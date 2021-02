Rush Limbaugh, huyền thoại về một nền truyền thông tàn độc

Tin tức chính hôm nay ắt nói nhiều về sự qua đời của Rush Limbaugh, "người nguy hiểm nhất nước Mỹ", theo như lời chính ông ta tự nhận về mình. Đây không phải điều quá lời khi đài radio Cộng Hòa cực hữu của Limbaugh có đến hàng chục triệu người nghe mỗi tuần và từng đạt đến 25 triệu người trong tuần lễ cao nhất, một con số không có mấy nhà truyền thông sánh được.

Bằng một loại truyền thông tàn độc, tấn công cả trẻ nhỏ và phụ nữ, tấn công các nhà môi trường, y tế, giáo dục. Tấn công bất cứ nền tảng đạo đức, giá trị luân lý của xã hội nào mà Limbaugh muốn. Đó là vũ khí và khả năng để Limbaugh được tung hô và tặng thưởng từ giới thính giả cực hữu. Cả danh tiếng và tài chính. Rush Limbaugh là một trong những nhà truyền thông triệu phú với các khế ước cao hàng nhất nhì thế giới, sống xa xỉ qua bốn đời vợ với phi cơ, du thuyền riêng cùng gia sản vài trăm triệu đô la.

Sinh năm 1951 tại Missouri trong một gia đình giàu có và quyền lực với cha, anh em cùng người thân là luật sư, thẩm phán, Limbaugh mong muốn đi theo con đường truyền thông từ nhỏ và có được đủ cơ hội để thực hiện mơ ước của mình. Limbaugh bỏ học chỉ sau năm đầu đại học để trở thành nhà truyền thông chuyên nghiệp và từng bước đạt đến sự thành công tột bực trong vài chục năm qua.

Là một tay "khẩu chiến" dữ dằn trên radio, là người có thể dẫn dắt số đông thính giả cực hữu nghe và tin theo mình, Limbaugh không ngần ngại sử dụng bất cứ điều gì để dành chiến thắng hay tung ra các lý luận nhiều lúc hoang tưởng của mình. Từ những điều gây tranh cãi, xúc phạm, kỳ thị cho đến các nguồn tin bịa đặt, giả mạo, Limbaugh không chỉ là nhà truyền thông mà còn là một chính trị gia quyền lực. Quyền lực hơn cả những dân biểu Cộng Hòa để tấn công phía Dân Chủ, những người cấp tiến hay bất cứ phong trào liên quan đến cánh tả nào.

Limbaugh bị xem là người tấn công vào nữ quyền không nương tay và tởm lợm, thường lấy ngoại hình người khác ra chế giễu và cười cợt. Limbaugh tấn công vào cả con cái vị thành niên của các tổng thống Dân Chủ, không chừa ai.

Nhưng với thính giả của Limbaugh, ông ta là người thông minh, tài năng và hùng biện, nói những chuyện mà không ai dám hay từng nói. Hai thái cực của yêu và ghét. Là gì thì Limbaugh là một thần tượng, một thứ khuôn mẫu của những cá nhân hay cơ quan truyền thông tiếng Việt mê Trump làm theo trong suốt bốn năm qua.

Rush Limbaugh là một đồng minh đắc lực cho Donald Trump trong cuộc tranh cử và suốt nhiệm kỳ tổng thống, là người bảo vệ đắc lực cho cá nhân cùng những điều Trump đưa ra. Limbaugh từng bơm vào thính giả mình là Covid-19 chỉ là cảm mùa thông thường, được vũ khí hóa để chống lại Trump. Ông ta cũng bảo cuộc bầu cử bị đánh cắp hay vụ bạo loạn tại Quốc Hội là do phía Dân Chủ ngụy tạo để đổ thừa cho Trump. Limbaugh được Trump trao cho bội tinh tự do, điều bị nhiều người xem là làm mất đi danh giá tấm huân chương vốn được trao tặng cho những người cao quý, có đóng góp to lớn cho quốc gia nói chung.

Rush Limbaugh qua đời hôm qua, hưởng thọ 70 tuổi sau một năm chống chọi cùng ung thư. Sự qua đời được biết trước của huyền thoại Limbaugh xuất hiện trên hầu hết báo chí truyền thông thế giới. Khó ai phủ nhận vai trò của Rush Limbaugh trên chính trường Hoa Kỳ trong vài chục năm qua, cho dù có bị xem là thứ truyền thông tàn độc, hung bạo thế nào.

Thành công, quyền lực và danh vọng, Rush Limbaugh có đủ. Thành công lớn nhất là việc hủy hoại những giá trị Mỹ và mở đường cho những chính khách và một loại chủ nghĩa Trump lên ngôi. Nếu có thiếu điều gì, thì đó là mỗi loại truyền thông chính trực và trung thực mang các giá trị nhân bản mà Rush Limbaugh không có như những nhà truyền thông lớn khác của nước Mỹ.





Nhã Duy