Các Chùa Cảnh Giác: Sáu Người Bị Bắt Về Tội Ăn Trộm Tại Ngôi Chùa Ở Thành Phố Rogers, Arkansas

Cảnh sát nói sáu người gốc Rumani đã bị bắt và cho rằng họ là bộ phận của một nhóm chuyên nhắm vào các chùa Phật giáo khắp nước Mỹ.





Tại thành phố Rogers, tiểu bang Arkansas (Mỹ) – các sĩ quan cảnh sát của văn phòng quận trưởng cảnh sát quận Benton đã bắt giữ sáu người gốc Rumani mà cảnh sát cho rằng họ là bộ phận của một nhóm chuyên nhắm vào các chùa Phật giáo khắp nước Mỹ để thực hiện các vụ ăn trộm.





Vào ngày 20 tháng 4, cảnh sát nói rằng một vụ xâm nhập trái phép xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Lakeside ở thành phố Rogers, Arkansas, cũng đang tổ chức lễ như một ngôi chùa của người Việt.





Cảnh sát nói sáu người này tên là – Marta Chicui, Francisca Velcu, Floarea Micescu, Voinea Gratiani Miclescu, Claudia Velcu and Narcisa Velcu – đã bị bắt giữ về vấn đề uy hiếp tấn công vào chùa ở thành phố Rogers (AR). Từ khi bị bắt, sáu nghi phạm này đã được thông báo tiền bảo lãnh hầu tra.



Các trinh thám cho rằng có nhiều người khác liên quan vụ việc này, nhưng họ nghĩ rằng những người này đã rời đi khỏi khu vực.





Cảnh sát nói những nghi phạm, thường là phụ nữ, sẽ đi vào các ngôi chùa và hỏi xin lễ cầu an và cầu nguyện. Trong lúc những phụ nữ đang cầu nguyện, thêm một số nghi phạm khác đi lòng vòng từ phòng này sang phòng khác, ăn cắp tiền thùng phước sương và đồ trang sức của Phật tử.





Về vụ việc tại thành phố Rogers, viên phó phòng cảnh sát Shannon Jenkins nói rằng bốn phụ nữ đã xuất hiện tại chùa vào ngày 18 tháng 4. Họ hỏi xin lễ cầu nguyện cho thành viên một gia đình nhưng họ được trả lời là các buổi lễ chỉ được thực hiện bằng tiếng Việt thôi do vì nạn dịch COVID-19.





Xong một trong số phụ nữ đó đã hỏi xin dùng nhà vệ sinh. Rồi người phụ nữ đó cố đánh trống lãng người trong chùa nhưng bất thành.





Cảnh sát nói sau khi nhóm người này được yêu cầu rời khỏi chùa thì họ trở nên tức giận căng thẳng.

Hai ngày sau đó, năm người phụ nữ và một người đàn ông trở lại và đã uy hiếp xông vào chùa.

Nhóm người này đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát theo dõi những cử chỉ của họ gần hiện trường chùa.





Cảnh sát nghĩ rằng các ngôi chùa là mục đích nhắm đến của chúng là do bản tính thụ động của những vị cất giữ và thói quen nhận tiền cúng dường thường là tiền mặt.





Văn phòng quận trưởng cảnh sát quận Benton (AR) yêu cầu bất cứ ai có thông tin về tội phạm, hoặc nếu quý vị nghĩ rằng mình là nạn nhân, hãy liên lạc Trinh thám tên Susan Matthews tại số điện thoại (479) 271 – 1008.





Thích Phước Hạnh chuyển dịch, May 05, 2021



***



Mời xem bản tiếng Anh phía dưới:





Police: Six arrests made for burglary at Rogers Buddhist temple





Police say six Romanian nationals have been arrested and are believed to be part of a group targeting Buddhist temples across the country.

ROGERS, Ark. — Deputies with the Benton County Sheriff's Office have arrested six Romanian nationals who they believe are part of a group targeting Buddhist temples across the country for robberies.

On April 20, police say an invasion happened at a home on Lakeside Drive in Rogers, Ark., that also serves as a Vietnamese Buddhist Temple.

Police say six people - Marta Chicui, Francisca Velcu, Floarea Miclescu, Voinea Gratiani Miclescu, Claudia Velcu and Narcisa Velcu - have been arrested in connection with forced entry into the temple in Rogers. The six suspects have since posted bail.

Detectives believe there are others involved in the incident, but that they have left the area.

Police say the suspects, usually women, will enter the Buddhist temples and ask to be blessed and prayed over. While the women are being prayed over, additional suspects move around from room to room, stealing money, donation boxes and jewelry.

About the Rogers incident, Lt. Shannon Jenkins says four women showed up at the temple on April 18. They asked for prayers for a family member but were told ceremonies were only being done in Vietnamese due to COVID-19. One of the women then asked to use the restroom. The woman then attempted to distract the person inside the temple but was unsuccessful. Police say after the group was asked to leave, they became very agitated. Two days later, five women and one man returned and gained access to the temple by forced entry.

The group was arrested after police tracked them down near the scene.

Police believe that temples are targeted due to the passive nature of the occupants and the practice of accepting donations, usually cash.

The Benton County Sheriff's Office asks for anyone with information about the crimes, or if you believe you are a victim, contact Detective Susan Matthews at (479) 271-1008.

(Source: Fivenewsonline.com)