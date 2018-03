San Francisco: Lái Xe Tông Nhóm Đi Bộ Làm 1 Chết, 4 Nguy Kịch

SAN FRANCISCO (CBS SF) — Có ít nhất một người chết, khi một nhóm người đi bộ bị xe phóng vào tấn công tại San Francisco trong vụ sử dụng xe lao vào đụng cô ý.Một người sau đó bị bắt giam.Cảnh sát nói vụ tấn công xảy ra lúc 10:30 am sáng Thứ Tư, thì tài xế xảy ra xô xát với một nhóm người.Một nhân chứng kể cho KRON rằng lúc đầu thấy có sự gây gỗ, rồi tài xế bước ra khỏi xe van, rượt sau một nhóm người trong khi tay cầm rìu hay mã tấu.Nhân chứng kể người ta tìm cách tước vũ khí của người đàn ông, đuổi ngược y về hướng chiếc xe của y, một trong các thành viên nhóm này rút dây lưng quần ra tấn công người tài xế, thì tài xế này chạy trở vào xe van của y.Cảnh sát không xác nhận lời nhân chứng naỳ.Cảnh sát nói tài xế mới lái xe tông vào nhóm bộ hành với tốc độ cao.Kế tiếp, tài xế rời bỏ hiện trường. Tất cả nhóm 5 nạn nhân được chở vào bệnh viện.Một nạn nhân chết trong bệnh viện lúc một giờ chiều, 3 người khác nguy kịch. Cả 5 nạn nhân đều là đàn ông.Cảnh sát bắt được nghi can khoảng sau giữa trưa. Lúc đó nghi can lái chiếc xe minivan hiệu GMC với thiệt hại móp méo nơi phía trước xe.