Phát Hiện Mới Nhất Về Bức Họa ‘Mona Lisa’ Của Họa Sĩ Leonardo da Vinci

Bức tranh ‘Mona Lisa’ của họa sĩ Leonardo da Vinci. ( www.artnews.com





Một nghiên cứu mới về bức tranh ‘Mona Lisa’ đã đưa ra chứng cứ việc việc vẽ đường phác thảo trước bằng than và rồi sau đó phủ sơn lên, cho thấy lần đầu tiên rằng họa sĩ Leonardo da Vinci đã vẽ phác thảo chuẩn bị trước để tạo ra bức tranh nổi tiếng này, theo bản tin của trang mạng www.artnews.com cho biết hôm 29 tháng 9 năm 2020.

Việc vẽ phác thảo trước, được khám phá bởi phân tích nhiều phương diện, có thể đã được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật spolvero [bắt nguồn từ chữ Ý polvere là phấn than – một bản sao của hình mẫu được làm đặc biệt để làm dấu đồ lại với phấn than để làm cho bức tranh mẫu gốc được bảo vệ trong điều kiện tốt], là phương pháp để chuyển bức vẽ phác thảo sang canvas trong những cái lỗ được đóng theo bản thảo của bức hình và được vẽ bằng phấn than.









Nghiên cứu này được thực hiện trong thời gian 15 năm bởi khoa học gia Pascal Cotte, là người đã phổ biến các khám phá này với Lionel Simonot trong Tạp Chí Cultural Heritage. Vào năm 2004, Cotte đã được Louvre mời để máy móc hóa bức tranh Mona Lisa bằng máy chụp hình Kỹ Thuật Lumiere tiên phong của ông, là loại máy chụp hình nhiều lớp kính có độ phân giải cao, mà có khả năng bắt ánh sáng phản chiếu qua 13 khoảng cách làn sóng. Kỹ thuật Lumiere cũng sử dụng phản xạ tia hồng ngoại hiện đại, mà được dùng cho việc khám phá việc vẽ phác thảo trước bằng phấn than qua ánh sáng mờ nhạt đã phản ảnh lên bề mặt của than.

Cotte đã khám phá các dấu kỹ thuật spolvero trong tay và sợi tóc của Mona Lisa – là các vùng sáng hơn của bức tranh – mà đã cho thấy rằng Leonardo đã thay đổi tư thế của bà, xoay đầu của bà lại để nhìn thẳng vào người xem hơn. Phân tích cũng nói điều có vẻ như là cái kẹp tóc, mà chỉ gợi thêm thắc mắc như là vật phụ không phải là thời trang thịnh hành tại Florence vào lúc tạo ra bức hình này. Trong một cuộc phỏng vấn với Express, Cotte cho biết rằng chi tiết có thể là tỉ dụ, như kiểu tóc đã được dùng thường hơn trong những miêu tả về các nữ thần hay Mary Đồng Trinh.





Nghiên cứu cũng nói rằng bức tranh có thể đã được sử dụng để tạo ra nhiều bản sao của bức tranh, như một bức đã được trưng bày tại Prado ở Madrid, nơi sở hữu bản sao sớm nhất được biết đến của Mona Lisa.





“Những khám phá này càng làm gia tăng thêm bí mật của việc tạo ra nó, cuối cùng chúng tôi hiểu rằng nó là tác phẩm của ‘hành động’ sáng tạo rất lâu dài – mà kéo dài hơn một thập niên và trong nhiều gia đoạn,” theo Cotte cho biết.