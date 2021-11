Thông Điệp Của PIVOT: Phán Quyết Tòa Án Trong Vụ Rittenhouse Phản Ảnh Sự Bất Công Của Nước Mỹ

Ngày 25 tháng 8, 2020, Kyle Rittenhouse lái xe từ nhà ở bang Illinois đến Kenosha, Wisconsin. Bằng một khẩu súng trường bán tự động, hắn bắn chết 2 người và làm một người khác bị thương. Không ai chối cãi rằng Rittenhouse đã có mặt tại hiện trường và đã bắn người vì sự việc được thu lại trên nhiều băng video. Ngày 19 tháng 11, 2021, tòa án phán quyết rằng hắn “không có tội” trên mọi tội danh.





PIVOT mạnh mẽ phản đối phán quyết này, vì nó phản ảnh một kết hợp độc hại của nạn kỳ thị chủng tộc, nạn bạo động súng đạn, phong trào “cảnh sát tự phong” da trắng, và sự bất công trong hệ thống luật pháp. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về thông điệp tai hại và tiền lệ nguy hiểm mà phán quyết này tạo nên - đó là bất cứ ai cũng có thể mang vũ khí bán tự động bất hợp pháp đi vào giữa một cuộc biểu tình, và giết người mà không bị hậu quả gì.





Phán quyết này sẽ khích động những kẻ có tinh thần da trắng thượng đẳng bạo dạn hơn khi tấn công và giết những ai bất đồng ý kiến với họ, cũng như những người họ cho rằng nguy hiểm hoặc có giá trị thấp vì màu da. Chúng ta đã từng thấy trường hợp anh Ahmaud Arbery bị giết tại Georgia hoặc vụ tàn sát tại tiệm mát-xa ở Atlanta. Phán quyết này tạo nỗi bất an cho tất cả chúng ta, nhất là người da màu và những ai thuộc về các cộng đồng bị xếp ở ngoài lề dòng chính.





Phán quyết này cũng làm gia tăng nỗi sợ hãi rằng hệ thống luật pháp Hoa Kỳ từ căn bản là bất công với những người da màu và những người bị áp bức khác. Trong khi hàng ngàn người da màu bị án tù nhiều năm vì những tội phạm ma túy nhỏ, một người da trắng có thể sát hại người khác mà không sợ bị trừng phạt.





Chúng ta, những người da màu và các đồng minh tại xứ sở này, cần đối phó bằng cách sát cánh để chống lại không những các cá nhân kỳ thị và bạo động, mà cả các hệ thống đã cho phép họ hành xử như thế và giao đặc quyền cho họ. PIVOT sẽ tiếp tục nỗ lực chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, nạn bạo động súng đạn, tinh thần da trắng thượng đẳng và sẽ hợp tác với các đồng minh để cải thiện hệ thống luật pháp bất công của chúng ta.

###



PRESS STATEMENT

PIVOT’S STATEMENT On The Rittenhouse Verdict Reflects the Injustices in the U.S.





November 21, 2021





On August 25th, 2020, Kyle Rittenhouse drove from his home in Illinois to Kenosha, Wisconsin. Using a semi-automatic rifle, he shot 2 men to death and maimed another. Rittenhouse’s presence and his shootings have never been in dispute as he was captured on multiple videos. On November 19th, 2021, the verdict in his trial was “not guilty” on all charges.





PIVOT strongly protests this verdict, a toxic confluence of racism, gun violence, white vigilantism, and legal injustice. We are especially concerned about the chilling message it sends and the dangerous precedent it sets — that someone can come to a protest illegally armed with a semi-automatic weapon and kill protestors with absolutely no penalty.





This verdict will embolden white supremacists to attack and kill those who disagree with them and those who because of race they deem as being dangerous or less worthy, as in the Ahmaud Arbery murder in Georgia or the Atlanta spa shootings. This verdict makes us all feel unsafe, especially marginalized communities and people of color.





The verdict also confirms the fear that the American legal system is fundamentally unjust to people of color and other oppressed people. While thousands of people of color go to jail for years for minor drug offenses, a white person can commit murders in cold blood without fear of punishment.





In response, all people of color and our allies in this country must stand together and fight back against not only violent, racist individuals but also the structures that enable and privilege them. PIVOT will continue our work fighting against racism, gun violence, white supremacy and will work with our allies to address our broken justice system.





###

PIVOT- Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến - là một tổ chức bất vụ lợi được thành lập vào năm 2017, với quy chế 501c4. Sứ mạng của chúng tôi là tiếp cận và khuyến khích người Mỹ gốc Việt tham gia dựng lên một nước Mỹ công bình và đa dạng. Cộng đồng của chúng tôi bao gồm các nhà hoạt động và ủng hộ tại trên 25 tiểu bang Hoa Kỳ. Trang mạng của chúng tôi là www.pivotnetwork.org