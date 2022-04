Hawaii vẫn là thiên đường hạ giới

Trịnh Thanh Thủy

Không biết tự bao giờ người Việt mình đã gọi Hawaii là "Thiên đường hạ giới". Trong chuyến viếng thăm gần đây nhất, tôi vẫn thấy từ "Thiên đường hạ giới" người ta ưu ái tặng cho Hawaii vẫn không hổ danh.

Hanamau Bay

Byodo-In

Đối với người Việt mình đi nghỉ hè hay nghỉ mát ở Hawaii có lẽ là chuyện thường tình. Tôi đã đến thăm tiểu bang có tiếng là có tỷ lệ cư dân gốc Á nhất Hoa Kỳ này ít nhất là 5,6 lần. Đặc biệt là lần ra về nào tôi cũng tự hẹn với mình sẽ trở lại lần nữa. Lần đầu đến, tôi còn có ước mơ sau này về hưu sẽ ở lại đây sống cho hết đời, nhưng dần dà mới hiểu ra, chẳng bao giờ ước mơ này thành sự thật. Vật giá đắt đỏ, giá nhà cửa cao ngất ngưởng và kỹ nghệ du lịch phát triển tột bực, khiến Hawaii giờ chỉ còn là nơi dành cho du khách đến vui chơi, tắm biển và ngoạn cảnh mà thôi.



Gần đây hãng máy bay Southwest thường có những đợt giảm giá bất ngờ cho giá vé đến Hawaii, nên các bạn có ý định đến thăm, nhớ để ý theo dõi và mua vé với giá rẻ. Tôi mua được giá rẻ nên có được một cơ hội trở lại chốn này theo một lịch trình đi tự túc. Du khách ghé thăm thường mua vé máy bay, khách sạn và xe thuê, chung nhau trọn gói cho nó rẻ.

Cây bàng lá đỏ

Hoả diệm sơn còn hoạt động

Nếu bạn không lái được xe thì lấy một tour do các hãng du lịch tổ chức, họ lo tất cả mọi thứ, bạn không phải lo lắng gì cho mệt. Dĩ nhiên giá cả khác nhau tùy túi tiền của bạn, và nơi nào bạn đến cũng như bao nhiêu đảo bạn muốn đi. Nếu bạn thích đến đây bằng du thuyền thì các hãng Cruise Ship, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bạn với rất nhiều chọn lựa. Mùa xuân khí hậu nhiệt đới của Hawaii mát mà không bị nóng ẩm gây khó chịu. Tuy có mưa nhưng không quá nhiều đủ để tưới cây cỏ xanh tươi và màu mỡ hơn, vả lại du khách chưa quá đông, nên đi lúc này rất thích hợp.

Phi trường Honolulu và đảo chính O'ahu là chỗ bắt buộc bạn phải ghé đầu tiên nếu bạn đến bằng phi cơ. Sau đó, nếu trong lịch trình bạn đi có các đảo khác thì bạn sẽ đáp phi cơ đi tiếp đến các đảo đó bằng phi cơ nội địa của hãng Hawaiian Airline. Các đảo mà du khách thường ghé thăm nhất là O'ahu, Big Island, Maui, Kaui.

Nói đến cái đẹp và những nơi cần thăm thú tại mỗi đảo thì rất nhiều.





Bạn thích tắm biển và dạo mát cùng cảnh đẹp thiên nhiên của Hawaii thì bạn lưu lại O'ahu lâu hơn. Đảo này có bãi biển Waikiki tuyệt đẹp, và các bãi biển khác cũng thơ mộng không kém. Bạn có thể cùng gia đình đi thuyền để xem cá voi, cá heo hay rùa biển để khám phá đời sống của động vật biển cả. Muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hay phong tục Hawaii, bạn hãy mua vé đi xem show lịch sử và ca nhạc cùng vũ dân tộc của người bản xứ. Các thanh niên, thiếu nữ cùng những em nhỏ, có thể tham gia biết bao trò chơi như parasail hay zipline rất kỳ thú.





Đảo Maui nổi tiếng với bãi biển đẹp và là nơi trượt sóng, surfing và windsufing tuyệt vời. Các thuyền đi ngắm cá voi ở đây cũng là một quyến rũ ngoạn mục. Lặn hay Snorkeling được xem như một môn thể thao thú vị ở đây vì bạn có thể nhìn thấy san hô hay cá biển đầy màu sắc của thế giới dưới mặt nước ở đảo này.

Đài tưởng niệm Pearl Habor

Ala Wai Canal

Nếu bạn thích một thế giới yên tĩnh với cảnh vật hữu tình thích hợp cho đôi lứa yêu nhau thì bạn nên đến Kaui. Nơi này có biển đẹp, thung lũng xanh tươi, những cánh đồng mía rộng mênh mông, núi và thác nước hùng vĩ với cây cỏ và chim muông ca hát rộn ràng.

Rộng lớn và hoang vu nhất là đảo có tên gọi Hawaii hay Big Island. Lần trở về này tôi ở lại chốn này lâu hơn để khám phá cho hết những nơi hoang sơ ít người mà những lần trước tôi chưa có dịp đặt chân đến.

Nếu bạn là người thích mạo hiểm, yêu núi đồi, đi bộ hiking giỏi và thích trải nghiệm những cảm giác mạnh hãy đến đây để khám phá mảnh đất của núi lửa còn đang hoạt động này.



Đảo lớn là 1 đảo có hai miền đất kỳ lạ trái ngược nhau. Miền đất phía Đông có tên gọi là Kona thì lúc nào cũng có nắng đẹp, trong khi ngược lại Hilo phía Tây thì mưa dầm dề suốt 275 ngày một năm !!! Do đó Kona lúc nào cũng có mây đẹp, bình minh và hoàng hôn sắc thắm đầy ánh mặt trời, khiến nơi đây biến thành vùng đất đắt đỏ dành riêng cho dân nhà giàu cư ngụ. Hilo thì hoang vu hơn, nhiều suối, đồi thung lũng và mưa nhiều làm cây cối phát triển thành rừng rậm dày đặc. Dân du lịch thích mạo hiểm thăm thú vùng đất này nhiều hơn. Kona và Hilo đều có phi trường và nhiều khách sạn. Khách sạn và chỗ ở bên Kona đẹp và đắt khủng khiếp, trong khi khách sạn bên Hilo giá rẻ hơn nhiều. Du khách hay các tour du lịch thường đặt khách sạn bên Hilo và nếu cần thì chạy qua bên Kona thăm thú vì hai nơi cách nhau khoảng 2 tiếng lái xe.



Đã đến đảo lớn, bạn không thể bỏ qua vùng đất của hoả diệm sơn nằm gần Hilo khoảng 30 dặm, vừa nửa tiếng lái xe nếu bạn chạy 60 dặm 1 giờ. Đến đây rồi, tốt nhất là bạn thuê xe để chạy vì bạn có thể chạy trên xa lộ dọc theo ven biển để ngoạn cảnh biển Thái Bình Dương tuyệt đẹp. Ngoài ra các cứ điểm hấp dẫn nổi tiếng đều nằm dọc theo ven biển cả. Nếu bạn không ngại bay cao, bạn có thể xem vùng núi lửa đang hoạt động bằng trực thăng khi túi tiền bạn rủng rỉnh. Ngoài ra lái xe đi vòng quanh Công viên Hawaii Volcanoes Nationial Park sẽ giúp bạn nhìn được tận mắt những vực sâu, các khe núi hay đồng bằng đầy nham thạch đen hay đủ màu còn bốc khói nghi ngút.



Tôi thuê khách sạn gần vùng vịnh Hilo nên chụp được nhiều hình ảnh bình minh và hoàng hôn đẹp trên đảo Coconut và Hilo Bay.

Waikiki Beach

Hilo Bay

Thăm viếng Hawaii, ngoài việc bạn được sống gần thiên nhiên, nơi này còn cho bạn thoả được nỗi nhớ quê hương nữa các bạn ạ. Nhiều năm về trước, tôi đến đây đã được nhìn thấy những cây ô môi, me keo, cóc, ổi, xoài, phượng đỏ, tre và rất nhiều những cây đa già cổ thụ. Lần này thì thấy được các cây bần, và những cội bàng lá đỏ được trồng rất nhiều ở ven biển. Những cây bàng to và cho lá đỏ thật đẹp. Chỉ tiếc giờ lá bàng đỏ còn rất ít trên cây, có cây rụng hết cả lá đỏ để ra lá xanh. Ngày xưa, tuổi học trò của tôi ở Sài Gòn, không những gắn liền cùng cây phượng đỏ mà còn cả cây bàng nữa. Bọn học sinh chúng tôi vừa tụm năm túm ba dưới tán bàng trò chuyện, vừa nhặt những trái bàng non chấm muối, gặp quả chín thì đứa nào cũng hì hục lấy đá đập nát để moi cho được hạt bên trong ăn. Riêng ở Hà Nội, họ trồng Bàng thành hàng, mùa thu lá bàng đổi màu đỏ tuyệt đẹp. Bàng ở Hawaii cũng vậy, trồng thành hàng nên lúc xanh lúc đỏ mang màu sắc tuyệt vời.





Tôi lái xe đi khắp đảo, thăm thú được nhiều nơi vô cùng thú vị như: Kohala forest reserve, Laupahoehoe point beach park, Keokea beach park, Akaka falls state park , Kilauea national park, Black Sand Beach, Rainbow Falls, Volcanoes Nationial Park, (Steam Vent, Thurston Lavatube, Halemaumau Crater Overlook), Kalapana Lava Flow Beach. Thời gian bạn lái xe trên những con đường Hawaii Belt Road 11 hay 19 sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời đáng nhớ ghi sâu vào ký ức bạn.

Akaka Fall

Về lại đảo chính O'ahu, tôi mới bắt đầu nghỉ ngơi, tắm biển Waikiki và đi khảo sát các cứ điểm nổi tiếng. Muốn được ngắm cảnh biển đẹp từ trên cao, các con đường núi như Koko Head Crater Trail, Diamond Head look out trail, hay Makapuu Lighthouse trail, đòi hỏi bạn phải đi bộ và trèo núi nhiều. Có ở độ cao nhìn xuống bạn mới thấy màu xanh của biển pha với mây trời đẹp biết dường nào. Độc đáo nhất là vịnh Hanamau Bay bạn ạ. Chỗ này bạn có thể lái xe mà không cần hiking. Vịnh Hanamau đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy vịnh có hai màu nước biển tuyệt đẹp. Màu xanh lá cây và màu xanh lam.

Chùa Byodo-In là một nơi an tịnh tuyệt vời, bạn không thể bỏ qua. Đây là một ngôi chùa Phật giáo được xây cất vào tháng 8 năm 1968 để kỷ niệm 100 năm những người Nhật Bản đầu tiên nhập cư đến Hawaii. Thật ra chùa là bản sao của ngôi chùa Phật giáo 900 năm tuổi tại Uji, tỉnh Kyoto của Nhật Bản. Bên trong Byodo-In có tượng Phật Liên Hoa cao 18 ft (5,5 m), được bao phủ bởi vàng và sơn mài. Bên ngoài là chuông hòa bình bằng đồng, nặng ba tấn. Byodo-In được hàng nghìn Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đến thăm viếng.



