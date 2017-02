Thượng Viện OK Tillerson Làm Ngoại Trưởng; Ứng Viên Bộ Trưởng Tài Chánh và Y Tế Gặp Trở Ngại Ở Thượng Viện

WASHINGTON - Các nghị sĩ CH chọn hành động ngoại lệ trong việc xúc tiến thủ tục biểu quyết chấp thuận các ứng viên chỉ huy Bộ ngân khố và Bộ y tế xã hội theo đề cử của TT Donald Trump – các nghị sĩ CH tại ủy ban tài chính họp qua ngày thứ nhì trong khi các đồng viện DC tẩy chay.Nghị sĩ CH Orin Hatch, chủ tịch ủy ban, cho biết ủy ban họp hôm Thứ Tư để đình chỉ quy định về hội họp để biểu quyết phải có mặt ít nhất 1 nghị sĩ DC – hôm Thứ Ba, phe DC không dự. Với quyết định đình chỉ quy ước, 14 nghị sĩ CH đã biểu quyết từ sáng Thứ Tư đồng ý đưa 2 ứng viên của TT Trump ra hội nghị khoáng đại Thượng Viện để thảo luận và biểu quyết tối hậu – nghị sĩ Hatch tuyên bố sau đó “Các nghị sĩ DC không thể quy trách ai khác là chính mình”.Mặt khác, ủy ban pháp chế định tổ chức biểu quyết chấp thuận ứng viên bộ trưởng tư pháp của TT Trump là Jeff Sessions - phóng viên báo tin: tình hình căng thẳng.Nghị sĩ Sheldon Whitehouse (DC-Rhodes Island) đánh giá ông Sessions là không thích hợp, và giải thích “Trong nhiều trường hợp, ông Sessions tỏ ra là người kỳ thị chủng tộc”.Trong khi đó một bản tin khác cho biết TT Trump giới thiệu ứng viên thẩm phán tối cao pháp viện Neil Gorsuch hồi 5 giờ chiều Thứ Ba như đã báo trước – qua ngày Thứ Tư, ông Trump hô hào phe CH tại Thượng Viện xúc tiến thủ tục biểu quyết phê chuẩn, vận dụng phương án gọi là “nguyên tử” để chống lại phe DC dùng thủ tục trì hoãn gọi là filibuster để ngăn trở.Ông Trump bắn tiếng với thủ lãnh CH Mitch McConnell “Nếu đụng phải bế tắc, hãy dùng “biện pháp nguyên tử” nếu có thể. Việc này tùy thuộc ông Mitch, nhưng tôi nói hãy làm tới”.Ứng viên Neil Gorsuch, chánh án toà phúc thẩm 49 tuổi, là thành viên trẻ nhất toà tối cao.CNN đưa tin hôm Thứ Tư: nghị sĩ Chuck Grassley (CH-Iowa) định cho ứng viên Gorsuch điều trần trong 6 tuần tới.Theo nguồn tin từ đảng CH, TT Trump muốn ứng viên Gorsuch bắt đầu làm việc tại toà tối cao vào Tháng 4.Sau loan báo chiều Thứ Ba của TT Trump, thẩm phán Gorsuch gọi điện thoại trước tiên cho chánh án toà phúc thẩm Merrick Garland, là ứng viên do TT Obama chọn hồi Tháng 3 và Thượng Viện dưới quyền kiểm soát của đảng CH không mời điều trần.Ngoài ra, các nghị sĩ của đảng DC tẩy chay cuộc biểu quyết chấp thuận ứng viên lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) theo đề cử của TT Trump.Cũng như ông Trump, ứng viên Scott Pruitt có ý hoài nghi kết luận của khoa học gia về biến đổi khí hậu do loài người gây ra.Hành động tẩy chay của phe DC làm trì hoãn tiến trình chuyển tiếp tại EPA.Theo giải thích của nghị sĩ Ben Cardin, ông Pruitt là giám đốc tư pháp tiểu bang Oaklahoma không tin biến đổi khí hậu và nhu cầu ứng phó khẩn cấp để giảm các hậu quả gây thiên tai nghiêm trọng hơn và thường hơn.Trong khi đó một bản tin khách nói rằng hôm Thứ Tư Thượng Viện Hoa Kỳ với tỉ số 56 trên 43 đã bỏ phiếu chấp thuận cho cựu tổng giám đốc công ty dầu Exxon Mobil Rex Tillerson làm Ngoại Trưởng Hoa Kỳ. Trong số phiếu bầu cho ông Tillerson có 4 phiếu của phe Dân Chủ tại Thượng Viện. Ông Tillerson lúc đầu đã bị các nhà lập pháp Dân Chủ lẫn Cộng Hòa chỉ trích là có mối quan hệ gần gũi với các giới chức cao cấp Nga, gồm TT Nga Vladimir Putin.Thượng Viện sẽ tiếp tục xét ứng viên Bộ Trưởng Giáo Dục Betsy DeVos do TT Trump đề cử. Bà bị một số nhà lập pháp Cộng Hòa chống đối nhưng được dự đoán sẽ được chấp thuận trong vài ngày tới.