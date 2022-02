Phỏng Vấn Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Gíám Sát ORANGE COUNTY – Kiều Mỹ Duyên thực hiện

Luật sư Andrew Đỗ và Kiều Mỹ Duyên trong chương trình

Kiều Mỹ Duyên: Kiều Mỹ Duyên xin kính chào quý khán thính giả của đài VBS (Vietnamese Broadcasting Services), chương trình Kiều Mỹ Duyên talkshows. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được đón tiếp luật sư Andrew Đỗ, chủ tịch hội đồng giám sát Orange County, quận có dân số khoảng gần 4 triệu người. Thưa quý khán thính giả khi nói về giám sát, ít người biết giám sát làm việc gì? Trước khi chúng tôi đặt câu hỏi, chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay có sự hiện diện của luật sư Andrew Đỗ, chủ tịch hội đồng giám sát Orange County. Có rất nhiều bà con quý khán thính giả gửi email tới nhờ đặt những câu hỏi luật sư Chủ Tịch hội đồng giám sát, từng là luật sư bênh vực cho người nghèo miễn phí. Hôm nay, luật sư đến với chương trình của chúng ta, luật sư cũng là người tị nạn ở tiểu bang California. Xin kính chào luật sư Andrew Đỗ, chủ tịch hội đồng giám sát Orange County, kính mời luật sư gửi lời chào đến khán thính giả đài VBS. Cảm ơn luật sư đã đến với chương trình hôm nay.





Luật sư Andrew Đỗ: Cảm ơn cô Kiều Mỹ Duyên, kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là giám sát viên Andrew Đỗ, được hân hạnh trong bảy năm qua thay mặt cho cộng đồng của chúng ta ở Little Sài Gòn, Orange County, California cũng như các thành phố Westminster, Garden Grove và Fountain Valley, chúng tôi có thêm 7 thành phố khác với thẩm quyền vai trò là giám sát viên của địa hạt 1. Chúng tôi rất hân hạnh có mặt ngày hôm nay, trước khi vào chương trình, chúng tôi muốn dùng cơ hội này để chúc mừng tất cả quý vị một mùa xuân và nhất là một mùa tết Nhâm Dần sắp tới vui vẻ, hạnh phúc và quan trọng nhất là phải giữ an toàn cho mình và cho gia đình.





Kiều Mỹ Duyên: Thưa luật sư chủ tịch hội đồng giám sát, ngày Tết là ngày vui, hạnh phúc, người nào cũng chúc nhau vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc. Luật sư có tổ chức một hội chợ Tết vào 3 ngày, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật ngày 4,5 và 6 tháng 2, luật sư có thể cho biết có các hoạt động nào trong hội chợ để hấp dẫn mọi người tham dự không, thưa luật sư?









Luật sư Andrew Đỗ: Kính thưa quý vị, cách đây 7 năm khi chúng tôi là giám sát viên lần đầu tiên, chúng tôi nhận thấy mình thiếu một cái Tết truyền thống trong cộng đồng của chúng ta, mình có nhiều chợ Tết trong nhiều năm, nhưng thường được tổ chức riêng tư bởi những hội thiện nguyện hoặc những hội riêng trong cộng đồng. Trong địa hạt của chúng tôi cũng như là trong quận Cam, tỷ lệ người Việt là cư dân trong quận khi đó gần 8%, phần đông là sống trong địa hạt này, tỷ lệ số dân trong miền Central Orange County lên đến gần 30%, thì chúng tôi đặt ngay câu hỏi tại sao chính quyền chúng ta không có những chương trình để phục vụ cho cộng đồng của người Việt và từ đó mình có thể tạo được truyền thống mãi mãi cho con cháu sau này.





Quý vị nhìn thấy tất cả các thành phố đều có những cuộc diễu hành vào lễ July 4 hay mùa lễ Noel, tại sao trong ngày lễ lớn nhất của chúng ta, chúng ta lại không tổ chức? Chúng tôi bắt đầu tổ chức hội chợ từ 7 năm nay trong 3 ngày, có đồ ăn, văn nghệ, có các trò chơi thiếu nhi cho các em trẻ tới tham dự. Mục đích của chúng tôi là tạo ra một cơ hội cho các đại gia đình nhiều thế hệ có thể sinh hoạt gần gũi với nhau và từ đó sẽ truyền lại được truyền thống của ông bà cha mẹ cho con cháu là ngày Tết có ý nghĩa đối với người Việt Nam như thế nào, và mang ý nghĩa đó vào trong đời sống của mình, không phải chỉ có thủ tục để đi qua ngày lễ không thôi mà đó là tấm lòng trong cộng đồng của mình, khi mà cá nhân với nhau tặng quà cho nhau với ánh mắt vui vẻ, hạnh phúc. Vì ai cũng nhìn thấy năm mới là một dịp vui, một dịp may mắn cho chúng ta, đó là dịp mà chúng tôi khi được sinh ra ở Việt Nam, đã học được những phong tục truyền thống lễ vui vẻ như vậy, thành ra chúng tôi mong muốn mang lại một phần nào đó những hiểu biết của mình cho thế hệ trẻ.





Kiều Mỹ Duyên: Kính thưa quý khán thính giả, khi nói về luật sư Andrew Đỗ, lúc đầu chương trình, chúng tôi chưa giới thiệu phu nhân của luật sư Andrew Đỗ là chánh án hình sự Cherry Phạm, con gái của cố luật sư Phạm Kim Vinh, là nhà văn viết rất nhiều sách tiếng Anh và tiếng Việt. Chánh án Cherry Phạm kể rằng luật sư Andrew Đỗ học tiếng Việt rất nhanh, đúng vậy luật sư học tiếng Việt nhanh lắm. Ngày xưa, 10 năm về trước, chúng tôi phỏng vấn thì luật sư không nói tiếng Việt giỏi như bây giờ. Quý vị sẽ thấy điều đó trong suốt cuộc phỏng vấn hôm nay. Luật sư là một nhạc sĩ dương cầm và một người chơi đàn guitar, đã từng vừa đàn vừa hát giữa đám đông, vậy trong hội chợ Tết sắp tới, luật sư có vừa đàn vừa hát cho đồng bào nghe không?





Luật sư Andrew Đỗ: Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng có sở thích là chơi đàn guitar trong hơn 15 năm nay cùng một ban nhạc gồm những luật sư trẻ. Sau này, chúng tôi đã trình diễn với nhau cũng khá nhiều lần nên có thể gọi là một ban nhạc, thực sự hai người kia cũng là luật sư. Chúng tôi ai cũng có nghề riêng hết, nên năm nay cũng như hàng năm, tại hội chợ Tết, chúng tôi sẽ trình diễn vào 7 giờ tối thứ bảy, mùng 5 Tết, ngày 5 tháng 2 Dương lịch.





Kiều Mỹ Duyên: Thưa quý khán thính giả, ban nhạc của luật sư Andrew Đỗ trình diễn, Kiều Mỹ Duyên thấy thiếu một điều, nên để một cái nón hay một cái hộp, khán giả nghe thích quá sẽ bỏ tiền vào hộp, lấy số tiền đó để mua gạo cho trẻ em mồ côi. Thưa quý khán thính giả, Kiều Mỹ Duyên đặt nhiều câu hỏi lắm, không phải của chính tôi mà của quý khán thính giả, đồng hương email đến nhờ chúng tôi hỏi dùm. Bây giờ, nói về vấn đề an ninh, vấn đề Covid-19, homeless, luật sư có thể cho biết vai trò của Chủ Tịch hội đồng giám sát Orange County với dân số rất đông, dịch Covid-19 xảy ra 2 năm nay, làm thế nào cho số người chết ở quận Cam ít hơn các quận khác? Ở tiểu bang này có 58 quận hạt. Đặc biệt, Orange County sát bên Los Angeles mà Los Angeles mỗi tháng có hàng triệu người xuống phi trường, họ đến từ Trung Quốc, từ các đất nước khác. Nhiều người dân ở đây phập phồng lo ngại, mặc dù số người bị lây lan hoặc tử vong ở đây ít hơn các thành phố khác, các tiểu bang khác. Luật sư hãy cho biết lý do vì sao?





Luật sư Andrew Đỗ: Kính thưa quý vị, chúng tôi không bao giờ nghĩ việc làm của chính quyền mà nhờ đó bảo vệ được tất cả các cư dân. Khi nói đến đại dịch Covid-19, từng cá nhân trong cộng đồng số đông phải cẩn thận bảo vệ cho chính mình và qua sự bảo vệ cho mình là bảo vệ cho người khác nữa. Trình độ dân trí biết nhìn nhận đúng vấn đề. Đó là lý do tại sao mà con số tử vong thấp. Chúng tôi rất hãnh diện Orange County là quận đứng hàng thứ 5 trong tiểu bang California, trong cả nước Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mình dựa vào số dân, dựa vào ngân sách Orange County là quận đứng hạng thứ 5 trong cả nước Mỹ. Nếu chỉ dựa vào số dân không thôi thì Orange County nhiều dân hơn 20 tiểu bang trong nước Hoa Kỳ. Mỗi tiểu bang họ có từ Thống Đốc đến Quốc Hội, đến các quận hạt, các thành phố, quý vị thấy chính quyền của họ rất lớn, tất cả những trách nhiệm đó trong quận Cam dù to hơn 20 tiểu bang chỉ dựa vào 5 giám sát viên thôi, vì thế cho nên trách nhiệm của mỗi một giám sát viên của quận Cam chúng tôi rất lớn. Ngay từ lúc mà Covid-19 mới bắt đầu xảy ra, tiểu bang California đã đưa ra chỉ định khẩn cấp của thống đốc về đại dịch này, Orange County của chúng tôi đã đưa ra chỉ định đó là đưa ra lời khuyên cho tất cả các cư dân nên bảo vệ sức khỏe của mình và những bước chúng ta đã thấy trong 2 năm qua như là cách rời nhau, đeo khẩu trang, rửa tay, nếu ho thì dùng giấy che miệng, có nhiều lời khuyên mà sau khi chúng tôi bắt đầu, các cơ quan liên bang, tiểu bang khác cũng thực hiện theo chúng tôi, cũng làm tiếp giống như vậy. Sau đó, chúng tôi rất may mắn có được sự hợp tác và rất hãnh diện, nhân đây có một bác sĩ trong cộng đồng của mình mà chúng tôi chọn là bác sĩ đứng đầu cơ quan y tế quận Cam là bác sĩ Clayton Châu. Bác sĩ Châu là một trong những người có uy tín trong tiểu bang California, nhất về vấn đề y tế. Ông đã là chủ tịch của nhiều cơ quan y tế của các quận khác, chúng tôi rất mừng là khi dịch Covid-19 mới bắt đầu, ông Châu khi đó đang làm cho một tổ hợp bác sĩ khác, chúng tôi đã xin ông về làm việc với cơ quan y tế của Orange County để có thể đối đầu được với đại dịch này một cách hữu hiệu và ông đã nhận lời. Tóm lại, trả lời câu hỏi của cô, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 thấp là nhờ vào trình độ dân trí của chúng ta nhìn vấn đề rất là sáng suốt, cộng thêm sự hợp tác của nhiều người như là bác sĩ Châu mang lại sự hiểu biết về bệnh dịch và thuốc men, tạo ra hệ thống y tế cho công dân và cho chúng tôi được cách hướng dẫn và mang những quyền lợi của chính phủ để giúp người dân. Đó là lý do tại sao mà Orange County của chúng ta từ lúc bắt đầu đại dịch cho tới bây giờ lúc nào tỉ lệ cũng thấp so với các quận khác. Nếu mình so sánh những quận có nhiều dân với nhau thì mình bao giờ cũng là the best.





Kiều Mỹ Duyên: Kính thưa quý khán thính giả, tháng giêng năm 2020 khi có có các triệu chứng của bệnh Covid, vào tháng 2, vài tuần sau, luật sư và hội đồng giám sát mở cuộc họp báo, Kiều Mỹ Duyên cũng đã hân hạnh tham dự buổi họp báo hôm đó. Luật sư giám sát Andrew Đỗ đã nói ra những việc làm để ngăn ngừa dịch bệnh, đến đài truyền hình để loan tin chính quyền Orange County kêu gọi đồng bào phải giữ gìn như thế nào, v.v. Bây giờ trở lại vấn đề những người không nhà, cách đây mấy chục năm, chúng tôi cùng với chùa Bảo Quang thứ ba nào cũng đi cho cơm homeless, chúng tôi rất hãnh diện toàn người Việt Nam đi cho homeless, nhưng sao homeless càng ngày càng đông? Ngày xưa, nghe kể khi còn là sinh viên trường luật San Francisco, có thời luật sư ôm túi ngủ, tối ra đường phố ở suốt đêm với người homeless, nghe họ tâm sự, cho nên khi làm chủ tịch hội đồng giám sát, luật sư quan tâm rất nhiều đến những người không nhà. Có nhiều người đặt câu hỏi, bây giờ luật sư giải quyết được 10.000 người, lo cho 10.000 người có chỗ ăn, chỗ ở, lo cho những người này và những người tâm thần. Có nhiều người nói luật sư lo cho 10.000 người xong rồi thì 10.000 người khác từ Los Angeles, từ DC lạnh quá đến, từ các tiểu bang khác dồn tới, thành ra Orange County mình sẽ thành quận có nhiều homeless nhất của nước Mỹ. Và ông luật sư Andrew Đỗ sẽ là ông vua của homless, tối ngày chăm sóc cho những người homeless. Bây giờ homeless có đàn ông, đàn bà và có cả trẻ con nữa. Luật sư nghĩ sao, luật sư có thể lo cho thêm mấy trăm ngàn người homeless nữa được không?





Luật sư Andrew Đỗ ngủ tại chỗ tạm trú cùng người homeless.





Luật sư Andrew Đỗ: Cũng may mắn là chúng ta chưa thấy con số nó tăng lên đến cả trăm ngàn người, nhưng kính thưa quý vị nhiều khi có những sự hiểu lầm của những người không làm việc nhiều với những người vô gia cư, vì họ coi họ là người vô gia cư nên họ không có một khu ở cố định, không có một chỗ ở mà họ là cư dân, thành ra họ có thể đi từ chỗ này tới chỗ kia, nhưng thực tế không phải như vậy, người vô gia cư cũng giống như chúng ta, họ có một cái hẻm riêng của họ, họ có một số hàng xóm sống gần trong khu đó với nhau là tại vì sao? Bởi vì sống ở ngoài đường rất là nguy hiểm, nhất là đàn bà, vì thế cho nên họ phải có một số người ở với nhau để bảo vệ nhau, và trong ngày nhiều khi cần phải có việc đi xin giúp đỡ của chính quyền, hay đi mua đồ ăn thì phải có người bảo vệ đồ của mình. Vì những sự cần thiết hàng ngày và sự an toàn cho chính mình nên họ có một nơi hoặc một khu để ở, rất ít khi nào họ tự động dọn đi chỗ khác, mà nhất là bảo họ dọn đi thành phố khác. Họ không biết người nào ở đó hết, họ không biết văn phòng chính phủ ở đâu, cái đó hơi khó, chưa nói đến là làm sao họ di chuyển được bao nhiêu đồ đạc mà họ có, tuy là đối với mình nó không nhiều, như quý vị nhìn thấy ngoài đường những người có xe đẩy đi chợ chất đầy đồ lên, thì làm sao họ có thể di chuyển được tất cả những cái đó tới một thành phố khác? Họ đi xuống đường mấy trăm thước đã khó huống chi là đi bao nhiêu dặm. Lý do mà nhiều khi họ không đi tới những nơi khác là tại sao? Có nhiều thành phố họ dùng cảnh sát hăm dọa những người đó, nếu họ muốn đi đến chỗ khác thì họ sẽ giúp đi đến chỗ đó, những nơi mới đó có những trung tâm, có nơi tạm trú để bảo vệ cho họ, đời sống của họ sẽ tốt hơn. Những người này nghe thấy thì đồng ý, rồi họ được chuyển tới những nơi đó. Chúng tôi thấy chuyện đó có xảy ra. Chúng tôi đứng ra thành lập cách đây 6 năm 1 nơi tạm trú cho người vô gia cư đầu tiên.

Kính thưa quý vị trung tâm đó nằm ngay bên kia đường của văn phòng chúng tôi, từ văn phòng của chúng tôi trên lầu 6, chúng tôi nhìn xuống, chúng tôi thấy ngay nơi tạm trú đó. Chúng tôi thấy trong 6 năm mà chúng tôi đã làm việc, cứ mỗi ngày đều có những gương mặt mới, có những người mà họ đến vào ban đêm, họ có mặt cùng với những thùng đồ riêng của họ, họ đã xếp đặt ngay trước nơi tạm trú. Mình đặt câu hỏi là họ không thể nào tự động mà họ đi tới được? Vậy làm sao mình đối phó với những trường hợp như vậy? Nếu mình nghĩ tới người vô gia cư thì mình nên xây thêm nhiều nơi tạm trú để cho họ có nơi ngủ.

Kính thưa quý vị, vấn đề này không bao giờ giải quyết được hết, mình phải tạo ra một hệ thống. Những người vào nơi tạm trú vì nhiều lý do, có những người nghiện thuốc, có những người bị bệnh tâm thần, có nhiều người do đời sống gia đình khó khăn, mất việc làm, bị bệnh, tốn kém vào nhà thương uống thuốc nên họ hết tiền không có thể trả tiền nhà được. Có rất nhiều lý do mà mỗi lý do mình phải có cách giải quyết riêng. Trách nhiệm của chính phủ là làm sao tạo ra được một hệ thống, một kế hoạch để giúp họ thì mình mới tiến tới được. Đó là việc mà chúng tôi đã làm trong 6 năm ở Orange County. Chúng tôi bắt đầu xây dựng từ một nơi tạm trú đến bây giờ có hơn 12 nơi tạm trú ở khắp Orange County. Ở địa hạt cũ, chúng tôi xây nên một trung tâm và có thể giúp 600 người vô gia cư ở đó một lúc. Kính thưa quý vị, vì vấn đề Covid, con số đó bị cắt nửa như quý vị biết, nhưng sau Covid có thể chứa lên đến 600 người một lúc, mà không phải cho 600 người chỗ ngủ, trong những chương trình tới khi tôi trình bày sẽ mang những hình ảnh tới, ở đó như là một nhà thương riêng, nếu ai có bất cứ vấn đề gì về tâm thần hoặc thuốc men đều có sự giúp đỡ cho họ trải qua những khó khăn, Khi mình lập được kế hoạch đó, khi đó dù cho người ta có tới đông như vậy thì mình đã có một cái hệ thống ứng phó, có thể giúp họ trải qua khó khăn. Sau khi những người này đi ra thì sẽ có những người khác tới. Hệ thống chỉ có thể giải quyết chừng đó, không thể giải quyết một triệu người được, nhưng Orange County chúng ta có hệ thống rất tốt.





Kiều Mỹ Duyên: Kính thưa quý khán thính giả, chúng ta ở đây 46 năm, có rất nhiều người ngay cả các chuyên viên trong đài truyền hình VBS đều nói là chưa có ai làm việc bằng ông Andrew Đỗ. Khi nãy luật sư Andrew Đỗ có nói những người phụ nữ homeless lo ngại cho an ninh của họ. Chúng tôi đi cho cơm, cho mền những người homeless ở Santa Ana cách đây mấy tuần, trước Noel vài ngày, thấy một phụ nữ có con chó đi theo. Người phụ nữ đẹp này nói tôi an toàn nhờ con chó này, mà con chó rất dữ. Theo luật sư về vấn đề homeless, chúng ta có cách gì để giải quyết, có nhiều người nói cần phải có liên bang giải quyết. Ở San Diego, có những thành phố, ông Thị Trưởng Kerman City, hội từ thiện cho cơm homeless ở công viên đều bị bắt về bốt cảnh sát làm biên bản. Họ cấm không cho cơm homeless, vì họ nói có homeless, công viên không sạch sẽ, homeless đến đó thì người dân lo ngại về vấn đề an ninh. Không biết luật sư nghĩ sao về việc có những thành phố không muốn có homeless?





Luật sư Andrew Đỗ: Vấn đề này phức tạp, câu hỏi hơi khó trả lời. Việc mình giúp đồ ăn cho những người vô gia cư chỉ là một phần việc mình làm để đối phó với vấn đề vô gia cư. Nếu mình chỉ giúp họ đồ ăn không thôi thì không thể giúp được họ. Những thành phố làm việc đó vì họ không đủ khả năng làm những việc mà chúng tôi đã trình bày ở trên. Vì thế, cho người vô gia cư đồ ăn, người ta xem như là một việc để thu hút, lôi kéo những người vô gia cư khác đến những khu đó. Nhưng nếu mình biết họ đã đến rồi thì mình phải tìm cách liên lạc với những người vô gia cư, để mình tìm hiểu về vấn đề của họ và làm sao để mình giúp được họ. Một trong những thiếu sót về suy nghĩ, nhiều khi những người trong chính quyền ngồi xuống làm một kế hoạch, họ cứ nghĩ là họ chỉ việc đưa ra một hệ thống, một chương trình gì đó thì những người vô gia cư sẽ tự động chạy đến, nhưng không phải vậy. Những người vô gia cư có nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt những người vô gia cư sống lâu năm họ không tin ai hết, đời đối với họ, họ không tin tưởng được ai, họ chỉ tin tưởng chính họ. Khi họ thấy chính quyền đi tới, việc đầu tiên là họ nghi ngờ ngay, chính quyền đến đây để phá hay làm khó khăn cho họ. Trước khi chúng tôi giải tỏa được những khu lều nơi có hơn 2.500 người ở 3 nơi lớn nhất của Orange County, hai nơi dọc theo sông Santa Ana và một ở khu Civic Center, Orange County, chúng tôi đã nói với nhân viên những người đã từng làm việc trong cơ quan xã hội với chúng tôi nếu quý vị có mặt ở đó, quý vị đừng nghĩ rằng nếu quý vị có mặt thì họ sẽ chạy đến ngay, mình cần ít nhất 2- 3 tháng để người ta thấy tin tưởng mình, mình là người có lòng giúp họ, rồi đến tháng thứ ba, thứ tư khi đó họ có thể hỏi tên của mình, rồi đến tháng thứ tư, thứ năm họ có thể đặt những câu hỏi dễ dàng như là nếu tôi cần việc này thì tôi phải làm gì, và sau đó khi họ tin tưởng mình rằng mình có lòng giúp họ, chứ không phải kiếm cách phá họ, đến lúc đó thì mình mới có thể ngồi xuống hỏi họ về những vấn đề của họ, chúng tôi có thể làm gì để giúp quý vị? Thật sự, sau 6 tháng làm như chúng tôi đã nói từ đầu, chúng tôi quyết định giải tỏa những khu lều đó, chúng tôi di chuyển 2.000 người trong vòng 10 ngày. Thứ nhất, chúng tôi đã thực hiện được sự liên lạc với nhau, thứ nhì là họ đã nhìn thấy chúng tôi trong bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng trước đó, và quan trọng hơn nữa là mình không thể mua nhà cho 2.000 người, vậy nên chúng tôi lúc đó là chủ tịch hội đồng giám sát quyết định mướn 1.000 phòng khách sạn, để những người nào muốn vào trung tâm tạm trú mà đã hết chỗ, không còn giường nữa, chúng tôi sẽ cho họ vào trong khách sạn. Mình có được sự bảo đảm cho họ tin tưởng được như vậy. Vì thế khi chúng tôi nói chúng tôi sẽ giải tỏa những khu đó thì họ chịu đi. Câu trả lời của cháu là chính phủ phải có kế hoạch và kế hoạch đó phải dựa vào sự tin tưởng làm việc với người vô gia cư, chứ không thể nào là một phía được, phải là hai bên tin tưởng nhau,





Kiều Mỹ Duyên: Kính thưa quý khán thính giả, nếu quý vị có điều gì muốn đạo đạt lên chủ tịch hội đồng giám sát, Luật sư Andrew Đỗ, thì email cho Kiều Mỹ Duyên, chúng tôi sẽ chuyển đến văn phòng của giám sát tại email kieumyduyen1@yahoo.com, điện thoại 714-260-5884. Bây giờ có nhiều đề tài mà đồng hương rất quan tâm, đó là vấn đề an ninh. Trong mùa dịch cúm hai năm nay, buổi tối khi ra đường, nhất là phụ nữ rất ái ngại, nhiều phụ nữ bị giật bóp, có nhiều phụ nữ mới vào xe, xe chưa đóng cửa đã bị giật bóp, người đó bị té ra ngoài. Luật sư rất quan tâm đến vấn đề an ninh của cư dân Orange County, không chỉ riêng về cộng đồng Việt Nam mà tất cả cư dân ở đây, luật sư thấy tội phạm hình sự và dân sự gia tăng trong mùa dịch cúm này hay không? Kiều Mỹ Duyên đã từng làm đại bồi thẩm đoàn, mỗi năm đến ngày đại bồi thẩm đoàn tuyển người, số người tham gia không nhiều, tình nguyện để làm việc một ngày 8 tiếng đồng hồ. Người tị nạn năm 1975 đến năm 2000, chỉ có một người làm đại bồi thẩm đoàn, 25 năm sau mới có một người.





Luật sư Andrew Đỗ: Có 3 vấn đề về an ninh công cộng, mình phải chia ra những việc an ninh tăng lên trước khi có dịch và trong đại dịch, những người phạm tội nghĩ rằng chính quyền phải lo nhiều việc quá nên họ còn tăng lên việc phá phách, thứ ba là việc gia tăng tội phạm không liên quan đến đại dịch. Ngoài việc dựa vào ăn cắp và ăn cướp, hăm dọa đánh đập vì là người Á Đông. Chúng tôi không nói về những tiểu bang khác, chúng tôi chỉ nói rõ về luật của California. Chúng tôi là cựu phó biện lý, thay mặt cho những người có lợi tức thấp phạm tội, trong hình luật chúng tôi làm đã 15 năm, phu nhân của chúng tôi là chánh án hình sự của Orange County và cũng trong nghề hơn 30 năm. Gia đình của chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm về luật pháp, hình luật cũng như là những tội phạm trong xã hội. Trước khi đại dịch xảy ra, tiểu bang California có một một sự thay đổi lý thuyết để đối phó với những người phạm tội. Bằng cách nào? Số người trong tù tiểu bang, gọi là prison, cao quá, ngay cả tù ở quận hạt, gọi là jail, người ta đặt câu hỏi rằng có phải lý thuyết hình sự của tiểu bang California đã nhìn sai vấn đề nên đã tạo ra quá nhiều người phạm tội, vì thế ảnh hưởng đến tất cả các quyền lợi của họ, về việc làm, đi bầu cử, v.v. Họ giảm xuống những luật không phạt nặng như lúc trước nữa, họ tạo ra nhiều cách để có thể như hướng dẫn những người phạm tội cố gắng thay đổi lối sống của họ, đường đi của họ, v.v. Vì chính sách của tiểu bang California như vậy nên tạo ra những người nghiện thuốc xì ke, những người ăn cắp, ăn cướp họ cứ được thả ra. Vì thế cho nên, những người phạm tội và được thả ra rất dễ dàng, tới mức về sau này có những tội phạm đập kính xe lấy đồ, họ biết nếu có gọi cảnh sát thì cảnh sát cũng sẽ viết một chiếc ticket mà thôi. Một ticket 3- 4 tuần hay một tháng sau được gửi tới, thì với những người phạm tội mà chỉ viết ticket thì làm sao mà họ có thể ngừng những việc làm phạm tội? Bởi vậy cho nên một người đập xe mà không cho vào tù, thì họ sẽ làm thêm biết bao nhiêu yêu trường hợp nữa trong những ngày tới? Chúng tôi chỉ nói về việc thay đổi trong thời gian Covid, những người đã có sẵn ý phạm tội rồi, bây giờ chính phủ đang khó khăn, người dân ai cũng khó khăn, ai cũng lo cho đời sống của mình, thì tội phạm còn lộng hành hơn nữa. Quý vị thấy những trường hợp về sau này như đập cửa kính của tiệm, chạy vào lấy một số đồ rồi chạy đi, mình thấy chuyện đó xảy ra bao ngàn lần ở đất nước Hoa Kỳ là vì sao? Vì họ biết trong thời gian này, chính quyền đang gặp rất nhiều khó khăn, tại sở cảnh sát, 1/3 đến 1/4 số cảnh sát không đi làm vì Covid. Số cảnh sát đã tương đối thấp, vì thuê cảnh sát rất đắt tiền, rất tốn kém, vì dịch bệnh, mình không thể mướn người được, mình chỉ mướn cho đủ thôi. Bây giờ lấy số cảnh sát cắt đi 1/3 hay 1/4, thì số còn lại làm sao có thể bảo vệ hết mọi người được. Và cuối cùng về vấn đề mình là người Á Đông, tức là người Việt Nam ở trong khu này. Những tội phạm biết người Việt Nam chúng ta hay có tiền mặt, nhất là các bà, vì lo tiền nhà, và tiền mua thức ăn nên hay có tiền trong ví. Tội phạm biết vậy nên dựa vào đó nó giật. Bây giờ lại còn có chuyện sau Covid, chúng nhìn người Á Đông chúng ta một cách hận thù và đổ lỗi cho chúng ta đã đem bệnh Covid đến, nên họ nghĩ họ đánh người Á Đông là xứng đáng thôi, không có gì là ngượng ngập hết. Đó là những lý do tại sao tội phạm tăng lên. Bây giờ làm sao đối phó là việc của chúng ta. Đối với những luật của tiểu bang thì chúng tôi không có vai trò để làm việc đó, còn về những ngân sách trong thành phố để tăng lên mướn cảnh sát nhiều hơn thì ngoài sự ảnh hưởng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có lời khuyên cho chúng ta là cần phải bảo vệ cho mình vấn đề về tài sản, ví, xe cộ, nhà cửa. Quý vị nên cẩn thận, phải nhìn trước, nhìn sau lúc ra khỏi chợ, đừng bao giờ đếm tiền ngoài chợ hoặc ngồi trong xe đếm tiền, nên đếm tiền trước khi vào trong tiệm, đừng bao giờ để người ta thấy ở trong xe có gì đắt tiền hết. Còn về việc những người muốn làm hại người Á Đông, quý vị cố gắng ra ngoài đường đừng chú tâm quá vào cái điện thoại của mình mà không biết những chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Nếu đứng đợi xe buýt, hoặc xe lửa đừng đứng sát, nên đứng xa một tí và nên đứng gần một cái cột, để khi có chuyện gì xảy ra thì mình ôm chặt cái cột đó, họ không đẩy mình được. Chuyện đó chưa xảy ra ở Orange County, nhưng nếu quý vị sống ở những nơi khác có thể gặp những trường hợp như vậy, điều quan trọng nhất là tự bảo vệ cho chính mình.





Kiều Mỹ Duyên: Thưa luật sư, luật sư có nói không trình bày về một đề tài nào, chỉ trả lời những câu hỏi của đồng hương thôi. Luật sư đã nói về hội chợ, homeless, an ninh. Hai đề tài khác quý đồng hương cũng gửi câu hỏi đến nhiều là về vấn đề y tế và kinh tế. Mời luật sư nói về hai vấn đề này.





Luật sư Andrew Đỗ: Nói về y tế, Covid xảy ra làm sao không ai đoán được? Mình đối phó một phần nào đó với Omicron, cũng như là mình đã đối phó với Delta trước đó, còn về những biến thể mới thì mình không biết trước được. Số người đã được chích ngừa ở Orange County gần 3/4, vẫn có một số người nhất định không chích ngừa. Hy vọng con số đó thấp đủ để không làm cho số người bệnh tăng lên nhiều quá. Khi đã được chích ngừa, dù cho có nhiễm Covid, thì những triệu chứng không đến nỗi nặng quá, không cần phải vào nhà thương lâu, hoặc vào intensive care units. Một phần nào đó chúng ta cũng đã quen sống với Covid, và mình vẫn phải tiếp tục bảo vệ cho nhau như trong suốt 2 năm qua. Còn trong tương lai, mình phải luôn đối phó với nó, dựa vào từng trường hợp thôi. Khi nói đến y tế, một trong những ảnh hưởng lớn nhất của y tế là vấn đề kinh tế. Kinh tế ngày nay gặp khó khăn, ngoài ảnh hưởng của Covid như người làm việc bị bệnh không làm việc được, những nước khác vì con số cao quá phải đóng cửa luôn, không mua được đồ từ những nước đó. Quý vị biết cả thế giới đều dựa vào nhau, các bộ phận làm từ nước này rồi chuyển sang nước kia. Nếu một trong những nước bị đóng cửa thì cả hệ thống phải ngừng luôn, đó là một trong những khó khan. Mình cũng gặp những khó khăn nữa là về vấn đề chính trị của thế giới, khi mình thấy nước Trung Hoa và nước Nga, họ đang ở vị trí khó xử cho nước Hoa Kỳ và các nước ở Âu Châu, tình hình đó cũng tạo ra căng thẳng ảnh hưởng đến mọi người và ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Ở Nam California, đôi lúc có 30- 40 thuyền lớn, mỗi thuyền chở 5- 6 ngàn thùng sắt, mỗi thùng sắt dài khoảng 40 feet đầy đồ mà có bao nhiêu thùng hàng như vậy, mà không đủ xe tải hay xe container, không có chỗ để chở tới? Những lý do đó chúng tôi trong nghề nghe không có hợp lý, nhất là để kéo dài trong suốt 1 năm qua như vậy. Mình phải nghi ngờ là có một vấn đề gì đó? Chúng tôi chỉ có thể trả lời được là ở Orange County sau Covid, có những thay đổi, có những nơi sẽ tiến lên rất nhanh sau Covid. Chẳng hạn như trước khi có Covid, việc chúng tôi mướn một kỹ sư vẽ nhà cho chúng tôi ở một tiểu bang khác là chuyện không bao giờ xảy ra!





Kiều Mỹ Duyên: Thưa luật sư, người ta nói là lạm phát quá mạnh và nếu mình gửi tiền trong nhà băng, tiền lời là 0.05. Các kinh tế gia cho biết rằng chính phủ in tiền nhiều quá và lạm phát sẽ rất mạnh mẽ trong năm nay. Vậy thì chính quyền địa phương và chủ tịch hội đồng giám sát có cách nào để đối phó với tình trạng lạm phát trong năm nay và những năm sắp tới không?





Luật sư Andrew Đỗ: Dĩ nhiên là quận hạt chúng tôi không thể làm được việc đó, nhưng mình có thể giúp cho các cư dân sửa soạn kinh tế mới, học những nghề mình có khả năng và dễ kiếm việc làm, lương cao hơn sau Covid, như lúc nãy chúng tôi đã nói nếu chúng ta không thể dùng những người trong địa hạt của mình, trong khu địa phương của mình, mình có thể mướn những người mình cần qua điện thoại hay qua zoom. Mình cũng có thể làm được việc hai năm qua, chúng ta đã làm việc bằng cách đó rất nhiều, nếu những người trong địa phương của mình hết rồi, những cơ sở thương mại mà chúng ta có ở Orange County nhất là ở cộng đồng của chúng ta, bây giờ mình có thể đi ra cả nước Mỹ, liên lạc với các khách hàng ở mọi nơi, có thể chi phí cao hơn lúc trước nhưng họ có thể làm việc được với mình. Việc đó giúp cho Orange County rất nhiều, vì số dân của mình có kỹ thuật cao, được huấn luyện cao hơn, mức học ở Orange County cao hơn nhiều nơi khác.





Kinh tế của Orange County đứng hạng 30 trên thế giới để so sánh. Ngân sách của chính quyền Orange County, của hội đồng giám sát là 8 tỷ đô la. Dưới chúng tôi, khi chúng tôi điều hành một cơ quan gọi là Medical Cal Optima, cơ quan đó hơn 4.5 tỷ đô la 1 năm, và cơ quan vận chuyển hơn 1.5 tỷ đô la 1 năm. Đó chỉ là ba cơ quan chính thôi, mà chúng tôi là chủ tịch. Năm trước cả ba cơ quan cộng lại gần 13-14 tỷ, chưa nói đến về nước, về tránh lụt, về phi trường, chúng tôi chưa nói đến vấn đề về cơ quan rác. Khi mình nói đến ngân sách lớn như vậy, việc mình đầu tư vào để tạo ra kinh tế của mình, sẽ làm cho Orange County mạnh hơn nữa. Đó là trách nhiệm của chúng tôi với vai trò là giám sát viên qua mùa Covid này.





Kiều Mỹ Duyên: Có nhiều người nghe nói là giám sát, mà không biết vai trò của giám sát là gì? Luật sư có thể giải thích cho quý khán thính giả biết giám sát làm gì không?





Luật sư Andrew Đỗ: Nếu có quý vị nào sống ở tiểu bang khác thì quý vị sẽ không biết vị trí của giám sát viên gọi là County Supervisor, nhưng trong khu quý vị ở, nếu họ không gọi những người như chúng tôi County Supervisor, thì sẽ gọi là là County Commissioner. Vai trò của những người ở quận hạt như chúng tôi, nếu trả lời những việc chúng tôi làm thì thật sự quá nhiều. Bây giờ chúng tôi đặt câu hỏi ngược lại, chi nhánh của chính phủ 99% số dân quen và liên lạc, hay làm việc với khi có việc gì cần thì liên lạc với họ là thành phố. Thành phố có ảnh hưởng và quyền lực để lo những vấn đề liên hệ tới đời sống hàng ngày của quý vị. Ví dụ như hàng xóm chơi nhạc to quá, hay là rác không đổ, người ta ăn cắp xe nhiều quá, hay có người muốn xin giấy phép xây nhà rộng hơn, hay mở nhà hàng, v.v. Những gì ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của quý vị là trách nhiệm của thành phố, ngay cả vấn đề homeless, homeless thật sự nằm dưới ảnh hưởng thẩm quyền của an ninh thành phố. Chúng tôi ở quận hạt mặc dù có cơ quan cảnh sát là Sheriff, nhưng chúng ta không có quyền đi vào thành phố để chỉ định việc làm như thế này, như thế nọ. Luật pháp không cho phép chúng tôi làm điều đó, mình phải nhìn hai việc đó cho rõ thì mình mới hiểu được là khi vào một vấn đề, vấn đề đó là trách nhiệm của ai? Rất nhiều cư dân không hiểu rõ, họ cứ nghĩ là chính phủ là chính phủ hết, liên bang phải cao hơn tiểu bang, cao hơn quận hạt và cao hơn thành phố, có quyền mà người trên có thể chỉ định người dưới, thì không phải như vậy, mỗi một cấp bậc có một cái quyền của họ riêng, và những người khác không có quyền bắt họ làm việc gì hết, như là những người trên quốc hội liên bang không thể nào gọi xuống nói với tôi là họ muốn muốn chuyện này phải xảy ra, và tôi phải nghe lời chỉ định của người đó.





Kiều Mỹ Duyên: Luật sư có thấy rằng việc ngoại giao rất quan trọng. Kiều Mỹ Duyên còn nhớ khi tổng thống Mexico là ông Vicente Fox Quesada, ông mới vừa thắng cử tổng thống 100 ngày, ông đến Orange County, vì có mối bang giao kết nghĩa với nhau. Khi chúng tôi còn là đại bồi thẩm đoàn, có Hoàng Thái Tử sắp làm vua bên Trung Đông, ông qua đây kết giao với Orange County, chứ không phải tiểu bang California, việc ngoại giao giữa Orange County với vị tổng thống ở Mễ Tây Cơ, hay với ông hoàng thái tử thì có lợi gì cho mình về kinh tế không, thưa luật sư?





Luật sư Andrew Đỗ: Thưa nhiều lắm ạ. Cho tôi thêm 1-2 phút nói về vai trò của giám sát viên. Ngoài những việc chúng tôi trình bày về thành phố, quý vị nghĩ đi đi còn bao nhiêu những việc khác, chẳng hạn như housing, phi trường John Wane, hệ thống tránh lụt, hệ thống xã hội, hệ thống y tế, tất cả những gì liên quan đến đời sống của quý vị, chẳng hạn như nhà hang, chợ, những cân đo đồ ăn, tất cả những cái đó cơ quan y tế của quận phải cho phép. Muốn mở cửa bán đồ ăn, cái gì liên hệ đến an ninh sức khỏe của cư dân thì quận hạt đều toàn quyền hết. Nhìn qua khía cạnh đó thì không có việc gì liên quan đến vấn đề đời sống của cư dân không có dưới quyền của quận hạt. Kính thưa quý vị tại sao việc ngoại giao giữa Mỹ và Mễ Tây Cơ ví dụ là quan trọng? Quận Cam của chúng ta có tới gần 40% dân cư ở đây là gốc Mễ. Quý vị nếu như mình nhìn theo kinh nghiệm của mình lúc mới qua đây, mình giúp cho gia đình ở Việt Nam, mỗi gia đình trung bình gửi về nước của mình giúp gia đình $100/tháng, mình nhân lên mỗi một năm, rồi nhân lên với số dân ở đây. Số dân ở Orange County là 3.2 triệu người, 40% trong số đó là bao nhiêu người và nhân số đó lên mỗi một năm khoảng ít nhất là $1200 cho tới $1500. Những người như ông Tổng Thống Vincente Fox, ông sẽ nhìn vào những người gốc Mễ ở đây, là một sức mạnh kinh tế giúp cho nước của ông rất nhiều.





Kiều Mỹ Duyên: Đó là sức mạnh kinh tế. Được biết luật sư là một người sùng đạo, nên xin phép hỏi luật sư một câu có tính chất về tôn giáo một chút, Giám Mục Chủ Tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã từng kết giao với hội đồng giám mục Việt Nam, như vậy có lợi về tôn giáo hay không và có lợi cho những cư dân là Công giáo ở quận hạt hay không?





Luật sư Andrew Đỗ: Dạ, có chứ. Nếu mình nói về chính phủ của một quốc gia, nhiều khi người ta chỉ nhìn qua lãnh đạo của xã hội của nước đó qua con mắt duy nhất chỉ về chính trị thôi, nhưng mình biết trong một xã hội có rất nhiều những lãnh đạo khác nhau, lãnh đạo tinh thần, truyền thông, truyền thống qua những việc làm tạo ra sự lãnh đạo đó, chẳng hạn như những lễ lớn mà chúng ta có trong cộng đồng của chúng ta, dù không có ai đứng ra là lãnh đạo hết nhưng những người tổ chức để tạo ra môi trường, giữ được truyền thống đó và qua truyền thống đó giữ được sức mạnh của chúng ta, thì mình phải nhìn vào khía cạnh đó, cũng là một thí dụ về lãnh đạo. Thưa cô, các vị lãnh đạo tinh thần là một trong những điều lớn nhất mà tôi tin là cao hơn các lãnh đạo chính trị.





Kiều Mỹ Duyên: Kính thưa quý khán thính giả của đài VBS, khi chúng tôi nhận được mấy trăm emails, trong đó có những người đã bỏ phiếu cho luật sư Andrew Đỗ, nhờ đặt câu hỏi về hơn 50 vấn đề. Từ đầu đến giờ, chúng ta đã nói về homeless, an ninh, kinh tế, y tế, tôn giáo, có 5 đề tài thôi, còn 45 đề tài nữa. Có lẽ luật sư sẽ trở lại với Đài VBS. Xin luật sư gửi những điều tâm huyết nhất đến quý khán thính giả của đài VBS, cũng như là với đồng hương và cử tri, những cư dân ở đây đã từng yếm trợ cho luật sư.





Luật sư Andrew Đỗ: Thứ nhất, cảm ơn cô Kiều Mỹ Duyên cũng như đài VBS, đã cho chúng tôi cơ hội để mình có thể tâm sự, chia sẻ những suy nghĩ với nhau. Trong những phút còn lại, tuy không dài nhưng chúng tôi cũng muốn trình bày phương hướng của chúng tôi với tư cách cá nhân, thứ nhất là vai trò chính trị, nhưng nhiều hơn nữa là con người và chúng tôi là một người công giáo. Những gì chúng ta thấy khó khăn trên đời này, nhất là chúng ta đã là người tị nạn rồi, khi chúng ta thấy dù cho mình có giỏi, dù cho mình có khả năng, dù cho mình đạt được rất nhiều nhưng có rất nhiều những chuyện trong đời nằm ngoài phạm vi, ngoài khả năng mà mình điều khiển được, vì thế cho nên những người nào có cơ hội may mắn vừa được có khả năng, vừa có kinh nghiệm và có được sự ủng hộ, hơn nữa là có cơ hội, có thể đứng lên giúp cho cộng đồng cũng như xã hội, đó là trách nhiệm của chúng ta. Những việc làm của chúng tôi, chúng tôi không nghĩ là tiếng nói giúp cho cư dân của Orange County không thôi, một phần nào đó chúng tôi nhìn thấy việc làm của chúng tôi cho những người Việt Nam ở những nơi khác, nhất là hy vọng thế hệ trẻ nhìn thấy trong cộng đồng của chúng ta có những người đã tận tâm, mang lòng của mình ra để giúp cho đồng hương, giúp cho những người không may mắn như mình. Chúng tôi hy vọng trong những năm tới, thế hệ trẻ sẽ tiến lên, chúng ta là những thế hệ lớn hơn, mình sẽ giảm bớt đi những gì giữ chân lại cộng đồng mình, đó là nhiều khi mình đặt nặng quá về vấn đề vật chất, vấn đề bằng chức, vấn đề kiếm ăn, mình nên hướng dẫn cho thế hệ tới khi nhìn vào sức mạnh của chúng ta là cộng đồng người Việt vẫn phải là người Việt, tranh đấu cho nhau. Mình nhìn thấy tất cả những cộng đồng khác mạnh là vì sao? Vì họ đoàn kết, họ đứng với nhau, họ có một tiếng nói mạnh, có một lá phiếu mạnh. Chúng tôi hy vọng rằng những việc làm này trong bao nhiêu năm qua làm chính trị, chúng tôi chỉ có trình bày với cái lý thuyết là cư dân mà càng biết nhiều về hệ thống, về chính quyền, về chính phủ, về trách nhiệm của từng chức vụ trong chính phủ, từng người dân cử, càng biết nhiều thì cộng đồng càng mạnh hơn. Chúng tôi rất mừng có được cơ hội ngày hôm nay.





Kiều Mỹ Duyên: Thưa luật sư còn một vài câu hỏi mà nhiều người đặt ra, luật sư mơ ước gì năm mới cho gia đình mình và cho chức vụ mình đương làm là chủ tịch hội đồng giám sát, và trong thời gian làm giám sát, điều gì luật sư hài lòng nhất, và điều gì khó khăn mà luật sư gặp phải?

Luật sư Andrew Đỗ: Chúng tôi là Công giáo, nhưng từ lúc ở Việt Nam năm 6-7 tuổi, chúng tôi đã có một quyết định cá nhân là chúng tôi thấy mình may mắn quá rồi, chúng tôi không bao giờ trong đời chúng tôi từ lúc đó mà cầu mong gì cho cá nhân hay cho gia đình chúng tôi hết. Chúng tôi nghĩ rằng trên đời này, trên thế giới này còn có quá nhiều người rất khổ, thiếu thốn hơn chúng tôi cả triệu lần, thành ra chúng tôi không bao giờ phải xin thêm. Chúa đã cho chúng tôi đầy đủ rồi. Về việc làm được gì cho quận Cam, đây là đầu năm chúng tôi cũng muốn nhìn lại một tí là là ba năm nữa, chúng tôi sẽ phải rời chức giám sát này vì hết nhiệm kỳ. Chúng tôi còn ba năm nữa để bắt đầu làm những việc người ta đã bắt đầu rồi, để làm sao cho nó xong trước khi chúng tôi rời khỏi chức vụ này, đó là việc chúng tôi phải tập trung vào. Cuối cùng, việc làm cho chúng tôi hài lòng nhất là mang lại sự gần gũi của chúng ta với văn hóa Việt Nam mình. Tôi phải nói rằng trước khi chúng tôi bắt đầu làm chính trị, chúng tôi cũng giống như nhiều người trẻ khác lớn lên bên Mỹ, nhiều khi nghe Quốc Ca Việt Nam, hay những truyền thống, những ngày lễ, chúng tôi chưa chắc là cảm thấy gì trong lòng mình, nhưng khi nhìn thấy những phản ứng của đồng hương nhìn thấy ý nghĩa của những việc làm trong cộng đồng mình và làm sao mang lại niềm vui cho đồng hương, nhất là những cụ lớn tuổi, mà không phải chỉ ở đây mà ở những nơi không gần với những người Việt Nam khác, cách họ mang lại niềm vui cho họ là liên lạc với cộng đồng mình, những việc làm này tạo ra được sự kết nối với nhau. Đó là niềm vui nhất cho chúng tôi.





Kiều Mỹ Duyên: Kiều Mỹ Duyên rất cảm ơn luật sư Andrew Đỗ, chủ tịch hội đồng giám sát Orange County, đã đến với chương trình của đài VBS, Kiều Mỹ Duyên talkshows. Thưa quý đồng hương, luật sư nói 3 năm nữa, luật sư hết nhiệm kỳ, nhưng một lời hứa vô cùng quan trọng, bởi vì chúng tôi sẽ thâu và viết lại bài này, luật sư nói rằng luật sư sẽ không mua nhà ở tiểu bang khác, tất nhiên là ở suốt đời ở Orange County, hy vọng luật sư Andrew sẽ đến với đài VBS thường hơn. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý khán thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Chúc luật sư Andrew Đỗ cùng hiền thê là chánh án Cherry Phạm cùng các cháu hưởng một mùa xuân êm ả.

Quý vị hãy đến hội chợ Tết ngày 4, 5, 6 tháng 2 để nghe luật sư Andrew Đỗ đánh đàn và hát cùng ban nhạc của mình. Quý vị cần điều gì xin hãy email cho chúng tôi, email: kieumyduyen1@yahoo.com, điện thoại 714-260-5884, điện thoại văn phòng 714-636-2299. Liên lạc với luật sư Andrew Đỗ tại địa chỉ email andrewdo.do@ocgov.com, số điện thoại văn phòng 714-834-3110.





Xin cảm ơn. Chúc mừng năm mới quý vị.





– Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 31/01/2022)