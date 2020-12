Thư Biden Giới Thiệu Ban Y Tế Quốc Gia

Chào quý vị,

Hơn bất cứ điều gì, điều tiên quyết mà nội các của tôi và tôi đã tâm niệm trong những tuần qua là tìm cách giải quyết đại dịch coronavirus và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận với dịch vụ y tế phải chăng đầy phẩm chất.

Khi Kamala và tôi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới, nhiệm vụ đầu tiên và cấp thiết nhất là chống lại đại dịch và bảo đảm sự an toàn cho người dân Mỹ khắp đất nước. Đó là lý do tôi rất vinh hạnh được giới thiệu ban y tế quốc gia mà tôi tin chắc họ có thể đáp ứng được thử thách phía trước.

1. Bộ trưởng Y tế và Dân Sinh Xavier Becerra: Ông là Tổng Chưởng Lý của tiểu bang California, một chiến binh thâm niên trong việc mở rộng chương trình y tế đến người dân. Ông là một cựu dân biểu Quốc Hội từng giúp thúc đẩy việc thông qua Obamacare và dẫn dắt việc bảo vệ đạo luật này tại Tối Cao Pháp Viện vào tháng trước. Nếu được chuẩn thuận, Becerra sẽ là người gốc Latino đầu tiên lãnh đạo Bộ Y tế. Tôi rất hân hạnh có được sự lãnh đạo và tầm nhìn của ông là cốt lõi của ban y tế.

(Tiểu Sử: Sinh trong một gia đình lao động gốc Mexico, Xavier Becerra là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học. Ông tốt nghiệp Tiến Sĩ Luật Khoa ĐH Stanford, hành nghề luật sư trước khi tham gia chính trường cấp tiểu bang và liên bang từ năm 1990. Ông là một dân biểu 12 nhiệm kỳ tại Hạ Viện Hoa Kỳ trước khi trở thành Tổng Chưởng Lý California).

2. Y sĩ trưởng Hoa Kỳ Vivek Murthy: Bác sĩ Murthy là một bác sĩ danh tiếng, nhà nghiên cứu và là cựu Phó Đô Đốc trong Biệt đoàn Dịch vụ Y tế Công Cộng. Ông đã được Thượng Viện chuẩn thuận cho nhiệm vụ tương tự, giữ chức vụ "Bác sĩ Hoa Kỳ" từ năm 2014 đến năm 2017. Là tiếng nói tín cẩn của quốc gia về các vấn đề y tế và là một trong những cố vấn lâu năm của tôi, ông hiện là đồng Chủ Tịch Ban Cố vấn nhóm chuyển tiếp về COVID-19. Tôi rất phấn khích chào đón Bác Sĩ Murthy trở lại cương vị cũ.

(Tiểu sử: Bác sĩ Vivek Murthy sinh tại Anh trong gia đình gốc Ấn Độ, sang Mỹ từ nhỏ. Ông tốt nghiệp MBA và Y Khoa tại đại học Yale. Đồng sáng lập tổ chức giáo dục về HIV/AIDS khi đang theo học ĐH Harvard và sáng lập viên kiêm Chủ Tịch tổ chức Doctors of America với sự tham gia của 15 ngàn bác sĩ và sinh viên y khoa, ông sáng lập các hãng y tế khởi nghiệp trước khi vào ban cố vấn y tế cho tổng thống và trở thành Y Sĩ Trưởng vào năm 2013 trong nội các TT Obama).

3. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC: Bác sĩ Rochelle Walensky là một chuyên gia hàng đầu về xét nghiệm, phòng ngừa và điều trị virus. Là Trưởng Khoa Bệnh Truyền nhiễm tại Bệnh Viện Massachusetts và là Giáo sư Y khoa tại Đại Học Harvard, Bác sĩ Walensky ở ngay tuyến đầu trong việc đối phó đại dịch COVID-19 tại Massachusetts. Tôi tự hào khi có cô vào ban y tế.

(Tiểu Sử: Bác sĩ Rochelle Walensky tốt nghiệp bác sĩ Y Khoa tại ĐH Johns Hopkins và Cao Học Y Tế Cộng Đồng tại ĐH Harvard, giảng dạy tại ĐH Harvard từ năm 2001. Bà là khoa học gia chuyên nghiên cứu bịnh truyền nhiễm và HIV/AIDS nổi tiếng thế giới).

4. Chủ Tịch Ban Đặc nhiệm về COVID-19: Bác sĩ Marcella Nunez-Smith là một trong những chuyên gia hàng đầu quốc gia về vấn đề cách biệt y tế giữa các nhóm dân và là Giáo sư Y khoa tại Đại Học Yale. Bác sĩ Nunez-Smith là Giám Đốc sáng lập của Trung tâm Nghiên Cứu và Đổi Mới về Công Bằng của ĐH Yale và là đồng chủ tịch Ban Cố vấn nhóm chuyển tiếp về COVID-19 của tôi. Tiến sĩ Nunez-Smith sẽ cố vấn về nỗ lực giảm bớt sự cách biệt trong việc đối phó, chăm sóc và điều trị Covid, bao gồm cả sự cách biệt vì chủng tộc và sắc tộc của toàn chính phủ. Không có ai đủ phẩm chất hơn Bác Sĩ Nunez-Smith để đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này.

(Tiểu sử: Nguyên quán từ Virgin Islands, lãnh thổ của Hoa Kỳ, Bác sĩ Marcella Nunez-Smith tốt nghiệp bác sĩ Y Khoa tại ĐH Jefferson Medical College và Cao Học Y Tế Cộng Đồng tại ĐH Yale. Các nghiên cứu của bà chú trọng vào các vấn đề y tế cộng đồng, sự phân biệt đối xử trong y khoa và tại các trường Y)

5. Trưởng Cố vấn Y Tế về COVID-19 cho Tổng Thống: Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh Truyền Nhiễm là một trong những nhân vật được tin cậy nhất nước Mỹ trong suốt đại dịch và trong nhiều thập niên trước. Ông sẽ vẫn là một tiếng nói cần thiết để chiến thắng đại dịch COVID-1, cả việc thông tin về các rủi ro y tế và các biện pháp an toàn đến công chúng cũng như giúp cộng đồng khoa học, nội các Biden-Harris cùng giới lãnh đạo địa phương. Bác sĩ Fauci có kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

(Tiểu sử: Bác Sĩ Anthony Fauci tốt nghiệp ĐH Y Khoa Cornell và được xem là một trong những bác sĩ hàng đầu nước Mỹ với 45 bằng tiến sĩ danh dự được các đại học khắp thế giới trao tặng. Phục vụ nền y tế Hoa Kỳ qua sáu đời tổng thống trong hơn 50 năm qua, BS Fauci sẽ trở thành người đầu tiên liên tục phục vụ bảy đời tổng thống khi trở thành cố vấn y tế cho TT tân cử Joe Biden).

6.Chánh điều hợp viên nhóm đối phó COVID-19 và Cố vấn Tổng thống: Jeff Zient là một công chức tài ba được nhiều người biết đến về các thành tích đặc biệt trong việc quản trị thành công các sáng kiến to ​​lớn và phức tạp. Anh từng nhận được sự tán thưởng rộng rãi vì khả năng lãnh đạo cuộc bức phá công nghệ cho trang HealthCare.gov vào năm 2013 và đã giám sát chương trình tiết kiệm nhiên liệu "Cash for Clunkers". Zient sẽ cố vấn cho chúng tôi về việc thực hiện cuộc đối phó COVID của chính phủ liên bang, bao gồm việc quản trị sự phân phối thuốc chủng ngừa được an toàn và công bằng, chuỗi cung ứng liên quan đại dịch và sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang, chính quyền tiểu bang và địa phương. Tôi rất vui được bổ nhiệm anh vào vai trò quan trọng này.

(Tiểu sử: Jeff Zient, gốc Do Thái và tốt nghiệp ngành Chính Trị Học tại ĐH Duke. Từng nắm giữ các chức vụ Chủ Tịch, Tổng Quản Trị các hãng tài chính, đầu tư trước khi trở thành Phó Giám Đốc Văn Phòng Quản Trị và Ngân Sách, thành viên Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia trong nội các TT Obama)

7. Phó điều hợp viên đối phó COVID-19 : Natalie Quillian là một chuyên gia an ninh quốc gia và cựu cố vấn cấp cao của Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài, đã từng đóng một vai trò quan trọng đối phó vấn đề opioid trong nội các Obama-Biden.Tôi rất phấn khích được chào đón cô trở lại trong vai trò mới này.

(Tiểu sử: Natalie Quillian tốt nghiệp Cao Học về Đối Ngoại tại ĐH Princeton, ban giám đốc học bổng Fulbright. Bà nằm trong phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại NATO, Giám Đốc Chính Sách Quốc Phòng tại Bộ Quốc Phòng, Phó Phụ tá Tổng Thống và thành viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nội các TT Obama).

Đây là một ban gồm các cấp lãnh đạo vô cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng, chính phủ và quản trị khủng hoảng mang hình ảnh nước Mỹ. Họ là những chuyên gia trong các lĩnh vực của mình, những người sẽ khôi phục lòng tin của công chúng trong việc ứng phó đại dịch qua sự lãnh đạo bằng dữ liệu, khoa học, sự ngay thẳng và nhất quán trong việc kiểm soát COVID-19.

Tôi hứa với quý vị điều này rằng: ban y tế của chúng tôi sẽ sẵn sàng ngay ngày đầu tiên để huy động mọi nguồn lực của chính phủ liên bang nhằm mở rộng việc xét nghiệm, giám sát việc phân phối thuốc ngừa và việc điều trị được an toàn, công bằng và miễn phí, tái mở cửa trường học và các doanh nghiệp một cách an toàn, giảm giá thuốc và các chi phí y tế khác, mở rộng chương trình y tế phải chăng cho tất cả người dân Mỹ. Họ được trang bị rất tốt để tập hợp quốc gia và khôi phục lại niềm tin rằng không có gì vượt quá khả năng nước Mỹ nếu chúng ta cùng chung tay.

Cảm ơn quý vị đã cùng tôi chào đón họ vào nội các chính phủ.

Joe Biden

(Nhã Duy chuyển dịch và giới thiệu tiểu sử)