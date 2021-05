Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai Là Hai Người Đồng Tính

1* Mở bài





Nhiều nhà nghiên cứu đã xác định Chu Ân Lai và Hồ Chí Minh là hai người đồng tính luyến ái. Thực tế ngoài đời và hình ảnh đã chứng minh điều đó.

Hồ Chí Minh là người song tính, nghĩa là có thể quan hệ tình dục với người đồng tính là phái nam, và với người khác tính, là phụ nữ.

Cha nội đó đã quậy tùm lum trên thân xác phụ nữ, có thể nói là già không bỏ, nhỏ không tha, Tây, Tàu, sơn cước…gì ổng cũng xơi tái ráo nạo.





2* Giải mật về tình yêu đồng tính của Chu Ân Lai và Hồ Chí Minh





Trên trang mạng của đài Á Châu Tự Do (RFA) có tựa đề “Việt Trung Giải Mật: Chuyện tình giữa Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai” qua cuốn sách bằng Hoa Ngữ “Ái Tình Dữ Cách Mạng” (Tình Yêu và Cách Mạng) xuất bản tại Hồng Kông.





1). Cuốn sách “Tình Yêu và Cách Mạng của Lý Minh Hán”





Lý Minh Hán tốt nghiệp Đại Học Bắc Kinh năm 1969. Đã cho xuất bản cuốn sách bằng Hoa Ngữ tựa đề “Ái Tình Dữ Cách Mạng” (Tình Yêu và Cách Mạng) tại Hồng Kông để tránh bị kiểm duyệt ở Hoa Lục. Rất ít người Việt đọc cuốn sách nầy. Nội dung sách ghi lại mối tình đồng tính 50 năm giữa Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai.





2). Gặp nhau thời trai trẻ ở Pháp









Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai gặp nhau ở Pháp thời trai trẻ





Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai gặp nhau ở Pháp thời trai trẻ. Chính Hồ Chí Minh dẫn dắt Chu Ân Lai vào Cộng Sản. Họ thân nhau đến nổi trong cách xưng tụng nhau, Đại Hồ là bí danh của HCM, Tiểu Hồ là Chu Ân Lai.





3). Thể hiện tình yêu đồng tính









Tình cảm tha thiết đến nổi trong lúc bận rộn đầy khó khăn của cuộc Cách Mạng Văn Hóa, mà Chu Ân Lai còn sắp xếp một đội ngũ bác sĩ TQ sang chăm sóc sức khỏe cho HCM. Tình cảm chi li đến mức khi HCM tỏ ý thèm vịt quay Bắc Kinh, thì lập tức Chu phái một chuyên cơ chở vịt quay sang Hà Nội.





4). Mối tình tay ba









Hồ Chí Minh và Đặng Dĩnh Siêu









Đặng Dĩnh Siêu (Bên trái) Đặng Dĩnh Siêu với Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai





Khi Chu Ân Lai bận rộn về quốc sự, thì ông an bài cho phu nhân là Đặng Dĩnh Siêu (Deng Yingchao), mà ông thân mật gọi tên Tiểu Siêu, đến thăm Đại Hồ như người nhà. Có khi Tiểu Siêu xuống tận VN để thăm viếng. Cũng có khi đón HCM sang khu nghỉ dưỡng ở đảo Hải Nam, ung dung thư thả đầm ấm, “vui vẻ” bên nhau suốt cả tháng trời. Tiểu Siêu cũng đã chính tay đan áo tặng cho Đại Hồ. Chu Ân Lai cử “vợ danh nghĩa” của mình đến chung chạ với Đại Hồ, được xem như một sự bù đắp đối với Tiểu Siêu, vì ông là người đồng tính. (Gay)

Đặng Dĩnh Siêu đương nhiên là biết mối tình tay ba nầy.





Tác giả Sophie Quinn Judge cũng cho biết, ông Hồ đã “Yêu” vợ của Chu Ân Lai nữa.

Ngày Hồ Chí Minh qua đời, họ Chu khóc thảm thiết. Mặc dù bận rộn việc nước, và đường đường là một thủ tướng Trung Quốc, họ Chu nầy đã đến Hà Nội đưa tang suốt 4 ngày. Một yêu cầu vượt ra ngoài nghi lễ ngoại giao, là cho ông được thấy thi thể HCM trước khi các chuyên gia Liên Xô tiến hành ướp xác.





Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu không có con, nhưng đã nhận hai con gái nuôi là Tôn Bính Văn và Lý My, là con của hai liệt sĩ. Và cả về việc hôn nhân của hai người cũng là một bí mật.

Một đồng tính nam không muốn quan hệ tình dục với phụ nữ.

Trái lại, HCM là người song tính, nghĩa là quan hệ tình dục với cả nam lẫn nữ. Tiếng bình dân gọi là “thế giới thứ ba”, “đa hệ”, “xăng pha nhớt”

Một giai thoại (Một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian có liên quan đến một người có thật) Trung Quốc kể rằng, Chu Ân Lai phải lòng Trương Xung, một đại diện Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch. Trên bàn thương nghị tranh cãi nhau nẩy lửa, nhưng khi ra khỏi phòng họp thì trò chuyện nhau rất thân thiết. Năm 1942, Trương Xung đột ngột qua đời thì Chu Ân Lai than khóc như trời sắp sập vậy.





Ngày 29/12/2015, nhà báo Thái Vịnh Mai (Tsoi Wing-mui), cựu biên tập viên tập chí Khai Phóng (Hồng Kông) cho biết, bà phải mất 3 năm để hoàn thành cuốn sách “Bí mật thế giới tâm hồn ông Chu Ân Lai” và kết luận Chu Ân Lai là một người đồng tính. Đó là ông yêu một sinh viên ở chung phòng tại Luân Đôn tên Li Fujing.

Trong nhật ký, họ Chu viết rằng ông ta không thể sống một ngày nếu không có Li, và đau khổ sẽ biến thành niềm vui khi có Li Fujing bên cạnh.

Vì không đủ tiền đóng học phí ở Anh Quốc, Chu Ân Lai sang Pháp và gặp Hồ Chí Minh ở Paris.

Chu Ân Lai chỉ có một hệ, đồng tính nam (Homosexual-gay), trái lại Hồ Chí Minh thuộc phái đa hệ, thuộc song tính, quan hệ tình dục cả nam lẫn nữ. Vì thế bác quậy tưng bừng các cháu ngoan của bác. Bắt đầu là câu chuyện của cháu Huỳnh Thị Thanh Xuân.





3* Lần gặp bác Hồ tôi bị mất trinh





Bàn tay nhớp nhúa của hôn tặc ghì cái đầu cho chặt để hôn thật sâu, thật dài.





Huỳnh Thị Thanh Xuân, giao liên, người Quảng Nam-Đà Nẵng thuật lại câu chuyện như sau.

“Năm 1964, tôi 15 tuổi, được Mặt Trận GP/MN/VN chọn đưa ra miền Bắc học văn hóa. Sau 3 tháng vượt Trường Sơn chúng tôi đến Hà Nội. Sau những nghi thức chào đón, xem phim…

Tối hôm đó người thư ký riêng của bác, chị Nhàng kề vào tai tôi cho biết là bác muốn gặp riêng tôi để hỏi những chuyện mà buổi sáng đông người quá hỏi không tiện.

Chị Nhàng dẫn tôi đi tắm rữa sạch sẽ, dẫn tôi qua một hành lang đến phòng ngủ của bác. Chị Nhàng gõ cửa 3 tiếng. Cửa mở. Chị đưa tôi vào rồi xoay lưng bỏ đi.

Bác ôm chầm lấy tôi. Hôn môi tôi, lưỡi của bác thò vào miệng tôi, ngoáy ngoáy. Hai tay bác sờ soạn khắp người tôi, bóp vào hai bờ ngực nhỏ của tôi. Bác bồng tôi lên thều thào vào tai. “Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu mang về miền Nam cho bác nhé”. Bác đè tôi ra. Lột quần áo tôi…”





Hai dòng lệ của cô bé giao liên miền Nam chảy ra vì đã mất sự trong trắng.





Quảng Nam-Đà Nẵng ngày 2-9-2005

Huỳnh Thị Thanh Xuân (Theo Take2Tango)





4* Câu chuyện về Nông Thị Xuân và tội ác của Hồ Chí Minh





4.1. Nông Thị Xuân muốn làm hoàng hậu





Sau ngày Cộng Sản Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ, nhiều tài liệu và tin tức thật về Hồ Chí Minh cũng như đời sống riêng tư của tên tàn bạo ác ôn nầy. “Mối tình” với cô gái người Nùng tên Nông Thị Xuân, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng được bạch hóa rõ ràng nhất, qua nhiều nhân chứng còn sống, đã viết ra hoặc kể lại.

Đầu năm 1955, Trần Đăng Ninh, Tổng cục Hậu Cần tìm được cô Nông Thị Xuân (Còn có tên Nguyễn Thị Xuân), 22 tuổi.

Cô Xuân được Bộ Trưởng Công An Trần Quốc Hoàn bố trí cho ở chung cư của Bộ Công An ở số 66 đường Hàng Bông thợ Nhuộm. Cô Xuân lại đem người em là Nông Thì Vàng và cô em con của người cậu tên là Nguyệt về Hà Nội cùng ở chung một nhà. Nhiệm vụ của cô Xuân là phục vụ cho bác. Phục vụ cách mạng.

Để giữ bí mật cho việc quan hệ tình dục nầy, bác chỉ thị đích danh Bộ Trưởng Công An Trần Quốc Hoàn quản lý cô Xuân. Mỗi tuần lễ hoặc khi nào nổi hứng bất tử, thì Trần Quốc Hoàn đưa cô gái Nùng nầy đến Phủ Chủ Tịch phục vụ cho bác. Vì nhu cầu phục vụ cách mạng, cô Xuân ở liên tục bên bác suốt ba, bốn ngày. Bác hài lòng cô nầy lắm.





Năm 1956, Nông Thị Xuân sanh cho bác 1 bé trai được bác đặt tên là Nguyễn Tất Trung, theo họ Nguyễn Tất Thành. Theo nhà văn Vũ Thư Hiên, thì họ còn một con gái đặt tên là Nguyễn Thị Trinh.





Nông Thị Xuân và con là Nguyễn Tất Trung





Nông Thị Xuân, sau đổi là Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1932, mất năm 1957. Hình chụp cuối năm 1956 tại Hà Nội sau khi đẻ Nguyễn Tất Trung





Khi đã có con rồi, Nông Thị Xuân muốn chính thức hóa hôn nhân với Hồ Chủ Tịch. Công khai vợ và con.

Ông Hồ trả lời: “Cô xin như vậy là hợp tình hợp lý lắm nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt mới được. Do đó cô phải chờ một thời gian nữa”. (Trích trong thơ tố cáo của thương binh, chồng chưa cưới của cô Nông Thị Vàng, ngày 24-7-1982 gởi cho Nguyễn Hữu Thọ, Chủ Tịch Quốc Hội)





Cô gái sắc tộc thiểu số nầy không đủ lý trí để nhận thức rằng cô chỉ là một món đồ chơi, một phương tiện để giải quyết sinh lý mà thôi. Cô cũng không nhận ra tình trạng quan hệ lén lút giữa cô với bác mang ý nghĩa gì mà đòi công khai, chính thức hóa?.





Ý nghĩ muốn làm đệ nhất phu nhân hay hoàng hậu, chính là bản án tử hình do cô tạo ra. Cô gái sắc tộc thiểu số nầy làm gì có khả năng để nhận ra rằng người bác mến yêu của cô chính là một tên sở khanh quốc tế, bỏ vợ, từ con, con rơi con rớt đầy đàn. Điều quan trọng nầy mà cô không biết, đã giết chết đời cô. Cô cũng không biết sở thích của người bác mến yêu của cô, là tay chơi chịu, chơi chạy, chơi xong thì thảy xuống cho đàn em hưởng sái nhì. (Sái á phiện là phần còn đọng lại trong ống điếu sau khi hút).

Đó chính là bàn tay tàn bạo, vô nhân tính, đã vấy máu đồng bào mình qua Cải Cách Ruộng Đất (1953-1956) giết chết 172,008 người vô tội. Đảng nhận thấy đó là sai lầm nên ban hành chính sách sửa sai. Bác nhà ta nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu thế là người miền Bắc bỏ qua, và tiếp tục tung hô cha nội nầy luôn luôn là vĩ đại…Sau khi sáng mắt sáng lòng, chính người miền Bắc chống Đảng tích cực và nhiều hơn người miền Nam như hiện nay.

Bản chất nham hiểm và tàn bạo của các lãnh tụ Cộng Sản như Stalin, Mao Trạch Đông, Pol Pot, Hồ Chí Minh là có đường lối, chủ trương hẳn hòi như thế.





4.2. Ai giết Nông Thị Xuân?





Có nhiều tin tức khác nhau về kẻ chủ mưu giết chết Nông Thị Xuân. Cái chết nầy kéo theo cái chết của người em ruột là Nông Thị Vàng và người em con của cậu tên Tuyết.





1). Cái chết của Nông Thị Xuân





Ngày 11-2-1957 vào khoảng 7 giờ tối, Xuân được ôtô đón đưa vào gặp bác Hồ như thường lệ. Tài xế là Ninh Xồm và cận vệ là Tạ Quang Chiến, hai tên thân cận của già Hồ trực tiếp giết Nông Thị Xuân.

Sáng hôm sau, ngày 12-2-1957 công an báo tin cho người em của Xuân là Nông Thị Vàng, cho biết Xuân đã chết vì tai nạn ôtô. Xác được đưa vào bịnh viện Việt-Đức, được nhận dạng là Nông Thị Xuân.

Xác không được mổ để xét nghiệm tử thi như thường lệ, mà bị chôn vội vã theo lịnh của Bộ Trưởng Công An Trần Quốc Hoàn.





Liền ngay sau đó, em gái cô Xuân là Nông Thị Vàng tức tốc về quê ở Hòa An, Cao Bằng, nhưng không về tới nhà. Người ta tìm thấy xác cô trên sông Bằng Giang. Người em họ ở chung một nhà cũng mất tích khi ra quán mua dầu đốt. Ba mạng người chết một cách rất bí mật. Thật là tàn bạo. Dã man

Thời gian trước khi cô Xuân bị giết, Trần Quốc Hoàn đã nhiều lần đến cưỡng hiếp cô.





2). Ai giết Nông Thị Xuân?





Lý do dẫn đến cái chết của Nông Thị Xuân là cô muốn chính thức làm đệ nhất phu nhân hay hoàng hậu. Vậy ai là kẻ chủ mưu?

Theo dư luận thì có ba giả thuyết.





a). Giả thuyết thứ nhất. Thủ phạm là Trần Quốc Hoàn, Bộ Trưởng Công An kiêm chức “mô ka” vì có trách nhiệm dẫn gái cho bác. Giả thuyết nầy không hợp lý, vì Trần Quốc Hoàn cho dù có ba đầu sáu tay, có ăn gan trời đi nữa thì cũng không dám rớ tới vợ bé của chủ tịch. Hơn nữa trong Bộ Chính Trị còn có hai tên đầy quyền lực là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ.





b). Giả thuyết thứ hai.





Kẻ chủ mưu là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Thời gian nầy là lúc mà Hồ Chí Minh bắt đầu bị hai tên họ Lê nầy khống chế vì đối nghịch về chiến thuật, chiến lược trong việc đánh chiếm miền Nam Việt Nam. HCM và Võ Nguyên Giáp chủ trương hòa hoãn. Trái lại hai tên Duẩn, Thọ muốn muốn tổng tiến công tổng nổi dậy đánh chiếm miền Nam.

Trước khi tổng tấn công, tổng nội dậy vào Tết Mậu Thân năm 1968, Võ Nguyên Giáp bị đẩy qua Hungary để “chữa bịnh”, Hồ Chí Minh bị tống qua Trung Quốc cho khuất mắt. Trên đường ông Hồ về nước bằng máy bay, hai tên họ Lê ra lịnh cho cán bộ sân bay đổi đèn hiệu hai bên phi đạo của sân bay, mục đích tạo ra một tai nạn chết người. (Theo Sơn Tùng)

Người phi công liên lạc với sân bay nhưng không có trả lời. Cuối cùng xin phép bác được cho máy bay đáp xuống theo trí nhớ. May mắn. Thoát chết trong gang tấc.





Theo giả thuyết thứ hai, hai tên họ Lê nầy muốn dựng Hồ Chí Minh lên làm thần tượng, làm một vị thánh, suốt đời hy sinh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để tiến lên CNXH. Cho nên phải thủ tiêu Nông Thị Xuân và những người liên hệ để bịt miệng. Sát nhân diệt khẩu. Nhưng giả thuyết nầy không thuyết phục vì sát thủ còn lo ngại về Hồ Chí Minh nên không dám tự ý hãm hiếp Nông Thị Xuân.





c). Hồ Chí Minh là kẻ ra lịnh giết Nông Thị Xuân?





Bác thường nói với thanh niên là, các chú bắt chước bác cái gì cũng được nhưng không nên bắt chước bác, là không lập gia đình và hút thuốc lá như bác.

Vì sao mà Trần Quốc Hoàn dám hiếp dâm Nông Thị Xuân?

Trần Quốc Hoàn không dám hiếp dâm vợ bé của bác vì còn e ngại thế lực của hai tên họ Lê và của Hồ Chí Minh.

Nếu hai tên họ Lê ra lịnh giết Nông Thị Xuân thì Trần Quốc Hoàn cũng còn e ngại Hồ Chí Minh.





Khi mà chính HCM ra lịnh giết thì Trần Quốc Hoàn không còn lo ngại ai cả, cho nên thẳng tay hưởng sái nhì của bác. Vậy chính HCM đã ra lịnh giết “người yêu” của ông ta. Đó là phù hợp với bản chất tàn bạo của vị cha già dâm tặc nầy.





5* Hồ Chí Minh có bao nhiêu vợ và những tình nhân lẻ tẻ?





Theo sử gia Trần Gia Phụng thì Hồ Chí Minh có ít nhất 10 phụ nữ vừa là vợ vừa là tình nhân lẻ tẻ.





1). Tăng Tuyết Minh





Tăng Tuyết Minh (1905-1991) là người vợ Trung Hoa, đảng viên Cộng Sản Trung Hoa, nữ hộ sinh. Đám cưới vào ngày 18-10-1926. Sau năm 1927, ông Hồ không gặp lại Tăng Tuyết Minh do chiến tranh Quốc-Cộng nổ ra.





Vào tháng 5-1950, nhìn thấy hình Hồ Chí Minh trên Nhân Dân Nhật Báo (Trung Hoa), bà Tăng Tuyết Minh gởi nhiều lá thư cho ông Hồ, thông qua đại sứ Việt Minh ở Bắc Kinh là Hoàng Văn Hoan, nhưng đều không được trả lời. Sau năm 1954, bà Tăng Tuyết Minh xin qua Hà Nội gặp Hồ Chí Minh, cũng bị từ chối. Đó là bỏ vợ.





2). Nguyễn Thị Minh Khai





Tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sanh năm 1910. Theo tài liệu thì Minh Khai và Lin (Hồ Chí Minh) là vợ chồng. Ở chung một phòng, ngủ chung một giường, có chung một đồ dùng. Về sau, theo tài liệu của đảng CSVN thì Minh Khai là vợ của Lê Hồng Phong. Có một con gái tên Lê Thị Hồng Minh.

Năm 1940, Minh Khai bị Pháp bắt, lên án tử hình và bị xử bắn tại Hóc Môn vào năm 1941.





3). Nông Thị Trưng (Nông Thị Bày)





HCM & Nông Thị Trưng (Ngác)





Chú Thu luyện nhất dương chỉ trong hang Pác Bó, lòi ra Nông Đức Mạnh. Nông Thị Trưng là cái tên do Hồ Chí Minh đặt cho Nông Thị Ngác (Nông Thị Bày), sắc tộc Tày. Trưng là Trưng Trắc, Trưng Nhị, ám chỉ nối gót hai bà Trưng.





Ông Hồ nói: “Kể từ nay cháu có một gia đình mới, gia đình cách mạng. Đừng luyến tiếc gia đình nhỏ nữa. Từ nay, có ai hỏi thì nói cháu, là cháu của Chú Thu (HCM) tên là Trưng.

Ông Hồ dạy Nông Thị Trưng làm cách mạng và kèm văn hóa. Trưng được kết nạp vào Đảng ngày 25-12-1941. Và sau đó được cho làm chánh án tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng. Tờ Asia Times cho biết Nông Đức Mạnh là con của chú Thu và Nông Thị Trưng. Ông Hồ có làm bài thơ nói về tình yêu giữa hai người như sau:

Vở này ta tặng cháu yêu ta

Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là

Mong cháu ra công mà học tập

Mai sau cháu giúp nước non nhà.





Những “cụm từ” “”Cháu yêu ta”, “Tỏ lòng yêu cháu” cho thấy tình yêu được kết quả là Nông Đức Mạnh.





4). Hồ Chí Minh ngủ với vợ của đồng chí Hồ Tùng Mậu tên Lý Sâm





Trong cuốn “Ho Chi Minh”, tác giả William Duiker có ghi: “Một phụ nữ trẻ tuổi tên Lý Sâm, lúc đó là vợ của Hồ Tùng Mậu, đồng chí của Hồ Chí Minh. Lý Sâm và HCM bị cảnh sát Hongkong bắt khi hai người ở chung một phòng, ngủ chung một giường vào lúc 2 giờ sáng ngày 6-6-1931.





5). Đỗ Thị Lạc.





Nhà thơ “Ngục sĩ” Nguyễn Chí Thiện có đề cập tới tên người phụ nữ, Đỗ Thị Lạc.

Năm 1942, tướng Tàu Quốc Dân Đảng là Trương Phát Khuê có tổ chức huấn luyện chính trị và quân sự cho các tổ chức cách mạng VN. Đỗ Thị Lạc theo học môn truyền tin và được đưa về VN với 18 người khác.

Trong hang Pác Bó, những chuyện tình tưởng như không ai biết tới nhưng thật ra dưới ánh sáng mặt trời không có bí mật nào được che giấu cả. Đỗ Thị Lạc có sanh một con gái. “Nhưng sau đó thì cả hai mẹ con bà này đều mất tông tích". (Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện)

6). Người vợ Nga của Hồ Chí Minh tên Vera Vasilieva





Trong cuốn “Con Rồng Việt Nam”, cựu hoàng Bảo Đại viết, Hồ Chí Minh có một người vợ Nga tên Vera Vasilieva. Họ có một đứa con gái nhưng ông ta không bao giờ nhắc tới tên đó cả. Tin tức do Võ Nguyên Giáp tiết lộ khi đi công tác chung với Bảo Đại, khi Bảo Đại làm cố vấn cho chính phủ do Hồ Chí Minh làm Chủ Tịch.

Theo tài liệu của tác giả Sophie Quinn-Judge thì ông Hồ còn “Yêu” cả vợ của Chu Ân Lai là Đặng Dĩnh Siêu nữa.





7). Người tình Pháp tên Marie Bière





Nhà báo Bùi Tín ghi trong cuốn “Về Ba Ông Thánh” xuất bản vào tháng 5 năm 1995, thì theo tài liệu Pháp, khi còn trẻ HCM làm thợ nhiếp ảnh, đã có quan hệ với cô đầm tên Marie Bière.





8). Chuyện cô gái tên Nguyễn Thị Mai Phương





Cô nầy là một phụ nữ xinh đẹp, ủy viên tỉnh Thanh Hóa, được đưa về Hà Nội mục đích phục vụ tình dục cho bác. Nhưng cô nầy đòi phải tổ chức hôn nhân hẳn hoi. Việc bất thành. Cô bị gán cho tội không tích cực phục vụ cho Kách Mệnh. Phá vỡ chủ trương của Bộ Chính trị. Hạ tầng công tác.





9). Câu chuyện về Võ Văn Kiệt phỗng tay trên người đẹp Nam Bộ của Bác.





Trong bài viết hồi tháng 10 năm 2006, tác giả Hoàng Dũng, cán bộ Văn Phòng Trung Ương thời Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí Thư, có viết như sau: “

“Theo Hoàng Dũng (do lời kể lại của Nguyễn Văn Linh), "Bác Hồ" rất "ưa thích" gái Nam Bộ. Do vậy, Bộ Chính trị thời ấy do Lê Duẩn làm Tổng Bí thư, đã yêu cầu Xứ Ủy miền Nam tuyển một số cháu gái trẻ đẹp để đưa ra Bắc "phục vụ" Bác. Sau khi "tuyển" xong, chính Võ Văn Kiệt là người đã hộ tống "các cháu" ra Bắc... Nhưng vì chiến tranh trở nên ác liệt, đường đi bị nghẽn nên chưa thể đưa ra ngay được. Và trong lúc chờ đợi, chính Kiệt đã "qua mặt Bác" phỗng tay trên làm cho một "cháu" đẹp nhất trong bọn có họ Phan, mang bầu.



Do đó, cô cháu gái họ Phan này phải ở lại và sau sinh một con trai, lấy họ mẹ, tức Phan Thanh Nam, một "đại gia" đã từng "hét ra lửa, mửa ra đô la" nhiều năm khi Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng. ( 9-8-1991 – 25-9-1997)

Chuyện Phan Thanh Nam là con rơi của Võ Văn Kiệt, do Kiệt đã sớm "ăn hớt" phần của Bác Hồ, thì đám cán bộ trong "B" ai mà không biết?.





6* Hồ Chí Minh chính là người chà đạp nhân phẩm phụ nữ





Bác Hồ xem phụ nữ chỉ là món đồ chơi để giải quyết sinh lý. Chơi chán rồi thảy xuống cho bộ hạ hưởng sái nhì, hoặc thủ tiêu, để tìm của lạ mới. Con rơi con rớt đầy đàn khắp nơi mà không nhìn nhận ai, không nuôi dưỡng một ngày nào. Phụ nữ Tây, Tàu, thành thị, rừng núi, già trẻ bé lớn gì bác cũng không tha. Xơi tái ráo nạo.

Về phụ nữ, ba lãnh đạo Việt Nam từ Bảo Đại, Hồ Chí Minh đến Ngô Đình Diệm thì bác Hồ đứng hạng bét. Bảo Đại chơi sang, toàn là hoa khôi, người đẹp sang trọng quý phái. Cũng có con rơi nhưng đã nhìn nhận tất cả, nuôi dưỡng đàng hoàng tử tế.





Trái lại, Hồ Chí Minh thì chơi chịu, chơi chạy, chơi lường. Thích nhất là gái thiểu số mang mùi vị sơ khai của rừng núi. Thành tích bỏ vợ, từ con, ra tay tàn bạo thủ tiêu.

Tóm lại, Bảo Đại, Hồ Chí Minh đều thua xa Ngô Đình Diệm, một trời một vực.





7*. Kết luận

Một người đàn ông không thể tìm cho mình một người vợ đàng hoàng, chỉ vì cái chiêu bài lừa bịp là, bác hy sinh hạnh phúc cá nhân, không bận bịu việc gia đình, để toàn tâm, toàn trí, toàn lực phục vụ Kách Mệnh, lo cho dân, cho nước.

Đối với một người đa dâm, ấu dâm như cha nội nầy, thì việc chay tịnh thật sự là việc hết sức khó khăn. Để duy trì cái màn lừa bịp, Bộ Chính Trị Đảng phải phụ trách việc tìm gái cho bác “vui vẻ”. Bộ trưởng Công An, Trần Quốc Hoàn được chỉ định đóng vai trò ma cô cho bác.

Cha nội nầy giở trò lừa bịp, khuyên thanh niên, các cháu bắt chước bác cái gì cũng được, chỉ trừ hai việc, là hút thuốc và không lập gia đình.

Bác không lập gia đình nhưng có năm thê bảy thiếp, bồ nhí lẻ tẻ cũng nhiều.

Chính bác là người chà đạp nhân phẩm của phụ nữ, xem phụ nữ như một phương tiện để giải quyết sinh lý. Chơi chán rồi bỏ, thảy xuống cho bộ hạ hưởng sái nhì.

Một người bỏ vợ, từ con, con rơi con rớt đầy đàn thì còn đạo đức là cái gì?.

Thật chán cái ông già dâm tặc nầy quá!





Trúc Giang

Minnesota ngày 27-5-2021