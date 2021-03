Raya và Rồng Thần Cuối Cùng Nhấn Mạnh Sự Tin Tưởng và Hòa Thuận

Raya và Rồng Thần Cuối Cùng

ĐƯỜNG LINK TỚI ĐOẠN VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=AwLwca1hiNg

ĐOẠN MÃ ĐÍNH KÈM: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AwLwca1hiNg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>





“Raya và Rồng Thần Cuối Cùng” là một bộ phim hoạt hình mới của hãng phim Walt Disney Animation Studios. Bộ phim sẽ đưa người xem đến với một cuộc hành trình thú vị và hoành tráng tại thế giới tưởng tượng của Kumandra. Raya buộc phải một mình lãnh trọng trách nguy hiểm là truy tìm rồng thần cuối cùng trong truyền thuyết để khôi phục lại vương quốc bị chia rẽ và đoàn kết người dân. xuyên suốt chuyến phiêu lưu, cô nhận ra rằng rồng thần không đủ để giải cứu thế giới — Để làm điều đó, cần phải có sự tin tưởng, tinh thần đồng đội, tình bạn và sự khôn ngoan của cộng đồng của cô ấy nữa.

Cô diễn viên người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Tran, người lồng tiếng cho nhân vật Raya cho biết: “Raya không có bạn”. “Cô ấy coi những người mà cô không quen biết là những mối nguy hiểm.” Cùng với chiến mã đáng tin cậy Tuk Tuk, Raya gặp gỡ và gia nhập lực lượng với người khổng lồ đáng gờm Tong (do Benedict Wong lồng tiếng), doanh nhân 10 tuổi Boun (do Izaac Wang lồng tiếng), đứa trẻ tinh nghịch Noi (do Thalia Tran lồng tiếng), và con rồng huyền thoại Sisu (do Awkwafina lồng tiếng). Cùng nhau, họ tạo thành một gia đình được lựa chọn để thống nhất vùng đất Kumandra. Cô Tran nói: “Trong suốt bộ phim, cô ấy học cách tin tưởng mọi người một lần nữa.”

Chủ đề về tinh thần đồng đội trên màn ảnh phản chiếu các thách thức trong đời thực mà hãng phim Walt Disney Animation Studios gặp phải. Vì ảnh hưởng của dịch COVID, hơn 450 họa sĩ hoạt hình và nhà kỹ thuật học của bộ phim phải làm việc tại nhà. Nhờ sự tiến bộ của công nghệ, họ đã hoàn thành bộ phim dù cách xa nhau về mặt vật lý, nhưng lại cùng nhau trong thực tế ảo.

Lực lượng nhân công đa dạng của hãng Disney đã mang những vùng đất trù phú của Kumandra trở nên sống động:





Hai nhà văn Adele Lim, người đã lớn lên ở Malaysia và Qui Nguyen, người có gia đình ở Việt Nam cùng chấp bút cho kịch bản của bộ phim.

và Qui Nguyen, người có gia đình ở cùng chấp bút cho kịch bản của bộ phim. Là Giám Đốc Cốt Truyện (Head of Story) Head of Story, cô Fawn Veerasunthorn, người Thái Lan đã chuyển hóa các từ ngữ của người viết kịch bản và tầm nhìn của đạo diễn thành một hình ảnh đại diện cho câu chuyện.

đã chuyển hóa các từ ngữ của người viết kịch bản và tầm nhìn của đạo diễn thành một hình ảnh đại diện cho câu chuyện. Nghệ sĩ Quần chúng D’Lun Wong, người Malaysia, đã thiết kế đám đông trong các cảnh trong bộ phim để phản ánh chính xác các con người của vùng Đông Nam Á, những người đã truyền cảm hứng cho bộ phim.

đã thiết kế đám đông trong các cảnh trong bộ phim để phản ánh chính xác các con người của vùng Đông Nam Á, những người đã truyền cảm hứng cho bộ phim. Nghệ sĩ Ánh sáng Roger Lee, người Singapore đã sử dụng phần mềm để nâng cao bầu không khí, giai điệu, chiều sâu và tâm trạng của các cảnh trong phim.

đã sử dụng phần mềm để nâng cao bầu không khí, giai điệu, chiều sâu và tâm trạng của các cảnh trong phim. Trưởng nhóm Tạo hình Môi Trường John Aquino, người Philippines và Nghệ sĩ Tạo hình Punn Wiantrakoon, người Thailand , những người đã di dân đến tiểu bang California và Virginia khi còn là thanh thiếu niên, đã xây dựng các phiên bản kỹ thuật số của mọi thứ hiển thị trên màn hình thành các mô hình để làm hoạt hình.

và Nghệ sĩ Tạo hình Punn Wiantrakoon, người , những người đã di dân đến tiểu bang California và Virginia khi còn là thanh thiếu niên, đã xây dựng các phiên bản kỹ thuật số của mọi thứ hiển thị trên màn hình thành các mô hình để làm hoạt hình. Kỹ sư phần mềm cao cấp Far Jangtrakool, người Thailand đã cung cấp các công cụ kĩ thuật để các họa sĩ hoạt hình và các nghệ sĩ bố trí có thể dùng để tạo nên bộ phim.

Tất cả các khán giả đều có thể cảm nhận được chủ đề của bộ phim về việc tin tưởng lẫn nhau và làm việc cùng nhau. “Hiện tại, thế giới đang rất tan vỡ,” nhà đồng biên kịch Qui Nguyen nói. “Bộ phim này có rất nhiều điều kỳ diệu trong đó, nhưng tôi nghĩ điều kỳ diệu lớn nhất chính là sự tin tưởng. Đó là thành phần bí mật thực sự sẽ cứu thế giới tưởng tượng Kumandra của chúng ta. Và đó là một thông điệp mà tôi nghĩ là thực sự quan trọng để thế giới có được và nhìn thấy. "



Bộ phim “Raya và Rồng Thần Cuối Cùng” của hãng phim Walt Disney Animation Studios sẽ được phát hành đồng thời trong các rạp chiếu phim và trên Disney+ thông qua tính năng Quyền Truy Cập Đăc Biệt.