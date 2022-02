Swift Là Gì? Liệu Nó Có Được Sử Dụng Để Trừng Phạt Nga?

Nhiều người kêu gọi ‘đuổi’ Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu Swift. Việc đó có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga, nhưng kinh tế phương Tây cũng khó tránh khỏi thiệt hại. Ngoài ra, việc mang Swift ra làm vũ khí có thể sẽ thúc đẩy Nga và Trung Quốc bắt tay phát triển một lựa chọn thay thế khác. (Nguồn: Unsplash.com)







HOA KỲ – Cuộc tấn công vào Ukraine của Nga đêm qua đã làm dấy lên làn sóng kêu gọi các đồng minh phương Tây ‘đuổi’ Nga ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, bằng cách đưa Nga ra khỏi cái gọi là hệ thống thanh toán toàn cầu Swift. Nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi về thiệt hại tài sản thế chấp đang khiến ý tưởng bị đình trệ, theo WSJ đưa tin ngày Thứ Năm, 24 tháng 2 năm 2022.





Swift là gì?





Swift viết tắt cho Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Hiệp hội Viễn thông Liên Ngân hàng và Tài chánh Quốc tế, là một tổ chức cung cấp một mạng lưới cho phép các tổ chức tài chánh trên toàn thế giới gửi và nhận thông tin về các giao dịch tài chánh trong một môi trường an toàn, tiêu chuẩn và đáng tin cậy.





Hệ thống có trụ sở tại Bỉ được điều hành bởi các ngân hàng thành viên và giải quyết hàng triệu yêu cầu thanh toán hàng ngày trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 11,000 tổ chức tài chính. Iran và Triều Tiên đã bị ngắt kết nối khỏi Swift.





Tại sao Swift lại quan trọng đối với các quốc gia, bao gồm cả Nga?





Tài chánh xuyên biên giới rất quan trọng đối với mọi bộ phận của nền kinh tế, bao gồm thương mại, đầu tư nước ngoài, kiều hối và sự quản lý của ngân hàng trung ương đối với nền kinh tế. Việc ngắt kết nối một quốc gia, trong trường hợp này là Nga, khỏi Swift sẽ ảnh hưởng đến tất cả những điều đó.

Tại sao các quốc gia lại chưa xuống tay với Nga?





Do tác động của nền kinh tế, không chỉ ở châu Âu, nơi có quan hệ thương mại sâu sắc và phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga mà còn cả phần còn lại của thế giới. Một số cựu quan chức Hoa Kỳ nói rằng, dù việc ngắt kết nối Nga ra khỏi hệ thống Swift có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Nga, nhưng cũng sẽ gây hại không nhỏ cho kinh tế phương Tây, chẳng hạn như các công ty dầu mỏ lớn.





Ngoài ra, việc mang Swift ra làm vũ khí có thể làm xói mòn hệ thống tài chánh toàn cầu đang do đồng đô la thống trị, bao gồm cả việc thúc đẩy các lựa chọn thay thế Swift, đang được phát triển bởi Nga và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc.





Vậy thay vào đó, các quốc gia sẽ làm gì?





Bên cạnh việc đình chỉ Nord Stream 2, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên mới, và làm ảnh hưởng đến khả năng tăng nợ của Nga. Cho đến nay, phương Tây đã đưa nhiều ngân hàng lớn nhất của Nga vào danh sách đen, ảnh hưởng đến phần lớn tài sản của các ngành ngân hàng họ. Các biện pháp trừng phạt đó cấm giao dịch với các tổ chức được nhắm mục tiêu, cắt đứt khả năng tiếp cận với đồng đô la và nguồn tài chính của họ.





Tại sao ngắt kết nối với Swift lại là một vấn đề hoàn toàn khác?





Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng các lệnh trừng phạt công bố hôm Thứ Năm, 24 tháng 2 năm 2022, và các nỗ lực của các đồng minh về cơ bản giống như việc ngắt Nga ra khỏi Swift. Nhưng thật ra có khác biệt.



Swift là một vũ khí trong cuộc chiến về kinh tế, trong khi các biện pháp trừng phạt nhắm vào mục tiêu khác mang lại sự chính xác và linh hoạt về ngoại giao cho các nhà hoạch định chính sách