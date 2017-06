Lễ Động Thổ Xây “Đài Tưởng Niệm – Tháng Tư Đen 1975”

Khởi sự xây Đài Tưởng Niệm.

Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 9 giờ sáng Thứ Năm ngày 8 tháng 6 năm 2017, lễ động thổ khởi công xây dựng “National Gratitude Tổ Quốc Ghi Ơn” Đài Tưởng Niệm – Tháng Tư Đen 1975 những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chon cái chết Uy Dũng để đáp đền nợ nước.Tham dự buổi lễ khởi công xây dựng có: Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, các Niên Trưởng: Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội Cảnh Sát và phu nhân; Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa và phu nhân; Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng Biệt Động Quân; Phan Tấn Ngưu Tổng Hội Trưởng Cảnh Sát; Stsu A Cầu, Tổng Hội Trưởng Võ Bị; Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California; Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Thủy Quân Lục Chiến Nam California, Kiến Trúc Sư Nguyễn Cửu Lâm, người thực hiện công trình, Anh Jake Ngô, nhân viên Thành Phố theo dỏi việc thực hiện công trình, một số các cơ quan truyền thông.Theo Kiến Trúc Sư Nguyễn Cửu Lâm cho biết,Tượng cao 8 feet, chiều dài của bệ tượng là 10f, chiều ngang bệ tượng là 1f, tượng sẽ được làm bằng đá Granite. Tượng đặt vào phía tay trái của Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ (khi đứng ngoài cổng chính nhìn vào.).Tượng Đài có gắn hình các vị Tướng đó là: Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Phan Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long, ngoài ra còn có đề tên khoảng 40 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những chiến sĩ vô danh đã chọn cái chết Uy Dũng để đáp đền nợ nước.Theo ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí và qúy vị trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ cho biết, Tượng Đài sẽ được khánh thành vào ngày 18 tháng 6 năm 2017, nhân ngày Quân Lực 19-6.Đây là một dự án do Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ đã đệ trình ra trước Hội Đồng Thành Phố và đã được Hội Đồng Thành Phố biểu quyết chuẩn thuận.Dự án dự trù tốn khoảng $ 60,000 chi phí thực hiện sẽ do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đài thọ.Mặc dù trong khoảng thời gian vận động rất ngắn, nhưng số tiền qúy chiến hữu, qúy đồng hương đóng góp đến nay đã ngoài mức dự trù, đó cũng là điều nói lên lòng ngưởng mộ lớn lao đối với những chiến sĩ đã vị quốc vong thân.Đây là một việc làm đáng tuyên dương của những người trẻ, thế hệ Thứ hai, như Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, mặc dù trưởng thành tại hải ngoại nhưng lúc nào cũng nghĩ đến công ơn của những người đã hy sinh cho chúng ta có ngày hôm nay.