Việt Nam và Dịch Bệnh Covid-19

Ngày 31-12-2019, ngày thế giới ghi nhận dich bịnh Covid-19 đã hiện hữu tại thành phố Vũ Hán-với 11 triệu dân, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Kể từ ngày đó, dịch bịnh Covid-19 đã tác động toàn diện thế giới, làm thay đổi trật tự sẵn có từ địa Chính trị đến Kinh tế.

Số người chết tăng lên một cách khủng khiếp, nguy hiểm hơn nhiều so với SARS và Cúm Lợn gần đây. Nạn nhân của Covid-19 không phân biệt giai cấp xã hội, giàu nghèo, quyền lực. Thủ tướng Anh, cũng như các nhà lãnh đạo các quốc gia Iran, Brazil, Ý... ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân, các nhân viên của tòa Bạch Ốc...hiện có hơn 11 nhân viên của Bạch Cung bị viêm nhiễm dịch bịnh Covid-19. Hiện tại tòa nhà Bạch Cung là ổ dịch bịnh Covid-19 của nước Mỹ.

Có thể nói các quốc gia hùng mạnh về y tế, khoa học, kinh tế, quân sự như các quốc gia Âu Châu, Mỹ, Nga...hiện tại đang quằn quại dưới quốc nạn Covid-19. Tính đến nay, thế giời đã có hơn 73 triệu cas viêm nhiễm, hơn 1,6 triệu cas tử vong. Riêng Hoa Kỳ có đến hơn 16 triệu cas viêm nhiễm, hơn 300,000 cas tử vong, và hơn 100,000 người đang nằm viện điều trị.

Điều này thể hiện rõ, những quốc gia tiến bộ về công nghệ khoa học trong các lãnh vực Y tế, như Mỹ và châu Âu đã phản ứng và hành động quá chậm chạp, quá ỷ lại về quá khứ phòng chống dich bịnh của mình, kết quả là đưa đến sự lây lan dịch bệnh trên nhiều diện rộng hàng loạt tử vong cao. Như ở Mỹ, trong những ngày qua số tử vong hằng ngày đã vượt lên trên 3000 cas.

Điều tệ hại hơn nữa việc bào chế Vaccine cũng chậm chạp chỉ được thúc đẩy mạnh trong vài tháng vừa qua tai Âu châu và Mỹ. Trong khi đó tại Mỹ, công cuộc bào chế vaccine phòng ngừa dich bịnh Covid-19 bị ảnh hưởng bởi sự tranh chấp chính trị. Có điều buồn cười là sự tranh chấp chánh trị sau thời kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. Cho mãi đến hôm chủ nhật 13-12-2020, vaccine mới đuọc phân phối đến 50 tiểu bang của Mỹ, với số liều lượng giới hạn chỉ dành ưu tiên cho một sồ người như nhân viên y-tế, các cấp lãnh đao, cho người già...

Bịnh dịch Covid-19 đã đưa thế giới rơi vào tinh trạng kinh tế bị tê liệt do sản xuất bị đình trệ, lưu lượng thương mại giảm đến độ nguy hiểm do sư ngưng động lưu thông nội địa và quốc tế nhất là qua đường hàng không, hàng hải, và đường bộ xuyên biên giới quốc gia. Sư sụp đổ của ngành Du lịch gây ra thất thoát nặng nề, tinh trạng thất nghiêp tăng cao trong một thời gian ngắn kỷ lục và có khả năng xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu. Mặc dầu Hội nghị bất thường của nhóm G20 hôm 26-3-2020 đã cam kết dành 5 nghìn tỷ USD để khắc hục hậu quả kinh tế thế giới do dich bịnh Covid-19 gây ra. Nhưng đã thất bại không đạt được chuẩn yêu cầu.

Trật tự thế giới hiện nay đã phơi bày một thục tế rằng, các tổ cức KInh tế quốc tế như quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF), Ngân Hàng Thế Giới (WB), Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) Tổ Chức Y tế Thế Giới (WHO)...đã không giải quyết được hậu quả kinh tế của dich bịnh Covid-19...

Trong khi đó Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, các nước ASEAN đăc biệt VIệt Nam, với nguồn lực hạn chế hơn, đã xử lý cuộc khủng hoảng tốt hơn nhiều. Trung Quốc là ngồn gốc của đại dịch, đến nay đã ngăn chận được sự lây lan của nhiều đợt dịch bịnh Covid-19, và số nguòi tử vong theo tỷ lệ dân số thì thắp hơn nhiều so với các nước châu Âu và Mỹ.

Theo bản báo cáo của WHO, về Covid-19, cho đến hôm nay 14-12-2020, VIệt Nam có tất cả: 1402 cas viêm nhiễm-1246 cas bình phục- 156 cas còn cần tiếp tục điều trị và có tất cả 35 cas tử vong trên tổng số 95 triệu dân số VN...

Theo truyền thông và các bản tin quốc tế Globalnews.ca, Voatiengviet.com, bbc.com, tất cả các lãnh đạo của các quôc gia trên thế giới đều nêu cao hình ảnh của VN trong cảnh quang của sự sống bình an của giai đoạn hậu Covid-19.. Sau những thắng lợi đạt được trong việc đẩy lùi nhiều đợt dịch bịnh Covid-19, hiện nay VN trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư thế giới.

Thông qua việc VN tự sản xuất hàng loạt và xuất khẩu hàng loạt khẩu trang và bộ dụng cụ kiểm tra xét nghiệm, Test Kid Covid-19, rất hiệu nghiệm sang các nước Iran, Phần Lan, Malaysia...Hồi đầu tháng Tư-2020, VN đã xuất khẩu 80 triệu khẩu trang sang Nam Hàn, Nhât Bổn và Pháp. Bộ Dung cụ Xét Nghiêm Kiểm tra Covid-19 của VN đã dược WHO và Chính phủ Anh phê duyệt và đuọc phép xuất khẩu sang các nước châu Âu...VN cũng đã tặng hơn 1 triệu khẩu trang cho Kampuchia, Lào, Nga và Hoa Kỳ...VN đang giúp giảm bớt tác động tiêu cực của Covid-19 đến nền kinh tế VN và khu vực cũng như toàn cầu. Cũng nhờ khống chế sớm dịch bịnh Covid-19, VN đang nổi lên một quốc gia ĐNA lần đầu tiên vực dậy ngành du lịch trước một số quốc gia trong vùng như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines...

Theo bản tin Zing của VN, hôm 29-4-2020 Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo cho rằng VN sẽ là đối tác được Mỹ hướng tới trong việc di dời "chuỗi cung ứng - dây chuyền sản xuất" ra khỏi Trung Quốc vì VN đã khắc phục đẩy lùi có hiêu quả dich bịnh Covid-19.

Hôm 11 tháng 12-2020, theo thông tin của Voatiengvieet.com, Việt Nam vừa chính thức khởi động chương trình thử nghiệm Vaccine phong ngừa Covid-19 trên người và tuyên bố loai Vaccine "Made in Viêtnam" này dự kiếm có hiêu quả trên 90% trong vòng 6 tháng tới. Vaccine này có tên là Nonacovax, do công ty cổ phần Công Nghệ Sinh Hoc Dược Nonagen, phối hợp với Học Viện Quân Y, thuộc bộ Quốc phòng, nghiên cúu và sản xuất theo đơn đặt hàng của bộ Y Tế VN từ tháng 5 tới...

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-tuyen-bo-vaccine-covid-19-tu-san-xuat-co-hieu-qua-tren-90-/5695919.html

Đây cũng lần đầu tiên chính phủ VN tiết lộ : "Chúng tôi thành thật cho biết có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với sự hỗ trợ của robot nhờ vây mà rút ngắn được thời gian nghiên cứu và điều chế vaccine Covid-19". Ưu điểm của Nonacovax là có thể bảo quản được trong nhiệt độ tủ lạnh bình thường. Các giới Y tế Việt Nam cam kết sẽ không đánh đổi an toàn của người VN và cộng đồng với bất cứ lý do nào. Giá thành cho mỗi liều Nonacovax khỏang 120,000 VNĐ ($ 5,2 USD) và có tổng cộng hai liều tiêm. Cũng như vaccine ngừa cúm mùa, Nonacovax chỉ có hiệu quả trên 6 tháng và phải tiêm lại hàng năm.

Dự kiến chương trinh thử nghiêm lâm sàng sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn, với giai đoạn 3, cần 1500 đén 3000 người tình nguyên tham gia. thử nghiệm sau đó mở rộng trên 10,000 người. Nếu thử nghiêm thành công Nonacovax sẽ được VN đưa vào sử dụng vào năm 2022.

Thế mới biết đẩy lùi và khống chế được dich bịnh Covid-19 phải đến từ ý chí quyết chiến thắng dich bịnh của tòan dân Việt Nam. Hôm 10-12-2020, Việt Nam vừa công bố khởi động kế hoạch điều chế vaccine phòng ngừa Covid-19 có tên là Nonacovax (made in Việt Nam) và hy vọng sẽ được đem ra áp dụng vào năm 2022.

Từ một quốc gia lạc hậu về công nghệ khoa học, Viêt Nam hôm nay vùng đứng lên sáng lòa cùng nhân loại tích cực cống hiến và thúc đẩy nền Công Nghệ Khoa học thế giới trong công cuộc phòng chống dịch bịnh toàn cầu. Điều này chắc chắn làm thay đổi tư duy và tầm nhìn của thế giới bên ngoài khi nhìn vào Việt Nam../.





Đào Như

Chicago, Dec 16-2020