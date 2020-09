Bài phát biểu mờ ám của Pompeo về chính sách đối ngoại trống rỗng của Trump

Robin Wright; Dịch thuật: Nhi Nguyen và Duy Minh

Chính sách đối ngoại của Trump đã bị chỉ trích gay gắt bởi những đảng viên Đảng Cộng hòa khác. Điển hình là bản tuyên cáo nghiêm khắc gần đây của 75 quan chức cao cấp của Đảng Cộng Hòa trong bốn nhiệm kỳ tổng thống vừa qua.

Vào đêm thứ hai của Đại hội quốc gia Đảng Cộng hòa, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, người mà ai ở bang Washington cũng biết vì tham vọng của ông với ghế Tổng thống, đã phá vỡ tiền lệ ngoại giao lâu đời để phát biểu ca ngợi những “sáng kiến táo bạo” của Tổng thống Donald Trump ở “hầu như mọi nơi trên thế giới”. Trong một chuyến đi xuyên Trung Đông tài trợ bởi tiền thuế của dân, đứng trên sân thượng của một khách sạn tại Jerusalem, Ngoại trưởng Pompeo đã ca ngợi Tổng thống đã lật tẩy “những đe dọa và hung hăng” của Trung Quốc, đưa Triều Tiên vào đàm phán, rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, và gần đây nhất - thoả thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và UAE. Song điều đáng chú ý nhất về bài phát biểu cứng nhắc và thiếu thông tin này, lại là về những gì Tổng thống Trump chưa làm trong 4 năm qua - và những hậu quả của chúng.

Trump đã hủy hoại danh tiếng của Mỹ trên toàn cầu. Ông ấy không muốn có xung đột với những nhà độc tài hoặc các cường quốc cạnh tranh với Mỹ. Thêm vào đó, Trump không có những chính sách cụ thể cho các vấn đề hiện tại. Nước Mỹ năm 2020 không còn là một cường quốc như xưa nữa.

Những cương lĩnh và chính sách lâu đời của Mỹ mà hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cùng tán thành bao gồm thúc đẩy nền dân chủ, bảo vệ quyền công dân, kiểm soát xung đột, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nhập cư và y tế công cộng - đã bị lờ đi hoặc bãi bỏ. Trong khi Pompeo phát biểu tại Jerusalem để thu hút nhóm tín đồ Phúc âm của Trump và đồng thời thúc đẩy tham vọng tổng thống của chính mình thì Alexey Navalny , lãnh đạo phe đối lập Nga, đang hôn mê do bị đầu độc. Tổng thống Trump vẫn yên lặng khi các bác sĩ người Đức kết luận rằng đó là một vụ đánh thuốc độc để ám sát Navalny. Trump cũng tránh trả lời những câu hỏi về các cuộc biểu tình liên tiếp tại Belarus phản đối Alexander Lukashenko, kẻ độc tài cuối cùng của châu Âu.

Trump cũng không có nhiều nỗ lực trong việc đối đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin về những vi phạm nghiêm trọng của ông ấy, bao gồm những lần Nga thưởng tiền cho nhóm quá khích Taliban để giết hại quân đội Mỹ tại Afghanistan. Trump gọi câu chuyện của New York Times là “một tin mạng lừa bịp và giả tạo” nhằm hủy hoại danh tiếng của ông . Tổng thống Putin ngày càng hung hăng và bành trướng sâu vào châu Âu, Trung Đông và châu Phi, nhưng Trump vẫn nuôi hy vọng hão huyền để kết bạn và cải tạo cựu sĩ quan tình báo K.G.B. Richard Burt , trưởng đoàn đàm phán Mỹ trong cuộc Đàm phán Cắt giảm Vũ khí Chiến lược với Liên Xô dưới thời George H. W. Bush, đã chia sẻ với tôi rằng: “Chính sách đối ngoại với Nga của Trump là một thất bại hoàn toàn. Putin đã đạt được tất cả những gì ông ta muốn.”

Không có sáng kiến ngoại giao nào trơ tráo hơn, và không có mối quan hệ nào kỳ lạ hơn quan hệ giữa Trump và Kim Jong Un . Mối quan hệ này đã có nhiều dao động thất thường, và cũng như nhiều quyết định ngoại giao khác của Trump, có lẽ phát xuất từ tính bốc đồng. Sau buổi họp đầu tiên của họ tại Singapore vào năm 2018, Trump chia sẻ trong một cuộc vận động tranh cử: “Chúng tôi thực sự rất thích nhau. Thực sự đấy, ông ấy viết cho tôi những lá thư tuyệt vời.” Tuy vậy, thỏa thuận với 4 điểm cơ bản mà họ đã ký lúc đó vẫn chưa đi đến đâu. Sau 2 năm và 2 hội nghị thượng đỉnh, hai quốc gia này thậm chí vẫn chưa định nghĩa được cụm từ “phi hạt nhân hóa”. Armitage cho biết: “Người Triều Tiên vẫn chưa làm gì ngoài gia tăng số kho hạt nhân của họ”. Triều Tiên hiện nay còn nguy hiểm hơn nhiều so với khi Trump mới nhậm chức. Trái với lời hứa, Bình Nhưỡng mới chỉ trả lại 55 hài cốt trong số hơn năm nghìn chiến binh Mỹ bị mất tích trong cuộc chiến tranh kết thúc vào năm 1953.

Trump thường có xu hướng thích làm bạn với các kẻ độc tài, ngoài Putin, Tập, và Kim, hơn là các nhà lãnh đạo đồng minh của mình. Trump đã từng coi Abdel Fattah el-Sisi, Tổng thống Ai Cập; Mohammed bin Salman, thái tử Arab Saudi, người liên quan đến vụ ám sát nhà báo bất đồng chính kiến Jamal Khashoggi, như những người bạn tốt. Trong khi đó, ông đã đăng một tweet rằng Justin Trudeau, Thủ tướng Canada, là “một người không thật thà và yếu ớt”, và đồng thời công khai bêu xấu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vụ việc thăm dò dư luận thấp của ông này. John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho biết rằng Tổng thống Trump đã miêu tả Liên minh châu Âu là “tồi tệ hơn cả Trung Quốc, chỉ có điều nhỏ hơn.” CNN cho biết vào tháng 6 rằng Trump đã tỏ ra đê tiện đến độ có thể coi là tàn nhẫn, trong những cuộc gọi với những nhà lãnh đạo nữ. Trong một cuộc gọi với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông ấy bị cáo buộc là đã gọi bà thủ tướng “ngu ngốc” và có ngụ ý rằng bà ấy đang “bị Nga giật dây”.

Sự bế tắc trong chính sách của Trump với Iran đã đem lại cái giá rất lớn đối với các liên minh của Mỹ và những nỗ lực trong tương lai nhằm ngăn chặn phát triển vũ khí hạt nhân. Vào năm 2018, quyết định từ bỏ thỏa thuận hạt nhân của Trump, được sáu cường quốc lớn trên thế giới làm trung gian và được Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhất trí, đã không đưa chế độ thần quyền trở lại bàn đàm phán. Tehran đã đáp trả bằng cách vi phạm các cam kết trong hiệp định đến năm lần để minh họa cho cái giá phải trả của việc gây sức ép lên Iran. Thất bại về đàm phán ngoại giao đang dẫn đến nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Chính sách đơn phương của Trump đối với Iran không những mang tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II mà còn làm rạn nứt các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đồng thời cô lập nước Mỹ trên bàn cờ quân sự. Ngày 14 tháng 8, đề xuất của Trump về việc gia hạn vô thời hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với các nước Cộng hòa Hồi giáo này đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bác bỏ hoàn toàn. Trong số 15 thành viên luân phiên, chỉ có một quốc gia bỏ phiếu cho Washington. 11 quốc gia, bao gồm cả các đồng minh thân cận của châu Âu, đã bỏ phiếu trắng. Chính phủ Trump đã phản đối bằng cách viện dẫn cái gọi là các biện pháp trừng phạt phản hồi đối với Iran - một trong những điều khoản của thỏa thuận hạt nhân mà họ đã từ bỏ và tuyên bố ngừng tham gia.

Trong một buổi phỏng vấn với một số nhà báo vào tuần trước, một quan chức cao cấp của châu Âu bày tỏ sự lo ngại về những tác động tiêu cực của chính sách này đối với địa vị của nước Mỹ trên toàn cầu: “Nó hoàn toàn không giải quyết được vấn đề đương thời. Nó cũng không tồn tại trong thế giới thực, ngoài một thế giới pháp lý song song mà Hoa Kỳ đã tạo ra. Mặt khác, nó nhấn mạnh sự cô lập của Hoa Kỳ, và chúng tôi nghĩ đó là một điều không tốt.

Một trong những mối lo ngại lớn nhất dưới thời Trump là các hiệp ước ngăn chặn chiến tranh hạt nhân. Burt, người cũng đã ký lá thư của Đảng Cộng hòa, nói với tôi: “Ông Trump tự xưng là Bậc thầy Thương lượng, và hãy xem những gì ông ấy đã làm trong việc kiểm soát vũ khí. Trong cuộc trò chuyện đầu tiên với Putin sau khi nhậm chức, Putin đã đề nghị gia hạn thỏa thuận Khởi đầu Mới (New START) thêm 5 năm. Trump đã phải che điện thoại và hỏi Michael Flynn,cố vấn an ninh quốc gia của ông ấy hồi đó, Khởi đầu Mới là gì.” Thỏa thuận — viết tắt của Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới — là một phiên bản cập nhật của quy trình do Chính quyền Reagan bắt đầu nhằm giảm quy mô của các kho vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Hoa Kỳ và Nga và sao cho có thể kiểm chứng được độ giảm này. Burt nói rằng gia hạn hiệp định sẽ có lợi cho Mỹ; nhưng Trump đã bác bỏ sự lấn lướt của Putin. “Quyền kiểm soát vũ khí mà Mỹ và Nga đã xác định trong hơn nửa thế kỷ đang có nguy cơ sụp đổ. Kể từ năm 1972, dưới thời Richard Nixon, chúng tôi đã có được sự minh bạch và khả năng dự đoán về hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất hành tinh. Bây giờ điều đó đang cận kề thất bại dưới thời Trump ”.