Bạn thân,

Đã lâu lăm rồi, từ ngày rời bỏ Saigon, đất nước tự do Việt Nam, bài biết Chuyện Chiếc Cầu Trên Sông Mỹ Thuận đã đưa tôi quay về kỷ niệm và sống lại những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc của miền đất hiền hòa, thân thiết, tự nhiên, tự do và đầy tình người trước năm 1975.

Miền Nam Việt Nam nhất là miền Tây là một quãng đời của tôi không bao giờ quên được, trải dài từ Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ cho tới Saigon.

Bắc Mỹ Thuận là một bến đò, tôi đã qua lại không biết bao nhiêu lần khi đi làm ngân hàng VNTT Ở Rạch Giá và về thăm gia đình ở Saigon mỗi cuối hai tuần.

Những hàng quán, những món ăn, những giây nem chua, những con chim sẻ nhồi đậu phụng nướng, những bánh phồng tôm, những ly nước mía, những ổ bánh mì, những bánh ít, bánh ú, bánh tét....Ôi chao, còn nhiều nữa. Rộn rã ồn ào với tiếng rao bán chào hàng hai bên bến đò và hai hông xe đò, đã trở thành những gì trong một bức tranh đặc biệt và chất phác của bến đò, không tìm thấy được ở một chỗ nào khác hơn là Bắc Mỹ Thuận.

Tôi có thể nếm bất kỳ món gì tôi muốn thử, chỉ có tiếng chào mời và nụ cười đáp trả, không có nói thách và giận dữ dù không mua, không có giả dối và chụp giựt vì không có bon chen và xa lạ.

Người miền Nam là như vậy đó.

Tôi không quên những tiếng hát của người ăn xin ở bến Đò với những bài hát, khi đi xa thành phố và khi ở xa gia đình, tôi mới thấy thấm thía từng lời ca và từng chữ của bài hát. Từ đó, mới hiểu sự chân thật của người miền Nam không những được thấy ở ngoài đời mà còn tìm thấy ngay trong trái tim của người viết nhạc, những người làm nghệ thuật.

Trong việc viết lịch sử của một dân tộc hay một quốc gia, tôi vẫn nhớ câu mở đầu của người nghiên cứu:

" Nghệ thuật và văn hóa là phản ảnh của đời sống dân tộc, là suy tư và hành động của con người sống trong đó "

Bài viết không phải là một bút ký về một danh lam thắng cảnh hay là phóng sự của một chuyện đi, với tôi đấy là một hình ảnh và đời sống của một đất nước, một dân tộc, một nền văn hóa, một sự thành hình của con người đã được sinh ra và lớn lên với xóm giềng, thôn xã, thành phố và chế độ, một nơi đã cho chúng ta một quãng đời ngắn ngủi để sống, để thở, để tự do suy nghĩ, để tự do nói và viết, dể tự do đi lại và để tự do chọn lựa.

Tôi không sinh ra ở đó nhưng lớn lên ở đấy và tôi sẽ chết đi ở một nơi khác, cách xa hàng ngàn dặm đường.

Khi xuôi tay, tôi sẽ để lại cho trần thế cái gì ở nơi tha phương này và tới một chỗ nào ở trên trời , dưới lòng đất hay ngoài biển khơi, chẳng biết ở đâu, tôi sẽ mang theo cái gì đi với chính mình?

Chắc chắn, chắng có cái gì. Xin đừng đưa hay mang cho tôi cái gì vì tôi không cầm theo được

Nhưng ngày hôm nay và ngay vào lúc này, tôi đã có trong tay một mảnh đời tuyệt vời, một tình yêu bao la và một hạnh phúc thật lớn khi được nghe lại và đọc lại những ngôn ngữ dzề miệt dzườn 100% của miền Tây, của đất nước Việt Nam thân yêu xa xưa.

Chỉ có mỗi điều này là tôi có thể mang đi vì nó nằm sẵn trong trái tim tôi rất nhẹ nhàng và thật sự của riêng tôi.

Tôi yêu đất nước tôi chỉ như vậy thôi cũng đủ để thấy mình thật may mắn được là chứng nhân của lịch sử và là hiện thực của cuộc đời, không qua sách vở và hình ảnh.

Xin cám ơn tác giả bài viết thật nhiều và cám ơn người bạn đã đưa tôi về lại ngày tháng cũ xa xôi.

Tôi sẽ ôm ấp chúng trong mỗi hơi thở ở mỗi ngày cho đến ngày nào ngưng thì thôi.

Cám ơn sự kiên nhẫn của bạn đã đọc hết dòng chữ cuối cùng của tôi.

Thôi, tui dzìa nghe, anh 4, chị 4.