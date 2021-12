Tiêm Chủng Bắt Buộc Tại Đức

(Lê Ngọc Châu chuyển ngữ)

Mặc dầu chính phủ (trước đây và bây giờ) kêu gọi nhưng chỉ mới có khoảng 2/3 dân Đức chích ngừa và cho đến nay tại Đức vẫn còn có những cuộc biểu tình chống Lockdown vì Covid-19 xảy ra. Để đối phó, Đức ban hành luật mới, đặc biệt đối với những ngành nghề được liệt kê trong bản tin sau đây.

Bất kỳ ai làm việc trong 15 ngành nghề này phải được chích ngừa Covid-19 trước ngày 15/3/2022, nếu không sẽ có thể bị mất việc làm.

Chuyện này cũng có thể xảy ra ở các quốc gia khác khi tình thế bắt buộc nên tôi chuyển ngữ, tóm lược giới thiệu để rộng đường dư luận (LNC).

Quốc hội Đức (Bundestag) và "Thượng viện" đã quyết định rằng nhân viên y tế nên được chích ngừa. Business Insider liệt kê chi tiết các ngành nghề liên quan. Ở Đức, việc tiêm chủng sẽ sớm được áp dụng, nhưng ban đầu chỉ giới hạn cho các nhân viên y tế.

Quốc hội và "Thượng viện" đã quyết định như thế vào hôm thứ Sáu 10/12/2021. Cụ thể, điều này có nghĩa là: Bất kỳ ai đã làm việc lâu năm hoặc nhận nhiệm vụ mới trước ngày 15/3/2022 phải nộp giấy chứng nhận "tiêm chủng" trước ngày 15/3/2022. Nếu không sẽ có nguy cơ bị phạt tiền hoặc có thể bị mất việc. Nếu một công việc mới được bắt đầu trong một cơ sở y tế từ ngày 16/3/2022, bạn chỉ có thể tiếp nhận công việc của mình nếu có thể chứng minh ngay lập tức rằng đã được chích ngừa.

Nghị quyết lập pháp về "Tăng cường phòng ngừa tiêm chủng chống lại COVID-19 và thay đổi các quy định khác liên quan đến đại dịch COVID-19" hiện chỉ ra chính xác những người nào sẽ sớm phải chích ngừa ngay hoặc phục hồi.

Theo đó, bằng chứng về khả năng miễn nhiễm chống lại Covid-19 là cần thiết cho những người làm việc trong các tổ chức hoặc công ty sau:

• Bệnh viện

• Cơ sở vật chất cho phẫu thuật ngoại trú

• Các cơ sở chăm sóc hoặc phục hồi khả năng (Rehabilitationseinrichtungen/ Rehabilitation facilities)

• Cơ sở lọc máu

• Phòng khám ban ngày

• Nhà hộ sinh

• Các cơ sở điều trị hoặc cung cấp có thể so sánh với một trong các cơ sở được đề cập ở trên

• Văn phòng bác sĩ và nha sĩ

• Văn phòng các ngành nghề y tế khác

• Các cơ sở y tế công lập nơi thực hiện các cuộc kiểm tra y tế, các biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị ngoại trú

• Các dịch vụ cứu cấp

• Các trung tâm xã hội nhi khoa phù hợp với § 119 của Quyển Năm của Bộ luật Xã hội (nach § 119 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch / according to § 119 of the fifth book of the social security code)

• Các trung tâm điều trị y tế cho người lớn bị khuyết tật trí tuệ hoặc đa khuyết tật nặng theo § 119c của Quyển Năm của Bộ luật An sinh Xã hội

• Các tổ chức phục hồi khả năng nghề nghiệp theo § 51 của Quyển 9 Bộ luật Xã hội và các dịch vụ phục hồi khả năng nghề nghiệp

• Dịch vụ đánh giá và kiểm tra hoạt động trên cơ sở các quy định của cuốn thứ năm bộ luật an sinh xã hội hoặc cuốn sách thứ mười một bộ luật an sinh xã hội

Ngay cả những người "làm việc trong các cơ sở điều trị nội trú toàn thời gian hoặc bán thời gian để chăm sóc và ăn ở cho người già, người tàn tật hoặc người phụ thuộc hoặc trong các cơ sở tương đương" cũng cần có bằng chứng miễn trừ từ giữa tháng Ba.

Tương tự như vậy, những người làm việc trong các dịch vụ chăm sóc ngoại trú và các công ty khác và chỗ ở cho người già, người tàn tật hoặc người cần chăm sóc hoặc làm việc trong các tổ chức tương tự cần bằng chứng miễn nhiễm từ giữa tháng 3 năm 2022.

Theo luật, điều này không áp dụng cho những người "không thể tiêm vắc-xin chống lại virus SARS-CoV-2 do chống chỉ định y tế ( auf Grund einer medizinischen Kontraindikation / due to a medical contraindication )".

– Lê-Ngọc Châu (13/12/2021)