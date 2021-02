Nhà Văn Duy Lam Qua Đời Tại Virginia, Hoa Kỳ Hưởng Thọ 89 Tuổi

Nhà văn Duy Lam

GARDEN GROVE (VB) – Theo Cáo Phó của gia đình, nhà văn Duy Lam, tên thật Nguyễn Kim Tuấn đã qua đời vào ngày 4 tháng 2 năm 2021 tại thành phố Fairfax thuộc tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 89 tuổi.

Theo bài viết “Gia đình Nguyễn Tường, vinh quang và bi kịch” của ký giả Mặc Lâm đăng trên trang mạng của Đài Á Châu Tự Do (RFA) vào ngày 24 tháng 8 năm 2013 cho biết thêm về thân thế của nhà văn Duy Lam như sau.

Duy Lam tên thật Nguyễn Kim Tuấn ông sinh năm 1932 tại Hà Nội, là con ông Nguyễn Kim Hòa (mất năm 1963, Sàigòn) và bà Nguyễn thị Thế. Mẹ ông là em gái của Nhất Linh, Hoàng Đạo và là chị Thạch Lam; mất năm 1997 tại Hoa Kỳ. Duy Lam là thành viên trẻ tuổi nhất, gia nhập Tự Lực Văn Đoàn năm 1958. Lúc đó ông mới 19 tuổi.

Tác phẩm của ông gồm truyện ngắn Chồng Con Tôi, Ngày Nào Còn Đàn Bà, Nỗi Chết Không Rời, Em Phải Sống. Hồi ký Gia Đình Tôi. Truyện dài Cái Lưới, Lột Xác.

Ngoài viết văn Duy Lam còn là một họa sĩ tài năng, ông vẽ rất sớm và mới đây có cuộc triển lãm tranh tại tiểu bang Virginia, Hoa kỳ.

Trong khi đó trên trang mạng xã hội Bạn Văn Nghệ của nhà thơ Trần Yên Hòa trích từ Facebook của Nguyễn Tường Tâm cho biết thêm một số thông tin về nhà văn Duy Lam như sau.

Duy Lam động viên khóa 3 hay 4 Thủ Đức, cấp bậc cuối cùng, Trung tá Quân đoàn I, tù cải tạo gần 13 năm.

Trong tù anh đã bị cùm tới bị thương thối cổ chân. Những năm tháng mới sang Hoa Kỳ theo diện HO vợ chồng anh sống tại Orange County, Nam California, sinh hoạt văn nghệ với nhiều thân hữu địa phương. Sau đó 3 người con gái của anh đã đón vợ chồng anh về sống tại Virginia, miền Đông Hoa Kỳ. Tại đây, anh chuyên về hội họa. Căn phòng riêng của anh trưng bày la liệt các họa phẩm của anh. Dần dần trí nhớ của anh có giảm sút... cuối cùng anh bị ngã. Được các con đưa vào nhà thương không lâu sau, anh qua đời vì các căn bệnh khác của tuổi già. Duy Lam là trưởng nam của bà Nguyễn thị Thế, em gái của 2 ông Nhất Linh và Hoàng Đạo và chị của Thạch Lam và Truyện Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam chính là câu truyện nhà văn viết về chính mình và bà chị này. Các tác phẩm của Duy Lam gồm có:

- Chồng Con Tôi (tập truyện ngắn, 1960)

- Gia Đình Tôi (tập truyện ngắn, 1962)

- Cái Lưới (truyện dài, 1964)

- Nỗi Chết Không Rời (truyện ngắn, cùng viết với Thế Uyên, 1966)

- Ngày Nào Còn Đàn Bà (tập văn vui, 1967)

- Lột Xác (truyện dài, 1968)

- Tuyển Tập Truyện Mới (tập truyện ngắn, 1995)

- Thi tập Chân Mây (thơ, 1996)

- Em Phải Sống (tập truyện ngắn, 1996)

- Where The Cloud Ends (cùng viết với An Nhiên, 2007’

Việt Báo xin chia buồn cùng tang quyến của nhà văn Duy Lam và cầu nguyện ông sớm về cõi vĩnh hằng.