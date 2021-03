Tưởng Nhớ Kyal Sin

Minh họa Cao Bá Minh







Bọn độc tài quân phiệt Myanmar đã giết em rồi Kyal Sin ơi!

tuổi mười chín non tơ ngực em tràn máu đỏ

nụ cười vẫn nở trên môi tới khi em mãi mãi ra đi

chiếc áo với dòng chữ tin tưởng ngây thơ 'Everything will be OK’ còn đỏ



Kyal Sin! Kyal Sin!



Không chịu cúi đầu dù biết mình sẽ chết

Tự do. Dân chủ. Độc Lập cho dân tộc đổi bằng máu

của người thanh nữ hiên ngang



Bon giết người ở quảng trường Thiên An Môn năm xưa

đứng sau lưng bọn độc tài quân phiệt

nhốt tù người lãnh tụ tài ba Aung San Suu Kyi

giết em và nhiều người khác nữa

những người thanh niên Myanmar vĩ đại hai lần

trước khi đi biểu tình còn viết giấy hiến tạng

để cứu người sau khi chết





Tuổi trẻ Việt Nam ghi khắc trong lòng

bước chân dõng dạc hiên ngang tiến về phía trước

của những người thanh nữ anh hùng gợi nhớ cô Giang, cô Bắc



Kyal Sin Kyal Sin!

“Và tử thần kính cẩn đứng ghi tên

những liệt sĩ vào bia người tuẫn quốc”



Kyal Sin! Kyal Sin!





Nguyễn Hàn Chung

Mar.5.2021