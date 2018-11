Apple Và Microsoft Sửa Lỗi iCloud Không Tương Thích...

Có thể nói Windows 10 October Updater là một trong những bản cập nhật nhiều lỗi nhất, từ tự động xoá file, cho đến không tương thích với các máy dùng chip AMD cũ,... cùng với đó, một lỗi nghiêm trọng khác cũng xuất hiện trên bản Windows mới.Khoảng giữa tháng 11/2018, trong thông báo mới, Microsoft cho biết Apple đã phát hiện một lỗi không tương thích khá nghiêm trọng khi đồng bộ Shared Albums với iCloud (ver 7.7.0.27) trên phiên bản Windows 10 October 2018 Update. Để tránh người dùng bị ảnh hưởng, Microsoft đã chặn luôn khả năng cập nhật Windows 10 October 2018 Update trên những thiết bị đang có phiên bản iCloud không tương thích.Công ty giải thích: “Để đảm bảo trải nghiêm mượt mà, Microsoft đã chặn không cho những thiết bị đang có iCloud for Windows (version 7.7.0.27) cập nhật lên Windows 10 version 1809 cho đến khi lỗi được giải quyết xong”. Mặt khác, nếu đã ở Windows 10 October 2018 Update, người dùng cũng không thể cài đặt iCloud 7.7.0.27. Thông báo “this version of iCloud for Windows isn’t supported” sẽ hiện ra, ngăn chặc việc cài đặt. Cả Microsoft và Apple đang cùng nghiên cứu bản vá lỗi để phát hành nhanh nhất có thể. Microsoft khuyến cáo người dùng nên chờ máy tự động cập nhật chứ đừng nên cài thủ công.Nguoivietphone.com.