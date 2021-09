Newsom Có Đáng Bị Chỉ Trích và Bãi Nhiệm?

1. Newsom có ảnh hưởng gì đến giá xăng dầu?



Có nhiều lý do khiến giá xăng dầu tăng trong năm 2021:

Khối OPEC cắt giảm lượng dầu thô được đưa ra thị trường từ hai năm trước. Khi kinh tế vận hành mạnh trở lại vào 2021 vì dịch COVID có phần thuyên giảm, lượng cung thấp hơn cầu khiến giá dầu thô tăng. Hơn nữa, do tiên liệu chính phủ Biden sẽ có các chính sách kiềm chế hơn với ngành dầu khí trong khi ưu tiên phát triển năng lượng sạch khiến các công ty dầu nâng thêm giá. Chính phủ Biden hiện đã tiến hành điều tra chuyện đó. Mặt khác, nhiên liệu tiêu thụ mùa hè lại có những tiêu chuẩn cao hơn mùa đông theo quy định từ lâu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang EPA, và mức tiêu thụ cao vào mùa hè làm mức chênh lệch cung cầu càng lớn khiến giá lên cao. Riêng tại California, nhiên liệu phải đạt tiêu chuẩn môi trường cao hơn các bang khác, nên giá thành luôn cao hơn; thuế xăng dầu tại California từ lâu cũng luôn cao hơn các bang khác. Điều này không có gì mới dù Newsom có ủng hộ phát triển năng lượng sạch hay không.

Điều duy nhất Newsom làm có thể gây ảnh hưởng đến nguồn dầu thô là lệnh cấm khai thác dầu bằng phương pháp fracking (khoan đá tầng sâu), một phương pháp vốn gây ô nhiễm và tăng nguy cơ động đất như đã xảy ra tại Alabama. Tuy nhiên lệnh cấm đó chỉ sẽ áp dụng từ 2024, nên cũng không thể đổ lỗi cho Newsom về việc giá xăng dầu tăng cao hiện nay.

Tóm lại, Newsom tuy không làm được gì để giảm giá xăng dầu, nhưng ông cũng không làm gì để khiến giá xăng dầu tăng cao như hiện nay. Xin nhắc lại khi giá xăng dầu tăng cao đến mức khủng hoảng vào thập niên 1970 dưới thời các tổng thống Cộng hòa hay Dân chủ, không ai đổ lỗi cho TT Nixon hay TT Ford hay TT Carter mà người ta nhìn thấy đó là vấn đề của thế giới một khi còn lệ thuộc vào nguồn dầu Trung Đông.



2. Newsom mở cửa đón người vô gia cư từ khắp nơi trên thế giới? Newsom nuôi người bất hợp pháp?



Khi đại dịch lan tràn trên tiểu bang, khắp nước Mỹ và khắp thế giới, Newsom đã trích ngân sách tiểu bang, mướn các khách sạn đang bỏ trống để làm chỗ tạm trú cho những người vô gia cư, một cộng đồng bị lây nhiễm rất cao. Đây là một chính sách nhân đạo, đáng làm ở một tiểu bang giàu có nhất nước Mỹ. Vấn đề vô gia cư là một vấn nạn với nhiều tiểu bang chứ không riêng với California, khi mức chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Những thành phố lớn tại nhiều tiểu bang khác như New York, Washington, hay cả Hawaii, đều phải đối phó với vấn đề nan giải này. Xin đừng nghĩ những người vô gia cư chỉ là những người lười biếng hay tội phạm, nghiện ngập, hư hỏng. Bạn có biết có những người đi làm nguyên thời gian (full time) nhưng vẫn không đủ tự chu cấp với đồng lương tối thiểu rẻ mạt ở nhiều nơi và đang phải sống trong chính chiếc xe của họ. Không có thống kê nào cho thấy dân vô gia cư từ các bang khác hay từ khắp thế giới kéo về California để được ở trong các khách sạn theo chương trình tạm cư của Newsom.

Khi đại dịch khiến tiểu bang phải đóng cửa trường học, doanh nghiệp,... hàng triệu người đã phải mất việc. Bên cạnh các chương trình liên bang và tiểu bang giúp cứu trợ cho người dân Mỹ, chính quyền tiểu bang California đã chi cứu trợ cho những người di dân undocumented một lần duy nhất $500 một người, và một hộ gia đình chỉ được tối đa $1000. Bao nhiêu người phản đối việc làm này, nhưng họ có biết những người này đóng thuế hàng chục tỷ cho tiểu bang và liên bang mỗi năm!

Có còn không lòng nhân từ của người Việt, lá lành đùm lá rách, san sẻ bao bọc cho những kẻ yếm thế trong xã hội. Bao nhiêu người trong chúng ta đã đến đây chỉ với cái túi IOM trên tay? Khi chúng ta đang thấy những cảnh đau lòng của người dân Sài Gòn bị bỏ mặc giữa đại dịch bởi một chính phủ vô trách nhiệm, chúng ta nên vui mừng với một chính phủ có trách nhiệm của Newsom thay vì chê trách một cách ích kỷ.

3. Newsom đóng cửa các doanh nghiệp làm thiệt hại kinh tế?

Việc đóng cửa các doanh nghiệp và áp dụng các biện pháp giãn cách sớm tại California chắc chắn đã làm giảm đáng kể số ca nhiễm và tử vong, và nhiều tiểu bang khác cũng đã làm theo.Bạn hãy nhìn sang Texas, Florida, hay nhiều tiểu bang đang có những thống đốc Cộng hoà khác như Alabama, Mississippi, Georgia,… Những vị thống đốc kia nại lý do tự do cá nhân để ngăn cản các chỉ thị đeo khẩu trang trong trường học, công sở, cơ sở doanh nghiệp trong khi dịch bệnh với biến thể Delta đang hoành hành, các phòng ICU hết giường bệnh, hàng nghìn học sinh bị cách ly, và những chiếc xe đông lạnh chứa xác đang được yêu cầu đưa đến khi số tử vong tăng vọt. Điều mỉa mai là những kẻ vỗ ngực xưng pro-life để lên án quyền phá thai lại ca tụng quyền tự do để chống việc chích ngừa, chống việc đeo khẩu trang, cho dù đó là cách hiệu quả nhất để bảo vệ sinh mạng mọi người dân và mang cuộc sống bình thường trở lại cho tất cả.Những thiệt hại về kinh tế không phải không đáng nói, nhưng khi sức khỏe cộng đồng được đảm bảo, nền kinh tế sẽ (và thực sự đang) hồi phục và phát triển.Trở lại chuyện bầu bãi nhiệm, xin hỏi ai là người xứng đáng hơn để thay thế Newsom cho một năm cuối của nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 01/2023? Bao nhiêu người trong các bạn thực sự tìm hiểu để biết về 46 ứng cử viên trên phiếu bầu bạn có trong tay? Bạn sẵn sàng chọn bất cứ ai miễn là không phải Newsom?Xin điểm qua vài ứng viên đầu bảng trong 46 ứng viên trên.Ông Larry Elder là ứng viên da đen đang dẫn đầu trong nhóm ứng viên Cộng hoà. Ông này phủ nhận chuyện kỳ thị sắc tộc, ông phê phán phụ nữ làm lớn chuyện bất bình đẳng giới tính, ông cho rằng mức lương tối thiểu ở Mỹ nên là zero… để dân da màu có cơ hội giành việc làm từ dân da trắng, rằng biến đổi khí hậu là không có thật, rằng trẻ con không bị COVID, rằng vaccine và khẩu trang là không cần thiết. Ông hứa rằng sẽ hủy bỏ lệnh bắt buộc học sinh đeo khẩu trang hay buộc nhân viên y tế chích ngừa. Nếu bạn đang sợ hãi nhìn những con số thống kê tại Florida hay Texas, bạn có muốn ông này làm thống đốc của bạn không?Ông John Cox, một ứng viên Cộng hoà khác, từng bị Newsom đánh bại trong cuộc bầu cử 2018 với chênh lệch hơn 3 triệu phiếu (62% trên 38%). Ông này ít cực đoan hơn Larry Elder, nhưng cũng là người chống việc đeo khẩu trang và chích ngừa. Ông cũng hứa hẹn sẽ làm theo cách các thống đốc của Texas và Florida đang làm để đối phó đại dịch. Bạn có muốn tình hình dịch bệnh tại hai bang kia lại xảy ra ở California nữa không?Một ứng viên đang dẫn đầu các ứng viên Dân chủ là Kevin Paffrath. Ông này nổi tiếng trong giới trẻ nhờ kênh YouTube hướng dẫn đầu tư địa ốc, và các vấn đề tài chánh. Ông hứa hẹn rất nhiều điều hay nhưng lại chưa có kinh nghiệm lãnh đạo gì.Ngoài ra, còn hơn 40 vị khác trên danh sách ứng viên, từ một cô vận động viên Olympic chuyển giới Caitlyn Jenner đến anh chủ công ty bán thịt gia cầm đã phá sản Leo Zacky.Nếu bạn không biết ai là người xứng đáng trong số 46 ứng viên kia để chọn làm thống đốc của bạn. Bạn nên bỏ phiếu NO thay vì nhắm mắt lao theo và kéo theo cả tiểu bang này vào một sự bất định.Nhìn ra xa hơn, bạn có thử nghĩ bọn Tàu cộng và Việt cộng đang thích thú thế nào trước những bất ổn của xã hội Mỹ không? Chưa bao giờ nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng như những năm qua. Nga hay Tàu có mơ cũng không mong hơn những gì chúng đã thấy. Và giờ đây, tiểu bang hàng đầu này lại đang diễn một trò hề cho bọn ngoại bang kia. Bạn nên bỏ phiếu NO để chống lại recall, bảo vệ tiểu bang của bạn, bảo vệ nền dân chủ của Mỹ, và cho bọn ngoại bang thấy sức mạnh của đất nước này.Bạn hãy chứng tỏ bạn có suy nghĩ và bạn đặt quyền lợi của đất nước, của tiểu bang, của cộng đồng lên trên quyền lợi chính trị của đảng phái.Nguyễn Bình Phương