Thời Sự Trong Tuần

Tổng Thống đắc cử Joe Biden (giữa) giới thiệu những người đề cử và bổ nhiệm vào các chức vụ về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia tại Rạp Queen Theatre hôm 24 tháng 11 năm 2020 tại thành phố Wilmington, tiểu bang Delaware. (Photo Getty Images)

Một dấu hiệu sáng sủa hơn cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 khi chính phủ Trump lần đầu tiên sau hơn 3 tuần lễ kể từ ngày bầu cử đã chấp thuận cho tiến trình chuyển quyền cho chính phủ của Tổng Thống đắc cử Joe Biden hôm 23 tháng 11 năm 2020. Trong khi đó, tình hình đại dịch vẫn chưa có gì khả quan khi chưa có thuốc chích ngừa và sự lây lan tăng mạnh trong mùa lạnh, khiến cho nhiều nơi phải tái phong tỏa.

Chính Phủ Trump Mặc Nhiên Thừa Nhận Biden Thắng Và Cho Phép Chuyển Quyền

Cơ Quan General Services Administration (GSA) đã thông báo cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden rằng chính phủ Trump đã sẵn sàng bắt đầu tiến trình chuyển quyền chính thức, theo một lá thư từ Trưởng Cơ Quan GSA Emily Murphy gửi vào xế trưa Thứ Hai, 23 tháng 11 năm 2020 và CNN có được cho biết.





Lá thư là bước đầu tiên mà chính phủ đã thừa nhận sự thua cuộc của Tổng Thống Donald Trump, hơn 2 tuần sau khi Biden được tuyên bố là người chiến thắng cuộc bầu cử.





Murphy nói rằng bà đã không bị áp lực bởi Bạch Ốc để trì hoãn việc chuyển quyền chính thức và đã không quyết định “vì sợ hãi hay thiên vị.”





“Xin hiểu cho rằng tôi đi đến quyết định này một cách độc lập, dựa vào luật pháp và các sự thật sẵn có,” theo Murphy đã viết. “Tôi không bao giờ bị áp lực trực tiếp hay gián tiếp bởi bất cứ viên chức Hành Pháp nào – gồm những người làm việc tại Bạch Ốc hay GSA – với sự xem xét cụ thể hay thời gian quyết định của tôi. Để làm rõ, tôi đã không nhận bất cứ chỉ đạo nào để trì hoãn quyết định của tôi.”





Lá thư đánh dấu dấu hiệu chính thức của Murphy về sự chiến thắng của Biden, một tiến trình chiếu lệ thường được gọi là sự chứng minh. Hành động này sẽ cho phép việc chuyển quyền chính thức bắt đầu, cho phép một số viên chức của cơ quan chính phủ đương nhiệm hợp tác với nhóm Biden sắp tới, và cung cấp hàng triệu đô la tài trợ của chính phủ cho việc chuyển quyền.

Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden Đề Cử Và Bổ Nhiệm Đợt Đầu Cho Nội Các

Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã giới thiệu những người được ông đề cử và bổ nhiệm vào Nội Các để lãnh đạo an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, gồm người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cộng đồng tình báo Hoa Kỳ và người gốc La Tinh đầu tiên làm Bộ Trưởng Nội An, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020.





6 người được đề cử và bổ nhiệm vào chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, mà đã được công bố hôm Thứ Hai, đều có mặt trên sân khấu với ông Biden tại Wilmington, Delaware.





“Hôm nay, tôi vui mừng công bố các đề cử và viên chức cho các chức vụ về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia quan trọng trong chính phủ của tôi. Đây là một nhóm sẽ duy trì đất nước và người dân chúng ta an toàn và an ninh. Và đây là nhóm phản ảnh sự kiện rằng nước Mỹ trở lại. Sẵn sàng lãnh đạo thế giới, không phải rút ra khỏi đó,” theo Biden phát biểu.





Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris cũng đã ca ngợi những người được đề cử và bổ nhiệm, nói rằng họ là những nhà lãnh đạo mà quốc gia cần “để đối phó với các thách thức của thời khắc hiện nay.”





Những người được đề cử và bổ nhiệm gồm:

- Antony Blinken, Bộ Trưởng Ngoại Giao

- Alejandro Mayorkas, Bộ Trưởng Nội An

- Avril Haines, Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia

- Linda Thomas-Greenfield, Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Liên Hiệp Quốc

- Jake Sullivan, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia

- John Kerry, Đặc Sứ Của Tổng Thống Về Khí Hậu.

Pennsylvania và Nevada Đã Chứng Nhận Kết Quả Bầu Cử Với Biden Thắng; North Carolina Chứng Nhận Trump Thắng

Các tiểu bang Pennsylvania và Nevada hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020 đã chứng nhận các kết quả bầu cử năm 2020 của họ, chính thức trao tổng cộng 26 cử tri đoàn từ 2 tiểu bang chiến trường chính cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba.





Ủy ban bầu cử của tiểu bang North Carolina cũng đã chứng nhận tổng số phiếu bầu cử tổng thống của tiểu bang hôm Thứ Ba, trao 15 cử tri đoàn của tiểu bang cho Tổng Thống Donald Trump.





CNN đã tuyên bố Biden là người thắng cử tại cả hai tiểu bang Pennsylvania, nơi ông dẫn đầu hơn 81,000 phiếu, và tại Nevada, nơi Biden thắng với hơn 33,000 phiếu, theo văn phòng tổng thư ký tiểu bang cho biết.





Tổng Thư Ký Tiểu Bang Nevada là Barbara K. Cegavske đã chính thức chứng nhận các kết quả tổng tuyển cử năm 2020 trước Tòa Tối Cao của tiểu bang hôm Thứ Ba, 24 tháng 11.





Cevaske, đảng viên Cộng Hòa, đã nêu bật nhiều cuộc chạy đua tiểu bang và kết quả, nhưng đã không chính miệng thừa nhận người thắng cử của cuộc đua tổng thống, là Tổng Thống đắc cử Joe Biden.

Michigan Đã Chứng Nhận Biden Thắng Cử, Nhiều Ngày Sau Khi Trump Gặp Mặt Các Nhà Lập Pháp Michigan

Hội đồng kiểm phiếu hàng đầu của tiểu bang Michigan đã chứng nhận sự chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống của tiểu bang hôm Thứ Hai, 23 tháng 11 năm 2020, khiến cho Tổng Thống Donald Trump bị giáng một đòn nữa trong nỗ lực ngăn chận chiến thắng toàn quốc của Dân Chủ, theo CNBC cho biết hôm Thứ Hai.





Hội Đồng Kiểm Phiếu Tiểu Bang đã ký công bố các kết quả phiếu phổ thông trong tỉ số phiếu 3-0.





Thành viên Cộng Hòa của hội đồng là Aaron Van Langevelde đã bỏ phiếu chứng nhận chiến thắng của Biden, cùng với 2 thành viên Dân Chủ, trong khi một thành viên Cộng Hòa khác là Norm Shinkle thì bỏ phiếu trắng.





Cuộc bỏ phiếu đến nhiều ngày sau khi Trump tổ chức cuộc họp bất ngờ tại Bạch Ốc với các nhà lập pháp Cộng Hòa tiểu bang Michigan trong điều mà được tin là nỗ lực để lập pháp tiểu bang vô hiệu hóa phiếu phổ thông và bổ nhiệm một nhóm cử tri của Trump vào Cử Tri Đoàn.





Sau cuộc họp, các nhà lập pháp nói rằng họ không thấy có chứng cứ gian lận mà sẽ làm mất giá trị phiếu phổ thông. Họ cũng nói rằng họ sẽ tuân theo luật tiểu bang, mà quy định Cử Tri Đoàn của tiểu bang thuộc về người chiến thắng lá phiếu phổ thông.





Ben Halle, phát ngôn viên cho ban vận động của Biden tại Michigan, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Hai, “Chúng tôi cảm kích sự thừa nhận của hội đồng kiểm phiếu tiểu bang về các sự thật rõ ràng: Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã chiến thắng vang dội tiểu bang Michigan với hơn 150,000 lá phiếu – nhiều gấp 14 lần Donald Trump đã thắng vào năm 2016.”

Thống Đốc Georgia Chứng Nhận Kết Quả Đếm Lại Phiếu, Trao Cử Tri Đoàn Cho Người Thắng Là Biden

Thống Đốc Georgia Brian Kemp hôm Thứ Sáu, 20 tháng 11 năm 2020, đã ký giấy chính thức trao 16 cử tri đoàn của tiểu bang cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Sáu.





“Thống Đốc đã hợp thức hóa chứng nhận giao cho văn phòng của chúng tôi qua Tổng Thư Ký Tiểu Bang – như luật tiểu bang đòi hỏi,” theo phát ngôn viên của Kemp là Tate Mitchell nói với CNN trong một email.





Vào sáng Thứ Sáu, Kemp tuyên bố ông “theo luật” và chứng nhận cử tri đoàn cho Biden.





Luật tiểu bang đòi hỏi Kemp, Cộng Hòa, phải trao cử tri đoàn của Georgia cho người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống được chứng nhận. Một chánh án liên bang hôm Thứ Năm đã bác đơn kiện sau cùng của ban vận động Trump cố chận đứng việc chứng nhận, và chiến thắng của Biden được chứng nhận vào trưa xế Thứ Sáu bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang là Brad Raffensperger.





“Sáng hôm nay, Tổng Thư Ký Raffensperger đã trình các kết quả được chứng nhận của cuộc tổng tuyển cử năm 2020 cho văn phòng của tôi,” theo Kemp cho biết tại một cuộc họp báo. “Theo phán quyết hôm qua của Chánh Án Grimberg, luật tiểu bang hiện yêu cầu văn phòng thống đốc chính thức hóa việc chứng nhận, mà lót đường cho ban vận động Trump theo đuổi các chọn lựa pháp lý và đếm phiếu lại nếu họ chọn.”





Kemp sau đó nói thêm rằng, “Là thống đốc, tôi có trách nhiệm quan trọng để tuân theo luật pháp, và đó là những gì tôi sẽ làm.”





Bởi vì chênh lệch quá sít sao, ban vận động Trump có thể yêu cầu đếm phiếu lại. Geogia đã thực hiện việc kiểm phiếu trên toàn tiểu bang, đếm bằng tay khoảng 5 triệu lá phiếu, đối với bất cứ cuộc đếm phiếu lại trong tương lai là không thể nào thay đổi các kết quả.





Sau khi chính thức hóa việc chứng nhận kết quả bầu cử, Thống Đốc Kemp đã nhận được một số chỉ trích của Trump về tiến trình tại Georgia.





Kemp đã yêu cầu Raffensperger thực hiện việc kiểm phiếu một phần các lá phiếu bầu khiếm diện để kiểm tra trở lại các chữ ký cho trùng hợp.





Các viên chức bầu cử đã nhiều lần nói rằng những lá phiếu được giải quyết sai được gây ra bởi vì các lỗi và không làm đúng chứ không phải gian lận.

Cựu Thống Đốc Cộng Hòa New Jersey Chris Christie Tố Nhóm Luật Sư Của Trump Quấy Rối Quốc Gia

Một đồng minh trung thành của Donald Trump hôm Chủ Nhật, 22 tháng 11 năm 2020 nói rằng đã đến lúc để Tổng Thống chấm dứt trò chơi vô ích nhằm đảo ngược các kết quả của cuộc bầu cử, theo CNN tường thuật hôm Chủ Nhật.





Cựu Thống Đốc Tiểu Bang New Jersey Chris Christie nói rằng Trump đã thất bại để cung cấp chứng cứ gian lận, mà nhóm pháp lý của ông đã gây hỗn loạn và rằng đã đến lúc để đặt quốc gia lên trước nhất.





“Nếu quý vị có được chứng cứ của gian lận, thì hãy trưng bày nó ra,” theo Christie phát biểu trên Đài ABC, nơi ông đang là người cộng tác. Ông đã chê bai các nỗ lực được thực hiện bởi các luật sự của Tổng Thống để bôi nhọ các thống đốc Cộng Hòa là những người không đồng hành với các tuyên bố sai trái của Tổng Thống về sự phi pháp của cử tri.





“Một cách thẳng thắng, hành vi của nhóm pháp lý của Tổng Thống là sự quấy rối quốc gia,” theo ông nói, loại bỏ các cáo buộc của luật sư của Trump là Sidney Powell chống lại Thống Đốc Cộng Hòa Tiểu Bang Georgia Brian Kemp.





Georgia sẽ thực hiện việc đếm phiếu lại theo sau ban vận động Trump yêu cầu hôm Thứ Bảy, nhưng việc đếm phiếu lại chắc chắn không thay đổi được sự thua cuộc của ông ấy tại tiểu bang này. Tổng Thống đắc cử Joe Biden, người đã được tuyên bố thắng cử hôm Thứ Sáu khi tiểu bang chứng nhận các kết quả, đã có 12,670 phiếu hay .2% nhiều hơn Trump tại Georgia.





“Đây là hành vi quá đáng được thực hiện bởi bất cứ một luật sư nào,” theo Christie phát biểu hôm Chủ Nhật, nói rằng các luật sư của Trump đã đưa ra những lời cáo buộc ngông cuồng trước công chúng nhưng cho đến nay thì đã không nêu chúng ra trong tòa án, nơi có các hậu quả đối với việc đưa ra thông tin sai lầm.





“Họ cáo buộc gian lận bên ngoài tòa án, nhưng khi họ vào bên trong tòa, thì họ đã không bào chữa gian lận và họ không tranh cãi gian lận,” theo ông nói.





“Xin nghe cho kỹ,” Christie kết luận, “Tôi đã là một người ủng hộ Tổng Thống. Tôi đã bỏ phiếu hai lần cho ông ấy, nhưng các cuộc bầu cử có kết quả, và chúng ta không thể tiếp tục hành động như thể có điều gì đó đã xảy ra ở đây mà thật sự đã không xảy ra.”





“Nếu quý vị không muốn đến và trình ra chứng cứ, thì bắt buộc phải có nghĩa là chứng cứ không hiện hữu,” theo ông nói tiếp.





Vào cuối ngày Chủ Nhật, các luật sư của Trump gồm Rudy Giuliani và Jenna Ellis đã cố tránh xa Powell, nói rằng bà ấy “đang hành nghề luật riêng của bà.”





Tuyên bố của họ đến chỉ vài ngày sau khi Powell cùng với Giuliani và Ellis họp báo điên cuồng tại tổng hành dinh của Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa và một tuần sau khi Tổng Th6o1ng tuyên bố trên Twitter rằng Powell tham gia vào nhóm luật sư.

CDC Khuyên Dân Mỹ Đừng Đi Lại Mùa Lễ Tạ Ơn Vì Đại Dịch Đang Lây Lan Mạnh

Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) hôm Thứ Năm, 19 tháng 11 năm 2020, đã khuyên người Mỹ không đi lại trong Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) để giúp ngăn chận sự lây lan của vi khuẩn corona, theo bản tin của CNBC cho biết hôm Thứ Năm.





Bác Sĩ Henry Walke, quản đốc sự kiện Covid-19 của CDC, nói rằng “không có lúc nào quan trọng hơn bây giờ đối với mỗi người Mỹ để nhân đôi các nỗ lực của chúng ta để giữ khoảng cách, rửa tay và, quan trọng nhất là đeo khẩu trang.”





“CDC đang đề nghị đừng đi lại trong thời gian Lễ Tạ Ơn,” theo ông cho biết. “Đối với người Mỹ là những người quyết định đi lại, CDC khuyến nghị hãy làm thế khi an toàn có thể làm bằng cách tuân theo các đề nghị tương tự đối với cuộc sống hàng ngày.”





Walke nói thêm rằng CDC quan ngại “về các trung tâm giao thông.” Ông cho biết ông lo sợ người dân sẽ không thể giữ khoảng cách xã hội trong khi xếp hàng chờ đợi, thí dụ, xếp hàng để lên xe buýt và máy bay.





“Chúng ta đã được báo động,” Walke cho biết, nói thêm rằng toàn quốc đã chứng kiến “sự gia tăng theo cấp số nhân” trong các trường hợp bị lây nhiễm, vào bệnh viện và tử vong gần đây. “Một trong những quan ngại của chúng tôi là khi người dân qua mùa lễ tụ tập, họ có thể thực sự mang truyền nhiễm tới tụ tâp nhỏ và ngay cả không biết điều đó.”





Ông cho biết từ 30% tới 40% lây lân Covid-19 bởi những người không có các triệu chứng.





United Airlines hôm Thứ Năm nói rằng việc mua vé đã chậm lại trong khi nhiều vụ bãi bỏ vé gia tăng vì Covid-19 tăng cao kỷ lục, giống các bình luận vào tuần trước từ Hãng Southwest Airlines. Đó là tin xấu đối với các hãng máy bay mà hy vọng hồi phục nhờ nhu cầu trong mùa lễ.

12 Triệu Dân Mỹ Bị Covid-19, Sau Lễ Giáng Sinh Sẽ Có 12 Triệu Người Mỹ Mất Phúc Lợi Thất Nghiệp

Hoa Kỳ đã báo cáo trường hợp truyền nhiễm Covid-19 thứ 12 triệu hôm Thứ Bảy, 21 tháng 11 năm 2020, nhiều ngày sau khi toàn quốc đã vượt quá 250,000 người thiệt mạng vì vi khuẩn corona – là con số lớn nhất trên thế giới, theo bản tin của báo USA Today cho biết hôm Thứ Bảy.





Các chuyên gia nói rằng tình hình sẽ còn tồi tệ hơn.





“Các trường hợp lây bệnh và tử vong tiếp tục gia tăng đều tại hầu hết các tiểu bang,” theo Viện Do Lường và Đánh Giá Sức Khỏe cho biết hôm Thứ Năm. “Tốc độ gia tăng là nhanh hơn chúng tôi phỏng đoán, khiến cho chúng tôi điều chỉnh chiều hướng dự đoán của chúng tôi vào ngày 1 tháng 3 tới con số 471,000.”





Trong khi đó bản tin của CNBC hôm Thứ Bảy cho biết Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 195,500 trường hợp lây lan mới của vi khuẩn corona hôm Thứ Sáu, cao kỷ lục chưa tới một tuần trước Lễ Tạ Ơn, mà các viên chức y tế cảnh báo có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan.





Sự nhảy vọt hôm Thứ Sáu lên gần 200,000 trường hợp mới nâng mức trung bình 7 ngày của các trường hợp mới lên hơn 167,000, là tăng gần 20% so với một tuần trước, theo phân tích của CNBC đối với tài liệu được biên tập bởi Đại Học Johns Hopkins cho thấy. Trung bình 7 ngày của các trường hợp bị lây lan mới lên ít nhất 5% tính theo tuần tại 43 tiểu bang và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, theo tài liệu của Đại Học Hopkins cho biết.









Các dự đoán của mẫu ảnh hưởng cho thấy 40 tiểu bang sẽ tái lập lại việc giữ khoảng cách xã hội vào lúc đó. Nếu họ không làm vậy thì theo các nhà nghiên cứu của IHME nói rằng tử vong và các trường hợp bị lây bệnh sẽ còn cao hơn.

Trong khi đó, bắt đầu vào tối Thứ Bảy, California sẽ cùng các tiểu bang khác và toàn quốc cố gắng giới nghiêm một phần ban đêm khuya như là nỗ lực mới nhất để chận đứng sự gia tăng các trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona, dù các chuyên gia nói rằng hiệu quả có thể chỉ là biểu tượng hơn là thực sự và nhiều cảnh sát từ chối thi hành lệnh giới nghiêm.





Liên quan đến tình hình đại dịch, 12 triệu người Mỹ sẽ các phúc lợi thất nghiệp sau Lễ Giáng Sinh nếu Quốc Hội không gia hạn các chương trình tài trợ, với nhiều người đang đối diện với các thiệt hại khi đại dịch tồi tệ nhất trong thế kỷ đe dọa làm cho đau đớn về kinh tế trầm trọng thêm.





Khoảng 12 triệu công nhân có thể mất một trong hai hướng thất nghiệp quan trọng từ Luật CARES vào ngày 26 tháng 12, gồm 7.3 triệu người có thể mất Trợ Cấp Thất Nghiệp Đại Dịch và 4.6 triệu người có thể mất Đền Bù Thất Nghiệp Khẩn Cấp, theo phỏng đoán từ Tổ Chức Cnetury Foundation, một cơ quan tư vấn bất vụ lợi, cho biết.





- Trên toàn cầu hiện có 59,401,413 trường hợp bị lây bệnh, với 1,401,106 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 12,495,056 trường hợp bị lây bệnh, với 257,629 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 1,136,224 trường hợp bị lây bệnh, với 18,768 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 73,378 trường hợp bị lây bệnh, với 1,554 người thiệt mạng.

California Ban Hành Lệnh Giới Nghiêm 1 Tháng Từ 10 Đêm Tới 5 Giờ Sáng Vì Covid-19 Lây Lan Quá Nhanh

OAKLAND, Calif. – Thống Đốc California Gavin Newsom đã ra lệnh giới nghiêm toàn tiểu bang California, nâng cao ứng phó của ông đối với số người bị truyền nhiễm vi khuẩn corona gia tăng nhanh chóng, theo báo Politico cho biết hôm Thứ Năm, 19 tháng 11 năm 2020.





Hơn 94% người dân California phải ở trong nhà từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng ngoại trừ việc thực hiện các hoạt động quan trọng. Lệnh áp dụng cho 41 quận mà đã rơi vào tầng hạn chế nhiều nhất của tiểu bang vì vi khuẩn corona lây lan.





“Vi khuẩn đang lây lan ở tốc độ mà chúng ta chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bắt đầu và nhiều ngày và nhiều tuần lễ tới sẽ là quan trọng để chận đứng sự gia tăng. Chúng tôi lên tiếng báo động,” theo Newsom cho biết trong một tuyên bố. “Thật là quan trọng để chúng ta hành động để giảm sự truyền nhiễm và làm chậm số người vào bệnh viện trước khi số người thiệt mạng gia tăng. Chúng ta đã làm điều này trước đây và chúng ta phải làm điều đó lần nữa.”





Lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu vào tối Thứ Bảy vào lúc 10 giờ đêm và kéo dài cho đến 5 giờ sáng tới ngày 21 tháng 12, hơn một tháng nguyên.





Để giải thích việc giới nghiêm, tuyên bố của Newsom nói rằng sự lây lang cao hơn xảy ra trong các hoạt động được thúc đẩy bởi sự say xỉn và các giải trí đêm khuya, cảnh báo về “các hoạt động xã hội và tụ tập mà có vẻ dẫn tới việc kềm chế bị giảm sút.”





Bộ Trưởng Y Tế California Mark Ghaly đã nhấn mạnh đến lý do, nói với các phóng viên rằng người dân California đã tham gia vào các hoạt động đêm khuya tạo nguy cơ lây lan vi khuẩn cho những người có nguy cơ về sức khỏe.





Nhưng ngay cả trước khi Newsom công bố lệnh giới nghiêm, giới chấp hành luật pháp địa phương đã thề bác bỏ điều đó. Quận Trưởng Cảnh Sát Quận Sacramento Scott Jones cho biết trong một tuyên bố vào xế trưa Thứ Năm rằng ông sẽ không thực thi “bất cứ lệnh sức khỏe hay khẩn cấp nào liên quan tới các giới nghiêm, ở trong nhà, Lễ Tạ Ơn hay các cuộc tụ tập xã hội khác bên trong hay bên ngoài nhà, số người tối đa, hay đeo khuẩn trang.”





Fresno trong một tuyên bố nói rằng họ để cho cư dân “tự nguyện” tuân hành.





Newsom và các viên chức y tế công cộng đã cảnh báo tiểu bang sẽ vào giai đoạn mới nguy hiểm và đã thúc giục chống lại việc tụ tập đông người trong mùa lễ sắp tới.





Los Angeles đã ban hành lệnh giới nghiêm mà đã ra lệnh cho các cơ sở kinh doanh đóng cửa từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng bắt đầu từ Thứ Sáu.

Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Robert O’Brien Thăm Việt Nam Bàn Về Mối Quan Hệ Đối Tác Toàn Diện

HÀ NỘI, VN – Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Robert O’Brien đã tới thăm Việt Nam trong ba ngày bắt đầu từ Thứ Sáu, trong đó có các cuộc họp với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc để “thảo luận về mối quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước,” theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết trong bản tin phát đi hôm 22 tháng 11 năm 2020. Bản tin Đài VOA cho biết thêm thông tin về sự kiện này như sau.





Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien hội kiến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày thứ Bảy trong ngày thứ hai của chuyến thăm ba ngày tại đất nước Đông Nam Á này, nơi ông dự kiến gặp gỡ các quan chức chính phủ và nói chuyện với sinh viên học sinh.





Tại Hà Nội, ông O’Brien và ông Phúc thảo luận về mối quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập và “nỗ lực chung của chúng tôi thăng tiến một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và thịnh vượng,” Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói trên Twitter.





Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh đại dịch virus corona vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm khắp thế giới. Những hình ảnh từ truyền thông trong nước và trên mạng xã hội cho thấy ông O’Brien và ông Phúc chào xã giao bằng cách cụng cùi chỏ và trò chuyện trong khi vẫn đeo khẩu trang.





Một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết Thủ tướng Phúc đánh giá cao việc hai nước hợp tác chặt chẽ, kịp thời trong ứng phó với đại dịch COVID-19, và gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump và Chính phủ Hoa Kỳ đã thăm hỏi và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung vừa qua.





Ông “đặc biệt đánh giá cao” việc Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách 20 triệu đôla dành cho Dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa trong năm tài khóa sắp tới; nhấn mạnh cam kết của Mỹ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như nỗ lực của Việt Nam giúp tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ, theo thông tấn xã.





Thủ tướng được dẫn lời nói rằng Việt Nam coi hợp tác thương mại là trọng tâm, động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ với Mỹ và đề nghị hai bên duy trì đối thoại trên tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau nhằm tìm ra giải pháp xử lý các vấn đề còn khác biệt để đạt kết quả có lợi cho cả hai bên.

Tường trình của truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết ông O’Brien “đánh giá cao” việc doanh nghiệp Việt Nam tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ và các biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã thực hiện để cân bằng cán cân thương mại, cũng như gửi lời chia buồn về những tổn thất của người dân các tỉnh miền Trung bỉ ảnh hưởng bởi thiên tai.





“Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien cũng khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng, ổn định và vững chắc trong thời gian tới,” bản tin của thông tấn xã nói.





Trước đó trong ngày thứ Bảy, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã hội đàm với Bộ trưởng Công an Tô Lâm để thảo luận về “nỗ lực chung của chúng tôi chống lại tội phạm xuyên quốc gia hỗ trợ Quan hệ Đối tác Hoa Kỳ-Mekong mới, và mở rộng hợp tác về nhiều vấn đề an ninh,” tài khoản Twitter của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói. Ông O’Brien sau đó gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch để bàn về “các vấn đề di sản chiến tranh.”





Ông cũng hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, người ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước là “chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.”

Chuyến đi của Cố vấn An ninh Quốc gia O’brien diễn ra tiếp theo sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Hà Nội vào tháng trước, một tuần sau khi Việt Nam trả tự do cho công dân Mỹ gốc Việt Michael Nguyễn, người bị Việt Nam tuyên án tù 12 năm về tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền.”

CSVN Bị 5 Cơ Quan Độc Lập Của LHQ Đòi Trả Lời Về Việc Bắt Giam 4 Nhà Báo Độc Lập, 2 Thành Viên Nhà Xuất Bản Tự Do





Từ phải sang: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, Phạm Đoan Trang, Hồ Sỹ Quyết. Photo Tập hợp từ Facebook.(nguồn: Đài VOA) Chính quyền CSVN đã bị 5 cơ quan độc lập của Liên Hiệp Quốc gửi văn thư đòi phải trả lời về việc bắt giam 4 thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập và 2 thành viên Nhà Xuất Bản Tự Do, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết trong bản tin phát đi ngày 20 tháng 11 năm 2020. Bản tin Đài VOA cho biết thêm thông tin về việc này như sau.

Năm cơ quan độc lập của LHQ vừa công bố văn thư chất vấn Chính phủ Việt Nam về việc bốn thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và hai thành viên thuộc Nhà xuất bản Tự Do bị chính quyền bắt giữ, sách nhiễu. Tuy nhiên, phía Việt Nam chưa phản hồi văn thư này, dù đã quá hạn 60 ngày.





Văn thư được công bố hôm 17/11/2020 cho biết các cơ quan thuộc LHQ đã chất vấn chính phủ Việt Nam về các vụ bắt giữ, sách nhiễu liên quan đến các các thành viên Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), và Phạm Đoan Trang và ông Hồ Sỹ Quyết của Nhà xuất bản Tự Do (LPH).





Các cơ quan LHQ yêu cầu chính phủ Việt Nam cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý, giải thích lý do và một số thông tin khác có liên quan đến các cá nhân, tổ chức trên.





Văn thư có đoạn: “Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc liên quan đến việc báo cáo tội phạm hóa, sách nhiễu và đe dọa các nhà báo, nhân viên hoặc những người ủng hộ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và Nhà xuất bản Tự do, cũng như việc các thành viên trong gia đình họ bị đe dọa.”





“Những cá nhân này dường như bị nhắm đến vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận và lập hội, cũng như bảo vệ quyền con người,” văn thư của LHQ viết.

“Chúng tôi bày tỏ sự báo động về việc tiếp tục sử dụng biện pháp giam giữ kéo dài trước khi xét xử, và thường là giam giữ mà không cho gia đình hay luật sư thăm gặp, hoặc giam giữ cưỡng bức về tinh thần, dựa trên các điều khoản mơ hồ của Bộ luật Hình sự, chẳng hạn như Điều 117 (“Tuyên truyền chống Nhà nước”), dường như được sử dụng chống lại những cá nhân chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do biểu lộ và truyền đạt thông tin,” văn thư viết tiếp.





Các chuyên gia LHQ ký tên trong văn thư chất vấn này bao gồm Báo cáo viên đặc biệt về tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt; Báo cáo viên đặc biệt về tự do tụ họp và lập hội; Báo cáo viên đặc biệt về nhà hoạt động nhân quyền; Báo cáo viên đặc biệt về quyền văn hóa; và Nhóm làm việc về bắt giữ tùy tiện.





Theo quy định, văn thư chất vấn yêu cầu các chính phủ phản hồi trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày, dù có phản hồi hay không, văn thư chất vấn sẽ được công bố công khai.





Văn thư này đề ngày 17/9/2020 và tính đến hôm 17/11/2020 là tròn 60 ngày kể từ khi văn thư được gửi đi cho Chính phủ Việt Nam. Theo dữ liệu cập nhập trên trang web của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR), cho đến này 20/11/2020, chính phủ Việt Nam vẫn chưa có phản hồi nào về văn thư này.

Việt Cộng Nói Facebook Nếu Không Chịu Kiểm Duyệt Bài Liên Quan Chính Trị Thì Sẽ Bị Đóng Cửa





CSVN dọa đóng Facebook nếu không kiểm duyệt bài viết liên quan đến chính trị. VIỆT NAM – Chính quyền CSVN tìm mọi cách để bịt miệng người dân mà hành động cụ thể và mới nhất là đe dọa đóng cử Facebook trong nước nếu công ty này không làm theo lời họ để kiểm duyệt nội dung các bài đăng có liên quan đến chính trị, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 19 tháng 11 năm 2020. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.



Việt Nam đe dọa sẽ đóng cửa Facebook trong nước nếu dịch vụ này không tuân thủ những áp lực của chính phủ trong việc kiểm duyệt nhiều nội dung liên quan chính trị. Reuters ngày 19 tháng 11 dẫn lời một viên chức cao cấp giấu tên của Facebook tại Mỹ cho biết như vậy.





Hồi tháng 4, Facebook đã tuân thủ yêu cầu của chính phủ Việt Nam, tăng cường kiểm duyệt đáng kể các bài đăng mà chính phủ Việt Nam cho là "chống nhà nước". Đến tháng 8, một lần nữa Facebook lại bị yêu cầu có những kiểm duyệt như vậy.





Reuters trích lời viên chức cao cấp giấu tên rằng: “Hồi tháng 4 Facebook và Chính phủ Việt Nam có một thỏa thuận. Phía Facebook về phía mình tuân thủ những cam kết và mong muốn chính phủ Việt Nam cũng làm như vậy. Phía Việt Nam sau đó lại yêu cầu chúng tôi tăng số lượng bài đăng mà Facebook phải kiểm duyệt, kèm theo đó là những đe dọa về những gì có thể xảy ra nếu chúng tôi không làm theo lời họ. Chúng tôi không đồng ý như vậy.”





Vị viên chức cao cấp của Facebook cho biết một trong những đe dọa từ phía Hà Nội là đóng hoàn toàn Facebook tại Việt Nam. Đây là thị trường trị giá mang lại doanh thu gần 1 tỷ đô la Mỹ cho Facebook theo đánh giá của hai nguồn thân cận với doanh số của Facebook.





Facebook đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các chính phủ về các chính sách kiểm duyệt nội dung, bao gồm cả những lời đe dọa về các quy định mới và tiền phạt. Facebook đã vượt qua tất cả những đe dọa này, trừ một số nơi họ chưa được phép hoạt động, chẳng hạn như Trung Quốc.





Tại Việt Nam, mặc dù có những cải cách kinh tế sâu rộng và những thay đổi xã hội ngày càng cởi mở hơn, đảng cầm quyền vẫn kiểm soát chặt các phương tiện truyền thông và ít chấp nhận sự phản biện. Việt Nam đứng thứ 5 từ dưới lên trong bảng xếp hạng toàn cầu về tự do báo chí do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới thực hiện.





Hồi tháng 4, Reuters đưa tin rằng các công ty viễn thông trong nước đã để các máy chủ của Facebook hoạt động ở dạng offline khiến việc truy cập Facebook của người dùng bị gián đoạn, cho đến khi họ tuân thủ theo yêu cầu của chính phủ. Bên cạnh đó, Facebook phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các nhóm nhân quyền vì đã quá tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt của chính phủ.





Reuters dẫn lời nữ phát ngôn viên của Facebook cho hay, Facebook sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng mọi dịch vụ vẫn hoạt động để mọi người có thể tiếp tục bày tỏ chính kiến của mình.





Hiện có khoảng 60 triệu người Việt Nam dùng Facebook. Đây là nền tảng chính cho cả kinh doanh trên mạng lẫn những phản biện về chính trị đang bị chính phủ giám sát liên tục. Việt Nam đã cố gắng tung ra các mạng xã hội trong nước để cạnh tranh với Facebook, nhưng chưa có mạng nào đạt được mức độ phổ biến cần thiết.





Khi được hỏi về lời đe dọa đóng cửa Facebook của Việt Nam, tổ chức nhân quyền Amnesty International cho biết thực tế nó vẫn chưa bị cấm. Bất chấp những lời đe dọa của chính phủ Việt Nam, Facebook vẫn đang làm mọi cách để chống lại yêu cầu của Hà Nội. Phó giám đốc khu vực phụ trách các chiến dịch của Tổ chức Ân xá cho biết, Facebook có trách nhiệm rõ ràng là tôn trọng nhân quyền ở bất cứ nơi nào họ hoạt động trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ.





Còn theo một bài viết của James Pearson, trưởng đại diện hãng Reuters ở Việt Nam thì “Facebook đang ưu tiên lợi nhuận ở Việt Nam, và không tôn trọng nhân quyền”.