Thông tin tình báo mới của Mỹ: Nga đang phát triển vũ khí hạt nhân trong không gian.

Suy đoán về một loại vũ khí hạt nhân được đặt không gian đã xuất hiện trên các bản tin sau khi dân biểu Mike Turner, R-Ohio, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, đưa ra một tuyên bố khó hiểu nhưng đáng báo động vào ngày 14 tháng 2 năm 2024, liên quan đến thông tin mà ông đóng khung là “đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng.” Một số nguồn cho rằng hiện đã có vũ khí hạt nhân. Những người khác nghi ngờ vũ khí chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng không phải đầu đạn hạt nhân.





Ngày hôm sau, Bạch Ốc xác nhận rằng vũ khí đang được Nga phát triển là vũ khí chống vệ tinh đặt trên không gian và nếu được triển khai, sẽ vi phạm Hiệp Ước Ngoài Không Gian 1967, cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt trong không gian. Kremlin phản ứng gay gắt bác bỏ và cho rằng các báo cáo này là "bịa đặt ác ý".





Mặc dù vẫn chưa biết chính xác loại vũ khí nào, nhưng các sự kiện này đã làm dấy lên mối lo ngại về vũ khí hạt nhân trong không gian vào thời điểm căng thẳng. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ và Nga hiện đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ở Ukraine.





Các báo cáo của Hoa Kỳ được đưa ra vào thời điểm trật tự thế giới hạt nhân đang thay đổi đáng kể, khi Trung Quốc và các nước khác đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí của họ. Iran gần có khả năng sản xuất được vũ khí hạt nhân. Các quốc gia khác cuối cùng cũng muốn có vũ khí hạt nhân của riêng mình.





Đồng thời, một số quốc gia đang phát triển vũ khí mới để tấn công các mục tiêu trong không gian. Danh sách này bao gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, mặc dù hiện tại không có nước nào triển khai vũ khí trong không gian.





Âm mưu Chiến tranh Lạnh

Những tiết lộ gần đây về vũ khí không gian của Nga làm dấy lên mối lo ngại rằng các nước có thể quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian vào một thời điểm nào đó. Một số đã thử trước đây.

Hoa Kỳ và Liên Xô nghiên cứu các vụ nổ hạt nhân trong không gian trong Chiến Tranh Lạnh. Vào cuối những năm 1960, Liên Xô đã thử nghiệm một tên lửa có thể đặt ở quỹ đạo thấp của Trái đất và có khả năng ra khỏi quỹ đạo và mang đầu đạn hạt nhân tới Trái đất.





Không quốc gia nào đặt vũ khí hạt nhân vào không gian vĩnh viễn. Cả Hoa Kỳ và Nga đều là thành viên của Hiệp Ước Ngoài Vũ Trụ và Hiệp Ước Cấm Thử Nghiệm Một Phần 1963, cấm các vụ nổ hạt nhân trong không gian. Moscow và Washington đã đàm phán các hiệp ước này để ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang trong Chiến Tranh Lạnh.





Những hiệp ước này đã hạn chế các hành vi nguy hiểm vào cuối Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, việc Nga vi phạm các hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân, cũng như việc Mỹ và Nga rút khỏi nhiều hiệp ước khác nhau kể từ năm 2002 cho thấy những điều này không có gì bảo đảm trong tương lai.





Vũ Khí Hạt Nhân Trong Không Gian





Nhưng tại sao một quốc gia lại muốn có vũ khí hạt nhân trong không gian? Có một vài lý do.





Về lý thuyết các quốc gia có thể hướng vũ khí hạt nhân từ không gian về phía Trái đất, vũ khí từ không gian có thể tránh được phát hiện sớm của ra-đa và hệ thống phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, có những nhược điểm đáng kể khi bắn vũ khí hạt nhân trực tiếp từ không gian.





Việc đặt vũ khí trong không gian để tấn công các mục tiêu trên Trái đất có thể từ động cơ phòng thủ hoặc tấn công. Vũ khí tránh được hệ thống phòng thủ tên lửa có thể đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân. Đây là một chiến lược phòng thủ nhằm ngăn chặn sự xâm lược chống lại quốc gia đã đưa họ vào không gian.





Ngoài ra, những vũ khí này có thể giúp một quốc gia đạt được khả năng tấn công đầu tiên. Thế tấn công đầu tiên đòi hỏi khả năng phá hủy đủ vũ khí hạt nhân của đối thủ - hoặc các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hạt nhân cần thiết để quản lý chúng - nhằm ngăn chặn hành động trả đũa hạt nhân.

Các quốc gia có thể hướng vũ khí từ không gian tới các khu vực không gian khác, giống như vũ khí Nga đang được phát triển. Điều này gợi lên hình ảnh vũ khí hạt nhân tấn công các tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất khỏi một vụ va chạm.

Tiêu Diệt Các Vệ Tinh





Thực tế tuy không đến nỗi nhưng không kém phần đáng lo ngại. Việc sử dụng có nhiều khả năng nhất là phá hủy các vệ tinh quân sự của kẻ thù. Làm hỏng các vệ tinh dẫn đường sẽ cản trở khả năng chiến đấu của kẻ thù. Cả vũ khí tấn công chính xác và lực lượng trên mặt đất đều dựa vào các chòm sao vệ tinh như GPS hoặc hệ thống GLONASS của Nga để tìm và tiếp cận mục tiêu.









Các quốc gia cũng có thể muốn có khả năng tiêu diệt vũ khí không gian của kẻ thù, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa trên không gian. Mặc dù chưa có quốc gia nào triển khai những loại vũ khí này, nhưng các nhà lãnh đạo có thể lo ngại về khả năng trong tương lai và triển khai vũ khí không gian trước tiên để phòng ngừa mối đe dọa này.

Nguy hiểm nhất, những vũ khí này có thể phá hủy hoặc làm hư hại các vệ tinh quan trọng đối với hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hạt nhân của kẻ thù, bao gồm các vệ tinh cảnh báo sớm theo dõi các vụ phóng tên lửa và vệ tinh liên lạc chuyển tiếp mệnh lệnh quân sự.





Ý tưởng tấn công vệ tinh của kẻ thù đã có lịch sử lâu dài.





Vũ khí hạt nhân làm hư hại các vệ tinh do một làn sóng bức xạ gamma được tạo ra khi nổ hạt nhân. Bức xạ này làm hỏng các hệ thống con quan trọng trong vệ tinh.





Nhưng những vũ khí như vậy tạo ra những hạn chế đáng kể. Một vụ nổ sẽ làm hỏng bất kỳ vệ tinh nào trong phạm vi bức xạ gamma – bao gồm cả vệ tinh của quốc gia tấn công, các đồng minh và các quốc gia trung lập.





Tuy nhiên, vũ khí chống vệ tinh hạt nhân đặt trên không gian có thể có một số lợi thế so với các lựa chọn khác để tấn công các quốc gia. Các hệ thống chống vệ tinh trên mặt đất chỉ có thể tiếp cận các mục tiêu ở quỹ đạo Trái đất thấp.





Ngay cả vũ khí chống vệ tinh chạy bằng năng lượng hạt nhân trong không gian cũng sẽ tạo ra mối đe dọa mới nếu không có đầu đạn hạt nhân. Một thiết bị như vậy sẽ có tầm bắn lớn hơn vũ khí chống vệ tinh trên mặt đất và có thể thực hiện nhiệm vụ của mình trong một khoảng thời gian dài. Cả hai yếu tố này sẽ làm tăng số lượng vệ tinh mà nó có thể làm hỏng hoặc phá hủy.





Nhiều vệ tinh mà một quốc gia có thể muốn phóng đi được đặt ở quỹ đạo cao hơn ngoài phạm vi hoạt động của các hệ thống trên mặt đất. Điều này đúng với một số hệ thống của Mỹ mà Nga có thể muốn nhắm tới.





Sự quan tâm của Kremlin đối với vũ khí không gian có thể là một nỗ lực nhằm làm giảm khả năng khởi chiến của Mỹ; đe dọa các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hạt nhân; hoặc phòng ngừa trước các hệ thống phòng thủ tên lửa trên không gian. Ngoài ra, ngành công nghiệp quốc phòng Nga có thể thúc đẩy sự phát triển của họ vì lợi nhuận.





Cuộc chạy đua vũ trang mới?





Dù mục đích ban đầu của họ là gì, việc đưa vũ khí hạt nhân vào không gian có thể gây bất ổn. Mặc dù không có một định nghĩa được chấp nhận rộng rãi về ổn định chiến lược, nhưng các học giả thường định nghĩa nó là sự kết hợp giữa ổn định trong khủng hoảng, dựa trên nguy cơ leo thang hạt nhân trong một cuộc khủng hoảng quân sự và ổn định trong cuộc chạy đua vũ trang - khi các quốc gia có thể tránh những hành động và phản ứng có thể dẫn đến khủng hoảng, một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém và nguy hiểm.





Vũ khí hạt nhân trên không gian làm tăng nguy cơ một quốc gia sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc khủng hoảng. Cả vũ khí hướng về Trái đất và vũ khí nhắm vào các mục tiêu trong không gian đều tạo ra động cơ khuyến khích sử dụng vũ khí hạt nhân phủ đầu.





Mối đe dọa của một trong hai cuộc tấn công sẽ tạo ra áp lực sử-dụng-bây-giờ-hoặc-trễ-mất, khuyến khích một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu để hạn chế thiệt hại mà đối thủ có thể gây ra. Đổi lại, một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu có thể sẽ gây ra sự leo thang hơn nữa, cuối cùng kết thúc bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.





Việc đưa vũ khí hạt nhân vào không gian có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới. Vì mục đích của vũ khí không gian là tiêu diệt vũ khí không gian của đối thủ nên Mỹ có thể đáp trả vũ khí của Nga bằng vũ khí của chính họ. Nga khi đó có thể đáp trả bằng vũ khí mới để duy trì lợi thế của mình. Những nước khác, như Trung Quốc, có thể phản ứng với vũ khí của Mỹ, điều này có thể dẫn đến phản ứng từ Ấn Độ, tiếp theo là từ Pakistan.





Áp lực leo thang và mối đe dọa chạy đua vũ trang vẫn tồn tại ngay cả khi mục đích ban đầu chỉ là đặt vũ khí vào không gian để phòng thủ. Việc giới thiệu vũ khí không gian có thể tạo ra điều mà các học giả quan hệ quốc tế gọi là tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh: các hành động nhằm tăng cường an ninh của một quốc gia nhưng lại khiến quốc gia khác bất an.





Vũ khí phòng thủ và tấn công thường không thể phân biệt được. Các loại vũ khí có thể tăng cường an ninh của một quốc gia bằng cách phòng ngừa chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa trên không gian cũng có thể được sử dụng để tấn công các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hạt nhân. Vì thế từ bước phòng thủ đến hành động tấn công không xa gì.





VB dịch





Từ bài của Spenser A. Warren , đăng trên trang The Conversation.

Nguồn: https://theconversation.com/is-russia-looking-to-put-nukes-in-space-doing-so-would-undermine-global-stability-and-ignite-an-anti-satellite-arms-race-223702