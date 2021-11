Thời Sự Trong Tuần

Michelle Wu, người Mỹ gốc Đài Loan, tuyên bố đắc cử Thị Trưởng Thành Phố Boston tối Thứ Ba, 2 tháng 11 năm 2021. Cô là người làm nên lịch sử vì là phụ nữ gốc Á đầu tiên đắc cử chức Thị Trưởng Thành Phố Boston. (nguồn: www.cnn.com)

Đại dịch trên toàn cầu đã giảm xuống đáng kể do số người chích thuốc ngừa Covid-19 ngày càng nhiều, nhưng nhìn lại gần 2 năm bị đại dịch tấn công với số người chết trên toàn thế giới đã vượt qua 5 triệu người làm cho mọi người càng cảm nhận mức tàn phá của đại dịch là kinh khủng.

Chưa Tới 2 Năm Hơn 5 Triệu Người Đã Chết Từ Covid-19 Trên Toàn Cầu

Số người chết trên toàn cầu từ Covid-19 đã hơn 5 triệu hôm Thứ Hai, 1 tháng 11 năm 2021, chưa tới 2 năm kể từ khi vào cuộc khủng hoảng mà không chỉ tàn phá các nước nghèo nhưng cũng làm chật vật các nước giàu với các hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai.





Cộng chung, Hoa Kỳ, Liên Âu, Anh và Ba Tây – tất cả đều là nước giàu – hay quốc gia có thu nhập cao – chiếm 1/8 dân số thế giới nhưng gần một nửa tất cả tử vong được báo cáo. Riêng Hoa Kỳ đã đạt kỷ lục hơn 745,000 người chết, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác.





“Đây là khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta,” theo Bác Sĩ Albert Ko, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Sức Khỏe Công Cộng của Đại Học Yale. “Chúng ta phải làm gì để bảo vệ chính mình để chúng ta không có thêm 5 triệu tử vong khác?”





Tổng số tử vong, được tính bởi Đại Học Johns Hopkins, là tương đương với dân số của Los Angeles và San Francisco cộng lại. Nó ngang với số người bị giết chết trong các trận chiến trong những quốc gia từ năm 1950, theo các phỏng đoán từ Viện Nghiên Cứu Peace Research Institute Oslo. Trên toàn cầu, hiện nay Covid-19 là nguyên nhân gây ra tử vong nhiều thứ ba, sau bệnh tim và tai biến.





Các điểm nóng đã thay đổi trong 22 tháng kể từ khi đại dịch bắt đầu, thay đổi nhiều nơi khác nhau trên màu đỏ bản đổ thế giới. Hiện nay, vi khuẩn đang tấn công Nga, Ukraine và nhiều nơi khác tại Đông Âu, đặc biệt những nơi có những tin đồn, thông tin sai lệch và sự thiếu tin tưởng trong chính quyền đã làm cản trở các nỗ lực chich thuốc ngừa. Tại Ukraine, chỉ 17% dân số người lớn đã chích ngừa đầy đủ, trong khi tại Armenia chỉ 7%.

CDC Cho Phép Chích Thuốc Ngừa Covid-19 Của Pfizer Cho Trẻ Em Từ 5 Tới 11 Tuổi

Các viên chức sức khỏe Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, 2 tháng 11 năm 2021, đã đưa ra quyết định cuối cùng cho việc chích thuốc ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi, sự mở rộng lớn của chiến dịch chích thuốc ngừa toàn quốc, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Cơ Quan FDA đã cho phép chích thuốc ngừa cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi – liều lượng chỉ bằng 1/3 liều lượng chích cho các thanh thiếu niên và người lớn. Nhưng Cơ Quan CDC đề nghị người nào nên nhận thuốc chích ngừa mà FDA đã cho phép.





Công bố bởi giám đốc CDC là Bác Sĩ Rochelle Walensky đến chỉ vài giờ sau khi nhóm cố vấn đã thống nhất quyết định thuốc của Pfizer nên được chích cho 28 triệu trẻ em trong nhóm tuổi đó.





Hàng triệu liều được chế tạo bởi Pfizer và đối tác của hãng này là BioNTech đã được chuyên chở tới các tiểu bang, các văn phòng bác sĩ và các tiệm thuốc, sẵn sàng cho quyết định của CDC.

Hà Nội Chuẩn Bị Đón Học Sinh Đi Học Lại, Sài Gòn Số Người Bị Dính Covid-19 Tăng Trở Lại

Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 16h ngày 02/11 đến 16h ngày 03/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.192 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 6.175 ca ghi nhận trong nước (tăng 562 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 2.766 ca trong cộng đồng).





Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.283 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc hết ca mắc trong cộng đồng mới cho trẻ đi học trở lại. Sáng 3/11, dưới sự chủ trì của hai Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các thành viên Ban Chỉ đạo đã họp bàn về công tác phòng, chống dịch... Trong công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, các ý kiến nhận định, việc không được đến lớp ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập, phát triển tâm sinh lý của học sinh. Đây không chỉ là nhu cầu của học sinh mà còn là của gia đình, phụ huynh học sinh. "Đi học phải an toàn, kiểm soát được dịch, bảo vệ được sức khỏe cho các cháu và cộng đồng. Điều đó không có nghĩa tuyệt đối không có học sinh mắc COVID-19. Do đó, ngành giáo dục, y tế phải hướng dẫn rất chi tiết về các quy định phòng, chống dịch trong lớp học, khi ra chơi, phương án xử lý khi có ca mắc trong trường học…"- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu.





Chủng Delta chiếm 100% tại SG, tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234% chủng cũ. Biến chủng Delta chiếm chủ đạo trong đợt dịch này: 100% tại TP.HCM và chủ yếu tại Bắc Giang, Bắc Ninh..., với các đặc điểm: tăng 175% khả năng bám dính vào niêm mạc đường hô hấp so với chủng gốc, phát tán mầm bệnh ra môi trường nhanh. Bên cạnh đó, virus nhân lên nhanh, trong 48 giờ gia tăng lượng virus trong dịch đường hô hấp cao hơn 1.260 lần so với chủng cũ, chu kỳ lây nhiễm nhanh, trong 2-3 ngày đã có khả năng lây cho người khác, cá biệt có trường hợp chỉ 1 ngày đã lây lan. Bộ Y tế vừa có báo cáo cho hay. Báo cáo này cũng cho biết tần suất lây nhiễm mỗi F0 lây cho 5-10 người, trong khi chủng cũ tỉ lệ là 1 F0 lây 2,2 người. Tỉ lệ bệnh nặng cao hơn 234%, tỉ lệ tử vong cao hơn 132% so với chủng cũ.





Hà Nội: một xã tạm dừng các dịch vụ ăn uống, hoạt động thể thao. Để phòng, chống dịch COVID-19, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã cho tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu như các dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Tối 3.11, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội xác nhận, địa phương tạm thời dừng các dịch vụ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ ăn uống, hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời không cần thiết trong toàn xã.





Hà Nội: chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Liên quan đến công tác đón học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10, 12 ở 18 huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đi học trở lại vào ngày 8-11-2021, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 3-11 cho biết: Đến nay, tỷ lệ giáo viên hoàn thành tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 mũi 1 đạt 97,06%, mũi 2 đạt 72,85%. Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế đã triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh. Từ ngày 8-11-2021, học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10 và 12 của các trường học thuộc các xã, phường, thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 8-11-2021 không có các ca F0 trong cộng đồng được học trực tiếp tại trường. Các khối lớp còn lại học trực tuyến. Trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà.





SG tăng giám sát với người từ các tỉnh, thành trở về. UBND TP HCM cho biết trong những ngày qua, TP HCM đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 ở các tỉnh, thành phố khác trở về. Ngày 3-11, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức đã ký văn bản khẩn về việc tăng cường giám sát đối với người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP HCM. Trong đó, lưu ý tổ chức xét nghiệm, cách ly y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế đối với những trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong toả), những trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 (theo thông tin công bố về cấp độ dịch, vùng phong toả của từng địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế).





F0 nhập viện ở SG tăng. Lượng F0 nặng phải vào Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân Y 175, tăng gần gấp đôi trong 5 ngày qua, song ở các bệnh viện Covid-19 tầng 1, 2 số nhập viện không tăng. Trung tâm điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175 là đơn vị thuộc tầng 3 trong tháp Covid-19, có chức năng điều trị cho nhóm F0 nặng và nguy kịch trên địa bàn TP HCM. 5 ngày qua, lượng bệnh nhân tại đây liên tục tăng. Theo Thượng tá, bác sĩ Vũ Đình Ân (Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức Tích cực, kiêm Phó giám đốc trung tâm), trung bình trước 29/10, số F0 nhập viện là 20 ca. Từ 29/10 đến nay, bệnh nhân nhập viện tăng rõ rệt, lên trung bình 30 ca mỗi ngày. Đỉnh điểm là ngày 1/11, trung tâm tiếp nhận 36 ca - gần gấp đôi so với giai đoạn trước. Trong khi đó, số ca xuất viện mỗi ngày duy trì 25-30 ca. Vì vậy, hiện số F0 nhập viện đang có xu hướng cao hơn số xuất viện.





Biện pháp cách ly đối với phi công VNA chặng bay quốc tế. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và Tổng công ty hàng không Việt Nam thực hiện một số nội dung đối với tổ bay của Vietnam Airlines. Theo đó, đối với chuyến bay quốc tế quay đầu về ngay, phi công không nhập cảnh và lưu trú qua đêm tại nước ngoài, đã tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 trên chuyến bay chở hàng hóa; chuyến bay quốc tế chở hành khách đáp ứng điều kiện toàn bộ hành khách có giấy chứng nhận đã tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc PCR trong vòng 72 giờ trước chuyến bay thì: Phi công tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR vào ngày thứ nhất kể từ ngày về địa phương. Trong thời gian này phi công được thực hiện chuyến bay nội địa và quốc tế tiếp theo; đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.





Đà Nẵng siết chặt, xét nghiệm diện rộng. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, thành phố đang xuất hiện nhiều ca mắc ngoài cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Trong khi đó, các địa phương trong cả nước đều ghi nhận số ca mắc nhiều trở lại. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý người ra vào thành phố, người từ các địa phương khác đến/về thành phố, người từ thành phố đi các địa phương khác quay trở lại. Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca mắc mới. Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quét mã QR tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng khách sạn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, thậm chí tạm dừng hoạt động cơ sở vi phạm.





Kinh tế dần phục hồi, nhập siêu chỉ còn 1,4 tỷ USD. Số liệu Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, trong tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53 tỷ USD, dù vẫn giảm 0,4% so với tháng trước, nhưng mức giảm đã nhỏ dần. Trong đó xuất khẩu tăng 1%, nhập khẩu giảm 1,7%. Lũy kế 10 tháng năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt hơn 537 tỷ USD, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 16% nhưng nhập khẩu tăng 28%, nên vẫn nhập siêu 1,45 tỷ USD (trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,63 tỷ USD). Dù vẫn nhập siêu, nhưng con số nhập siêu đang có xu hướng giảm dần, tính chung 10 tháng chỉ còn nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD, trong khi con số này của 9 tháng trước đó là 2,1 tỷ USD, và của 8 tháng đầu năm là 3,7 tỷ USD. Kết quả này, nhờ tình hình dịch COVID-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát, doanh nghiệp dần khôi phục sản xuất, đặc biệt với khu vực TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai…

Ứng Viên Cộng Hòa Glenn Youngkin Đắc Cử Thống Đốc Virginia; Lần Đầu Boston Có Nữ Thị Trưởng Gốc Á, New York Có Thị Trưởng Da Đen

RICHMOND, Va. -- Ứng viên Cộng Hòa Glenn Youngkin đã đánh bại ứng viên Dân Chủ Terry McAuliffe trong cuộc bầu cử thống đốc Virginia vào tối Thứ Ba, 2 tháng 11 năm 2021, là cuộc chạy đua được theo dõ kỹ nhất trong cuộc bầu cử cuối năm mà có thể chứng minh một cuộc trưng cầu dân ý đối với nhiệm kỳ năm thứ nhất của Tổng Thống Joe Biden, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba cho biết.





Các nơi bỏ phiếu đã đóng cửa vào tối Thứ Ba trong cuộc bầu cử cuối năm được theo dõi kỹ nhất trên toàn quốc khi các cử tri Virginia chọn giữa ứng viên Dân Chủ Terry McAuliffe và ứng viên Cộng Hòa Glen Youngkin trong cuộc vận động trở thành một cuộc trưng cầu dân ý đối với năm đầu tại chức của Tổng Thống Joe Biden.





Sự thất bại trong tiểu bang có chiều hướng nghiêng về Dân Chủ hơn một thập niên sẽ làm trầm trọng cảm giác báo động trong nội bộ đảng hướng vào các cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới, khi quyền kiểm soát Quốc Hội bị đe dọa.

Cuộc bầu cử tối Thứ Ba cũng cho thấy cuộc chạy đua thống đốc tại New Jersey, các thị trưởng trên toàn quốc và một vấn nạn về hành xử của cảnh sát tại Minneapolis.





Trong cuộc bầu cử thống đốc tại New Jersey, ứng viên Cộng Hòa Jack Ciattarelli và ứng viên Dân Chủ là đương kim Thống Đốc Phil Murphy đang có số phiếu sít sao 49.9% so với 49.3% theo số phiếu đã đếm được từ 74% tổng số phiếu vào lúc 11 giờ rưỡi tối Thứ Ba, giờ Miền Đông.





Trong khi đó bản tin của CNN vào tối Thứ Ba cho biết cơ quan truyền thông này đã tuyên bố Eric Adams thắng cuộc chạy đua thị trưởng Thành Phố New York, kế tục thị trưởng đương nhiệm Bill de Blasio. Adams là đảng viên Dân Chủ đã đánh bại ứng viên Cộng Hòa Curtis Sliwa.





CNN cũng tuyên bố Ed Gainey sẽ là thị trưởng Da Đen đầu tiên của thành phố Pittsburgh.





CNN tuyên bố Francis Suarez tái đắc cử thị trưởng Miami.





CNN cũng tuyên bố đảng viên Dân Chủ Shontel Brown đắc cử Dân Biểu Liên Bang địa hạt 11 tại Ohio trong cuộc bầu cử đặc biệt để điền vào ghế của Marcia Fudge là người trở thành Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị của chính phủ Biden.





Cũng tại Ohio, CNN tuyên bố đảng viên Cộng Hòa Mike Carey đã thắng chức Dân Biểu Liên Bang địa hạt 15.





Trong cuộc chạy đua chức thống đốc New Jersey, với số phiếu được đếm khoảng 33%, kết quả vẫn còn ngang ngửa, với Thống Đốc Dân Chủ đương nhiệm Phil Murphy được 49.7% và ứng viên Cộng Hòa Jack Ciattarelli với 49.4%. Thống Đốc Dân Chủ Murphy tìm kiếm tái đắc cử kể từ năm 1977.





Tại thành phố Boston, một người con của di dân Đài Loan là bà Michelle Wu đã chiến thắng lịch sử đối thủ là Essaibi George để giành chức Thị Trưởng Boston trở thành người Mỹ gốc Á làm thị trưởng đầu tiên tại thành phố lịch sử này.





CNN cũng tuyên bố Justin Bibb đắc cử chức Thị Trưởng Thành Phố Cleveland vào tối Thứ Ba, và Aftab Pureval giành chức Thị Trưởng Thành Phố Cincinnati.





CNN cũng tuyên bố cử tri Minneapolis đã bác bỏ tu chính đề nghị để xóa bỏ Ty Cảnh Sát và thay thế nó bằng Ty An Toàn Công Cộng.

Hơn 100 Nước Ký Thỏa Thuận Cam Kết Chấm Dứt Nạn Phá Rừng Vào Năm 2030 Tại Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu Của Liên Hiệp Quốc Ở Á Nhĩ Lan



Các công ty chặt cây để có đất trồng cỏ nuôi gia súc để lấy thịt nuôi thế giới. (nguồn: https://www.bbc.com)

Một nhóm các nhà lãnh đạo tại Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu Của Liên Hiệp Quốc lần thứ 26 (COP26) ký thỏa thuận lớn lần đầu tiên của hội nghị biến đổi khí hậu vào Thứ Ba, 1 tháng 11 năm 2021, khi họ hứa chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030, theo bản tin của BBC Tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Hai, 1 tháng 11 năm 2021.





Những nước ký vào thỏa thuận tại Glasgow gồm Ba Tây, nơi phần lớn rừng già Amazon đã bị phá sạch và các nước Nga, Ba Tây, Gia Nã Đại và Nam Dương.





Đốn ngã cây cối góp phần biến đổi khí hậu bởi vì nó làm cạn kiệt các khu rừng hấp thụ một lượng lớn khí nóng CO2.





Tài trợ thêm tiền cũng được cam kết để bảo vệ và phục hồi các khu rừng.



Hơn 100 quốc gia nói họ sẽ ký vào cam kết, bao phủ khoảng 85% khu rừng trên thế giới.





Và các chính quyền của 28 nước cam kết loại bỏ nạn phá rừng liên quan đến việc buôn bán thực phẩm toàn cầu và các nông sản khác như dầu cọ, đậu nành và cocoa.





Những kỹ nghệ này làm mất rừng qua việc chặt cây để có đất cho động vật ăn cỏ hay trồng trọt mùa màng.









Thủ Tướng Anh Boris Johnson, người chủ trì cuộc họp toàn cầu, gọi đó là một “thỏa thuận bước ngoặt để bảo vệ và phục hồi rừng trên trái đất.”

“Đó là tin vui để có sự cam kết chính trị để chấm dứt nạn phá rừng từ rất nhiều quốc gia, và việc tài trợ quan trọng để tiến tới hành trình đó,” theo Giáo Sư Simon Lewis, chuyên gia về khí hậu và rừng tại Đại Học Lodon nói với BBC News.

G-20 Đã Tán Thành Luật Thuế Mới Toàn Cầu Đánh Thuế Tối Thiểu 15% Các Công Ty Đa Quốc Để Ngăn Chận Các Đại Công Ty Trốn Thuế

ROME – Các nhà lãnh đạo của những nền kinh tế lớn nhất thế giới hôm Thứ Bảy, 30 tháng 10 năm 2021, đã tán thành thuế tối thiểu trên toàn cầu đánh lên các công ty, mấu chốt của luật thuế mới quốc tế nhắm vào việc làm cùn lụt lợi thế của những thiên đường tài chánh giữa những lợi nhuận tăng tốc của một số doanh nghiệp liên quốc gia, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy.





Hành động của cuộc họp thượng đỉnh của Nhóm G-20 tại La Mã đã được ca ngợi bởi Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Janet L. Yellen như là làm lợi ích cho các kinh doanh và nhân công Mỹ.





Các bộ trưởng tài chánh G-20 trong tháng 7 đã thỏa thuận mức thuế tối thiểu 15%. Nó đã đợi để được tán thành chính thức tại cuộc họp thưởng đỉnh hôm Thứ Bảy tại La Mỹ của các siêu cường kinh tế thế giới.





Yellen đã tiên đoán trong một tuyên bố rằng thỏa thuận về các luật lệ thuế mới quốc tế, với thuế toàn cầu tối thiểu, “sẽ chấm dứt cuộc chạy đua tai hại xuống đáy về thuế công ty.”





Thỏa thuận nói trên ít hơn mức thuế tối thiểu 21% lúc ban đầu của Tổng Thống Joe Biden. Nhưng Biden đã viết tweet nói ông thỏa mãn.





“Ở đây tại G20, các lãnh đạo đại diện 80% Tổng Sản Lượng Toàn Cầu – các đồng minh và những quốc gia cạnh tranh – đã làm rõ sự ủng hộ của họ đối với mức thuế tối tiểu toàn cầu mạnh mẽ,” theo tổng thống viết trên tweet. “Điều này còn hơn một thỏa thuận về thuế -- đó là chính sách ngoại giao đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu của chúng ta và mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta.”





Thỏa thuận nhằm làm nhụt chí các công ty đa quốc dấu lợi nhuận tại nhiều nước nơi mà họ trả thuế rất ít hay không trả. Ngày nay, các công ty đa quốc có thể kiếm lợi nhuận kết sù từ những việc như các nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ. Những công ty này rồi cũng có thể chỉ định thu nhập cho một công ty chi nhánh tại một quốc gia thiên đường thuế.

Chính Phủ Biden và Liên Âu Thỏa Thuận Nới Lỏng Các Mức Thuế Thời Trump Lên Nhôm, Thép Để Ngăn Chận Hàng TQ Tràn Vào Các Thị Trường

Chính phủ Biden đã đạt được thỏa thuận với Liên Âu hôm Thứ Bảy, 30 tháng 10 năm 2021, để nới lỏng các trừng phạt thời Trump đối với nhôm và thép, theo các viên chức thông báo cho biết, một bước khác trong việc giảm căng thẳng với các đồng minh Châu Âu khi Biden đang ở La Mã để họp thượng đỉnh Nhóm G-20, theo bản tin của CNN tường thuật hôm Thứ Bảy.





“Tổng Thống nói rằng một trong những mục tiêu chính của nhiệm kỳ tổng thống của ông là cho thấy rằng các nền dân chủ có thể tạo ra nhiều thành quả cho người dân của họ, đặc biệt những người dân lao động, và giải quyết các thách thức của thế kỷ 21, và 2 trong số những thách thức lớn nhất là mối đe dọa của biến đổi khí hậu và kinh tế được phô bày qua sự cạnh tranh không công bằng bởi Trung Quốc,” theo cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói với các phóng viên hôm Thứ Bảy.





Trong năm 2018, Trump đã công bố thuế 25% lên hàng thép nhập cảng và 10% thuế lên nhôm làm cho các kỹ nghệ khó khăn, tạo ra sự chỉ trích gay gắt từ các nhà sản xuất các sản phẩm làm bằng thép và nhôm của Mỹ, mà duy trì các mức thuế đó sẽ làm mất việc làm trong các hoạt động của họ và gia tăng giá tiêu thụ. Hôm Thứ Bảy, Sullivan gọi các mức thuế đó là “một trong những việc gây khó chịu cả hai bên lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Liên Âu.”

Bộ Trưởng Thương Mại Mỹ Gina Raimondo cũng ca ngợi thỏa thuận hôm Thứ Bảy, trong khi thừa nhận nó sẽ không hoàn toàn thu hồi các mức thuế lên nhôm và thép ngay tức thì.





Thỏa thuận hôm Thứ Bảy là các kết quả của những đối thoại “gian nan” tại La Mã, theo Raimondo cho biết, và vẫn nhắm đến mục tiêu ngăn chận TQ tràn vào các thị trường với quá nhiều thép, trong khi nới lỏng áp lực lên nhập cảng từ Châu Âu.

Cựu Cầu Thủ Vô Địch Quần Vợt Thế Giới Bành Soái Tố Bị Cựu Thủ Tướng TQ Trương Cao Lệ Hiếp Dâm

Bản tin này có lẽ báo trong VN không dám đăng: cô Peng Shuai (Bành Soái), cựu cầu thủ vô địch thế giới môn quần vợt Tennis) đôi, một trong những ngôi sao thể thao lớn nhất Trung Quốc, đã công khai tố cáo cựu Phó Thủ Tướng Zhang Gaoli (Trương Cao Lệ) đã từng hiếp dâm cô nhiều năm trước. Khoảng 1/2 giờ sau sau khi cô đăng lên mạng, bài viết này đã rút ra khỏi tất cả các mạng Internet Hoa Lục.





Cô Bành sinh năm 1986, vô địch thế giới quần vợt đôi WTA, là cầu thủ quần vợt TQ đầu tiên có danh hiệu này năm 2014. Tháng 8/2011, cô đứng hạng 14 quần vợt đơn. Cô từng thắng 2 giải đơn và 22 giải đôi.





Cô viết rằng cô bị Phó Thủ Tướng Zhang Gaoli (Trương Cao Lệ, năm nay 75 tuổi) cưỡng ép tình dục nhiều năm trước, từ đó họ có quan hệ lúc có, lúc không. Trương Cao Lệ từng giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện nhiệm kỳ 2013 đến năm 2018 và là nhân vật đứng thứ 7 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII, một trong 7 người nắm quyền lãnh đạo tối cao tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Cô Bành vô địch giải quần vợt đôi thế giới năm 2014, sau khi cô thắng giải vô địch đôi ở Wimbledon năm 2013 và vô địch đôi ở French Open năm 2014.

Một Tháng Sau Vụ Tàu Ngầm Hạt Nhân Mỹ Đụng Vật Lạ Ở Biển Đông, Mỹ Đã Đưa Máy Bay Phát Hiện Rò Rỉ Nguyên Tử Tới Vùng Biển Này

BIỂN ĐÔNG – Một tháng sau vụ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đụng vật lạ ở Biển Đông, Hoa kỳ đã điều máy bay chuyên phát hiện dấu hiệu hạt nhân WC-135 Constant Phoenix tới Biển Đông, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Ba, 2 tháng 11 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.





Hoa Kỳ vừa điều máy bay WC-135 Constant Phoenix chuyên phát hiện dấu hiệu hạt nhân đến Biển Đông, một tháng sau khi tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đâm phải một vật thể chưa xác định ở khu vực này. Trang tin South China Morning Post loan tin này hôm 2/11.





Theo SCMP, một tổ chức phân tích có trụ sở ở Bắc Kinh (Nhóm Sáng kiến Theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông - SCSPI) đã chụp được những hình ảnh vệ tinh cho thấy có năm máy bay do thám của Mỹ hoạt động ở Biển Đông vào cuối tuần trước. Trong số năm máy bay này có máy bay WC-135 Constant Phoenix chuyên phát hiện các mảnh vỡ nhiễm phóng xạ.





Theo SCSPI, “Rất hiếm khi máy bay WC-135 Constant Phoenix xuất hiện tại khu vực Biển Đông. Hoạt động gần đây nhất của nó ở khu vực này là từ tháng 1/2020”.





Theo hình ảnh vệ tinh của SCSPI, máy bay này được hộ tống bởi máy bay do thám E-8C, hai máy bay tuần tra hàng hải P-8A và một máy bay tác chiến điện tử và do thám EP-3E.





SCMP trích lời một số chuyên gia về quân sự cho rằng có thể đây là một biện pháp mà Mỹ thực hiện để tìm kiếm xem có sự rò rỉ chất phóng xạ nào từ vụ va tàu ngầm hồi đầu tháng trước hay không.





Sau vụ tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut va phải vật thể dưới mặt nước ở Biển Đông, Hải quân Mỹ cho biết tàu không bị hư hại và lò phản ứng hạt nhân vẫn hoạt động bình thường.





Trong khi đó, Trung Quốc đã chỉ trích tai nạn này của Mỹ như là một sự vô trách nhiệm và yêu cầu Mỹ phải nói rõ liệu có sự rò rỉ phóng xạ từ tàu ngầm hay không.

Tổng Thống Mỹ và Thủ Tướng VN Gặp Mặt Lần Đầu Bên Lề Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu Của Liên Hiệp Quốc Tại Ái Nhĩ Lan



Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề Thượng đỉnh Biến đổi khí hậu ở Glasgow hôm 1/11/2021. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

Nhân dự hội nghị biến đổi khí hậu do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Ái Nhĩ Lan, lần đầu tiên kể từ khỉ nhậm chức, Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp Thủ Tướng VN Phạm Minh Chính bên lề hội nghị này vào tối ngày 1 tháng 11, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin hôm 2 tháng 11 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm một số tin tức về cuộc gặp mặt này như sau.





Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào tối ngày 1/11 có cuộc gặp hai phía bên lề Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland, Vương Quốc Anh.





Mạng báo Chính phủ Việt Nam ngày 2/11dẫn khẳng định của ông Phạm Minh Chính tại cuộc gặp rằng, Hà Nội coi trọng quan hệ với Washington và mong muốn phát triển quan hệ ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định.





Cả hai phía đồng ý thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển tích cực hơn nữa, trong đó có hợp tác về tài chính, công nghệ để giải quyết các vấn đề khí hậu, nhất là thực hiện đầy đủ các cơ thế theo Thỏa Thuận Paris.





Tại COP26, người đứng đầu Chính phủ Hà Nội công bố những cam kết của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Cam kết được đánh giá cao là giảm phát ròng bằng 0 vào năm 2050.





Để thực hiện được cam kết này, Việt Nam cần sự hỗ trợ của các nước khác trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Chính phủ Hà Nội hoan nghênh sự tham gia của các công ty Hoa Kỳ vào lĩnh vực phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam.

Facebooker Trần Quốc Khánh Bị Án 6 Năm Rưỡi Tù Vì Kêu Gọi Đa Nguyên Đa Đảng, Chống Tham Nhũng Và Vi Phạm Nhân Quyền Của Các Cán Bộ



Ông Trần Quốc Khánh tại phiên toà xét xử của Toà án Nhân dân tỉnh Ninh Bình hôm 28/10. (nguồn: Đài VOA Tiếng Việt)

NINH BÌNH, VN – Chỉ vì kêu gọi đa nguyên đa đảng và đưa ra những vi phạm nhân quyền và tham nhũng của quan chức nhà nước mà Facebooker Trần Quốc Khánh đã bị lãnh án tù hơn 6 năm, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) tường thuật hôm Thứ Hai, 1 tháng 11 năm 2021. Bản tin Đài VOA cho biết thêm thông tin về vụ án này như sau.





Facebooker Trần Quốc Khánh, người từng tuyên bố tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá 15, vừa bị tuyên án 6 năm rưỡi tù vì các đăng tải trên mạng xã hội được xem là “phỉ báng chính quyền nhân dân” và “kêu gọi đa nguyên, đa đảng”.





Ông Khánh bị Toà án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sau 7 tháng giam giữ. Ông bị công an Ninh Bình bắt giam hồi tháng 3 ngay sau khi ông tuyên bố làm ứng cử viên độc lập tranh ghế tại Quốc hội Việt Nam. Công an tỉnh này cáo buộc Facebooker 61 tuổi tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.





Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân được truyền thông trong nước trích dẫn hôm 28/10 nói rằng ông Khánh đã sử dụng tài khoản Facebook “Trần Quốc Khánh” và fanpage “Tiếng nói Công dân” của mình để phát trực tiếp 22 video “có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” trong thời gian từ 19/9/2019 đến 4/1/2021.





Khi thông báo về việc ứng cử ĐBQH khoá 15 trong một livestream vào ngày 6/3, ông Khánh đưa ra đề cương tranh cử trong đó phản ánh thực trạng nhiệm vụ của các bộ ngành trong Nhà nước Pháp quyền Việt Nam.





Cáo trạng của VKSND cho rằng những livestream của ông Khánh “bịa đặt, quy chụp chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước” cũng như “nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước” và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Dân Trí, ông Khánh bị cáo buộc “kêu gọi đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, chống Nhà nước.”





Tuy nhiên, nhóm Người Bảo vệ Nhân quyền nhận định khi ông Khánh mới bị bắt hồi tháng 3 rằng các đăng tải của ông đưa ra các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tham nhũng có hệ thống trong giới quan chức nhà nước, và phản ứng yếu kém của chế độ Cộng sản Việt Nam trước sự hung hăng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như lên tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường trên diện rộng trong nước.





Tại phiên toà hôm 28/10, ông Khánh bị kết án 6 năm 6 tháng tù cùng 2 năm quản chế tại nơi ở sau khi chấp hành xong hình phạt tù, theo Báo Ninh Bình.

Các Trang Facebook Tiếng Việt của Đài RFA, VOA và BBC Đã Bị Tin Tặc Việt Nam Tấn Công Đổi Tên Hôm 30 Tháng 10 Năm 2021



Ảnh chụp màn hình giao diện trang Facebook của 3 đài khi bị đổi tên. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

VIỆT NAM – Ba trang Facebook tiếng Việt của các Đài Á Châu Tự Do (RFA), Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), BBC Tiếng Việt cùng lúc bị tin tặc Việt Nam tấng công và đổi tên hôm Thứ Bảy, 30 tháng 10 năm 2021, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Bảy. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về vụ này như sau.





Sáng ngày 30-10-2021, cả ba trang Facebook Việt ngữ của các đài lớn như Đài Á Châu Tự Do, VOA Tiếng Việt, BBC News Tiếng Việt đều đồng loạt bị đổi tên.





Đài Á Châu Tự Do bị đổi thành "Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm", BBC News Tiếng Việt bị chuyển thành "Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" và VOA Tiếng Việt lại trở thành "Đông Lào Muôn Năm".





Cả ba đài Việt ngữ này nhiều lần bị báo chí trong nước cho là các "trang báo thiếu thiện chí" đối với chính quyền Việt Nam, riêng RFA hiện có ba cộng tác viên, blogger đang bị cầm tù là các ông Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Tường Thụy và Trương Duy Nhất.





Cả ba trang đều ngay lập tức có thông báo về việc tên trang bị đổi. VOA thông báo trên trang Facebook của mình như sau:





"Vào khoảng 10 giờ tối ngày 29 tháng 10, giờ miền Đông Hoa Kỳ, trang Facebook của VOA Tiếng Việt bị “hack”, và bị đổi tên thành "Đông Lào Muôn Năm.”





VOA Tiếng Việt đang liên lạc Facebook để lấy lại tên cũ, tăng cường bảo mật.





Xin cáo lỗi cùng quý độc giả về sự cố này."





Khoảng một đến hai giờ sau, các trang này đều lấy lại được tên như cũ và phối hợp với Facebook để khắc phục sự việc.





Trong bài viết trên báo Nhân Dân - cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 2020 với tiêu đề "VOA, RFA vẫn tiếp tục chống phá Việt Nam" cho rằng, "bên cạnh việc đề nghị chính quyền cùng cơ quan chức năng của Mỹ cần chấn chỉnh hoạt động của VOA, RFA sao cho phù hợp với các nguyên tắc, quan điểm của nước Mỹ với Việt Nam; thì mặt khác, chúng ta cần tiếp tục đấu tranh vạch trần thái độ, mưu đồ, mọi thủ đoạn của VOA và RFA."





Trang Chính trị Việt Nam chuyên đăng các tin ủng hộ Chính phủ chạy dòng tít "Sốc: Trang RFA chuyên chống phá Việt Nam bất ngờ đổi tên thành "Đảng Cộng Sản Việt Nam Muôn Năm".





Một độc giả trên Facebook của đài RFA bình luận: “Hacker giỏi thế hack giúp tiền hỗ trợ COVID cho người dân đi, chờ từ năm ngoái đến giờ”.





Việt Nam có lực lượng dư luận viên hùng hậu lên đến hàng chục ngàn người của cả quân đội và công an được cho là "vừa hồng vừa chuyên, kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao.”





Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hồi năm 2016 cho thành lập Lực lượng 47 nhằm chống các "quan điểm sai trái" trên mạng Internet tại Việt Nam.





Đến năm 2018, Bộ Quốc phòng tiếp tục cho ra mắt Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, ngoài việc "tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia" tổ chức này còn có nhiệm vụ "đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên không gian mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và không gian mạng."





Hồi năm ngoái, nhóm bảo mật của Facebook cho biết nhóm hacker APT32 (Ocean Lotus - Sen Biển) do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã lan truyền mã độc nhắm vào các nhà hoạt động Việt Nam, các chính phủ nước ngoài, các cơ quan báo chí, cùng các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp.





Tháng 10 này, báo chí quốc tế dẫn nguồn thạo tin cáo buộc Giám đốc điều hành của Facebook là Mark Zuckerberg đã đích thân chấp nhận yêu cầu mạnh mẽ của Hà Nội trong việc giới hạn những bài đăng bị cho ‘chống Nhà nước’.





Theo AFP, mạng xã hội khổng lồ Facebook trong những năm qua trở thành một diễn đàn phổ biến cho giới hoạt động tại đất nước cộng sản này khi mà truyền thông độc lập bị cấm tiệt. Thế nhưng những tiếng nói chỉ trích trên mạng này trong thời gian sau này là mục tiêu bị ngăn chặn.