Thời Sự Trong Tuần

Magha Puja Day is a Buddhist holiday celebrated on the Full Moon Day in January. / Trong Phật Giáo có nhiều lễ truyền thống, Magha Puja tổ chức vào ngày trăng tròn của Tháng Giêng, đây là ngày Đại Hội Thánh Tăng, một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất, khi Phật còn tại thế.