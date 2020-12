Tranh Của Họa Sĩ Ann Phong Được Triển Lãm Trong Phi Trường John Wayne Airport

Họa sĩ Ann Phong được giám đốc điều hành ban nghệ thuật tạo hình trong chương trình Community Focus Space tại John Wayne Airport tuyển chọn và mời triển lãm trong phi trường.

Các tác phẩm nghệ thuật của Ann Phong được đặt tại:

Departure (trên lầu) gần nơi trước khi vào cổng kiểm soát tại Terminal A, B và C.

Và tại Arrival (dưới lầu) gần Baggage Carousel 1 và 4.

Cuộc triển lãm dành cho tất cả mọi người, không cần có vé đi máy bay.

Tranh Ann Phong rất ấn tượng và tạo hình. Trong cuộc triển lãm này, họa sĩ Ann Phong có 18 tác phẩm đủ cỡ, với chủ đề "Con Người Và Môi Trường Sống". Quý vị đi ngang hành lang phi trường sẽ cảm thấy thích thú và ngạc nhiên khi bắt gặp những bức tranh đầy ý nghĩa của họa sĩ Ann Phong.

Để tạo sự sống động khi sáng tác tranh 3 chiều và tranh đi với chủ đề rác, Ann Phong tổng hợp màu acrylic với các vật dụng hàng ngày đã sử dụng qua để làm matière trên mặt tranh.

Có những tác phẩm, hs Ann Phong thể hiện nó bằng hình tròn, tượng trưng cho trái đất chúng ta đang sinh sống. Cô phát biểu: Tôi muốn dùng tác phẩm nghệ thuật của tôi nhắc nhở mọi người hãy gìn giữ môi trường chúng ta đang sống, đừng làm cho trái đất bị hư hại mà về sau các con em chúng ta phải gánh chịu hậu quả.

Cuộc triển lãm kéo dài từ 9 tháng 12 năm 2020 đến 14 tháng Giêng 2021.

Họa sĩ Ann Phong trong lời mời mọi người đã nói rằng, “Nếu ai có dịp dùng phi trường này, các tác phẩm của tôi sẽ có duyên được gặp quý vị.

“Tôi xin được đăng cuộc triển lãm này trên báo chí Việt ngữ. Đây cũng là một cách tôi muốn tỏ lòng cám ơn đến John Wayne Airport đã hết lòng ủng hộ và giới thiệu một họa sĩ Mỹ gốc Việt đến mọi người.”

Ann Phong, The Act of Cleaning Up The Ocean Poluution, 32x42, Acrylic with found objects, 2020