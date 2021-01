Tuyên Bố Của Đặc Ủy Nhân Quyền Thuộc Chính Phủ Đức Về Việc Kết Án Ba Nhà Báo Việt Nam

Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Liên bang Đức, Bà Bärbel Kofler.





Hôm nay, ngày 5.1.2021, liên quan đến việc kết án các nhà báo Việt Nam Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tại Bộ Ngoại giao, bà Bärbel Kofler phát biểu như sau:

“Một lần nữa, các nhà hoạt động ở Việt Nam lại bị kết án tù dài hạn vì tranh đấu ôn hòa cho tự do báo chí và tự do bày tỏ ý kiến, cũng như thành lập các công đoàn tự do và độc lập. Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục đường lối đàn áp xã hội dân sự cũng như quyền tự do bày tỏ ý kiến và tự do biểu tình.

Với sự kết án này, Việt Nam đã vi phạm các công ước quốc tế mà nước này đã cam kết tuân thủ. Hiến pháp Việt Nam cũng bảo đảm quyền tự do bày tỏ ý kiến và tự do báo chí. Việc kết án các công dân vì hoạt động ôn hòa của họ là không chính đáng.

Tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam không bắt giam công dân thực hiện quyền của họ, trả tự do cho các tù nhân chính trị và để xã hội dân sự tham gia với các yêu cầu chính đáng của họ vào trong quá trình ra quyết định chính trị và tôn trọng nhân quyền của mọi người Việt Nam!“.

Thông tin về vụ việc:

Vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, nhà báo Phạm Chí Dũng bị kết án tù dài hạn 15 năm tù, cộng 3 năm quản chế, ông Nguyễn Tường Thụy cũng như Lê Hữu Minh Tuấn bị kết án 11 năm tù, cộng 3 năm quản chế; về tội “Tuyên truyền chống nhà nước”.

Là thành viên sáng lập kiêm Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), Phạm Chí Dũng từ lâu đã là một nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Cho đến khi bị bắt hồi tháng 11 năm 2019, ông ta viết tới 3 bài báo mỗi ngày, cho nhiều hãng truyền thông trong và ngoài nước (bao gồm Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, Đài Á Châu Tự do RFA, đài BBC và đài RFI). Năm 2014, ông Dũng được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh là một trong 100 “Anh hùng thông tin”.

Nguyễn Tường Thụy là Phó Chủ tịch IJAVN, cũng như cộng tác với Đài Á Châu Tự Do – RFA. Trong các bài viết của mình, ông Thụy tố cáo tham nhũng và các tệ nạn khác.

Lê Hữu Minh Tuấn cũng cộng tác với đài RFA trong tư cách là một nhà báo độc lập. Ông đưa tin về bất công xã hội, chính trị trong nước và phong trào dân chủ ở Việt Nam.

Nguồn: https://baotiengdan.com/2021/ 01/05/tuyen-bo-cua-dac-uy- nhan-quyen-chinh-phu-duc-ve- viec-ket-an-ba-nha-bao-viet- nam/

Bản gốc tiếng Đức của Bộ Ngoại giao CHLB Đức

Menschenrechtsbeauftragte Kofler zur Verurteilung von drei Journalisten in Vietnam zu langen Haftstrafen

05.01.2021 - Pressemitteilung

Zur Verurteilung der vietnamesischen Journalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy und Le Huu Minh Tuan sagte die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt, Bärbel Kofler, heute (05.01):

Erneut sind in Vietnam Aktivisten zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt worden, die sich friedlich für‎ Presse- und Meinungsfreiheit sowie für die Gründung von freien und unabhängigen Gewerkschaften eingesetzt haben. Die vietnamesische Regierung setzt damit ihren Kurs der Unterdrückung von Zivilgesellschaft sowie Meinungs- und Demonstrationsfreiheit fort.



Vietnam verletzt mit dieser Verurteilung internationale Konventionen, zu deren Einhaltung sich das Land verpflichtet hat. Auch die vietnamesische Verfassung garantiert Meinungs- und Pressefreiheit. Es ist nicht zu rechtfertigen, wenn Bürger wegen ihres friedlichen Engagements ‎verurteilt werden.



Ich rufe die vietnamesische Regierung dazu auf, Bürger nicht für die Wahrnehmung ihrer Rechte zu inhaftieren, politische Häftlinge freizulassen und die Zivilgesellschaft mit ihren berechtigten Forderungen in den politischen Entscheidungsprozess einzubinden und die Menschenrechte aller Vietnamesen zu achten!

Hintergrund:

Am 5. Januar 2021 wurden gegen die Journalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy und Le Huu Minh Tuan wegen „Propaganda gegen den Staat“ lange Gefängnisstrafen verhängt: 15 Jahre Haft plus 3 Jahre Bewährung sowie zwei Mal 11 Jahre Haft plus 3 Jahre Bewährung.



Als Gründungsmitglied und Vorsitzender der Vereinigung unabhängiger Journalisten in Vietnam (Independent Journalists Association of Vietnam IJAVN) setzt sich Pham Chi Dung seit langer Zeit für Demokratie und Menschenrechte ein. Bis zu seiner Verhaftung im November 2019 hat er täglich bis zu drei Artikel für verschiedene in- und ausländische Medien geschrieben (darunter Voice of America VOA, Radio Free Asia RFA, BBC und RFI). Im Jahr 2014 wurde Dung von „Reporter ohne Grenzen“ zu einem der hundert „Helden der Information“ erkoren.



Nguyen Tuong Thuy ist stellvertretender Vorsitzender der IJAVN und gleichzeitig Redakteur bei Radio Free Asia RFA. In seinen Beiträgen prangerte Thuy Korruption und andere Missstände an.



Le Huu Minh Tuan arbeitet ebenfalls als unabhängiger Journalist mit RFA zusammen. Er berichtete über soziale Ungerechtigkeit, Innenpolitik und die demokratische Bewegung in Vietnam.