗ Trợ từ Hoa Kỳ và Thế Giới

Tây Ban Nha: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ tới Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo báo cáo của RTVE, trích dẫn các nguồn tin chính phủ. Hiện tại, không có thêm chi tiết vì lý do an ninh, nhưng Sanchez cũng sẽ hội kiến Thủ tướng Ukraine, Denys Shmyhal. Hôm Thứ Hai, Sanchez đã thông báo trong một cuộc phỏng vấn với Đai truyền hình Antena 3 về việc mở lại đại sứ quán của đất nước ở Kiev.



Hoa Kỳ: Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Ba đã cam kết gửi thêm vũ khí pháo binh tới Ukraine trước cuộc tấn công tổng lực của Nga vào miền Đông của quốc gia đó. Biden đã nói chuyện với Johnson, Trudeau và các nhà lãnh đạo đồng minh khác trong một cuộc gọi điện video an toàn từ Phòng Chiến Lược Tòa Bạch Ốc khi cuộc xâm lược của Nga bước sang một giai đoạn mới.

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki nói với các phóng viên rằng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết cung cấp hỗ trợ an ninh và kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. Psaki nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thêm đạn dược cho họ, và chúng tôi sẽ cung cấp cho họ nhiều hỗ trợ quân sự hơn.” Bà cho biết Hoa Kỳ đang chuẩn bị một vòng trừng phạt khác để áp đặt lên Moscow.

Trong cuộc gọi video kéo dài 90 phút, Biden và các đồng minh đã thảo luận về các cam kết ngoại giao của họ và phối hợp nỗ lực nhằm áp đặt thêm "chi phí kinh tế nghiêm trọng để buộc Nga phải chịu trách nhiệm", Psaki nói.

Bà nói rằng họ sẽ phối hợp thông qua G7, Liên minh châu Âu và NATO.

Ngoài ra Bộ Ngoại Giao Mỹ đang xem xét mọi công cụ có sẵn để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm khả năng dán nhãn hiệu cho Nga là chính phủ tài trợ khủng bố, theo một quan chức chính phủ Biden. Quan chức này cho biết, quá trình này có thể mất vài tuần trước khi đưa ra quyết định. Theo Bộ Ngoại giao, định nghĩa về một nhà nước tài trợ cho khủng bố là một quốc gia đã “nhiều lần hỗ trợ cho các hành động khủng bố quốc tế”. Chỉ có 4 quốc gia hiện được Mỹ dán nhãn là nhà nước bảo trợ khủng bố: Bắc Hàn, Iran, Cuba và Syria.

Hòa Lan - Thủ tướng Mark Rutte đã viết trên Twitter hôm thứ Ba rằng Hòa Lan sẽ gửi nhiều vũ khí quân sự hạng nặng hơn, bao gồm cả xe bọc thép, tới Ukraine. Chính phủ Hòa Lan đã là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của châu Âu cho Ukraine từ những giai đoạn đầu của cuộc xâm lược của Nga, nhưng trong những tuần gần đây, họ đã ngừng tiết lộ chi tiết về loại vũ khí mà họ đang cung cấp.

.

Nhật Bản - Bộ thương mại Nhật cho biết ảnh hưởng đối với các ngành sản xuất trong nước sẽ được hạn chế, do các sản phẩm trên có thể nhập từ các nơi khác. Người phát ngôn của Chính phủ Nhật cho biết các lệnh trừng phạt quốc tế đang bắt đầu ảnh hưởng đến kinh tế Nga. Nhật Bản vẫn chưa cấm nhập khí đốt tự nhiên và dầu, vốn chiếm phần lớn tổng lượng nhập cảng từ Nga với lý do an ninh năng lượng.

Châu Âu - Chủ Tịch Liên Minh Châu Âu đã xác nhận công khai rằng khối Châu Âu đang làm việc về các chi tiết của lệnh cấm vận nhập khẩu dầu của Nga khi Moscow bắt đầu phát động cuộc tấn công lớn, dội bom và bắn phi đạn vào miền đông và miền nam Ukraine từ mùa Lễ Phục Sinh.

Tổng thống, Ursula von der Leyen, nói với một tờ báo Đức trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần rằng các quan chức Liên Minh Châu Âu đang tìm cách thực hiện biện pháp này nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu.

Ủy ban, nhánh điều hành của khối, đã thực hiện công việc kỹ thuật đằng sau các lệnh trừng phạt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng Hai. Nhưng cho đến nay, một lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga được coi là quá tốn kém về mặt tài chính đối với một số E.U., các thành viên, đặc biệt là nhà lãnh đạo trên thực tế của khối là Đức, hiện tiêu thụ hơn một phần ba lượng dầu từ Nga.

Các quan chức và nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu đã phải vật lộn với việc tìm cách thực hiện lệnh cấm vận mà không làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của Đức và các thành viên khác, các quan chức và nhà ngoại giao nói với tờ Times vào tuần trước. “Chúng tôi hiện đang phát triển các cơ chế thông minh để dầu cũng có thể được đưa vào bước trừng phạt tiếp theo,” bà von der Leyen cho biết trong cuộc phỏng vấn với Bild am Sonntag.

Các quan chức và nhà ngoại giao cho rằng, một cách quan trọng trong giai đoạn cấm vận nhập khẩu dầu của Nga là phân biệt giữa các sản phẩm dầu, cũng như giữa dầu nhập khẩu bằng đường biển và dầu được đưa vào bằng đường ống.

Đầu tháng này, Liên minh châu Âu lần đầu tiên cấm than của Nga - với thời gian chuyển tiếp kéo dài 4 tháng để giảm bớt các đơn đặt hàng đang diễn ra. Các nhà ngoại giao cho biết Liên minh châu Âu hiện có khả năng sẽ áp dụng lệnh cấm theo từng giai đoạn tương tự đối với dầu của Nga để cho Đức, cụ thể là thời gian để thu xếp các nhà cung cấp thay thế.

Biện pháp này sẽ phải được 27 thành viên của khối thông qua và các cuộc đàm phán để giành được thông qua dự kiến sẽ rất khó khăn. Các quan chức cho biết một lệnh cấm vận có thể sẽ không được xem xét cho đến sau vòng cuối cùng của cuộc bầu cử Pháp vào ngày 24 tháng 4 vì lo ngại rằng giá xăng dầu tăng đột ngột có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Bà von der Leyen, người Đức, nói rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại mà khối áp đặt đã có hiệu quả, lưu ý rằng E.U. xuất khẩu sang Nga đã giảm 70%. Bà von der Leyen nói: “Với cuộc chiến này, Putin đang phá hủy đất nước của mình và tương lai của người dân.





Tin Việt Nam và Á Châu

Tập Trận Chung: Nga và Việt Nam

Hình chụp lại - Xe tăng T-72 của Việt Nam trong cuộc thi Tank Biathlon hồi năm 2020 diễn ra ở Moscow







Bản tin RFA - Trong khi chiến sự đang diễn ra khốc liệt tại Ukraine, Nga và Việt Nam lại lên kế hoạch cho một cuộc diễn tập quân sự, theo thông tin từ truyền thông Nhà nước Nga hôm 18/4. Các nhà phân tích cho rằng đây là một bước đi không thích hợp và có thây gây ra “những cái nhướn mày” trong khu vực.





Thông tin về cuộc tập trận được đưa ra vào khi thế giới đang phẫn nộ trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và con số dân thường thiệt mạng do cuộc chiến đang không ngừng tăng lên. Nó cũng trùng hợp với thời điểm mà Mỹ đang chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN (bao gồm Việt Nam) từ ngày 12 đến 13 tháng năm tới.





Trang tin RIA Novosti của Nhà nước Nga cho biết cuộc gặp ban đầu để chuẩn bị cho cuộc diễn tập được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa lãnh đạo quân đội Việt Nam và Quân khu miền Đông của Nga.





Hai bên “đã đồng ý về chủ đề cho cuộc tập trận sắp tới, ngày và địa điểm xác định” và đã “thảo luận các vấn đề về hỗ trợ hậu cần, y tế, các chương trình văn hoá và thể thao”, trang RIA Novosti đưa tin nhưng không nêu thêm chi tiết cụ thể.





Đại tá Ivan Taraev, người đứng đầu Ban Hợp tác quân sự quốc tế thuộc Quân khu miền Đông được trích lời cho biết, cuộc tập trận chung nhằm mục đích “nâng cao kỹ năng thực hành của các chỉ huy và đội ngũ trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo tác chiến và quản lý đơn vị trong các tình huống chiến thuật khó cũng như đưa ra các giải pháp không quy ước khi thực hiện các nhiệm vụ.”





Hai bên cũng thảo luận tên gọi cho cuộc tập trận. Một đề nghị đưa ra cho cuộc tập trận là “Liên minh Lục địa - 2022”.





Báo chí Việt Nam hiện vẫn chưa đưa tin gì về cuộc gặp và đề nghị tập trận. Các giới chức Việt Nam hiện cũng chưa đưa ra bình luận gì.





Giáo sư Carl Thayer thuộc trường Đại học New South Wales ở Australia, một người theo dõi tình hình Việt Nam, nói với RFA:





“Đây là một quyết định không hợp lý từ phía Việt Nam. Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho Thượng đỉnh với lãnh đạo khối các nước ASEAN vào tháng năm. Liệu các lãnh đạo Việt Nam sẽ có thể nhìn vào mắt Tổng thống Biden không trong khi Hoa Kỳ đã có lập trường rõ ràng về cuộc chiến ở Ukraine và cuộc xâm lược của Nga?”





“Đây không phải là cách bạn làm việc với các cường quốc trên thế giới.” - Giáo sư Carl Thayer nói.





Hồi đầu tháng này, Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết do Mỹ chủ xướng loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trước đó, Hà Nội đã hai lần bỏ phiếu trắng trong các nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.





CDC Mỹ cho Việt Nam ra khỏi danh sách 'chớ du hành' vì COVID



Vũng Tàu – Hình: Thận Nhiên

Tin VOA - Gần hai tháng sau khi khuyến cáo công dân “chớ du hành” đến Việt Nam, Mỹ đã đưa quốc gia Đông Nam Á ra khỏi danh sách cảnh báo cao nhất trong lúc số ca lây nhiễm COVID-19 ở Việt Nam giảm mạnh với tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm cao nhất thế giới.





Sau làn sóng bùng phát bệnh lần thứ 4 và lớn nhất ở Việt Nam, số lượng ca nhiễm COVID trong cộng đồng giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng vừa qua. Việt Nam ghi nhận hơn 43.000 ca nhiễm mới hôm 18/3, mức giảm mạnh so với hàng trăm nghìn ca những ngày trước đó.









Khi lây nhiễm bùng phát mạnh trong cộng đồng ở Việt Nam sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) hồi cuối tháng 2 nâng mức báo động về tình hình dịch COVID ở quốc gia Đông Nam Á lên mức báo động đỏ, tức “Các tình huống đặc biệt”, và khuyên công dân ngừng đến Việt Nam.





Nhưng hôm 18/4, CDC nói rằng họ đã dỡ bỏ khuyến cáo “chớ du hành” vì COVID tới Việt Nam và khoảng 90 quốc gia khác. Cơ quan y tế công cộng của chính phủ Mỹ cũng đã thay đổi cách gọi tên mức khuyến cáo cao nhất, tức mức 4, từ “Rất cao” thành khuyến cáo cho “Các trường hợp đặc biệt”.





Việt Nam hiện nằm ở “Cấp độ 3: Cao” cùng với 121 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, trong đó có Canada, New Zealand cùng nhiều nước châu Âu và châu Á. Ở mức độ khuyến cáo này, chính phủ Mỹ vẫn khuyên những công dân chưa tiêm chủng đầy đủ không du hành tới Việt Nam và những điểm đến trong danh sách này.

Các mức khuyến cáo còn lại của CDC gồm “Cấp độ 2: Vừa phải”, “Cấp độ 3: Thấp” và mức thấp nhất là COVID-19 không được biết tới. Trung Quốc và hầu hết các nước châu Phi nằm trong danh sách ở mức độ thấp của CDC. Các nước như Ukraine – nơi đang có chiến sự – và Afghanistan – nơi đang nằm dưới quyền kiểm soát của Taliban – và nhiều quốc đảo nằm trong danh sách của mức khuyến cáo thấp nhất, tức không rõ về COVID.





Hiện không còn nước nào bị CDC khuyến cáo “chớ du hành” khi trung tâm này cho toàn bộ các nước bị khuyến cáo trước đây ra khỏi mức độ cao nhất. CDC cho biết trong một tuyên bố rằng những khuyến cáo được cập nhật sẽ “giúp công dân Mỹ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về sự an toàn cho các chuyến du lịch quốc tế của mình.”





Các hãng hàng không và công ty du lịch thúc ép chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm âm tính COVID đối với du khách quốc tế trước khi khởi hành như nhiều quốc gia khác đã làm. Họ cũng cho rằng việc khuyên công dân “chớ du hành” là không cần thiết và làm người dân nhụt chí đi du lịch.









Việt Nam, với hầu hết người dân được tiêm đầy đủ vaccine chống COVID, đã mở cửa du lịch hoàn toàn từ giữa tháng trước. Bộ Y tế nói rằng dịch bệnh đã “cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước” với số ca mắc mới và tử vong liên tục giảm. Bộ cho biết số ca nhiễm và tử vong có xu hướng giảm từng ngày trong 3 tuần qua do Việt Nam đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID “với quy mô lớn nhất trong lịch sử.”

Trong số 2 trường hợp phòng chống dịch mà Bộ Y tế có thể triển khai trong thời gian tới, có việc Việt Nam “chuyển sang trạng thái bình thường mới, tức là đưa COVID-19 sang bệnh lưu hành” với các hoạt động xã hội trở về bình thường.