Người Việt của Nước Mỹ: Tôi Hoạt Động Chính Trị Thay Thế Cho Mẹ Tôi

Mẹ tôi, một người nhập cư gốc Việt, không hiểu tại sao tôi cứ dính vào chính trị. Bà không quan tâm đến chính sách. Bà quan tâm là tôi kiếm được một bạn trai tử tế sẽ săn sóc tôi. Bà không biết các nhà đại diện lập pháp của bà là ai và chắc chắn bà không muốn nói chuyện với họ. Tuy nhiên, bà rất không vui vì tôi không gọi điện thoại cho bà thường xuyên đủ.

Tuy thế, người mẹ nhập cư gốc Việt của tôi biết cách nuôi dưỡng 4 đứa con gái có tính độc lập và cho chúng tôi học hết đại học. Lúc tôi còn đang lớn, mẹ tôi làm việc 12 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần, tại một xưởng may quần áo để gom góp cho đủ cuộc sống cho mấy đứa con. Vậy chứ bà vẫn đánh thức tôi dậy để ăn sáng và sửa soạn thức ăn trưa cho tôi mang theo đến trường. Hàng ngày. Phần thưởng cho công lao nuôi tôi, đứa nhỏ nhất, đến tuổi trưởng thành là bị mất bảo hiểm sức khỏe Medicaid. Và là người làm lao động khoán, bà không được chủ cấp bảo hiểm sức khỏe, bất kể có làm việc bao nhiêu tiếng đi nữa.

Người mẹ nhập cư gốc Việt của tôi không phát âm nổi tên của ngôi trường của tôi, chứ đừng nói gì viết thư gửi Quốc hội. Những người mẹ như mẹ tôi không dồi dào tiền bạc, nhưng họ xứng đáng được có nhân phẩm và bảo hiểm sức khỏe như mọi người. Những người mẹ như mẹ tôi bây giờ được Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Với Giá Cả Phải Chăng (ACA) bảo vệ, nhưng những điều này và còn nhiều điều nữa đang bị đe dọa, nhất là cho những phụ nữ nhập cư.

Người mẹ nhập cư gốc Việt của tôi nào hiểu tại sao tôi dính vào chính trị như vậy, nhưng bà chỉ cần soi gương. Tháng 11 này tôi sẽ bầu cho các bà mẹ như mẹ tôi.

Linh Chương đang hoàn thành luận án tiến sĩ trong ngành Chính sách và Quản trị Y tế tại Đại học UCLA Fielding School of Public Health. Linh Chương là thành viên của PIVOT, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến và gửi bài từ Los Angeles, California.

***



Nguoi Viet of America: I Am Political for My Vietnamese Immigrant Mom





By Linh Chuong





My Vietnamese immigrant mom doesn't understand why I'm so political. She doesn’t worry about policies. She worries I won’t find a nice boy to marry and take care of me. She doesn’t know her legislators and she definitely doesn’t want to talk to them. She is, however, upset that I don’t call her often enough.





But, my Vietnamese immigrant mom knew how to raise four independent daughters and send us all to college. When I was growing up, my mom worked 12 hours a day, seven days a week in a garment factory trying to piece together a life for her kids. Yet, she still woke me up for breakfast and packed my lunch. Every day. Her reward for raising me, her youngest, to adulthood was losing her Medicaid health insurance. And as contracted labor, she had no employer-sponsored health insurance, no matter the hours she worked.





My Vietnamese immigrant mom can't pronounce my school's name, let alone write a letter to Congress. Mothers like mine can't afford much, but they deserve dignity and healthcare as much as anyone else. Mothers like mine are now protected from coverage gaps because of the Affordable Care Act (ACA), but all that and more is at risk, especially for immigrant women.





My Vietnamese immigrant mom doesn't understand why I'm so political, but she just has to look in the mirror. This November I vote for moms like mine.





Linh Chuong is a PhD candidate in Health Policy and Management at the UCLA Fielding School of Public Health. She is a member of PIVOT, the Progressive Vietnamese American Organization and sends this article from Los Angeles, California.