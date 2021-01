Hỏi Bác Giao Chỉ. Tuần Iễ 2/2021 - Ngày 10-1-2021: Cho Hay Muôn Sự Tại Trời

Giao Chi San Jose







Kỳ trước trả lời 3 câu hỏi :1) Thiết quân luật? 2) Hoa Kỳ, vì đâu nên nỗi? 3) Bầu cử gian lận?

Kỳ này trả lời thêm nhiều câu hỏi. (1) Nghĩ gì về ông tổng thống Trump (2) Các cuộc biểu dương của triệu người yêu người (3) Những sai lầm đem lại giải pháp. (4) Những hình ảnh làm thay đổi ý kiến. (5) Vai trò ngành tư pháp và tối cao pháp viện. (6) Vai trò của Phó tổng thống

Trả lời những câu hỏi mới nhận được từ các bạn phương xa.

Thưa bác Giao Chi. Chúng cháu là sinh viên của giáo sư An Như .. Saigon có đọc được thư của bác trả lời về tình hình chính trị tại Hoa Kỳ. Trong tuần qua coi thêm hình ảnh xảy ra tại quốc hội. Biết bao nhiêu tin tức. Xin tóm lược hỏi bác thêm ý kiến để hiểu rõ. Xin bác vui lòng trả lời. Sợ mất nhiều thì giờ, bác tóm tắt cũng được. Xin bác giữ gìn sức khỏe.





Trả Lời: Vì nhiều câu hỏi nhận được, xin viết thành bài tiểu luận với tựa để mượn của ngài Nguyễn Du: Ngẫm hay muôn sự tại Trời, Trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, Cho thanh cao mới được phần thanh cao.





Thực vậy, hoàn cảnh của ông Trump sinh ra là triệu phú trưởng thành trong vai tỷ phú rồi lạc đường vào chính trị bỗng trở thành thần tượng của hàng triệu dân chúng. Trận đầu tiên đánh võ hè phố hạ 16 chính trị gia chuyên nghiệp của đảng Cộng Hòa. Khi ra ứng cử trong hoàn cảnh lưỡng đảng mỗi bên đều có sẵn 50 triệu cử tri ủng hộ. Số người tăng thêm nhờ kỹ thuật tranh cử. Trong vai trò kỳ thị bẩm sinh ông Trump lấy hết phần cử tri da trắng "thượng đẳng". Năm 2016 ông thắng trận trong hoàn cảnh ngựa về ngược đã tô vẽ thêm vẻ thần thánh hạ sơn. Trong 4 năm cai trị đất nước theo linh tính với những quyết định ngang ngược, tổng thống đã sử dụng tối đa quyền hành của vị nguyên thủ, dường như áp đảo cả nội các hành pháp, lập pháp thượng viện và chinh phục cả tư pháp bằng cách bổ nhậm hàng trăm thẩm phán kèm thêm 3 vị thẩm phán tối cao. Quanh năm ông hô hào các cuộc biểu dương hàng trăm ngàn cử tri đã trở thành thần dân nhiệt thành từ đua xe đến đua thuyền. Các cuộc trình diễn chính trị trở thành cuộc vui giữa gia đình hoàng gia dân chủ thời đại với quốc dân được tô vẽ bởi rất nhiều âm mưu huyền thoại đầy ảo tưởng. Trong các giấc mơ đó luôn luôn bao gồm cuộc thánh chiến chụp mũ đối phương Dân Chủ thành cộng sản và sẽ đón chào Trung Cộng vượt Thái Bình Dương đến cai trị Hoa Kỳ. Ngày 6 tháng 1-2021 vừa qua ông Trump đã hô hào hàng triệu thần dân đến biểu dương gây áp lực cho buổi lễ tuyên bố kết quả bầu cử. Ông nói đi nói lại là lần này phải nổi lửa hoang dã (wild).





Biểu dương của tổng thống Trump trở thành bạo loạn







Nhưng nếu chỉ có hàng trăm ngàn người biểu diễn bên ngoài qua đêm giá rét chung quanh thánh đường dân chủ là tòa quốc hội thì dù mất chức tổng thống nhưng ông Trump vẫn còn là thần tượng lâu dài của hơn 70 triệu cử tri. Nếu ông Trump thực sự là nhà cách mạng can đảm bay trực thăng hạ cánh xuống trước tiền đình quốc hội. Với hệ thống âm thanh chuẩn bị từ máy bay để ông tuyên bố vài câu ngắn gọn rồi trực thăng đưa ông về trời thì rõ ràng ngài Trump đã trở thành ông thánh bất tử trong lòng hàng triệu thần dân với chan hòa nước mắt thán phục. Nhưng ông không phải là nhà cách mang thực sự. Ông chỉ là tay nhà buôn với tài chinh phục khách hàng. Ông hô hào thần dân tiến lên nhưng ông cùng toán mật vụ lên xe về lại Bạch Cung.





Biểu dương của mục sư King trở thành lịch sử







Hãy nghĩ tới nhà cách mạng da đen, mục sư King dẫn dân da đen khi trực diện đương đầu với cảnh sát. King đi đầu, phía sau là hàng ngàn người đi theo. King dừng bước khi phía trước có hàng trăm cảnh sát trang bị vũ khí và cả đoàn ngựa sẵn sàng dày xéo lên đám biểu tình. Khi đám dân đen ngần ngại xích gần lại nhau. King cương quyết tiến bước dù biết rằng sẽ cùng dân đen chết dưới vó ngựa cảnh sát. Bước chân đi tới của mục sư King đưa ông vào giấc mơ bất hủ để Hoa Kỳ dành cho ông một ngày quốc lễ tháng giêng hàng năm. Nhưng ông Trump thượng đẳng không đủ bản lãnh cách mạng.

Vì không có lãnh đạo, vì không có tổ chức, hang ngàn dân xuống đường tưởng rẳng vui chơi như thường lệ nhưng đám chủ trương bạo lực đã vượt qua rào cản mở đường cho cuộc chiến lịch sử giữa Tự Do và Dân Chủ. Khi nhìn thấy hàng nghìn dân biểu tình tràn ngập như nước vỡ bờ, cảnh sát không đủ sức ngăn cản và cuộc biểu dương trở thành bạo động. Cuộc thảo luận nghiêm túc của quốc hội trở thành hỗn loạn. Nghị sĩ và dân biểu cùng phó tổng thống phải di tản. Bốn người biểu tình bị chết, nhiều cảnh sát bị thương, 1 cảnh sát chết, 60 người bị bắt. Cuộc biểu dương vui vẻ hiền lành của cả ngàn người trở thành phản loạn bạo động. Ngôi đền thánh của quốc gia bị xâm phạm. Vệ binh đến giải tán và lập lại trật tự nhưng hình ảnh hỗn loạn đã tràn ngập trên TV làm rung chuyển thế giới. Các vị dân cử thay đổi lập trường. Các vị công chức cao cấp từ chức. Chỉ cần xem hình ảnh trên TV, gió lập tức đổi chiều. Trước đó, ông Trump gửi thông điệp ca ngợi thần dân biểu tình hành động xuất sắc. Con trai ông tuyên bố các thượng nghị sĩ không theo bố Trump sẽ bị Trump con trực tiếp báo thù không thể thắng cử vào kỳ tới. Con gái ông Tuýt khen ngợi các tay xung kích tấn công quốc hội là "người yêu nước". Phản ứng của công luận nổi lên như bão lửa, lập tức các lời tuýt được gỡ xuống. Quốc hội họp thâu đêm có kết quả sau cùng. Phe Dân chủ có được đủ ghế giành lại Thượng Viện và chính thức nhận Bạch Cung. Nhưng trong những tai hại của đất nước lại là cơ hội may mắn vô cùng cho đảng Dân Chủ. Lý do hết sức đơn giản. Trước ngày định mệnh, cảnh sát DC hỏi sếp cảnh sát bảo vệ quốc hội có cần tăng cường không. Trả lời, không cần. Ngũ giác đài cũng quan ngại nên hỏi lại: Có cần tăng cường không. Sếp cảnh sát quốc hội cương quyết đáp: Không cần. Tất cả đều không ai nghĩ rằng đám xung kích trong cuộc biểu dương kỳ này khác với chuyện biểu diễn xe hơi ở Washington State và đua du thuyền trên biển Florida. Trang bị gậy gộc, đám người nóng nảy đầy nhiệt huyết đã nỗ lực rất “wild”, hoang dại như tổng thống đã ra lệnh. Anh chàng chỉ huy cảnh sát tại quốc hội ước tính nhầm đã bị giải nhiệm. Cảnh sát không hề chính thức hay âm mưu mời đám phản loạn vào phá quốc hội. Với các yếu nhân đông đảo như vậy không ai có can đảm và quyền hạn tổ chức giả hiệu. Tất cả là do trời định. Cuộc bạo loại bất hạnh nhưng đã giải quyết một giai đoạn oan nghiệt chính trị. Ngài tổng thống vĩ đại trong giấc mơ Make America Great Again đã trở thành nhà phù thủy Hoa Kỳ tôi luyện hoàn tất hàng triệu âm binh. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đoàn âm binh nhân danh Tự do đã tiến vào phá tan ngôi đền thánh Dân Chủ của nước Mỹ mà ông đang là tổng thống. Ngày 6 tháng 1-2021 ông gọi âm binh là "người yêu nước". Ngày 7 tháng 1-2021 khi gió đổ chiều ông vội vã gọi chúng là "những tên phản loạn". Ông bỏ rơi tất cả mọi người. Những người cộng tác với ông trong nội các và trong Bạch cung thành viên thương yêu ông nhất lần lượt ra đi.





Vào giờ thứ 25 của lịch sử, quốc hội trong tay đảng Dân Chủ đang luận tội truất phế lần thứ hai dù tổng thống đã xuống thang lên án những tay thi hành lệnh của ông mà thành phản loạn tấn công điện Capitol. Nếu quả thực là thần tượng của hàng triệu người tin yêu, ông sẽ phải hành xử khác. Với quyền hạn tổng thống trong những giờ phút sau cùng. Trump phải tuyên bố ân xá cho toàn bộ thần dân xung kích vào quốc hội. Hãy lẫm liệt tuyên bố nhận hoàn toàn trách nhiệm và từ chức. Bàn giao cho ông phó lên ngôi tiếp tục lo cho đám côn đồ ngu diạ đã thi hành chỉ thị điên của tổng thống. Hành động như vậy ông mới xứng đáng cho hàng triệu người đã tin yêu như thần thánh.Tiếc thay tuy là Mỹ trắng thượng đẳng nhưng ông không phải là nhà cách mạng Mỹ đen như mục sư King. Trên đây là ý nghĩa chính của chuyện Thiên Định. Muôn sự tại trời.