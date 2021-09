Một Trăm Lẻ Một Loại Bánh Trung Thu

…Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm

Em bé nhà ưa đứng quây quần

Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân

Em muốn ăn bốn, năm ba phần

Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng

Ngọt cay như mứt gừng mứt bí

Ăn mát lòng lại thấy vui thêm… (Rước Đèn Tháng Tám)

Trong lời bài hát không thể thiếu mỗi khi Trung Thu đến -Rước Đèn Tháng Tám, người ta thấy các em nhỏ thiệt là tham ăn. Ăn bánh dẻo, bánh trung thu đến ba, bốn, năm phần! Nói vậy thôi, chớ người lớn có vẻ tận hưởng thú ăn bánh trung thu nhiều hơn trẻ em. Trước ngày rằm tháng Tám cả tháng, bánh trung thu đã được bày bán khắp nơi. Người lớn đi mua, ăn bánh trung thu sớm hơn, kén chọn nhiều loại hơn các em nhỏ nhiều!

Bánh trung thu có nguồn gốc từ Trung Hoa, nhưng nay đã lan tỏa ra khắp các quốc gia ở vùng Đông Á như Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Việt Nam, Singapore… Nghe nói từ trước 1975, chỉ có dân nhà giàu mới dám “đụng” tới bánh trung thu Hồng Kông, mắc tiền lắm. Ở từng quốc gia khác nhau, bánh trung thu có thay đổi khẩu vị chút ít để phù hợp với văn hóa ẩm thực của từng dân tộc. Chắc là phải hơn một trăm lẻ một loại.

Ở Việt Nam, bánh trung thu qua thời gian đã biến thể khá nhiều, đa dạng hơn về chủng loại: bánh nướng bánh dẻo, bánh trung thu làm bằng sương sa, bánh pía của người Tiều… Nếu trở lại thời điểm trước 1975 ở Miền Nam, bánh trung thu có hai loại phổ biến nhất: bánh nướng và bánh dẻo. Bánh nướng có tên như vậy là vì chế biến phải qua công đoạn nướng. Bánh nướng gồm hai phần chính: vỏ bánh và nhân bánh. Phần nào cũng góp phần tạo ra hương vị riêng của một chiếc bánh ngon. Vỏ phải mềm mại, mịn màng, nhân phải có hương vị thơm ngon. Vỏ bánh làm bằng bột mì trộn với trứng gà. Nhân có thể được làm bằng nhiều nguyên liệu khác nhau. Trứng muối là một đặc trưng của bánh trung thu, cũng là một món ăn đặc trưng của người Hoa. Hai loại nhân tiêu biểu của bánh nướng: đậu xanh, hay khoai môn, hay hạt sen nhuyễn bọc lòng đỏ trứng muối; và nhân thập cẩm. Những người sành ăn bánh trung thu thường khoái bánh thập cẩm hơn. Nhân thập cẩm- đúng như tên gọi- có thể bao nhiều thứ, tùy theo bí quyết của từng tiệm: thịt heo, thịt gà, hạt dưa, hạt bí, hạt điều... Hồi xưa, thập cẩm vi cá là một trong những loại bánh đắt tiền nhất. Nhưng nay ở bên Mỹ, loại bánh này không được ưa chuộng, vì người ta tội nghiệp cho mấy con cá mập quá!

Bánh dẻo được làm từ bột nếp, đúc trong khuôn, gõ ra là ăn liền, khỏi phải nướng. Nhân bánh dẻo thường làm bằng đậu xanh hay hạt sen nhuyễn. Cũng có bánh dẻo thập cẩm. Nói chung, bánh dẻo dễ làm, và ăn có vẻ thanh cảnh hơn.

Hình dạng bánh trung thu có hai loại tiêu biểu: tròn và vuông, ý nghĩa cũng giống như bánh chưng, bánh dầy. Cũng có bánh trung thu hình con heo, hoặc heo mẹ cùng đàn heo con, tượng trưng cho sự sung túc. Trẻ em thì thích bánh trung hình con heo lắm, có khi đẹp quá tiếc không muốn ăn!

Nhiều người sành ăn ở khu Little Saigon Quận Cam mỗi năm thường xuyên trở lại tiệm Sun Moon Bakery là vì món bánh nướng thập cẩm. Lý do khiến bánh thập cẩm của Sun Moon hấp dẫn giới ghiền bánh trung thu là do nhân thái bằng tay, cho nên khi ăn vẫn còn cảm nhận được trong miệng chất liệu của từng loại trong nhân thập cẩm. Lại nữa, Sun Moon vẫn sử dụng nhiều loại hạt khác nhau như hạt dưa, hạt điều… chứ không chỉ một thứ đậu phộng. Thưởng thức bánh thập cẩm Sun Moon chầm chậm, sẽ thấy như đang khám phá ra từng hương vị khác nhau trong mỗi lần cắn, nhai: này là hạt dưa dòn dòn, này là trứng bùi bùi, này là lạp xưởng sực sực… Ăn bánh trung thu làm tay cũng có khác với bánh trung thu làm hàng loạt bằng máy. Cũng phải nhắc tới bánh thập cẩm chay của Sun Moon, vẫn có đủ sự độc đáo của bánh thập cẩm mặn, mà lại phù hợp với khuynh hướng ăn chay bảo vệ môi trường của thời này.

(VB)

Bài viết được cung cấp thông tin và tài trợ bởi:

Sun Moon Bakery

9635 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 (trong khu T&K Plaza)

Tel: 714 715 2304

Email: sunmoonbakery1@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070531132416