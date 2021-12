Thời Sự Trong Tuần

Olaf Scholz nói lời chào từ biệt với người tiền nhiệm tại phủ thủ tướng, cảm ơn bà vì sự cam kết của bà đối với vai trò này. (nguồn: https://www.bbc.com)



Tình hình đại dịch tuần qua làm nhiều người lo ngại vì sự lây lan của biến thể mới omicron. Nhưng hãng dược Pfizer cho biết những người đã chích mũi tăng cường thì đủ sức để được bảo vệ chống lại biến thể mới. Thế giới tuần qua cũng chứng kiến sự ra đi của bà Angela Merkel sau 16 năm làm thủ tướng Đức



Bà Angela Merkel Chấm Dứt 16 Năm Làm Thủ Tướng Đức

Olaf Scholz đã được tuyên thệ nhậm chức tân thủ tướng Đức, chính thức kế vị sau 16 năm lãnh đạo lịch sử của Angela Merkel, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Tư, 8 tháng 12 năm 2021.





Ông cam kết sẽ làm tất cả những gì ông có thể làm được để hướng tới một khởi đầu mới cho nước Đức.





Khi bà rời chức vụ thủ tướng tại Berlen, chấm dứt 31 sự nghiệp chính trị, Bà Merkel nói với cựu phó thủ tướng của bà rằng hãy nhận lấy nhiệm vụ “với niềm vui.”





Đảng Dân Chủ Xã Hội trung tả của ông sẽ điều hành cùng với Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do thân thiện với doanh nghiệp.





Ông Scholz, năm nay 63 tuổi nói năng nhỏ nhẹ, đã dẫn dắt Đảng Dân Chủ Xã Hội tới chiến thắng bầu cử vào cuối tháng 9, tự xác định vị thế của mình như là ứng cử viên kế tục bởi vì ông đóng vai trò chính trong chính phủ Merkel với chức phó thủ tướng.





Quốc hội Đức đã ủng hộ ông làm thủ tướng qua cuộc bỏ phiếu với tỉ số phiếu 395-303, và ông đã chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng liên bang thứ 9 bởi Tổng Thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Pfizer: Cần Chích Mũi Tăng Cường Mới Đủ Sức Chống Omicron

CDC cho biết biến chủng Omicron của COVID-19 hiện đã lây tới 57 quốc gia trên thế giới, và tại 19 tiểu bang Hoa Kỳ. Bác sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Hoa Kỳ, nói rằng con số lây lan sẽ còn tăng đều. Hiện nay Omicron đã tới California và Texas, hai nơi tập trung đông người Mỹ gốc Việt.





Nghiên cứu của hãng dược Pfizer cho thấy 2 mũi vaccine của hãng này không bảo vệ đầy đủ đối với Omicron, nhưng -- theo Pfizer hôm Thứ Tư 8/12/2021 -- mũi tăng cường thứ 3 sẽ đủ sức trung hòa các biến chủng COVID, theo bản văn ký tên Albert Bourla, Tổngq ảun trị của Pfizer.

Hoa Kỳ – Nhu Cầu Tiêm Vắc Xin Mũi Thứ 3 Tăng Đột Ngột Do Lo Ngại Về Biến Thể Omicron

WASHINGTON – Chính phủ Hoa Kỳ cho biết, người dân đang xếp hàng để tiêm các liều vắc xin COVID-19 tăng cường với tốc độ cao nhất từ trước đến nay, theo trang Reuters đưa tin hôm Thứ Ba, 7 tháng 12 năm 2021.





Lo ngại về biến thể Omicron mới được phát hiện đã thúc đẩy hàng triệu người đi tiêm phòng. Gần một triệu người mỗi ngày được tiêm liều tăng cường của một trong ba loại vắc xin được phép vào tuần trước, tỷ lệ cao nhất kể từ khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ chấp thuận tiêm mũi tăng cường cho một số người lớn tuổi vào tháng 9 năm 2021.





“Trong tuần trước, đã có gần 7 triệu người được tiêm mũi vắc xin thứ 3; tức là có khoảng một triệu mũi tiêm tăng cường được thực hiện mỗi ngày. Và đó là số người được tiêm mũi tăng cường mỗi ngày cao nhất từ trước đến nay,” Jeff Zient, điều phối viên phản ứng COVID-19 của Tòa Bạch Ốc cho biết hôm Thứ Ba, 7 tháng 12 năm 2021. Ông nói thêm, khoảng 55% những người từ 65 tuổi trở lên đủ điều kiện được tiêm nhắc lại.





Trong cuộc họp giao ban của Tòa Bạch Ốc, ông Zient công bố rằng Hoa Kỳ đã tiêm tổng cộng 12,5 triệu liều vắc xin trong tuần trước, tỷ lệ cao nhất tính từ tháng 5 năm 2021. Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã mở rộng xét duyệt để cho phép tiêm vắc xin mũi tăng cường cho tất cả người cao tuổi vào giữa tháng 11 năm 2021.





Dữ liệu của Cơ Quan Kiểm soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ cho thấy, khoảng 47 triệu người ở Hoa Kỳ hiện đã được tiêm phòng nhắc lại, gần một phần tư tổng số người lớn được tiêm phòng đầy đủ. Gần 10 triệu người trong số đó đã tiêm phòng thêm kể từ kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, khi Nam Phi báo cáo phát hiện biến thể Omicron đột biến cao, gây ra cảnh báo trên toàn thế giới.





Bác sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, cho biết tin tức về biến thể mới cùng mong muốn được đoàn tụ với gia đình trong kỳ nghỉ mùa đông và thông điệp về sức khỏe cộng đồng đã thúc đẩy nhu cầu tiêm mũi tăng cường.





Liều vắc xin tăng cường là một phần quan trọng trong kế hoạch đối phó biến thể Omicron của Tổng thống Joe Biden. Nhà Trắng đang làm việc với chính quyền địa phương và các hiệu thuốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao.





Matt Blanchette, người phát ngôn của CVS Health Corp (CVS.N) cho biết họ có đủ nguồn cung vắc xin để đáp ứng nhu cầu tăng cao và đang thuê thêm nhân viên để xử lý.





Erin Loverher, người phát ngôn của Walgreens Boots Alliance Inc (WBA.O), cho biết: “Chúng tôi đã nhận thấy nhu cầu tăng cao đột ngột trong hai tuần qua do nhiều yếu tố, bao gồm cả các kỳ nghỉ lễ, việc cấp phép tiêm mũi tăng cường cho tất cả mọi người cũng như tin tức về biến thể đang lây lan”.





Bằng chứng ban đầu chỉ ra rằng biến thể mới có khả năng lây lan ở mức độ cao hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn, Bác sĩ Anthony Fauci cho biết hôm Thứ Ba, 7 tháng 12 năm 2021. Mặc dù còn cần thêm dữ liệu để nghiên cứu, các ca nhiễm Omicron ban đầu dường như cần ít lần nhập viện hơn và bệnh nhân ít cần oxy hơn. Ông Fauci cho biết sẽ có thêm dữ liệu vào tuần tới, nhưng sẽ cần thêm vài tuần nữa để đưa ra kết luận chính xác.

Số Người Bị Dính Covid-19 Vẫn Tiếp Tục Gia Tăng Tại Nhiều Nơi Ở VN

Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 07/12 đến 16h ngày 08/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.599 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 14.595 ca ghi nhận trong nước (tăng 760 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 8.322 ca trong cộng đồng).





Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Thủ tướng giao Ban cán sự Đảng Bộ Y tế xây dựng kế hoạch để sớm báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về phương án tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thủ tướng giao Ban cán sự Đảng Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Chương trình tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 báo cáo xin ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, kế hoạch bảo đảm vaccine phòng COVID-19 cần chi tiết về số lượng, chủng loại, độ tuổi tiêm, thời gian tiêm, phương án tiêm, việc tiêm trộn giữa các loại vaccine, tiêm tăng cường, bổ sung, nhắc lại, kế hoạch bảo quản, chú ý hạn sử dụng. Đồng thời tích cực tiêm mũi 3 và đề xuất lộ trình xã hội hóa việc tiêm vaccine phòng COVID-19, báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch để sớm báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về phương án tiêm (mũi 1 và 2) cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.





SG dừng cho học sinh lớp 1 và trẻ 5 tuổi học trực tiếp. Sáng 8/12, UBND TPHCM đã có quyết định tạm dừng việc đi học trực tiếp đối với học sinh lớp 1 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi so với kế hoạch trước đó cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này đưa ra dựa trên tham mưu, đề xuất của Sở GD&ĐT TPHCM.





SG hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi. SG đã cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi, tỷ lệ bao phủ khoảng 85,5%. Chiều 8/12, ThS.BS Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết đến nay, TP.HCM đã kết thúc 2 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi. Trong chiến dịch vừa qua, 709.645 trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố đã được tiêm chủng, tăng hơn 7.481 trường hợp so với dự kiến ban đầu. Đến nay, tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 mũi 1 ở nhóm tuổi này đạt 96,6%, mũi 2 đạt 85,5%. Toàn thành có 7 quận, huyện đạt tỷ lệ cả 2 mũi tiêm trên 90%, gồm quận 5, quận 8, quận 10, quận 11, quận Bình Thạnh, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.





Người dân sẽ mua thuốc chữa COVID-19 như mua thuốc cảm cúm? Khi mà các thuốc kháng virus được sản xuất đại trà, ngành y tế sẽ tham mưu Chính phủ cho bán tại các nhà thuốc. Như vậy trong tương lai, người dân có thể mua uống như thuốc cảm cúm bình thường. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết vắc xin và thuốc kháng virus Molnupiravir thời gian qua đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt. Hiện nay có thêm thuốc điều trị Paxlovid do Pfizer sản xuất. Theo ông Thượng, 2 công ty nắm bản quyền của hai loại thuốc này đã đồng ý nhượng bản quyền cho Việt Nam. Vừa qua trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế có thông tin sắp tới Bộ Y tế sẽ cấp phép sản xuất trong nước. Hy vọng thời gian không xa, lượng thuốc điều trị sẽ phong phú, không khan hiếm như thời gian qua. Bộ dự kiến khi các thuốc kháng virus được sản xuất đại trà, ngành y tế sẽ tham mưu Chính phủ cho bán tại các nhà thuốc. Như vậy trong tương lai, người dân có thể mua uống như thuốc trị cảm cúm bình thường.





Ca mắc liên tục tăng cao, Hà Nội có 851 F0 điều trị tại trạm y tế lưu động. Theo số liệu mới nhất của Sở Y tế, toàn thành phố đã có 22 quận, huyện tiếp nhận 851 F0 điều trị tại các trạm y tế lưu động. Hiện tại thành phố đã xây dựng phương án triển khai trạm y tế lưu động tại 508 xã, phường, thị trấn. Trong đó 22 quận, huyện tiếp nhận 851 F0 điều trị tại các trạm y tế lưu động.





Ngày 8.12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 7.12 đến 18h ngày 8.12, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 709 ca bệnh COVID-19, trong đó: cộng đồng (243), khu cách ly (329), khu phong tỏa (137). Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, thành phố vượt 700 ca mắc/ngày.





Thừa Thiên Huế thêm 156 ca mắc mới, học sinh THPT học trực tiếp từ 13/12. Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận thêm 156 ca mắc COVID-19 mới. Học sinh THPT trên địa bàn tỉnh này sẽ đi học trực tiếp tại trường từ ngày 13/12. Tối 8/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, kết quả đến 18h, tỉnh này ghi nhận thêm 156 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Trong các ca mắc mới này, được phát hiện tại khu cách ly tập trung 14 ca, giám sát y tế tại nhà 1 ca, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 32 ca và tại cộng đồng 109 ca. Các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng có địa chỉ nơi ở chủ yếu tại TP Huế, thị xã Hương Thủy và 2 huyện Phú Lộc, Phú Vang. Tính đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 5.730 ca F0 bao gồm cả số bệnh nhân nơi khác chuyển đến BV TW Huế điều trị. Hiện đang điều trị 2.475 ca, đã được điều trị khỏi 3.242 ca.





157 ca dương tính mới, Hải Phòng phát hiện nhiều F0 trong khu công nghiệp. Trong ngày 8/12, ngành y tế thành phố Hải phòng ghi nhận 157 ca dương tính mới trong đó hơn 40 ca tại KCN VSIP được phát hiện qua khám sàng lọc. Ngành Y tế TP Hải Phòng vừa thông tin, ngày 08/12/2021, địa phương ghi nhận thêm 157 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc toàn thành phố là 1697 ca.





Đồng Nai: Số ca tử vong do COVID-19 tăng đột biến. Tỉnh Đồng Nai ghi nhận số ca nhiễm COVID- 19 tử vong tăng đột biến trong ngày 7/12 với 44 ca. Ngày 8/12, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, trong ngày hôm qua 7/12, toàn tỉnh ghi nhận thêm 44 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 toàn tỉnh đến nay lên 928 ca, chiếm 1,02% tổng số bệnh nhân COVID-19 toàn tỉnh.





Sở Y tế TP.HCM: Sẽ đến lúc không công bố số ca nhiễm mỗi ngày. Đến thời gian nào đó, TP.HCM sẽ giống như Singapore, không công bố số ca nhiễm và tử vong mỗi ngày, không đặt lưu tâm về số ca mắc mới, mà xem đây như một bệnh thường khi người nhiễm không có diễn tiến nặng.

CDC Hoa Kỳ Kêu Gọi Người Dân Tránh Đến Pháp, Jordan; New York Bắt Buộc Tất Cả Các Công Ty Tư Nhân Tiêm Vắc Xin Cho Công Nhân



CDC Hoa Kỳ Kêu Gọi Người Dân Tránh Đến Pháp, Jordan Vì Lo Ngại Về COVID-19 (Nguồn: Reuters.com)

WASHINGTON - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã khuyến cáo người dân không nên đi du lịch đến Pháp, Jordan, Bồ Đào Nha và Tanzania, với lý do lo ngại về COVID-19, theo trang Reuters đưa tin hôm Thứ Hai, 6 tháng 12 năm 2021.





Trong danh sách phân loại các điểm đến của CDC, hiện có 83 điểm đến được xếp loại "Cấp độ 4: Rất cao" bao gồm Andorra, Cyprus và Liechtenstein mới được thêm vào.





Hôm Thứ Hai, 6 tháng 12 năm 2021, Pháp cho biết họ sẽ đóng cửa các câu lạc bộ đêm trước Giáng sinh và thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội để đối phó với biến thể Omicron mới, nhưng không cần thiết phải đưa ra các lệnh đóng cửa hoặc giới nghiêm mới. Theo Thủ tướng Jean Castex, đợt đại dịch thứ năm đang bùng phát, nhưng với 52 triệu người hiện đã được tiêm chủng - gần 90% trong số những người đủ điều kiện - tình hình đã tốt hơn so với các đợt bùng phát trước đó.





Hoa Kỳ đã đặt ra các quy định mới, có hiệu lực vào Thứ Hai, 6 tháng 12 năm 2021, yêu cầu các hành khách hàng không quốc tế đến Hoa Kỳ phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng một ngày trước khi lên máy bay. Theo các quy định trước đây, khách du lịch hàng không quốc tế đã được tiêm phòng có thể xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng ba ngày kể từ ngày khởi hành.





Một số quan chức hãng hàng không nói với Reuters rằng vẫn còn thời gian gia hạn ba ngày để cho phép một số du khách quay trở lại Hoa Kỳ với kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện nhiều hơn thời hạn một ngày. Một nữ phát ngôn viên của CDC từ chối xác nhận điều đó, nhưng cho biết “CDC đang xem xét quyết định thận trọng khi yêu cầu được đưa ra.”





Từ ngày 29 tháng 11 năm 2021, Tòa Bạch Ốc đã cấm gần như tất cả các công dân nước ngoài từ tám quốc gia ở miền nam châu Phi nhập cảnh vào Hoa Kỳ do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron, nhưng lại không mở rộng hạn chế nhập cảnh đối với các quốc gia khác, nơi cũng phát hiện biến thể mới.









Trong khi đó, bản tin khác của Reuters hôm Thứ Hai cho hay Thành phố New York tuyên bố tất cả các chủ lao động của các công ty tư nhân phải thực hiện các quy định về tiêm vắc xin COVID-19 cho công nhân của mình, theo trang Reuters đưa tin hôm Thứ Hai, 6 tháng 12 năm 2021. Quy định mới được ban ra trong bối cảnh biến thể Omicron đã lây lan trên ít nhất một phần ba các tiểu bang của Hoa Kỳ.

Thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ đặt ra hạn chót vào ngày 27 tháng 12 năm 2021 cho tất cả 184.000 cơ sở kinh doanh và công ty để yêu cầu người lao động của họ xuất trình bằng chứng chứng minh đã được tiêm phòng. Ngoài ra, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi phải tiêm ít nhất một liều vắc xin trước ngày 14 tháng 12 năm 2021 để có thể vào nhà hàng, quán xá, và tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, chẳng hạn như thể thao, ban nhạc, và khiêu vũ.





“Tiêm phòng là cách thoát khỏi đại dịch và đây là những biện pháp táo bạo hàng đầu để khuyến khích người dân New York giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng,” de Blasio, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2022, cho biết trong một tuyên bố.





Theo trang web của thành phố New York, khoảng 27% trẻ em từ 5 đến 12 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vắc xin và 15% đã được tiêm chủng đầy đủ. Phòng Thương mại Greater New York cho biết họ ủng hộ việc mở rộng quy định. Các yêu cầu được đưa ra vào thời điểm các ca nhiễm Covid mới đang gia tăng trên toàn quốc, đặc biệt là ở các bang phía bắc, vì thời tiết lạnh hơn đã khuyến khích hòa nhập và giao lưu trong nhà nhiều hơn. Trong tuần trước, trung bình cả nước có hơn 120.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng 64% so với một tuần trước đó, theo một thống kê của Reuters.





Cũng theo số liệu của Reuters, số ca tử vong đã tăng trung bình 1.300 người mỗi ngày trong bảy ngày qua, tăng từ mức trung bình 800 người một ngày một tuần trước đây. Biến thể Delta vẫn chiếm 99,9% các ca nhiễm Covid mới ở Hoa Kỳ, Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky nói với ABC News hôm Chủ Nhật, 5 tháng 12 năm 2021.





Biến thể Omicron, được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2021 ở miền nam châu Phi, đã lây lan trên toàn cầu và có dấu hiệu dễ lây lan hơn so với biến thể Delta. Tổng cộng có vài chục trường hợp Omicron đã được tìm thấy ở 18 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ: California, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington và Wisconsin, theo một cuộc kiểm đếm của Reuters.





Một số ngân hàng Phố Wall có trụ sở chính tại New York, bao gồm Goldman Sachs Group Inc (GS.N), Morgan Stanley (MS.N) và Citigroup (C.N), đã yêu cầu bất kỳ ai đến văn phòng của họ đều phải tiêm vắc xin. JPMorgan Chase & Co (JPM.N), ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, cho phép các nhân viên chưa được tiêm phòng đến làm việc tại văn phòng nếu họ trình kết quả xét nghiệp COVID-19 hai lần một tuần. Google của Alphabet Inc (GOOGL.O) và Facebook của Meta (FB.O), cũng có cơ sở tại Thành phố New York, đã yêu cầu tất cả nhân viên ở Hoa Kỳ phải được tiêm phòng khi vào các tòa nhà.

Vo Van Hung, 42 Tuổi, Xin Rời Hong Kong Về VN Sau Gần 30 Năm Tù Tỵ Nạn: Hong Kong Mất Tự Do Rồi, Y Như VN

Người tỵ nạn Vo Van Hung, 42 tuổi, bị giam khi còn là 1 cậu bé 15 tuổi tại Hong Kong cuối cùng quyết định không chống lệnh trục xuất, theo tin của Next Shark. Vo Van Hung bị tuyên án chung thân sau khi giết 1 người tỵ nạn khác hồi năm 1994. Bản án được giảm, và y hoàn tất bản án năm 2016 theo 1 tu chính của luật Hong Kong, nhưng vẫn bị giam vì là di dân lậu, theo báo Hong Kong Free Press.





Vo tới Hong Kong năm 1991 khi 12 tuổi. Vo tới với 1 người đàn ông nói là bà con, nhưng người này đã bỏ rơi Vo, để Vo ở lại trong tại tỵ nạn Whitehead ở thị trấn Ma On Shan. Ba năm sau, Vo đâm chết 1 người tỵ nạn khác trong khi xô xát, và bị kêu án chung thân.





Bản án Vo giảm còn 29 năm tù vào năm 1998 sau khi Hong Kong sửa luật để không cho vị thành niên bị án chung thân. Vo hoàn tất bản án năm 2016. Nhưng vẫn ở trong tù tới giờ vì là di dân lậu. Bị giam gần 3 thập niên, Vo mất cơ hội hợp pháp hóa để thành cư dân Hong Kông, nên bị lệnh trục xuất.





Vo là 1 trong 18 công dân Việt Nam bị Hồng Kông xem là không thể cho định cư vì nhiều lý do. Bây giờ, Vo Van Hung chấp nhận bị trục xuất sau khi lý luận xin miễnt rục xuất bị từ chối: Vo khai rằng thân phụ là 1 người lính VNCH chống lại CSVN nên không dám về vì sợ bị truy bức. Vo bị bác bỏ hai lần khi chống lệnh trục xuất.





Theo báo HKFP, trong khoảng 200,000 người Việt tới Hong Kong từ 1975 tới 1999, có 143,700 người được định cư nơi khác, và 67,000 người bị ép hồi hương.





Vo viết trong lá thư ngày 29/11/2021 giải thích vì so Vo chấp nhận bị trục xuất về VN: "Hong Kong không còn dân chủ nữa, bây giờ y hệt VN thôi."





Trả lời phỏng vấn của HKFP, Vo nói hy vọng sẽ về ở Đồ Sơn, phía Bắc Hải Phòng sau khi được thả, Một bạn tù của Vo đang có nhà ở Do Son. Vo Van Hung đã học tiếng Anh và tiếng Quảng Đông trong các năm trong tù, hy vọng sẽ làm thông ngôn cho các doanh nghiệp ngoại: "Tôi không thể nói tiếng Anh giỏi, vì là tự học, nhưng đọc thì tốt. Tôi cũng có th63 đánh máy. Tôi học dùng máy điện toán khi ở trong tù."

Úc Cũng Theo Chân Mỹ Tẩy Chay Ngoại Giao Thế Vận Hội Bắc Kinh

SYDNEY – Thủ tướng Scott Morrison cho biết, Úc Đại Lợi sẽ cùng Hoa Kỳ tẩy chay ngoại giao Thế Vận Hội Mùa đông ở Bắc Kinh, dù quyết định có thể sẽ làm xấu đi mối quan hệ song phương vốn đã cay đắng, theo trang Reuters đưa tin hôm Thứ Tư, 8 tháng 12 năm 2021.





Hôm Thứ Hai, 6 tháng 12 năm 2021, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ không cử các quan chức chính phủ của mình đến tham dự Thế Vận Hội Bắc Kinh, để phản đối “hành động tàn bạo” xâm phạm nhân quyền của Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài tuần sau các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu quan hệ căng thẳng giữa hai bên. Sau đó, Trung Quốc đã cảnh báo Hoa Kỳ sẽ “trả giá” cho quyết định của mình và về “các biện pháp đáp trả kiên quyết”.





Bất chấp đe dọa, Thủ tướng Morrison cho biết Canberra sẽ tham gia cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông 2022. Ông nói với các phóng viên ở Sydney: “Các quan chức chính phủ Úc Đại Lợi sẽ không đến Trung Quốc tham dự Đại hội thể thao đó. Còn các vận động viên sẽ đi bình thường,”





Ông cho biết quyết định được đưa ra do Úc Đại Lợi đang đấu tranh để mở lại các kênh ngoại giao với Trung Quốc, để thảo luận về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và các động thái của Bắc Kinh nhằm làm chậm và chặn nhập khẩu hàng hóa của Australia. Các quan chức chính phủ Úc Đại Lợi đã không thể nói chuyện với người đồng cấp trong nhiều tháng, thay vào đó, liên lạc được thực hiện thông qua các nhà ngoại giao.





Việc tẩy chay chính thức có thể sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ của Úc Đại Lợi với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của họ, vốn đã trở nên xấu đi sau khi Canberra cấm Huawei Technologies khỏi mạng băng thông rộng 5G của họ vào năm 2018, và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19.





Phía Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế đối với một số mặt hàng của Úc Đại Lợi, bao gồm than đá, thịt bò, lúa mạch và rượu vang. Ông Morrison cho biết bất kỳ sự gián đoạn thương mại nào nữa sẽ là “hoàn toàn và tuyệt đối không thể chấp nhận được.”





Ủy ban Thế Vận Hội Úc Đại Lợi cho biết cuộc tẩy chay ngoại giao sẽ không ảnh hưởng đến 40 vận động viên, dự kiến sẽ tranh tài tại Thế Vận Hội mùa đông, bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

Biden-Putin Họp: Mỹ Dọa Sẽ Trừng Phạt Mạnh Tay Nếu Nga Xâm Lăng Ukraine, Nga Đòi NATO Cam Kết Không Mở Rộng Qua Phía Đông

WASHINGTON / MOSCOW - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng phương Tây sẽ áp đặt “các biện pháp kinh tế mạnh mẽ cùng các biện pháp khác” đối với Nga nếu họ xâm lược Ukraine, trong khi ông Putin yêu cầu đảm bảo rằng NATO sẽ không mở rộng xa hơn về phía đông, theo trang Reuters đưa tin hôm Thứ Ba, 7 tháng 12 năm 2021.





Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài hai giờ về Ukraine và các tranh chấp khác về mối quan hệ Mỹ-Nga, vốn đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc hơn ba thập kỷ trước, khi Nga có hàng chục nghìn quân lính ở biên giới Ukraine.





Điện Kremlin cho biết ông Putin đã đáp lại lời cảnh báo với yêu cầu có được những đảm bảo đáng tin cậy, ràng buộc về mặt pháp lý, về việc hạn chế sự mở rộng của NATO về phía đông. Ông phàn nàn về những nỗ lực của NATO nhằm “phát triển” “lãnh thổ Ukraine.”





Không có đột phá nào trong bế tắc được ghi nhận nhưng cả hai bên đồng ý tiếp tục liên lạc, một tiến triển có thể làm giảm căng thẳng toàn cầu. Điện Kremlin đã phủ nhận việc nuôi ý định tấn công Ukraine và cho biết lực lượng quân đội đóng ở biên giới phía nam của họ là để phòng thủ, nhưng các quốc gia láng giềng đang lên tiếng báo động.





Ông Biden cảnh báo Putin rằng ông có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn, và rằng Mỹ cùng các đồng minh châu Âu sẽ hỗ trợ thêm khả năng phòng thủ cho Ukraine.





Tổng thống Biden “nói rõ rằng Hoa Kỳ và Đồng minh của chúng tôi sẽ đáp trả bằng các biện pháp kinh tế và các biện pháp khác mạnh mẽ trong trường hợp quân sự leo thang,” Tòa Bạch Ốc cho biết trong một tuyên bố.





Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan nói với các phóng viên sau cuộc gọi, đề cập đến phản ứng trước việc Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho những điều mà chúng tôi đã không làm trong năm 2014. Trong trường hợp xảy ra tấn công, Hoa Kỳ sẽ tìm cách phản ứng tích cực nếu các đồng minh Baltic yêu cầu Hoa Kỳ giúp bổ sung “khả năng” hoặc "triển khai.”





Một quan chức cho biết Hoa Kỳ cũng có thể nhắm mục tiêu vào các ngân hàng lớn nhất của Nga và khả năng chuyển đổi đồng rúp thành đô la và các loại tiền tệ khác của Moscow. Vào năm 2014, Washington chủ yếu tập trung vào viện trợ phòng thủ, phi sát thương sau khi Nga sáp nhập Crimea vì lo ngại leo thang khủng hoảng.





Theo ông Sullivan, ông Biden đã “thẳn thắng” với Putin. Sullivan nói: “Đã có rất nhiều sự cho đi và nhận lại, không hề có chuyện vẫy tay chào, nhưng tổng thống rất rõ ràng rằng vị trí của Hoa Kỳ ở đâu trong tất cả các vấn đề”. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết ông Putin nói với ông Biden rằng việc đổ mọi trách nhiệm lên vai Nga về những căng thẳng hiện nay là sai lầm.





Moscow đã lên tiếng bày tỏ sự bực tức về viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã nghiêng về phương Tây kể từ cuộc nổi dậy lật đổ tổng thống thân Nga vào năm 2014, và điều mà Nga gọi là “sự bành trướng của NATO”.

Thủ Tướng Hun Sen Đòi CSVN Cách Chức Tướng Thứ Trưởng Quốc Phòng VN Trước Sự Hiện Diện Của Đại Sứ TQ



Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (ảnh trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (nguồn: Đài RFA tiếng Việt)

Thủ Tướng Campuchia Hun Sen đã phô lộ thái độ phục tùng nước lớn TQ quá lộ liễu khi ông đòi chính quyền CSVN phải “cách chức Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - cựu Tư lệnh Bộ đội biên phòng, hiện nay là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong buổi lễ có sự hiện diện của Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên (Wang wenTian),” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 7 tháng 12 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Hôm 6 tháng 12, ông Hun Sen - Thủ tướng Campuchia cho biết đã yêu cầu Hà Nội cách chức Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - cựu Tư lệnh Bộ đội biên phòng, hiện nay là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong buổi lễ có sự hiện diện của Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên (Wang wenTian).





Mạng báo Khmer Times dẫn phát biểu của Thủ tướng nước này nhân dịp khánh thành Quốc lộ số 11 dài gần 100 km do công ty Trung Quốc xây dựng. Trong bài phát biểu này, người đứng đầu Chính phủ Campuchia chỉ đích danh ông Hoàng Xuân Chiến và yêu cầu ông này xin lỗi vì một bài phát biểu hồi năm ngoái.





“Tôi đang nói tới tướng Hoàng Xuân Chiến. COVID-19 không hề tràn từ Campuchia sang Việt Nam như sông Mê Kông, ngược lại mới đúng. Tôi đã yêu cầu cách chức ông này, nhưng mà ông ta lại được 'cách chức' từ hai sao lên ba sao.” Ông Hun Sen tuyên bố.





Người đứng đầu chính phủ Campuchia còn nói phát biểu của vị tướng Việt Nam là một “sự sỉ nhục không thể chấp nhập được” đối với Campuchia, và cho rằng chính câu nói đó đã thôi thúc ông mở chiến dịch tiêm chủng phủ đến 89 phần trăm dân số, phần lớn là sử dụng thuốc chủng ngừa vi-rút corona của Bắc Kinh.





Vị nguyên thủ này yêu cầu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam xin lỗi người dân Campuchia, và sửa sai để làm hài lòng bản thân Hun Sen.





"Campuchia là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ là nguồn lây bệnh cho Việt Nam, Thái Lan hay Lào”, ông Hun Sen khẳng định chắc nịch, đồng thời lưu ý rằng ông đang giải quyết vấn đề với cá nhân ông Chiến chứ không phải chính phủ hay người dân Việt Nam.





Bình luận về vấn đề trên, chuyên gia nghiên cứu Campuchia, ông Tim Frewer cho RFA biết qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp quan điểm của ông:





“Tôi nghĩ rằng Hun Sen đang cố gắng chứng tỏ rằng ông ta có khả năng kháng cự lại nhà nước Việt Nam. Ông ta có lẽ đã chờ đợi thời cơ phù hợp để thực hiện điều này, bởi phát ngôn của vị tướng bên phía Việt Nam đã xảy ra cách đây hơn một năm.





Hun Sen luôn luôn muốn phản bác lại những chỉ trích từ phe đối lập rằng ông ta là con rối của Việt Nam. Nhưng đồng thời lại không muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế và chính trị với Việt Nam. Cho nên, có lẽ việc nhắm đến một vị tướng quân đội là một cách an toàn.”





Mạng báo Pnompenh Post cho hay, phát biểu của tướng biên phòng Việt Nam diễn ra trong một hội nghị ngày 10 tháng 3 năm 2020, khi đó ông Hoàng Xuân Chiến đang còn giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia”.





Campuchia vốn là đồng minh thân cận của Việt Nam, tuy nhiên trong những năm gần đây, nước này tỏ ra xích lại gần hơn với Trung Quốc sau khi nhận được sự đầu tư và viện trợ khổng lồ, gần đây là viện trợ vắc-xin COVID-19 và dự án xây nhà máy sản xuất thuốc vắc-xin ngay tại quốc gia láng giềng với Việt Nam.