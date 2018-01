Chỉ Số Cảm Xúc Tiêu Thụ Giảm Vì Lo Bất Ổn Kinh Tế

NEW YORK -- Chỉ số cảm xúc tiêu thụ tại Hoa Kỳ giảm bất ngờ trong tháng 1/2018, theo một bản tường trình sơ khởi phổ biến từ đạị học University of Michigan.Cuộc nghiên cứu nói rằng chỉ số về cảm xúc tiêu thụ giảm còn 94.4 điểm trong tháng 1/2018, từ mức hồi tháng 12/2017 là 95.9 điểm.Kinh tế gia trước đó dự đoán chỉ số phải tăng tới 97 điểm.Mức giảm chỉ số tiêu thụ vì dân chúng Mỹ cảm thấy hoàn cảnh kinh tế bất an, khi chỉ số điều kiện kinh tế hiện này giảm về 10.92 điểm trong tháng 1/2018 từ mức 113.8 điểm trong tháng 12/2017.Mặt khác, nghiên cứu của đaị học University of Michigan nói rằng chỉ số mong đợi tiêu thụ (index of consumer expectations) đã tăng tới 84.8 trong tháng 1/2018 từ mức 84.3 điểm trong tháng trước đó.Richard Curtin, trưởng nhóm kinh tế của bản khảo sát, nói người đươc thăm dò có 34% nói nói tới quan tâm về cải tổ thuế, 70% những người nhắc tới cải tổ thuế nghĩ rằng ảnh hưởng tích cực, 18% nói là sẽ tiêu cực.Về lạm phát, dự đoán lạm phát tính trong một năm tăng tới 2.8% trong tháng 1/2018 từ 2.7% trong tháng 12/2017.