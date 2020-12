Thời Sự Trong Tuần

Margaret Keenan (ngồi xe lăn), 90 tuổi, người đầu tiên tại Anh Quốc chích thuốc ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNtech, rời Bệnh Viện University Hospital Coventry & Warwickshire với người cháu trai Conor (trái) và cháu gái Sue (phải), một ngày sau khi bà nhận 2 liều thuốc chích ngừa, hôm 9 tháng 12 năm 2020 tại Coventry, Anh Quốc. Anh Quốc là nước đầu tiên trên thế giới bắt đầu chích ngừa cho người dân với thuốc của Pfizer/BioNTech.(Photo Getty Images)

Dù đại dịch vi khuẩn corona vẫn còn hoành hành tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới trong mùa lạnh, mọi người đã có thể cảm thấy vững tâm khi lần đầu tiên thuốc chích ngừa Covid-19 đã đến với người dân Anh hôm 8 tháng 12 năm 2020. Liền hôm sau đó Cơ Quan Y Tế Quốc Gia Anh đã khuyên những người có bệnh dị ứng nặng không nên chích ngừa với thuốc Pfizer/BioNTech. Trong khi đó TT Trump vẫn nỗ lực kiện tụng để cố đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 đã làm cho tình hình chính trị tại Mỹ thêm rối rắm.

Bà Cụ Người Anh 90 Tuổi Là Người Đầu Tiên Trên Thế Giới Chích Thuốc Ngừa

Một bà cụ người Anh đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được chích thuốc ngừa Covid-19 của Hãng Dược Pfizer như một phần của chương trình chích ngừa toàn dân tại Anh, theo bản tin của BBC Tiếng Anh cho biết hôm Thứ Ba, 8 tháng 12 năm 2020.





Bà cụ Margaret Keenan, sắp tới sinh nhật 91 trong tuần tói, nói rằng việc bà đã được chích thuốc ngừa vào lúc 6 giờ 31 phút Giờ Quốc Tế là “một món quà sinh nhật sớm tốt nhất.”





Đó là 800,000 liều đầu tiên của thuốc chích ngừa Pfizer/BioNTech sẽ được phân phối trong những tuần lễ tới.





Tới 4 triệu liều khác được dự đoán sẽ có vào cuối tháng này.





Các trung tâm tại Anh đang bắt đầu tung ra việc chích ngừa cho những người ở độ tuổi 80s và cho một số nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe.





Các nguồn tin của Bộ Y Tế Anh nói với BBC rằng “hàng ngàn vụ chích ngừa” đã diễn ra khắp nước Anh hôm Thứ Ba.





Gọi ngày này là “V-day,” Bộ Trưởng Y Tế Anh Matt Hancock nói rằng nó là “sự tôn vinh cho nỗ lực khoa học và sự khéo léo của con người và cho sự làm việc chăm chỉ của rất nhiều người.





“Hôm nay đánh dấu khởi đầu của sự phản công chống lại kẻ thù chung của chúng ta, là vi khuẩn corona,” theo ông phát biểu.





- Trên toàn cầu hiện có 68,498,598 trường hợp bị lây, với 1,562,886 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 15,248,865 trường hợp bị lây, với 286,443 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 1,425,432 trường hợp bị lây, với 20,238 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 92,811 trường hợp bị lây, với 1,633 người thiệt mạng.

Cơ Quan Y Tế Quốc Gia Anh Khuyên Người Có Bệnh Dị Ứng Nặng Không Nên Chích Thuốc Ngừa Covid-19 Của Hãng Pfizer/BioNTech

London – Những người có “lịch sử bệnh dị ứng nặng” không nên chích thuốc ngừa vi khuẩn corona Pfizer/BioNTech, theo các viên chức thẩm quyền y tế Anh Quốc cho biết hôm Thứ Tư, 9 tháng 12 năm 2020, sau khi 2 nhân viên chăm sóc sức khỏe đã trải qua các triệu chứng sau khi được chích thuốc ngừa một ngày trước đó, theo CNN tường thuật hôm Thứ Tư.





Lời khuyên cảnh báo được đưa ra sau khi hai người “đã phản ứng bất lợi” theo sau chích ngừa vào ngày đầu của chích ngừa toàn dân được thực hiện tại Anh Quốc, theo Cơ Quan Y Tế Quốc Gia Anh (NHS) cho biết hôm Thứ Tư.





Hai nhân viên – cả hai đều mang máy điều trị dị ứng và có lịch sử bệnh dị ứng – đã phát triển các triệu chứng dị ứng sau khi chích thuốc ngừa hôm Thứ Ba. Hàng ngàn người đã được chích thuốc ngừa tại Anh Quốc hôm Thứ Ba, theo Bộ Y Tế Anh nói với CNN hôm Thứ Tư.





“Bình thường với loại thuốc chích ngừa mới Cơ Quan Giám Sát Các Sản Phẩm Thuốc và Chăm Sóc Sức Khỏe (MHRA) đã đưa ra lời khuyên cơ bản cảnh giác rằng những người với lịch sử dị ứng nặng đừng chích thuốc ngừa này sau khi hai người có bệnh dị ứng nặng đã phản ứng bất lợi hôm qua,” theo Stephen Powis, giám đốc y tế quốc gia cho Bộ Y Tế Anh, cho biết trong một tuyên bố. “Cả hai người đều đang hồi phục tốt.”

27 Triệu Dân Tại San Joaquin Valley, Nam California Sẽ Thi Hành Lệnh Mới Ở Trong Nhà Vào 11:59 Phút Tối Chủ Nhật

Hai khu vực tại California là San Joaquin Valley và Miền Nam California, đã kích hoạt lệnh mới ở trong nhà của tiểu bang sau khi sức chứa tại các phòng chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống dưới 15%, theo Bộ Y Tế California cho biết qua tường trình của CNBC hôm Thứ Bảy, 5 tháng 12 năm 2020.





Các hạn chế mới, mà sẽ kéo dài ít nhất 3 tuần lễ bắt đầu vào khuya Chủ Nhật, 6 tháng 12, đến trong lúc tiểu bang báo cáo số trường hợp bị nhiễm Covid-19 cao kỷ lục ở mức 25,068 hôm Thứ Sáu, theo Bộ Y Tế California cho biết.





Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Năm nói rằng tiểu bang được chia làm 5 khu vực – Bay Area, Greater Sacramento, Northern California, San Joaquin Valley và Southern California. Nếu khả năng chứa người trong các phòng chăm sóc đặc biệt còn lại trong khu vực xuống dưới 15%, thì khu vực sẽ kích hoạt lệnh ở trong nhà, theo Newsom. Newsom cũng cảnh báo rằng mỗi khu vực được dự kiến sẽ giảm dưới 15% khả năng chứa người của các phòng chăm sóc đặc biệt ở một thời điểm nào đó trong tháng 12.





Khả năng chứa người trong phòng chăm sóc đặc biệt của San Joaquin Valley đã giảm xuống dưới 8.6% tính tới Thứ Bảy, trong khi khả năng chứa người của phòng chăm sóc đặc biệt tại Nam California, gồm các quận Los Angeles và San Diego, đã xuống dưới 12.5%, theo tuyên bố từ Bộ Y Tế California cho biết.





Lệnh này đòi hỏi các quán bars, hãng rượu, các dịch vụ cá nhân, tiệm làm tóc và tiệm hớt tóc tạm thời đóng cửa. Các dịch vụ cá nhân là các kinh doanh như tiệm làm nail, tiệm xâm và tẩy lông cơ thể, theo trang mạng của tiểu bang cho biết.





Các trường học đáp ứng với các đòi hỏi sức khỏe của tiểu bang và hạ tầng cơ sở quan trọng được phép tiếp tục mở cửa. Các tiệm bán lẻ có thể hoạt động ở sức chứa người 20% và các nhà hàng được phép hoạt động với các dịch vụ đặt hàng trước và tới lấy hay giao hàng.





Các biện pháp mới chủ ý ngăn ngừa người dân California khỏi tụ tập những người không sống cùng một gia đình. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyên tiếp tục làm những việc ngoài trời, như dắt chó đi bộ, tập thể dục, trượt tuyết hoặc đi bộ ở bãi biển, theo Newsom nói.





Bản tin của CNN hôm Thứ Bảy nói rằng lệnh mới ở trong nhà có hiệu lực vào lúc 11:59 phút tối Chủ Nhật giờ California sẽ ảnh hưởng tới 27 triệu người trong các khu vực, gồm Los Angeles và San Diego.

Tối Cao Pháp Viện: Bác Đơn Kiện Của Trump Về Bầu Cử Tại Pennsylvania, Còn 1 Đơn Kiện Của Cộng Hòa Texas Vừa Mới Nạp Kiện 4 Tiểu Bang

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, 8 tháng 12 năm 2020, đã từ chối nỗ lực dài hơi của Đảng Cộng Hòa để đảo ngược các kết quả bầu cử tại Pennsylvania, nơi Joe Biden đã đánh bại Donald Trump trong cuộc tranh cử năm 2020, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Thứ Ba.





Vụ kiện, do Dân Biểu Cộng Hòa Pennsylvania Mike Kelly đứng tên đưa ra vấn đề luật tiểu bang năm 2019 thông qua việc bỏ phiếu khiếm diện không lý do, và tranh luận rằng việc gia hạn bỏ phiếu qua thư là bất hợp pháp.





Nhiều tòa án, gồm tòa tối cao Pennsylvania đã bác bỏ yêu cầu, nói rằng Kelly đã đợi cho đến sau cuộc bầu cử năm 2020 mới nạp đơn kiện trong khi luật đã áp dụng tốt trước cuộc bầu cử.





Vụ án là vụ kiện đầu tiên của cuộc bầu cử năm 2020 đã tới Tối Cao Pháp Viện, mà có đa số thẩm phán bảo thủ -- 6-3 gồm 3 thẩm phán được Trump đề cử. Nhưng phán quyết thì không ngạc nhiên. Khi theo truyền thống với các yêu cầu khẩn cấp, tòa tối cao đã không đưa ra giải thích cho quyết định của họ. Không có bất đồng được ghi nhận trong các vị thẩm phán.





Trump tuyên bố sai lầm rằng ông đã tái đắc cử, đưa ra tuyên bố không có chứng cứ về gian lận bầu cử ở diện rộng tại nhiều tiểu bang gồm Pennsylvania. Các nhà Dân Chủ và nhiều nhà phê bình khác chỉ trích Trump nhằm mục đích làm giảm niềm tin của quần chúng về sự chính trực của các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và phá hoại nền dân chủ bằng việc lật đổ ước muốn của cử tri.





“Cuộc bầu cử này đã chấm dứt rồi. Chúng ta phải tiếp tục chận đứng vòng “kiện tụng” này và đi tới,” theo Bộ Trưởng Tư Pháp Pennsylvania Josh Shapiro viết trên Twitter.





Tối Cao Pháp Viện cũng phải quyết định làm gì với một vụ kiện liên quan đến bầu cử khác được mang đến hôm Thứ Ba. Các nhà Cộng Hòa tại Texas hy vọng giúp Trump tăng cường nỗ lực bất thường để đảo ngược các kết quả bầu cử tại Pennsylvania và 3 tiểu bang khác -- Georgia, Michigan và Wisconsin – qua việc nạp đơn kiện thẳng lên Tối Cao Pháp Viện.





Thứ Ba là ngày “cập bến an toàn” được luật Hoa Kỳ năm 1887 tuyên bố là ngày cuối cùng để chứng nhận các kết quả bầu cử tổng thống. Việc đáp ứng thời hạn không phải là bắt buộc nhưng đảm bảo rằng kết quả bầu cử của một tiểu bang sẽ không bị Quốc Hội thay đổi. Sau ngày này, Trump vẫn có thể kiện để tìm cách đảo ngược chiến thắng của Biden nhưng nỗ lực này sẽ trở nên khó khăn hơn.





Trong khi đó, hôm Thứ Ba Tổng Thống Donald Trump vẫn cho rằng chính phủ kế tiếp ‘sẽ là chính chủ của Trump’ khi ban vận động của ông thực hiện nỗ lực tuyệt vọng để phá vỡ thời hạn chót của ngày “cập bến an toàn” mà sẽ chận đứng chiến thắng của Biden, theo bản tin của Daily Mail cho biết hôm Thứ Ba.





Ông nói rằng ông hy vọng người nào đó – một nhà lập pháp tiểu bang hay một thẩm phán Tối Cao Pháp Viện – có can đảm tuyên bố ông là người chiến thắng. Một hành động mà nếu xảy ra thì sẽ là một cuộc lật đổ bầu cử được tổ chức một cách dân chủ vào tháng 11, mà chính phủ của ông lúc đó sẽ nói là được thực hiện an toàn và không có gian lận bầu cử diện rộng.

Luật Sư Riêng Của TT Trump Là Rudy Giuliani Bị Dính Covid-19 Phải Vào Bệnh Viện

Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump, đã thử nghiệm dương tính với Covid-19, theo TT Trump loan báo qua tường trình của CNN hôm Chủ Nhật, 6 tháng 12 năm 2020.





“Chúc Rudy sớm mạnh khỏe, chúng ta sẽ tiếp tục!!!” theo Trump viết Twitter như thế hôm Chủ Nhật.





Giuliani đã vào bệnh viện Georgetown University Hospital hôm Chủ Nhật, theo một người thông thạo về việc này nói với CNN.





Không có chi tiết thêm được cung cấp về tình trạng của ông ấy. Điều không rõ là Giuliani đã nhận thử nghiệm dương tính với Covid-19 khi nào.





Giuliani và nữ phát ngôn viên của ông đã không trả lời yêu cầu bình luận của CNN.





Vị cựu thị trưởng New York này đã đi khắp nước tới các tiểu bang chiến trường, lãnh đạo cuộc chiến pháp lý trường kỳ của Tổng Thống để đảo ngược các kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.





Giuliani đã nhiều lần bất chấp các hướng dẫn y tế công cộng, xuất hiện không đeo khẩu trang tại các thủ phủ tiểu bang, phòng khiêu vũ khách sạn và tại các cuộc họp báo bên trong nhà trong nhiều tuần lễ gần đây.





Tại một số sự kiện đó, Giuliani còn bắt tay, ôm choàng và chụp hình chung với nhiều người trong lúc không đeo khẩu trang.

Thống Đốc Cộng Hòa Georgia Từ Chối Theo Đòi Hỏi Của Trump Đảo Ngược Kết Quả Bầu Cử 2020 Tại Georgia

VALDOSTA, Georgia – Tổng Thống Donald Trump đã ép buộc Thống Đốc Georgia hôm Thứ Bảy, 5 tháng 12 năm 2020 để kêu gọi một phiên họp lập pháp đặc biệt nhằm đảo ngược các kết quả bầu cử tổng thống trong tiểu bang này trong khi sự buộc chặt vào thất bại của ông đã làm lu mờ cuộc vận động của đảng của ông để cứu lấy tình trạng chiếm đa số của Cộng Hòa tại Thượng Viện, theo bản tin của AP cho biết hôm Thứ Bảy.





Trump và Thống Đốc Georgia Brian Kemp đã điện đàm nhiều giờ trước khi Trump xuất hiện tại cuộc tụ tập ở thành phố Valdosta, Georgia, nơi các nhà Cộng Hòa hy vọng tổng thống sẽ cống hiến năng lực của ông để kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu cho 2 ứng cử viên CH tại 2 cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng a năm tới.





Nhiều giờ trước sự kiện, Trump yêu cầu Kemp qua điện thoại để ra lệnh mở phiên họp quốc hội. Thống đốc Kemp đã từ chối, theo một viên chức cao cấp của chính phủ tại Georgia nắm rõ tình hình cuộc điện đàm là người không có thẩm quyền để thảo luận cuộc nói chuyện riêng tư và đã cho biết với điều kiện ẩn danh. Một người thân cận với Bạch Ốc là người đã báo cáo về vấn đề này đã xác nhận rằng có vụ điện đàm.





Theo một tweet từ thống đốc, Trump cũng đã yêu cầu ông ra lệnh điều tra các chữ ký trên các bao thư gửi lá phiếu bầu khiếm diện trong tiểu bang của ông, việc mà Kemp không thể làm được bởi vì ông không có thẩm quyền để can thiệp vào tiến trình bầu cử nhân danh Trump.





Trong tweet, Kemp nói rằng, “Như tôi đã nói với Tổng Thống vào sáng nay, tôi đã công khai yêu cầu điều tra chữ ký 3 lần (11/12, 11/24, 12/3) để lấy lại niềm tin trong tiến trình bầu cử của chúng ta và để bảo đảm rằng chỉ những lá phiếu hợp pháp được đếm tại Georgia.”

Hàng Chục Người Có Súng Ống Biểu Tình Bên Ngoài Nhà Tổng Thư Ký Tiểu Bang Michigan Đe Dọa, Đòi Đảo Ngược Kết Quả Bầu Cử

Tổng Thư Ký Tiểu Bang Michigan Jocelyn Benson cho biết hàng chục người biểu tình có vũ khí đã tụ tập bên ngoài nhà của bà tại Detroit, la ó và chửi tục tĩu về việc đảo ngược các kết quả cùa cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo bản tin CNN cho biết hôm Thứ Hai, 7 tháng 12 năm 2020.





Benson nói rằng người con trai 4 tuổi của bà lúc đó đang bắt đầu xem chương trình "How the Grinch Stole Christmas" vào tối Thứ Bảy khi một nhóm người biểu tình bắt đầu la ó ở trước nhà của bà.





Những người biểu tình đã đưa ra các yêu sách “không rõ ràng, lớn tiếng và đe dọa” để đảo ngược các kết quả bầu cử, mà tiểu bang này đã chứng nhận vào cuối tháng 11, theo bà cho biết trong một tuyên bố.





Benson, mà văn phòng của bà giám sát các cuộc bầu cử trong tiểu bang, gọi những người biểu tình mới nhất này là “mở rộng tiếng nói và các nỗ lực phóng đại để lan truyền thông tin sai lạc về sự an ninh và chính xác của các cuộc bầu cử của chúng ta.”





“Những người tụ tập bên ngoài nhà của tôi nhắm mục tiêu vào tôi như là Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử của Michigan. Nhưng các đe dọa của họ thực sự là nhắm vào 5.5 triệu cư dân Michigan là những người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mùa thu này, đang tìm cách đảo ngược ước muốn của họ. Họ sẽ không thành công trong việc làm như thế,” theo Benson cho biết trong một Twitter.





Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã chiến thắng Michigan với hơn 154,000 lá phiếu, và không có chứng cứ về gian lận trong cuộc bầu cử.





Trong một tuyên bố gửi cho CNN, Trung Úy Cảnh Sát Michigan là Michael Shaw nói rằng không có “người nào bị bắt hay vi phạm luật hình sự” trong thời gian biểu tình. Khoảng từ 25 tới 30 đã tham dự cuộc biểu tình nói trên.

Cộng Hòa Trong Ủy Ban Lễ Tuyên Thệ Của Tổng Thống Bác Dự Luật Mang Tính Biểu Tượng Thừa Nhận Biden Là Tổng Thống

Cộng Hòa trong Ủy Ban Liên Quốc Hội về Lễ Tuyên Thệ hôm Thứ Ba, 8 tháng 12 năm 2020, đã bỏ phiếu chống lại một dự luật tuyên bố rằng ủy ban chuẩn bị cho lễ tuyên thệ của Tổng Thống đắc cử Joe Biden và PTT đắc cử Kamala Harris, theo bản tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Ba.





Thượng Nghị Sĩ Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell, Cộng Hòa-Kentucky; TNS Roy Blunt, CH-Missouri; và Lãnh Đạo Thiểu Số Hạ Viện Kevin McCarthy, CH-California, tất cả đã bỏ phiếu chống lại dự luật. 3 nhà Dân Chủ trong ủy ban, Lãnh Đạo Đa Số Hạ Viện Steny Hoyer, DC-Maryland, người đệ trình dự luật; Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, DC-California; và TNS Amy Klobuchar, DC-Minnesota, đã bỏ phiếu thuận. Dự luật, mà sẽ thừa nhận điều mà Đảng Dân Chủ và một số Cộng Hòa nói là rõ ràng – rằng Biden đã thắng cuộc bầu cử -- đã thất bại để thông qua với tỉ số phiếu ngang ngửa 3-3.





“Mức độ mà các nhà Cộng Hòa đang từ chối chấp nhận kết quả bầu cử và thừa nhận Joe Biden và Kamala Harris là tồng thống và phó tổng thống của chúng ta là đáng kinh ngạc,” theo Hoyer cho biết trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp của ủy ban.





“Sự tôn trọng tiếp tục của họ đối với cơn giận dữ sau bầu cử của Tổng Thống Trump đe dọa nền dân chủ của chúng ta và làm phá hoại niềm tin vào hệ thống bầu cử của chúng ta.”





Vận động của Hoyer để thừa nhận Biden và Harris là những người chiến thắng là có tính cách biểu tượng, liên ủy ban không có quyền quyết định ai làm lễ tuyên thệ.

Đức Giáo Hoàng Sẽ Thực Hiện Chuyến Tông Du Đầu Tiên Từ Đại Dịch Đến Iraq Vào Đầu Tháng 3 Năm 2021

Đức Giáo Hoàng Francis sẽ thực hiện chuyến tông du đầu tiên đến Iraq vào năm tới, theo Vatican cho biết, theo bản tin của báo The Guardian tường trình hôm Thứ Hai, 7 tháng 12 năm 2020.





Phát ngôn viên của Vatican là Matteo Bruni cho biết rằng đức Giáo Hoàng, sẽ được 84 tuổi vào tuần tới, sẽ thăm viếng thủ đô Baghdad và Ur là thành phố liên quan với nhân vật trong Cựu Ước là Abraham, cũng như Erbil, Mosul và Qaraqosh tại bình nguyên Nieveh, từ ngày 5 đến 8 tháng 3 sang năm. Đây sẽ là chuyến tông du đầu tiên của ngài trong hơn một năm sau khi tất cả những chuyến tông du hải ngoại của ngài đã bị bãi bỏ bởi vì đại dịch vi khuẩn corona.





“Chương trình của cuộc thăm viếng sẽ được công bố sau, và sẽ xem xét diễn biến của tình trạng khẩn cấp sức khỏe trên toàn thế giới,” theo Bruni cho biết.





Chính quyền Iraq mô tả chuyến viếng thăm của đức Giáo Hoàng như là một “sự kiện lịch sử.”





Một vài trăm ngàn tín đồ Thiên Chúc Giáo còn ở lại tại Iraq theo sau cuộc chiến tranh sau cuộc xâm chiếm do Mỹ lãnh đạo vào năm 2003 và sự càng quét của Nhà Nước Hồi Giáo qua một phần ba của lãnh thổ Iraq vào năm 2014.

1 Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Chính Phủ Trump Phải Chấp Nhận Đơn Xin DACA Mới

Chính phủ Trump phải tuyên bố cho công chúng biết rằng họ sẽ chấp nhận các đơn mới đối với chương trình thời Obama bảo vệ các di dân bất hợp pháp là những người đến Mỹ lúc còn nhỏ khỏi bị trục xuất, theo một chánh án liên bang đã ra lệnh hôm Thứ Sáu, 4 tháng 12 năm 2020, qua bản tin của CNN tường trình.





Lệnh mới nhất của Chánh Án Nicholas Garaufis dựa trên phán quyết tháng 11 của ông mà qua đó ông cho thấy rằng Chad Wolf không phục vụ hợp pháp trong vai trò quyền Bộ Trưởng Nội An khi ông này ký luật hạn chế việc nạp đơn xin và gia hạn đối với chương trình Hành Động Trì Hoãn Đối Với Những Đứa Trẻ Tới Mỹ, gọi tắt là DACA.





Chính phủ Trump đã cố gắng chấm dứt DACA vào năm 2017, nhưng Tối Cao Pháp Viện đã chận đứng nỗ lực của ông Trump vào tháng 6. Dựa vào phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, Wolf đã đưa ra bản ghi nhớ vào tháng 7 nói rằng các đơn mới cho DACA sẽ không được chấp thuận và các gia hạn sẽ bị hạn chế còn 1 năm thay vì 2 năm giữa lúc xem xét tiếp diễn.

Trần Huỳnh Duy Thức Tuyên Bố Tuyệt Thực ‘Cho Đến Chết’ Để Phản Đối Tòa Án Không Trả Lời Đơn Đòi Miễn Hình Phạt Còn Lại

Nhà hoạt động dân chủ cho Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức đang bị tù CSVN 16 năm tuyên bố tuyệt thực “cho đến chết” kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 để phản đối Tòa Án Tối Cao CSVN không trả lời đơn đề nghị miễn hình phạt còn lại của ông, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 3 tháng 12 năm 2020. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.





Ông Trần Huỳnh Duy Thức, nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của Việt Nam đang thụ án tù 16 năm, đã tuyệt thực từ ngày 24/11 để phản đối việc Tòa án Tối cao không phản hồi đề nghị miễn hình phạt còn lại của ông, và ông quyết sẽ tuyệt thực “cho đến chết”, theo tin từ gia đình.





Bà Trần Diệu Liên ở thành phố Hồ Chí Minh, chị của ông Thức, cho VOA biết như trên hôm 2/12, hai ngày sau khi thăm ông ở trại giam số 6 tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.





“Tôi và gia đình có đi thăm Thức hôm 30/11, biết rằng Thức đã bắt đầu tuyệt thực từ 24/11. Hôm đó thấy Thức rất yếu, lúc ra có các nhân viên an ninh đi kèm, lúc nói chuyện thì Thức bị hụt hơi. Thức cho biết đã tuyệt thực đến ngày thứ 7, trong người thấy rất mệt”.





Trả lời phỏng vấn của VOA về lý do tuyệt thực của ông Thức, bà Liên nói:





“Thức tuyệt thực là vì Tòa án Tối cao không trả lời đơn của Thức về đề nghị miễn hình phạt còn lại mà Thức đã làm từ 7/7/2018. Đến 19/8/2020, Thức có làm đơn đề nghị Tòa án Tối cao phải phúc đáp. Nhưng cho tới nay Tòa án vẫn im lặng”.





“Thức tuyên bố tuyệt thực để yêu cầu nhà nước và Tòa án Tối cao phải thượng tôn pháp luật”.





“Thức nói là sẽ tuyệt thực vô thời hạn, và có thể là tuyệt thực cho đến chết, đến khi nào mà Tòa án Tối cao trả lời đơn”.





Bà Liên cho biết Bộ luật hình sự Việt Nam sửa đổi năm 2015 đã quy định rõ ràng, trường hợp của Thức đáng ra phải được trả tự do ngay nhưng nhà cầm quyền “cố tình” không áp dụng các quy định đó mà tìm cách diễn giải luật theo cách riêng của họ để duy trì bản án 16 năm như đã tuyên vào năm 2009.

“Điều này không những không đúng với luật pháp hiện hành mà còn đi ngược sự văn minh và tiến bộ của nhân loại”, bà Liên nói.





VOA đã liên lạc Bộ Công an Việt Nam, cơ quan quản lý trại giam số 6, và Tòa án Nhân dân Tối cao để tìm hiểu thêm về việc ông Thức tuyệt thực và thư đề nghị của ông, nhưng cả hai cơ quan này đều chưa phản hồi.

Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ở thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook hôm 2/12: “Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực hơn 10 ngày để đòi hỏi tòa án phải trả lời các đơn khiếu nại của anh. Tòa án xứ này đang chơi chiêu ‘im lặng là vàng’, giả câm giả điếc giả mù”.





Bà Liên cho VOA biết về thông điệp của ông Thức:





“Thức dặn dò gia đình rằng phải tính đến trường hợp xấu nhất. Thức nhờ chúng tôi gửi lời nhắn nhủ đến mọi người.”





Bà Liên đọc mẩu giấy mà ông Trần Huỳnh Duy Thức, năm nay 54 tuổi, viết từ trại giam gửi cho gia đình và cộng đồng:





“Con xin lỗi ba, cả nhà và mọi người.





Tôi xin lỗi vì đã không đi được đến thành công với các bạn, hãy tiếp tục con đường khai sáng cho dân tộc và cho nhân loại, các cuộc đấu tranh cần hướng đến thượng tôn quyền con người, hãy tận dụng sự ra đi của tôi để đẩy cuộc đấu tranh này đến cuối cùng trong năm nay và năm sau.





Cảm ơn mọi người, tôi sẽ luôn nhớ theo các bạn”.

Thống Đốc Gavin Newsom Hôm Thứ Ba Đã Đề Cử Thẩm Phán Truc T. Do, 49 Tuổi, Vào Chức Vụ Thẩm Phán Tòa Kháng Án Khu Vực 4 Của California





Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Ba đã đề cử Thẩm phán Truc T. Do, 49 tuổi, vào chức vụ Thẩm phán Tòa Kháng Án Khu Vực 4 của California. WASHINGTON (VB - 9/12/2020) --- Thống Đốc Gavin Newsom hôm Thứ Ba đã đề cử Thẩm phán Truc T. Do vào chức vụ Thẩm phán Tòa Kháng Án Khu Vực 4 của California. Nếu được phê chuẩn, Do sẽ trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên phục vụ trong tòa này, nơi bao trùm 6 quận phía nam California.



Newsom viết trong bản văn đề cử: "Sự đề cử lịch sử này đưa tiểu bang tới gần hơn với mục tiêu đại diện cho sự đa dạng của các cộng đồng sinh động của tiểu bang California ở tất cả các mức độ của chính quyền tiểu bang. Tôi tin rằng Thẩm phán Do sẽ là một bổ sung điển hình cho Tòa Kháng Án khu vực 4."





Do, 49 tuổi, là thẩm phán Mỹ gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm vào Tòa Quận San Diego trong năm 2018. Bà cũng là một công tố viên tại văn phòng Biện Lý Khu Vực Quận Los Angeles County từ 1999 tới 2009, và đã tốt nghiệp tại trường luật Stanford Law School. Do sẽ ngồi vào ghế thẩm phán bỏ trống của Thẩm phán Gilbert Nares, người về hưu năm 2019. Do nói trong một bản văn, "Tôi rất mực vinh dự được Thống Đốc đề cử và hướng tới cơ hội phục vụ người dân California trong cương vị Thẩm phán Tòa Kháng Án."

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới Mở Chiến Dịch Đòi Trả Tự Do Cho Nhà Báo Độc Lập Phạm Đoan Trang





Nhà báo Phạm Đoan Trang.(nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đang mở chiến dịch đòi trả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang hiện đang bị ở tù vì bị buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 7 tháng 12 năm 2020. Bản tin Đài RFA cho biết thêm các chi tiết về việc này như sau.



Hai tháng sau khi nhà báo tự do Phạm Đoan Trang bị bắt, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) phát động chiến dịch trả tự do cho cô với tên #FreePhamDoanTrang, người đang bị tạm giữ điều tra với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.





RSF kêu gọi Chính phủ Hà Nội trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo Phạm Đoan Trang, người từng được trao giải Tự do Báo chí năm 2019 của tổ chức Phóng viên Không Biên giới, hạng mục Ảnh Hưởng.





Đi kèm với chiến dịch này là một bản kiến nghị và một video với những blogger, nhà báo và bạn bè của Đoan Trang tại Pháp, Đức, Đài Loan và Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ cho cô. Có thể kể tên những người có mặt trong video những người bạn của Đoan Trang bao gồm: bà Nguyễn Ngọc Anh, hiện đang sống ở Pháp; nhà báo Trịnh Hữu Long, đồng sáng lập tờ Tạp chí Luật Khoa; Luật sư Nguyễn Văn Đài, một blogger hiện đang tị nạn chính trị ở Đức; bà Trần Thị Nga, một blogger từng bị kết án chín năm tù, hiện tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ; Nhà báo Lê Trung Khoa, biên tập viên của cổng thông tin ThoiBao.de có trụ sở tại Berlin.





Ông Daniel Bastard, đại diện RSF đặc trách Châu Á cho biết, nhờ sự dũng cảm của mình, nhà báo Phạm Đoan Trang đã trở thành biểu tượng chiến đấu đòi hỏi một bền báo chí độc lập, đáng tin cậy trong nước. Ông kêu gọi mọi người ký tên vào bản kiến nghị để Phạm Đoan Trang được trả tự do và thể hiện tình đoàn kết với xã hội dân sự Việt Nam, hiện đang chịu sự kiểm duyệt chặt chẽ của nhà nước.





Nhiều năm qua Việt Nam tụt hạng về Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới của RSF. Năm 2020, Việt Nam bị xếp hạng 175 trên 180 quốc gia không có tự do báo chí.





Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang - một nhà hoạt động nhân quyền và một người viết sách nổi tiếng ở Việt Nam bị Cơ quan An ninh - Bộ Công an bắt giữ vào khuya ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt lần thứ 24 kết thúc trước đó vài giờ. Cô đang phải đối mặt với án tù 20 năm với tội danh bị áp là tuyên truyền chống nhà nước.





Ngay sau khi cô Phạm Đoạn Trang bị bắt giữ, những người bạn của cô đã đăng trên Facebook một bức thư được nói là do cô viết trước khi bị bắt. Trong thư có đoạn: “Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước, thì ta nên đi tù”.





Cũng trong bức thư này, nhà báo Phạm Đoan Trang cũng đề nghị những người ủng hộ cô nên tận dụng cơ hội này để vận động Việt Nam có một Luật Bầu cử mới và Luật Tổ chức Quốc hội mới.

Việt Nam Chính Thức Thành Lập Thêm 2 Thành Phố Phú Quốc và Thủ Đức





Ảnh minh họa. Khách du lịch tại một bãi biển ở Phú Quốc. Hình chụp ngày 10/4/17. (Nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) VIỆT NAM – Đảo Phú Quốc và Quận Thủ Đức đã chính thức trở thành thành phố Phú Quốc và thành phố Thủ Đức theo quyết định của Quốc Hội CSVN vào chiều ngày 9 tháng 12, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư, 9 tháng 12 năm 2020. Bản tin RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.



Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vào chiều ngày 9/12, thông qua việc thành lập hai thành phố Phú Quốc và Thủ Đức.





Truyền thông Nhà nước Việt Nam, trong cùng ngày 9/12, cho biết với quyết định của Quốc hội vừa nêu, Phú Quốc trở thành thành phố đảo đầu tiên ở Việt Nam.





Theo tờ trình của Chính phủ, kinh tế Phú Quốc luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao và duy trì ổn định sau 15 năm xây dựng và phát triển. Năm 2019, Phú Quốc đón 3 triệu lượt khách du lịch và hiện có hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư để từng bước hình thành không gian đô thị.





Thành phố Phú Quốc sẽ gồm có 9 đơn vị hành chính cấp xã với dân số xấp xỉ 180 ngàn người.





Đối với quyết định thành phố Thủ Đức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.





Thành phố Thủ Đức được thành lập bao gồm diện tích và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.





Báo giới dẫn lời của Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết cả 3 quận, trong năm 2019, phát triển với tốc độ cao, đóng góp khoảng 7% GDP cả nước và đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM. Do đó, Chính phủ nhận thấy cần tập trung quản lý nhà nước thống nhất cả 3 quận, thông qua việc sát nhập thành một đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền đô thị, phù hợp.





Thành phố Thủ Đức sẽ có 34 phường và thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức.





Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thể Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức.





Lãnh đạo TP.HCM cho biết đã có kế hoạch giảm 644 cán bộ dự kiến bị dư theo lộ trình 5 năm, khi thành phố Thủ Đức được thành lập. Tuy nhiên kế hoạch này sẽ được Chính quyền TP.HCM cố gắng sắp xếp xong trong năm 2022.