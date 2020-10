Dân Biểu Harley Rouda Thăm Viếng Doanh Nghiệp Và Truyền Thông Gốc Việt Vùng Little Saigon

vợ chồng Dân Biểu Harley Rouda uống trà tại nhà sách Tự Lực

LITTLE SAIGON (VB) -- Vào trưa ngày 6 tháng 10 2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) đã có cuộc thăm viếng doanh nghiệp và giới truyền thông gốc Việt vùng Little Saigon, bao gồm Nhà Sách Tự Lực, Đài Phát Thanh Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, Đài Truyền Hình SET. Cùng đi với ông Rouda còn có phu nhân là bà Kaira Rouda, một nhà văn đã đạt nhiều giải văn chương tại Hoa Kỳ và quốc tế, ông Andrew Noh - Giám Đốc Nhân Sự, và ông Doãn Hưng - Đại Diện Vùng Little Sài Gòn.





Tại Nhà Sách Tự Lực- nhà sách đầu tiên của người Việt vùng Little Saigon, Dân Biểu Harley Rouda đã gặp gỡ chủ nhân nhà sách – ông Đồng Đào, và biên tập viên của trang Youtube Tu Luc Bookstore- nhà báo kỳ cựu Đinh Quang Anh Thái. Tại đây, ông Đồng đã giới thiệu vợ chồng ông Rouda về lịch sử hơn 30 năm của nhà sách, những thăng trầm của nghề phát hành sách của người Việt hải ngoại. Ông Đồng gởi tặng cho ông bà Rouda một số sách nói về lịch sử người Việt tị nạn, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Bà Rouda cũng đã gởi tặng nhà sách Tự Lực một số tác phẩm mới của bà. Ông Đồng cũng đã mời ông bà Rouda uống trà để giới thiệu về văn hóa uống trà của người Việt Nam.

Dân Biểu Harley Rouda cũng đã trả lời phỏng vấn với nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Khi được hỏi trước đây đã từng là người ủng hộ đảng Cộng Hòa, nhưng nay tại sao lại chuyển sang đảng Dân Chủ, ông Rouda trả lời rằng ông không rời bỏ đảng Cộng Hòa, mà Đảng Cộng Hòa đã rời bỏ ông, vì không còn đại diện cho những giá trị mà ông theo đuổi. Ông Rouda cho rằng di dân đem lại nhiều lợi ích cho nước Mỹ, tin rằng chính quyền phải có trách nhiệm đối với công nợ quốc gia, tin rằng bảo vệ môi trường là điều quan trọng, và tin rằng mọi người dân phải được bình đẳng không phân biệt màu da, giới tính. Khi đã trở thành dân biểu, ông Rouda vẫn giữ tinh thần hợp tác lưỡng đảng, sẵn sàng làm việc với các đồng viện Cộng Hòa để đưa ra những dự luật đem lại lợi ích cho quốc gia và cư dân của địa hạt.





ông Rouda trao bằng tưởng lục cho Little Saigon Radio và Hồn Việt TV







Sau đó, tại Đài Phát Thanh Little Saigon Radio- đài phát thanh đầu tiên của người Việt tại vùng Little Saigon- và Hồn Việt TV, ông bà Rouda đã được đón tiếp bởi bà Mai Khanh Bùi- Tổng Giám Đốc Hồn Việt TV, và ông Nguyễn Hữu Công-Biên Tập Viên của Little Saigon Radio & Hồn Việt TV. Ông bà Rouda đã gởi lời chia buồn đến bà Mai Khanh trước sự ra đi liên tiếp mới đây của song thân phụ mẫu là nhà báo Đỗ Phương Khanh và nhà văn Nhật Tiến. Dân Biểu Rouda đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn trên đài Hồn Việt TV với biên tập viên Nguyễn Hữu Công. Khi được hỏi trong hai năm qua, ông đã làm được gì cho cư dân gốc Việt tại địa hạt 48, Dân Biểu Harley Rouda trả lời rằng ông đã thông qua nhiều dự luật để giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ và cư dân địa hạt, đặc biệt trong mùa đại dịch covid vừa qua. Văn phòng của ông có nhân viên nói tiếng Việt, sẵn sàng giúp đỡ những cư dân gốc Việt gặp khó khăn trong giao tiếp bằng Anh ngữ với các cơ quan liên bang. Mới đây, nhiều cư dân gốc Việt đã liên lạc với văn phòng của ông để được giúp đỡ các vấn đề về tiền trợ giúp covid $1,200 từ IRS, vấn đề về Medicare, vấn đề quyền lợi cựu chiến binh, vấn đề về visa di trú…

Dân Biểu Harley Rouda đứng về phía cộng đồng người Việt tị nạn liên tục lên án chế độ độc tài toàn trị CSVN vi phạm nhân quyền, đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Ông Rouda là nhà bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển. Vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, ông Rouda đã cùng 2 đồng viện là Dân Biểu Alan Lowenthal gởi thư cho Ngoại Trưởng Mike Pompeo, yêu cầu nhắc đến trường hợp ông Nguyễn Bắc Truyển trong kỳ đối thoại nhân quyền giữa 2 nước vào ngày 6 tháng 10 2020, yêu cầu chính quyền CSVN phải trả tự do cho ông Truyển một cách vô điều kiện.





Dân Biểu Harley Rouda đã thông qua nhiều đạo luật lên án sự hung hăng của Trung Cộng tại Biển Đông, ủng hộ phong trào Dân Chủ tại Hồng Kong. Ông đã giới thiệu dự luật ngăn chận sử dụng ngân sách liên bang để mua các phương tiện vận chuyển công cộng được sản xuất bởi những công ty thuộc nhà nước Trung Cộng, và tổng thống Trump đã thông qua dự luật này.





ông Rouda trao bằng tưởng lục cho SET TV







Tại Đài Truyền Hình SET, Dân Biểu Harey Rouda đã gặp gỡ ông Khoa Lê- Tổng Giám Đốc SET và ký giả Đoàn Trọng. Ông Rouda đã cảm ơn và trao bằng tưởng lục cho đài truyền hình SET với hơn 11 năm phục vụ cho cộng đồng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với ký giả Đoàn Trọng, ông Rouda đã gởi lời nhắn nhủ với cử tri gốc Việt tại địa hạt 48 rằng hãy tích cực tham gia vào cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, bất cử quí vị ủng hộ đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Đi bầu là thể hiện lòng yêu nước, thể hiện quyền công dân của mình một cách tích cực và ý nghĩa nhất. Ông Rouda nhắc lại trường hợp của mình đã từng là chủ một doanh nghiệp địa ốc với 10,000 nhân viên trên toàn quốc, chỉ mới tham gia chính trường từ năm 2018. Ông trở dân biểu liên bang, với hy vọng tinh thần hợp tác lưỡng đảng và làm việc dựa trên sự hữu lý chung sẽ giúp đỡ nhiều hơn cho quốc gia trong thời điểm bất đồng, phân hóa mạnh như hiện nay. Cũng với tinh thần này, chỉ trong vòng hai năm tại chức, ông đã có 3 dự luật được thông qua, bằng với con số của người tiền nhiệm của ông trong 30 năm! Ông tin rằng người dân Hoa Kỳ cần có nhiều hơn nữa những vị dân cử làm việc trên tinh thần này, đặc quyền lợi của quốc gia lên trên tính đảng phái. Nếu có cơ hội tái đắc cử, ông sẽ tiếp tục phục vụ cho cử tri Địa Hạt 48 một cách tích cực như ông đã làm trong suốt hai năm qua.